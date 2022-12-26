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война (46615) демография (283) Либанова (39) рождаемость (90)

В 2023 году Украину ожидает катастрофическое падение рождаемости, - директор Института демографии Либанова

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

демографи,лібанова

Следующий год будет годом катастрофического падения рождаемости, и есть риски, что к 2030 году население Украины сократится до 35 миллионов.

Такой прогноз во время презентации в Укринформе на тему "Послевоенное возрождение Украины. Визия отделения экономики Национальной академии наук Украины" сказала директор Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи академик НАН Украины Элла Либанова, передает Цензор.НЕТ.

Потери населения из-за войны и связанные с ней миграционные процессы Либанова оценивает как катастрофические. "Я мечтаю, чтобы к 2030 году нас было 35 миллионов. К сожалению, этого может и не быть. Потому что война продолжается, мы теряем людей из-за чрезмерной смертности. Это не только погибшие, но и умирающие из-за стрессов, перегрузок, некачественного питания, недостаточности медицинской помощи", - сказала она.

Также, по словам Либановой, сказывается низкий уровень рождаемости. "Мы еще в полной мере этого не ощущаем. Но 2023 год будет годом катастрофического падения этого показателя. Скажем, для того, чтобы иметь простое восстановление поколений, нужно, чтобы одна женщина за свою жизнь (усреднено) родила 2,13 - 2,15 ребенка. В 2021 году мы имели показатель 1,1. В 2022 году - еще меньше, но сокращение еще не будет катастрофическим за счет детей, родившихся в первой половине года. Дай Бог, чтобы в 2023-м мы остановились на показателе 0,8", - подчеркнула демограф.

Читайте также: Украинцы живут на 12 лет меньше других европейцев, - директор Института демографии Либанова

Еще одной, количественно наиболее болезненной, но не столь страшной проблемой она считает миграцию. Ведь люди, бежавшие от войны за границу, живы и есть надежда, что они вернутся. А перспектива возвращения, прежде всего, будет зависеть от продолжительности боевых действий и условий, которые будут формироваться после войны. "Чем дольше люди будут находиться за границей, тем больше они адаптируются и будут пытаться остаться там навсегда. Кроме того, что дольше продлится горячая фаза войны, то сильнее будет разрушена наша инфраструктура - как производственная, так и социальная, прежде всего жилищная. Если у людей разрушено жилье и если у них нет работы, им будет некуда и незачем возвращаться", - объяснила Либанова.
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Топ комментарии
+16
Більшість з 73% проголосувавших, перша рванула за кордон і повертатися до свого паржом не захоче, ті з 25% подивляться як надалі з Боневтіка хероя ліплять і боготворять, самі захочуть покинути Україну, тому що майбутнього у України з цим блазнем немає..
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26.12.2022 19:14
+15
Божечки, яка ж метикувата жіночка!
От нізащо б не здогадалися без неї!
(захоплено цокає язиком)
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26.12.2022 18:49
+11
То світло ввечері спеціально виключають щоб народжуванність підняти ?
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26.12.2022 18:56
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Правила форума Совет форумчан
Божечки, яка ж метикувата жіночка!
От нізащо б не здогадалися без неї!
(захоплено цокає язиком)
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26.12.2022 18:49 Ответить
Це ти такий метикуватий, а значній кількості населення просто не до метикування - їм би вижити. А от влада метикувата: кому вона збирається будувати за отим ї#учим законом 5655? Кетайцям чи кацапам? Лібанова йому метикувата
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26.12.2022 19:56 Ответить
Дякую, Кеп!
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26.12.2022 18:51 Ответить
зато поржем...
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26.12.2022 18:53 Ответить
Починай...
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26.12.2022 18:56 Ответить
Для бовдура Сергуа, якщо атрофоване почуття гумору, вважай зебіл.
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27.12.2022 10:38 Ответить
Не зупиняйся! Спробуй щось зробити зі своїм почуттям гумору.
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28.12.2022 19:37 Ответить
Население Украины 25% х 40 млн. = 10 млн.
Остальным какая разница.
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26.12.2022 22:19 Ответить
Деякі "розумники" вважають інших громадян України "неправильними"

Ще трохи, і "МожемПавтарить1937" від них почуємо.
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28.12.2022 19:35 Ответить
Те, кто боится 1937-го почему-то не боятся 73%. А они страшнее, чем 1937-й и Голодомор вместе взятые. Бо они тупые и необучаемые даже на собственной шкуре.
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28.12.2022 22:41 Ответить
"Бо они тупые и необучаемые даже на собственной шкуре."

