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В России мать получила повестку в армию за сына, умершего в возрасте 2,5 года

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф

Жительница Екатеринбурга (Россия) Анастасия получила повестку за покойного сына Сергея. Ребенок умер в возрасте 2,5 года в 2009 году от водянки головного мозга.

Об этом пишет местный русский портал Е1, передает Цензор.НЕТ.

Мальчик умер в 2009 году от водянки головного мозга. Как отмечают журналисты, женщина тяжело пережила смерть сына, а теперь получила сообщение из военкомата на имея Сергея с требованием явиться на призывной пункт 26 января в восемь утра.

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Повестку передали не под подпись, а просто бросили в почтовый ящик в доме матери Анастасии. Женщина позвонила по телефону своей дочери и рассказала о сообщениях.

В России мать получила повестку в армию за сына, умершего в возрасте 2,5 года 01

"Мне позвонила мама с тревожным голосом: я не знаю, как тебе это сказать. Пришла повестка. Я была удивлена: какая повестка? Старший сын проживает со мной, и повестка должна прийти в наш адрес. Но она объяснила, что повестка пришла на Сергея. И тут меня просто накрыло", - поделилась женщина.

Она удивилась, что в военкомате за тринадцать лет не смогли восстановить базу данных.

"В военкомате сказали, что сведения им представляет паспортный стол. Мы точно передавали туда данные о смерти сына", — сказала россиянка.
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Топ комментарии
+30
Сообщают что рогозину успешно удалили осколок, он идёт на поправку, ходит под себя, разговаривает сам с собой.
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26.12.2022 20:08
+21
Не здивуюсь якщо її посадять за те що "заховала сина" від мобілізації....🤣
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26.12.2022 20:09
+10
...там вы еще и сраться будете
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26.12.2022 20:10
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Сообщают что рогозину успешно удалили осколок, он идёт на поправку, ходит под себя, разговаривает сам с собой.
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26.12.2022 20:08 Ответить
Ага!
"Больной уже ходит! Правда, еще под себя..." (с)
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26.12.2022 20:09 Ответить
То с копчика... Дык, глупость ампутировали или тоже осколок вытащили?
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26.12.2022 20:17 Ответить
Если ты не идёшь а армию,то армия идёт к тебе.
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26.12.2022 22:43 Ответить
Не ипьот - сказано "явится"!! Шо непонятно плять?
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26.12.2022 20:08 Ответить
Так. Труп эксгумировать и доставить в военкомат!
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26.12.2022 20:14 Ответить
Не здивуюсь якщо її посадять за те що "заховала сина" від мобілізації....🤣
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26.12.2022 20:09 Ответить
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26.12.2022 20:59 Ответить
Бензин! Он же на бензине работал!!!
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27.12.2022 20:33 Ответить
...там вы еще и сраться будете
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26.12.2022 20:10 Ответить
З водянкою якраз для армії срусаків підійде.
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26.12.2022 20:11 Ответить
негайно вирити і призвати.!
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26.12.2022 20:11 Ответить
"Боюсь", шо кацапы скоро пыню зароют, а потом откопают и пошлют на фронт за всех отдуваться.
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26.12.2022 20:15 Ответить
нажруться - переїбуться...
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26.12.2022 20:18 Ответить
Так то уже когда закончится война...

