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Суд дал 9 лет тюрьмы боевику ОРДЛО, ограбившему украинцев в оккупации

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

вязниця

Котелевский райсуд Полтавы вынес обвинительный приговор боевику ОРДЛО, во время оккупации Русских Тишек Харьковской области ограбил местных жителей на 400 тысяч гривен.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на прокуратуру Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

"Суд признал виновным боевика так называемой "ДНР" по факту нарушения законов и обычаев войны, совершенного группой лиц (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины)... и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы . Продолжается срок на апелляционное обжалование приговора", - говорится в сообщении.

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Как установило следствие, 23 февраля мужчина был призван во время всеобщей мобилизации в ряды так называемой "армии ДНР" для участия в боевых действиях против Украины на стороне РФ.

В марте в оккупированных Русских Тишках боевик получил приказ от представителя ВС РФ проникнуть в дом мужчины, который, по данным российской разведки, передавал украинским военным координаты расположения захватчиков в деревне.

Боевик проник в дом и ограбил владельцев – забрал их личные вещи и драгоценные ювелирные украшения, нанеся материальный ущерб на сумму почти 400 тыс. грн.

В суде обвиняемый заявил об искреннем раскаянии в совершенном.
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А шо так мало? Расстрелять
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26.12.2022 17:38 Ответить
Дали в ордло...
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26.12.2022 17:39 Ответить
Добрейшей души орк оказался - ведь мог же и пристрелить хозяев - так, на всякий случай.
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26.12.2022 17:46 Ответить
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26.12.2022 17:48 Ответить
*****, гуманисты полтавские. А значит 111-ая и 260-ая типа не???
Наверное, это потому что Полтава под оккупацией не была.
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26.12.2022 19:05 Ответить
 
 