Угу... Саме вони проголосували за "гарного" олігарха Петю в 2014

А потім проголосували за "маронетку" "поганого" олігарха Бені.

Дивно, що люди стали "тупими" з 2014 по 2019
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28.12.2022 23:21 Ответить
Т.е. в 2014-м они должны были голосовать за Бойко?
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29.12.2022 17:47 Ответить
Вьі определетесь с темой, пожалуйста. Я не успеваю за Вами перскакивать с темьі на тему.

Вьіборьі 2019 показали, что сторонники Пе в нем разочаровались настолько, что решили проголосать за Зе.

Как и почему получилось у Пе разочаровать своих сторонников - длинная история. Если коротко - трепать язьіком меньше надо или отвечать за слова. У Зе єто еще впереди.
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29.12.2022 22:57 Ответить
Чтобы закончить дискуссию, ответьте честно, за кого вы голосовали в 2010-м и в 2019-м.
В первом и во втором туре.
Могу честно ответить за себя:
2010 Ющенко-Тимошенко (против Хама).
2019 Кошулинский-Порошенко (против Зели).
Кстати, в 2014-м за Яроша 2 руками.
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30.12.2022 08:25 Ответить
Разберемся
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26.12.2022 18:56 Ответить
ні, не розберемося. у далекій перспективі - майже повне зникнення з асиміляцією залишків.
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26.12.2022 19:13 Ответить
Саме так
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26.12.2022 19:17 Ответить
То світло ввечері спеціально виключають щоб народжуванність підняти ?
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26.12.2022 18:56 Ответить
Точно - з трьома малолітніми за кордон випускають. Давай, стругай
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26.12.2022 19:58 Ответить
Дані демографічні висновки посрамили капитана Очевидність, та пустив сльозу - адмірал *******.
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26.12.2022 18:57 Ответить
Понаізжают - в Німеччину вже 5 млн. турків газонули .
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26.12.2022 18:57 Ответить
особисто буду брати участь у підйомі народжуваності одразу після перемоги
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26.12.2022 19:03 Ответить
Пацаном был,помню заставку плюсов...только они транслировать начали год наверное 92 или 93.Нас 52 мильйона))))Да.......до чего вы народ довели???)))
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26.12.2022 19:04 Ответить
В 98-м была ещё такая заставка, точно помню, так как это был мой первый приезд в Украину в 90-е.

