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Новости Война в Украине
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женщины (813) одежда (129) ВСУ (5131) Резников (1167)

Первые партии женской формы и белья уже поступили в несколько бригад на тестирование, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зсу

В январе запланирована работа по внедрению для военнослужащих отдельного типа ботинок с высокими берцами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в своем Facebook министр обороны Украины Алексей Резников.

По его словам, достаточно остро стоял вопрос о наличии соответствующей одежды и белья для украинских военнослужащих.

"Сейчас в ВСУ служат 41 тысяча женщин, еще около 19 тысяч - гражданские работницы, которые работают для нужд армии. Непосредственно в боевых действиях принимает участие около 5 тысяч женщин", - сообщил министр.

Он отметил, что совместно с волонтерами было изготовлено два варианта костюма и нижнего белья. Их будут тестировать во время экспериментального ношения в воинских частях.

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"После тестирования формы защитницами, после получения от них замечаний, пожеланий, экземпляры будут доработаны производителем, после чего за моей подписью будут внесены изменения в приказ Минобороны "Об утверждении Правил ношения военной формы одежды и знаков различия военнослужащими Вооруженных сил Украины и лицеистами военных лицеев". Наряду с этим идет работа по изучению возможности применения ткани с эластаном", - добавил Резников.

Кроме того, в январе запланировано начать работу по внедрению для военнослужащих отдельного типа ботинок с высокими берцами.

"То же касается и бронежилетов с учетом антропологических свойств. Кстати, экспериментальный образец такого бронежилета уже разработан нашими отечественными производителями: со средствами для перераспределения погрузки и т.д. После завершения цикла испытаний согласно определенным процедурам он пойдет в войска", - отметил глава Минобороны.

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Вспомнил Резников и о форме для беременных защитниц.

