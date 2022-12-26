Первые партии женской формы и белья уже поступили в несколько бригад на тестирование, - Резников
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В январе запланирована работа по внедрению для военнослужащих отдельного типа ботинок с высокими берцами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в своем Facebook министр обороны Украины Алексей Резников.
По его словам, достаточно остро стоял вопрос о наличии соответствующей одежды и белья для украинских военнослужащих.
"Сейчас в ВСУ служат 41 тысяча женщин, еще около 19 тысяч - гражданские работницы, которые работают для нужд армии. Непосредственно в боевых действиях принимает участие около 5 тысяч женщин", - сообщил министр.
Он отметил, что совместно с волонтерами было изготовлено два варианта костюма и нижнего белья. Их будут тестировать во время экспериментального ношения в воинских частях.
"После тестирования формы защитницами, после получения от них замечаний, пожеланий, экземпляры будут доработаны производителем, после чего за моей подписью будут внесены изменения в приказ Минобороны "Об утверждении Правил ношения военной формы одежды и знаков различия военнослужащими Вооруженных сил Украины и лицеистами военных лицеев". Наряду с этим идет работа по изучению возможности применения ткани с эластаном", - добавил Резников.
Кроме того, в январе запланировано начать работу по внедрению для военнослужащих отдельного типа ботинок с высокими берцами.
"То же касается и бронежилетов с учетом антропологических свойств. Кстати, экспериментальный образец такого бронежилета уже разработан нашими отечественными производителями: со средствами для перераспределения погрузки и т.д. После завершения цикла испытаний согласно определенным процедурам он пойдет в войска", - отметил глава Минобороны.
Вспомнил Резников и о форме для беременных защитниц.
"Отдельно должен стоять вопрос обеспечения формой беременных. Здесь, к сожалению, есть пробелы. И мы тоже должны над этим работать. Такая форма уже предусмотрена, например, для военнослужащих в Германии. В прошлом году комбинезоны для беременных начали тестировать в армии США. Знаю, что в Украине волонтеры и здесь не были в стороне - читал об отшитой форме для беременных одной из военнослужащих", - рассказал министр.
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Дискутували.
Але ж напевно зелені все спустили на гальма.
Нет больше проблем в ВСУ, кроме "жiночого одягу і білизни"?
А флудят не в тему, как правило, имбицилы-клаводрочеры.
Теперь у орков предметом вожделения и особого шика будет мечта разжиться комплектом нижнего белья, разработанного для военнослужащих.
Женского, разумеется.
Огромный шаг в прогрессе от использования тампонов и прокладок.
А за новые берцы будут предлагать "калаш", ржавый, нов рабочем состоянии.
ПС. Кто хочет со мной поспорить - не надо, поспорьте лучше с Татьяной Чорновол. Она человек публичный, лучше меня разбирается в нюансах военной службы женщин.