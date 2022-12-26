В 2023 году Украину ожидает катастрофическое падение рождаемости, - директор Института демографии Либанова
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Следующий год будет годом катастрофического падения рождаемости, и есть риски, что к 2030 году население Украины сократится до 35 миллионов.
Такой прогноз во время презентации в Укринформе на тему "Послевоенное возрождение Украины. Визия отделения экономики Национальной академии наук Украины" сказала директор Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи академик НАН Украины Элла Либанова, передает Цензор.НЕТ.
Потери населения из-за войны и связанные с ней миграционные процессы Либанова оценивает как катастрофические. "Я мечтаю, чтобы к 2030 году нас было 35 миллионов. К сожалению, этого может и не быть. Потому что война продолжается, мы теряем людей из-за чрезмерной смертности. Это не только погибшие, но и умирающие из-за стрессов, перегрузок, некачественного питания, недостаточности медицинской помощи", - сказала она.
Также, по словам Либановой, сказывается низкий уровень рождаемости. "Мы еще в полной мере этого не ощущаем. Но 2023 год будет годом катастрофического падения этого показателя. Скажем, для того, чтобы иметь простое восстановление поколений, нужно, чтобы одна женщина за свою жизнь (усреднено) родила 2,13 - 2,15 ребенка. В 2021 году мы имели показатель 1,1. В 2022 году - еще меньше, но сокращение еще не будет катастрофическим за счет детей, родившихся в первой половине года. Дай Бог, чтобы в 2023-м мы остановились на показателе 0,8", - подчеркнула демограф.
Еще одной, количественно наиболее болезненной, но не столь страшной проблемой она считает миграцию. Ведь люди, бежавшие от войны за границу, живы и есть надежда, что они вернутся. А перспектива возвращения, прежде всего, будет зависеть от продолжительности боевых действий и условий, которые будут формироваться после войны. "Чем дольше люди будут находиться за границей, тем больше они адаптируются и будут пытаться остаться там навсегда. Кроме того, что дольше продлится горячая фаза войны, то сильнее будет разрушена наша инфраструктура - как производственная, так и социальная, прежде всего жилищная. Если у людей разрушено жилье и если у них нет работы, им будет некуда и незачем возвращаться", - объяснила Либанова.
Пожалуйста, подождите...
От нізащо б не здогадалися без неї!
(захоплено цокає язиком)
Остальным какая разница.
Ще трохи, і "МожемПавтарить1937" від них почуємо.
Угу... Саме вони проголосували за "гарного" олігарха Петю в 2014
А потім проголосували за "маронетку" "поганого" олігарха Бені.
Дивно, що люди стали "тупими" з 2014 по 2019
Вьіборьі 2019 показали, что сторонники Пе в нем разочаровались настолько, что решили проголосать за Зе.
Как и почему получилось у Пе разочаровать своих сторонников - длинная история. Если коротко - трепать язьіком меньше надо или отвечать за слова. У Зе єто еще впереди.
В первом и во втором туре.
Могу честно ответить за себя:
2010 Ющенко-Тимошенко (против Хама).
2019 Кошулинский-Порошенко (против Зели).
Кстати, в 2014-м за Яроша 2 руками.
"Нас 52 мильони" - именно так говорили. Потом через 10 лет я сильно удивился, когда увидел цифры на 10 млн меньше.
Просто это такое классическое украинское быстрое решение. Типа, вот привезем мигрантов и будет зашибись. Это сложная проблема и совсем не уровень сложности наших бюрократов. Пусть бы для начала научились заниматься украинцами.
Нас, українців вистрілювало НКВС чи інші геноцидні прокладки 300+ років. Просто уявіть що після "хрещення" та всіх звірств перепис 1904-1907 нарахував 82 млн українців... Правда і на тих землях що нині під "озером"... але все ж таки - знищення нації - головна ціль "сильних світу цього"...
Якщо інтерполювати приріст за 100 років по ЕС - нас на зараз могло бути 300 млн+ Бодались би ми вже з США чи Китаєм а не з сраними болатами якому і дали життя в 12 ст...
Світло вимикають....чим ще людям займатися?
Вы в курсе что в странах европы, куда вы так рветесь выехать, мужчина обязан уйти в декр. отпуск по уходу за новорожденным на паритетное кол-во дней с женой?? у меня знакомый в англии как миленький отсидел свой срок в декрете, пока жена работала.
Так что чешите свою чушь в иране или еще где-то, где вам и место.
А в норм. странах вам у виска покрутят.
С этой проблемой они справляться
Главное это Победа. После неё будет рост во всех показателях
Плюс ко всему - правовое поле, вокруг всех этих рожалок и мужчины тоже не хотят вляпываться в этот алиментный беспредел и нести ответственность за то, что им не принадлежит....
Имеем то что имеем....
Хіба на 750 євро неможливо на місяць прогодувати і одягнути трьох дітей?! Сюди добавити повністю безкоштовні дитсадки-школи-коледжи-універи-охорона здоров'я і парашомийне заробітчанство у польщі стане банально невигідним, а ті хто звалили, навпаки, захочуть повернуться. Вся ця історія коштуватиме десь 10-15 млрд євро на рік. Якщо врахувати, що весь світ визнає геноцид кацапами українців, то 300 млрд репацій на 20 років для відновлення української нації - це вже не такі нереальні гроші. Таким чином, до 2050-го можна вийти на наймолодшу націю у світі з реальною чисельністю населення проживаючого в Україні від 40-45 млн. Але ця програма працюватиме тільки у комплексі з дуже швидкою євроінтеграцію і адекватним керівництвом держави, а не клоунами-мародерами у владі, як зараз.