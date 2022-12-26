Россияне укрепляются на оккупированной территории Херсонщины и терроризируют местных, - Силы обороны Таврического направления

На временно оккупированной части Херсонской области российские захватчики укрепляют свои позиции. Кроме того, они продолжают терроризировать мирное население.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщил руководитель объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Евгений Ерин, отвечая на вопрос о состоянии на оккупированной части Херсонщины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Враг продолжает укрепление своих позиций в инженерном плане, создание определенных минных заграждений, что также свидетельствует о его желании закрепиться, но бездействовать активно. Они продолжают определенные террористические действия по отношению к гражданскому населению", - подчеркнул Ерин.

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Он добавил, что россияне прибегают к принудительному выселению украинцев, ограничению их прав, вводят на некоторых территориях круглосуточный комендантский час, что свидетельствует о том, что россияне чувствуют себя оккупантами и врагами.