"Нас 52 мильони" - именно так говорили. Потом через 10 лет я сильно удивился, когда увидел цифры на 10 млн меньше.
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26.12.2022 20:07 Ответить
Взагалі-то населення України уже становить десь 27 мільйонів. Про які 35 млн вона говорить? А на рахунок народжуваності, то в довоєнному 2021 році померло в 2,5 рази більше ніж народилося. Це вже тоді був найгірший показник в світі. Тобто навіть без війни українці вимирали напротязі 30 років, через це і перепис населення все ніяк не хотіли робити. Якщо в минулому році народилося 270 тисяч дітей, то за моїми підрахунками цьогоріч народиться близько 200 тисяч, а в наступному році в діапазоні 80-100 тисяч, при смертності в 600-700 тисяч людей кожного року. По суті це катастрофа, яку неможливо зупинити, тому що в українців змінився менталітет і ніякого бемі-буму після війни не буде. Я можу поспорити, що єдине рішення яке прийме наша влада - це ввіз мігрантів із ще бідніших країн Азії та Африки. До речі у вісімдесятих в Україні народжувалося по 800 тисяч дітей кожний рік. От так от. Тільки мігранти врятують Україну, головне їх вміти асимілювати, як це роблять поляки, на відміну від французів.
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26.12.2022 19:05 Ответить
От чего они спасут? Что ты несешь. Мне лично всё равно сколько будет жить в Украине, а вот нашим чиновникам это приговор. И никакими мигрантами этого не изменить.
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26.12.2022 19:08 Ответить
Врятують від повного вимирання. В статті ж написано, що в Україні коефіцієнт народжуваності вдвічі менший від потрібного для простого заміщення населення. Тобто кожне наступне покоління вдвічі менше за попереднє. Якщо не завозити мігрантів, то тобі не не буде кому платити пенсію, адже просто не буде кому працювати. І ти правильно помітив про чиновників - їм потрібні будуть робочі руки, щоб хтось пахав і наповнював бюджет.
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26.12.2022 19:16 Ответить
Люди живут себе как хотят. Ничего с ними не будет. Тысячи лет не вымерли и сейчас не вымрут. Так что оставь себе сказки. Вот то что государство должно создавать условия, чтобы люди хотели оставаться в стране и растить детей это да. Но я это отметил.
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26.12.2022 19:19 Ответить
Ну так я ж і не казав, що всі люди вимруть. А от окремі народи вполнє можуть таки вимерти. От де зараз є скіфи, або сармати чи може кіммерійці? Правильно, ніде. Вони вимерли та були поглинені іншими народами.
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26.12.2022 19:23 Ответить
Ты сравниваешь племена, которых были там десятки или сотни тысяч человек, которые со временем просто стали частью других сообществ с многомиллионной страной. Просто удобный дурак для тех, кто хочет там мигрантов. Я как бы сам ничего против миграции не имею, но вот страна которая не может организовать нормальную жизнь для своих граждан, что они бегут точно также не сможет создать разумную миграцию. Для начала пусть наша власть научится что им делать со своими украинцами, потому что интеграция мигрантов это более сложный процесс.
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26.12.2022 19:25 Ответить
Я не маю нічого проти міграції, тому що сам колись був мігрантом. І звичайно це важкий процес. Французи почали завозити мусульман і от тепер ми бачимо результат на вулицях Парижа. Тому да в цій ситуації треба діяти обережно.
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26.12.2022 19:32 Ответить
У французов один из самых, если не самый, развитый бюрократический аппарат в мире. Они в деле успешной интеграции одни из лучших. Но вот у них проблемы. Потому что это сложно. Но вот ты реально веришь что страна, которая к своим гражданам относится как к говну под ногами, которое только мешает вдруг начнет заниматься проблемами мигрантов.