"Отдельно должен стоять вопрос обеспечения формой беременных. Здесь, к сожалению, есть пробелы. И мы тоже должны над этим работать. Такая форма уже предусмотрена, например, для военнослужащих в Германии. В прошлом году комбинезоны для беременных начали тестировать в армии США. Знаю, что в Украине волонтеры и здесь не были в стороне - читал об отшитой форме для беременных одной из военнослужащих", - рассказал министр.
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Топ комментарии
+14
Мені здається минула влада уже підготувала жіночу форму. Ми ще тут розглядали вбрання.
Дискутували.
Але ж напевно зелені все спустили на гальма.
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26.12.2022 19:57
+5
Вагітних то нащо на фронт гнати ? Хай краще хоч хтось населеня збільшує
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26.12.2022 20:19
+4
Пане Муженко,якщо ви вже закінчили школу-то вагітність триває у людей 9 місяців.Іноді 7-но це вже недоношена дитина,можлива патологія.По перше який баран вам сказав що на фронт ЖЕНУТЬ вагітних? І про статеві стосунки, в уставах всіх родів військ України,-не сказано нічого.А йде вже 11 місяць війни.В нашій армії-імпотентів нема,як і нема форми і бронежилетів для вагітих.А там ще по місяцях вагітності треба шити...
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26.12.2022 20:42
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Правила форума Совет форумчан
Мені здається минула влада уже підготувала жіночу форму. Ми ще тут розглядали вбрання.
Дискутували.
Але ж напевно зелені все спустили на гальма.
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26.12.2022 19:57 Ответить
Вони не можуть закрити потребу за зимовою, а вже щось інше вигадують.
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26.12.2022 20:11 Ответить
десь врізається -десь пришивається..думаю ви зрозуміли
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26.12.2022 20:20 Ответить
не прошло и полгодика
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26.12.2022 20:12 Ответить
Вагітних то нащо на фронт гнати ? Хай краще хоч хтось населеня збільшує
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26.12.2022 20:19 Ответить
а жінок прі надії хоч кудись женуть ???
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26.12.2022 20:41 Ответить
Пане Муженко,якщо ви вже закінчили школу-то вагітність триває у людей 9 місяців.Іноді 7-но це вже недоношена дитина,можлива патологія.По перше який баран вам сказав що на фронт ЖЕНУТЬ вагітних? І про статеві стосунки, в уставах всіх родів військ України,-не сказано нічого.А йде вже 11 місяць війни.В нашій армії-імпотентів нема,як і нема форми і бронежилетів для вагітих.А там ще по місяцях вагітності треба шити...
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26.12.2022 20:42 Ответить
Шо. Ти. Мелеш.
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26.12.2022 21:34 Ответить
міністр оборони повинен докладати про про жіночу білизну, це досягнення?
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26.12.2022 20:26 Ответить
И это сообщение от Министра Обороны воюющей страны? Плять, гребанный стыд! Оно же даже не понимает насколько это жалко позорно и смешно.
Нет больше проблем в ВСУ, кроме "жiночого одягу і білизни"?
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26.12.2022 20:28 Ответить
В ВСУ множество проблем. И одна из них не наличие женщин-военнослужащих, а отсутствие достаточного количества подготовленных мужчин призывного возраста, многие из которых здесь киздят не вставая с диванов.
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26.12.2022 22:10 Ответить
Иди в детский сад и детям там морали свои убогие читай. А тут форум, где люди делятся своим мнением по поводу прочитанной статьи в топе.
А флудят не в тему, как правило, имбицилы-клаводрочеры.
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26.12.2022 22:27 Ответить
Нехай сам тестує.
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26.12.2022 20:43 Ответить
Намєк
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26.12.2022 20:48 Ответить
ще забули про броніки... там же теж своя....конфігурація ))) ну ви ж зрозуміли)))
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26.12.2022 20:48 Ответить
Цей Яков і фрідов точно нормальні"Не збочинці?І форма, і білизна-для жінок , які захищають нас з вами,в окопах,в штабах,на бойовому чергувані ППо,як Таня Чорновол-командир взводу "Стугни".Вона також не достойна уваги міністра обороні?На неї також поширюється-"гребаный стыд". Це для тебе фрідом-"жалко,позорно и смешно" ?Ти з яких "******",чи задрищенськів пишеш???
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26.12.2022 20:52 Ответить
Дядя, нема сенсу робити всрату білизну для жінок. Краще передбачити компенсації для придбання нормального спортивного варіанту. Відразу видно диваних даунів, бо якби ти хоч раз надів армійські труст, то гавкав би в іншу сторону.
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26.12.2022 21:38 Ответить
Тетя, а вы откуда знаете, что лучше?
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26.12.2022 22:11 Ответить
А що тобі не зайшло з армійських трусів?Тиснули через велику сраку?Чи були величенькі?Труси,що в армії,що на прилавках магазинів-це труси.Чи тобі подавай грошіна-Speedo?Boss?І,щеня,тут не гавкають,а іноді пропонують і захищають від таких недоумків як ти,нещасне.Труси йому солдатські не по душі.
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27.12.2022 13:48 Ответить
Піди мобілізайся, отримай трухани, а там уже почнеш *******. Чи з дивану тобі відніше?
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31.12.2022 00:28 Ответить
Лифоны и трусямбы проверил? Задачу по летней форме выполнил!
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26.12.2022 21:08 Ответить
Берців на шпильках не вистачає. А ще треба до аптечки додати польову косметичку. І треба спеціальні сухпаї для вагітних. І не забувайте, що добре б було наладити виробництво дамських пістолетиків, бо з макарами можна манікюр зіпсувати. А ще для жіночок треба спеціальні камуфляжніборах, прокладки, тампони і величезна купа інших дрібничок. Треба наладити виробництво берців на високих підборах, бо дівчат ми любимо. А хлопці потерплять. Спочатку зробимо дівчпток гарненькими, а потім наладимо масове виробництво вітчизняного зимнього одягу, бо хлопці в на міцні - потерплять, або західною допомогою переб'ються, або на свої гроші куплять. Але ж ідеї гарні, правда?
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26.12.2022 21:29 Ответить
Тобі що,придурку,жінки не дають?Це ж треба з такою ненавистю до наших дівчат-воїнів-захисниць,так відноситись.А ти солдат в окопах спитав-потерплять вони задля своїх побратимів жіночої статі-хоч і заради берців зі шпильками?Це ж із за таких ідіотів,як ти,на параді до Дня незалежності,дівчата пройшли строєм у взутті,яке крім жалості до них нічого і не викликало.Упевнений,кожна хотіла пройти,хоч на якомусь каблучку,елеганто...
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27.12.2022 13:55 Ответить
Побратим жіночої статі, ти настільки далекий від армії настільки далекий від жінок. Може тобі номер найближчого РТЦК дати, та після мобілізації військових-жінок розпитаєш, а не будеш спиратися на свій досвід побратима жіночої статі?
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31.12.2022 00:37 Ответить
Ну, всё.
Теперь у орков предметом вожделения и особого шика будет мечта разжиться комплектом нижнего белья, разработанного для военнослужащих.
Женского, разумеется.
Огромный шаг в прогрессе от использования тампонов и прокладок.
А за новые берцы будут предлагать "калаш", ржавый, нов рабочем состоянии.
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26.12.2022 21:35 Ответить
Диванные бойцы пораскрывали хавальники ((( Им пох., что эти 41тысяча женщин своими "нестандартными" телами прикрывают их от свинособачей орды.
ПС. Кто хочет со мной поспорить - не надо, поспорьте лучше с Татьяной Чорновол. Она человек публичный, лучше меня разбирается в нюансах военной службы женщин.
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26.12.2022 22:16 Ответить
надо передать белье на тестирование послу Украины в Словении угребочному бычаре тарану... и направить потом к нему на стажировку сексопалотога, назначенного послицей в Болгарию... пусть вместе испробуют...
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27.12.2022 06:54 Ответить
Мерлін-якщо вона послиця,то ти повний осел.МЗС-вже для таких,як ти,що тільки випорожнюються на цензорі,вже написало пояснення.Дівчина,на хвилиночку,закінчила Черівецький університет по "Країнознавству" з відзнакою.Що ти закінчило-убоге?Уряд Болгарії,по процедурі,аж бігом, одобрив кандидатуру.А те що життя заставило дівчину ,в її житті попробувати різні роботи,тільки характеризують її як розумну людину.Успіхів і творчої наснаги їй в роботі,і щастя в житті...
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27.12.2022 14:07 Ответить
***** ты гнойный... ты знаешь, что такое дипработа? нет... ты просто *****, подсаженный на зеленских уродов.... и запомни - сраться будешь зеленью пока не подохнешь...
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27.12.2022 19:20 Ответить
Зовсім не зрозуміло-де ж ти таке навчалося?Десь серед підорів гнойних-і тепер до всіх людей так звертаєшся?Чи знаю дипроботу.Ще з дитинства-"Товарищу Нэттэ-пароходу и человеку"-один з кращих дипломатів СРСР,український дипломат-затриманий на кордоні з повним бусом цигарок.Людина з досвідом дипломатичної роботи.А вона хоч не курить...
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27.12.2022 21:53 Ответить
Головне для жінок - це якісна та зручна білизна. Від неї залежить наше здоров'я , тому термобілизна для жінок-військових - це взагалі найважливіша річ.
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27.12.2022 14:28 Ответить
 
 