Просто это такое классическое украинское быстрое решение. Типа, вот привезем мигрантов и будет зашибись. Это сложная проблема и совсем не уровень сложности наших бюрократов. Пусть бы для начала научились заниматься украинцами.
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26.12.2022 19:35 Ответить
Хах) я якраз і впевнений, що наша влада взагалі не буде перейматися мігрантами, максимум це паспортами будуть приторговувати) ну що поробиш якщо у нас така гівняна влада, яка тільки краде і хабарі бере
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26.12.2022 19:40 Ответить
Ніт, ніхто не поїде працювати там де 1% ЗП порівняно з ЕС/Китаєм.
Нас, українців вистрілювало НКВС чи інші геноцидні прокладки 300+ років. Просто уявіть що після "хрещення" та всіх звірств перепис 1904-1907 нарахував 82 млн українців... Правда і на тих землях що нині під "озером"... але все ж таки - знищення нації - головна ціль "сильних світу цього"...
Якщо інтерполювати приріст за 100 років по ЕС - нас на зараз могло бути 300 млн+ Бодались би ми вже з США чи Китаєм а не з сраними болатами якому і дали життя в 12 ст...
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26.12.2022 19:30 Ответить
Кількість це не завжди якість. От бангладешців 170 млн і живуть вони на території в чотири рази меншій за Україну. І який з того толк? Вони набагато бідніші за українців, навіть незважаючи на те, що в нас іде війна.
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26.12.2022 19:36 Ответить
У нас очень жесткий климат. Так что у нас не может быть такой численности при низком уровне жизни.
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26.12.2022 19:38 Ответить
У нас как бы +20 бывает два месяца в году. Оттого энергетические затраты намного выше чем в теплых странах.
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26.12.2022 19:48 Ответить
Це ж де +20 два місяці на рік? У сибірі? Кацап, ти чого ще тут і такий поганий?
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26.12.2022 20:04 Ответить
А сколько?
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26.12.2022 20:55 Ответить
Двести миллионов. Как в условном Пакистане. Это не гарантирует хорошую жизнь.
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26.12.2022 19:37 Ответить
Нахріна нам тут мігранти? Якісь чучмеки замінять справжніх українців? Нам Україна з українцями потрібна, чи Чучмекія з чучмеками?
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26.12.2022 19:14 Ответить
а нас ніхто не питає.
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26.12.2022 19:18 Ответить
Тоді хай свою чучмекію будують без нас.
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26.12.2022 19:20 Ответить
Ну а що робити? Он поляки завозять українців і білорусів, які близькі їм по мові, релігії і культурі. А у нас вибору немає, прийдеться завозити чучмеків, як ви кажете) да, через пару сотнів років українці будуть більш засмаглими, але краще так ніж повне вимирання.
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26.12.2022 19:19 Ответить
Зачем? Полное вымирание невозможно. Так что это глупость.
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26.12.2022 19:22 Ответить
Яка ще Африка? Звісно ,у війну народжуванність низька. По закінченню виросте . Всі , кого знаю , спроможні за здоров'ям та віком планують народжувати. Хто раніше хотів одну дитину вже не проти і трьох. Так було завжди після воєн. Зріст народжуваності.
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26.12.2022 19:20 Ответить
Відкрийте статистику народжуваності і побачите, що кофіціент народжуваності впав нижче рівня ще в 60-х. Так само як і в Німеччині та в інших країнах Європи. Якщо ваші знайомі і взагалі всі українки будуть народжувати по три дитини, то і ніякої Африки не треба буде. Але ж це неможливо і ви прекрасно це розуміюте.
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26.12.2022 19:29 Ответить
Раньше или позже коэфициент упадет во всем мире. Об этом ученые говорят давно. Что население достигнет пика, а потом начнет сокращаться. Если, конечно. не случится каких-то жутких эпидемий.
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26.12.2022 19:40 Ответить
Так! Про це я вам і кажу! Так що робити в цій ситуації? От у нас населення зменшується уже багато років, і як це змінити?
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26.12.2022 19:42 Ответить
Никак, кроме госпрограмм, когда государство будет бороться за каждого украинца. Всё остальное мало чем отличается от Путина, который не мог смирится с тем что Украина не Россия. Есть вещи, которые надо принять как они есть. Оттого я и пишу, что в самом сокращении проблем нет - проблема в том что население бежит и в том что не хотят детей, так как условий нет и вообще тяжело.
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26.12.2022 19:45 Ответить
Я теж погоджуюсь, що покищо проблем немає із скороченням населення, адже Україна все-одно по суті перетворилася в аграрну країну і багато людей тут не потрібно для такої економіки. А на рахунок держпрограм, то це не допоможе. Ні одна країна світу в якій коефіцієнт народжуваності впав нижче рівня заміщення, не змогла повернути ось цей рівень і ніякі програми не допомогли.
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26.12.2022 19:55 Ответить
Нам вже раз завезли мігрантів з за поребрика у 30х роках до цього часу відхаркуєм
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26.12.2022 20:00 Ответить
А то без нее мы не знаем, что демография после войны всегда "проседает"... Курва только панику нагоняет.
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26.12.2022 19:06 Ответить
Все идет по плану глобалистов.Они хотят обезлюдить нашу землю,чтоб другому народу,который устал 70 лет воевать с арабами,было легче оприходовать территорию Украины.
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26.12.2022 19:09 Ответить
О том,что Украину готовят под заселение другим народом,уже в открытую говорилось на польском ТВ.
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26.12.2022 19:14 Ответить
Все як казали колись порохоботи... Але мудрий нарід називав їх врагами народу.... А деякі особи навіть списки закликали складати...
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26.12.2022 19:15 Ответить
С времен президенства Порошенко и началась тихая оккупация.
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26.12.2022 19:25 Ответить
ще до "хрещення Русі" геноцид слов'янства йшов повним ходом... Просто подумайте звідки розстрільні списки у орди на наших хлопців, і чи сильно ця ситуація відрізняється від розстрілу Сашка Білого... чи того ж кузьми... Чи що тащив Пашинський у кейсі після розстрілу майдану...
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26.12.2022 19:35 Ответить
Та взагалі це Порошенко пасоріл два братскіх народа
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26.12.2022 20:06 Ответить
Зеленський вже розробляє програму Великого зезапліднення . І відповідні пункти по всій країні слуги народу відкриють .
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26.12.2022 19:11 Ответить
Так, ні центри реабілітації репродуктивної функції сім'ї, а центр ЗеЗапліднення і нехай тільки Кличко спробує це назвати наприклад школа боксу або центр гуманітарної допомоги то зразу позбудеться крісла мера.
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26.12.2022 19:20 Ответить
Більшість з 73% проголосувавших, перша рванула за кордон і повертатися до свого паржом не захоче, ті з 25% подивляться як надалі з Боневтіка хероя ліплять і боготворять, самі захочуть покинути Україну, тому що майбутнього у України з цим блазнем немає..
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26.12.2022 19:14 Ответить
нууу... это очевидные даже для простого обывателя вещи...
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26.12.2022 19:15 Ответить
Це й так було зрозуміло. А ще люди не тільки від війни тікають, та народжувати не бажають. А й тому, що майбутнього у країни з цією зеленою шоблою злодюг і брехунів не бачать.
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26.12.2022 19:17 Ответить
Я ще роки два тому читав, що реальна кількість населення - 32-35 млн. Так що зараз нас вже десь 24-27 млн.
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26.12.2022 19:17 Ответить
Звісно одна з головних цілей рахи (під час військових дій теперішніх або навіть дуже не хотілося б майбутніх) в довгостроковій перспективі це зменшення і розпорошення корінного населення України, тому без вступу в НАТО або альтернатива з відновленням ядерного статуса з розробкою гіперзвукових ракет - ніяк. Поки що виглядає так, що мікрон з Шольцем і орбаном зі своїми "гарантії безпеки в першу чергу для засрахи" дали ій негласну згоду що вони будуть ветувати вступ України до НАТО.
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26.12.2022 19:19 Ответить
Хто його знає....
Світло вимикають....чим ще людям займатися?
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26.12.2022 19:32 Ответить
О, чувак, здарова! Давно тебе не бачив, напевно забанений був і зараз теж скоріше всього твій комент видалять. А шкода. Ти як Дон Кіхот борешся за права чоловіків, але в цьому немає ніякого сенсу. Але ти прикольно пишеш)
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26.12.2022 19:50 Ответить
не замечаешь большое количество разводов по бабской иннициативе? у меня состоятельные знакомые в **** от своих жёнок, которым в 40-50 захотелось свободы от угнетения. и детей на мужей бросают, типа равенство нах. а функция мужчины не предназначена для ухода за детьми, не заложено в нём этого. Только для воспитания, А женщины функция - уход за детьми. Хотя дети в таких условиях растут более самостоятельные и вменяемые, чем при гиперопёке разведёнок
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26.12.2022 20:14 Ответить
вы хоть не позорьтесь со своим пещерным уровнем.
Вы в курсе что в странах европы, куда вы так рветесь выехать, мужчина обязан уйти в декр. отпуск по уходу за новорожденным на паритетное кол-во дней с женой?? у меня знакомый в англии как миленький отсидел свой срок в декрете, пока жена работала.
Так что чешите свою чушь в иране или еще где-то, где вам и место.
А в норм. странах вам у виска покрутят.
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26.12.2022 23:33 Ответить
да да, феминист продвинутый. Пусть крутят себе у висков с абсолютно разрушенным институтом семьи, брака. Всё на брачных контрактах сидят для исключения кидка, а это протовоприродно не так ли, против природы не попрёшь и в плане размножения все принципы именно пещерные и животные. и детей рожают после 40лет потому что часики тикают. И иранцы отлично будут замещать коренные нации, что мы и видим. Радуйтесь!
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27.12.2022 11:12 Ответить
так Iнтернету ж по селах нема, настругають, зима змусила сидiти вдома вохапку
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26.12.2022 19:48 Ответить
Хто у тих селах стругатиме? Дідусі з бабусями? Ну, хіба що буратін дерев'яних, як муляжі для війська потєшного.
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26.12.2022 20:07 Ответить
Не плутайте українські села з кацапськими дєрєвнями. У селах і з інтернетом все в порядку і зі світлом, бо усі з генераторами. А стругати дітей для життя з зеленою шоблою у зруйнованій та обкраденій олігархами країні ніхто не буде. Бо не такого майбутнього своїм дітям бажають.
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26.12.2022 20:15 Ответить
Не надо пугать украинцев.

С этой проблемой они справляться

Главное это Победа. После неё будет рост во всех показателях
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26.12.2022 19:49 Ответить
Оптимістично...
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26.12.2022 20:08 Ответить
Украина и до войны стремительно вымирала, а во время войны это уже фактически приговор будущему страны. Только если женщины после войны не начнут по 3 ребенка рожать. Но есть сомнения в этом. Нас используют, чтобы максимально ослабить рашку, но будущего у нас нет из-за депопуляции.
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26.12.2022 20:45 Ответить
палата № 6 зараз буде хороводи водити - з україни втікають люди, народжуваність падає, еллочка хоче порадіти своїй історичній родіне, бо не тільки в лаптів погано, але і тут не сахар.
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26.12.2022 20:45 Ответить
"Хужє нє будєт" - кричали 73%, у квітні 2019-го.
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26.12.2022 21:26 Ответить
Аааа...х-ня это все....во всем мире прогрессивного белого человечества женщины перестают хотеть рожать и Украина тут не исключение....
Плюс ко всему - правовое поле, вокруг всех этих рожалок и мужчины тоже не хотят вляпываться в этот алиментный беспредел и нести ответственность за то, что им не принадлежит....
Имеем то что имеем....
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26.12.2022 21:27 Ответить
Насправді ця директорака не сказала нічого нового. В будь-яку війну відбувається катастрофічне зниження народжуваності, а після війни - стрімкий підйом. Інша справа, що в Україні після чорнобиля, в сім'ях по одній дитині і так вже 35 років, причому навіть і у дуже заможних. Так що все прогнозовано. Просто коли насєлєніє обирає зеків і клоунів у президенти, то думати про майбутню демографію в країні тупо немає кому.
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26.12.2022 21:45 Ответить
Ще до повномасштабної війни з цим була катастрофа, тому перепис не проводили. Проблема насправді комплексна.
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26.12.2022 22:47 Ответить
А ви проведіть роз яснювальну роботу серед баб, а то щось всі тільки хочуть щоб вже з машиною і квартирою
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27.12.2022 06:24 Ответить
Фирме где работаю навязали взять кучу суданцев и эретрийцев ( беженцев ) ребята не злые, но тупы ,рукожопы ,не грамотны ленивы ,хитры и регилиозны ( суданцы ).
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27.12.2022 07:57 Ответить
Не бачу в цьому якоїсь надскладної проблеми. Це все питання грошей. Після війни, за другу дитину - щомісячна виплата батькам 250 ойро, за третю - 500, за четверту і далі по 250 за кожну. Якщо одна дитина в сім'ї - це ніяк не спонсорується державою.
Хіба на 750 євро неможливо на місяць прогодувати і одягнути трьох дітей?! Сюди добавити повністю безкоштовні дитсадки-школи-коледжи-універи-охорона здоров'я і парашомийне заробітчанство у польщі стане банально невигідним, а ті хто звалили, навпаки, захочуть повернуться. Вся ця історія коштуватиме десь 10-15 млрд євро на рік. Якщо врахувати, що весь світ визнає геноцид кацапами українців, то 300 млрд репацій на 20 років для відновлення української нації - це вже не такі нереальні гроші. Таким чином, до 2050-го можна вийти на наймолодшу націю у світі з реальною чисельністю населення проживаючого в Україні від 40-45 млн. Але ця програма працюватиме тільки у комплексі з дуже швидкою євроінтеграцію і адекватним керівництвом держави, а не клоунами-мародерами у владі, як зараз.
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27.12.2022 13:11 Ответить
Украина может прекратить своё существование уже к 2030-2035 годам. Рождаемость почти нулевая, миграция из страны высочайшая, а когда откроют границы - вообще практически всё и вся отсюда уедет. Никакие нормальные белые люди сюда не поедут, зачем им нищета и клептократия? Скорее всего после войны Украина введёт политику открытых границ и будет завозить эшелонами негров. Ведь кто, кроме негров, захочет тут жить... Только первобытные племена зулусов из экваториальной Африки. Для прочих народов жить в Украине - понижение качества этой самой жизни.
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27.01.2023 05:57 Ответить
 
 