sigsauer
Когда закончится война,
Так будет выглядеть победа.
За павших выпьем мы до дна,
Живые к матерям приедут.
А будет радость у страны,
Похоронившей сотни сотен
Героев проклятой войны,
Парней,которых не воротишь ???
14.03.2018 22:43
ответил:
Когда закончится война, лишь на могиле Вовы я не буду,
На радостях усугублю бокал вина - я праздник этот не забуду.
На памятник я скинусь для муйла, задорный дифирамб там будет,
Родное оркам Ла-Ла-Ла --- ТАМ скрепы хоровод пусть водят...
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26.12.2022 20:25 Ответить
P.S. Когда закончится война,
Так будет выглядеть победа.
За павших выпьем мы до дна,
Живые к матерям приедут.
И к скорби будет радость у страны,
Похоронившей сотни сотен,
Страна поднимется с руин
Страна героев не забудет.
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27.12.2022 00:16 Ответить
все буде Україна інакше і бути не може!
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27.12.2022 01:43 Ответить
А чого "єщьо нє нарожала"? Тупа баба...
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26.12.2022 20:11 Ответить
Водянка мозку? В нього є мозок - замісто суровікіна, терміново!!!
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26.12.2022 20:11 Ответить
В неї була купа років "нарожать єщьо", але тьотка рєшіла відпєтлять... То хай тепер виправдовується перед вєлікім раісським наротам!
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26.12.2022 20:12 Ответить
А-атлична девки пляшут...А где же бабы истчо нарожают. Пыня в Ставрополье не соврал, получается , шо к 2060-ому кацапы на каазлабаде превратятся в 4-х процентную нацменшину...
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26.12.2022 20:13 Ответить
Чогось згадалося:
"Свого дідуся я не пам'ятаю, бо він помер ще немовлям!" (с)
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26.12.2022 20:14 Ответить
Ну, це анекдот, а ось товариш Ляксандр Ригоравич Лукашенка, 1954 року народження, реально похвалився своїм батьком Ригорам, який загинув на війні
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26.12.2022 20:26 Ответить
На небожителей земные законы не распространяются. Непорочное зачатие опять жи ж...
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26.12.2022 20:28 Ответить
Все по Гоголю, кацапське мертві душі..
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26.12.2022 20:15 Ответить
Да не, там получается зомбаки выходят на арену... Млять, вторая армия(сзаду) рассмешила весь мир.
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26.12.2022 20:19 Ответить
так глядиш и боярам придется идти воевать если каждая будет настолько безответственно относиться к государственной собственности. деньгами оброк с нее взять
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26.12.2022 20:17 Ответить
Ета же Рабсєя...
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26.12.2022 20:18 Ответить
Таки да,и это нормально...
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26.12.2022 20:22 Ответить
Пора уже членина с мавзолея призвать, нефиг там всю вечность шланговать.
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26.12.2022 20:20 Ответить
Не тгожте меня,я встал и упал

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26.12.2022 20:32 Ответить
тю. головне що той кацапчук сконав і не дав нащадків
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26.12.2022 20:25 Ответить
Якщо прийшла повістка, то він є в реєстрі виборців. І голосує за ер і пу.
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26.12.2022 20:26 Ответить
Уркаган-територия абсолютного дебилами и маразма
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26.12.2022 20:28 Ответить
А кажуть, що пологові будинки не передають дані у військкомати ...
Виявляється, передають
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26.12.2022 20:45 Ответить
Вот вообще не смешно. Обращаю внимание на дату - "явиться 26.01.23". Это значит, что мобилизация в Мордоре продолжается в полный рост. А у них потенциал в 20 млн. ******* и готовых идти на убой баранов.
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26.12.2022 20:51 Ответить
Интересно когда в могилизацию пойдёт диванные ZaПутинцы, которым сейчас около и после 60? Те, которые наибольше за восстановление СССР, Сталина и ГУЛАГа.
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26.12.2022 21:06 Ответить
2006 г.р.
Это ему 16 лет было-бы...
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26.12.2022 21:06 Ответить
Первые результаты того, что министерство нападения роиси допустили до гос. реестров.
Там такие продвинутые юзеры в погонах, что ***** с письковым не строит расслабляться.
А может и димона-алкаша пригласят для "уточнения данных"
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26.12.2022 21:14 Ответить
Новости из дурдома
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27.12.2022 05:53 Ответить
Посконний пвтріот!
Навіть смерть не звільнила його від служби сцарю сруському!
Тим більше, що кадри з ушкодженням мозку-ЄнтА скрЄпнА
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27.12.2022 06:44 Ответить
похер мне эта мать, получившая повестку... если 71 процент кацапов за войну против Украины... по ком сопли льются? сколько еще можно пускать бульбы зеленые и писать новости из вонючей недоимперии... как по мне - так пусть бы и она вместе со своим свинопасом подохла...
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27.12.2022 06:49 Ответить
Военком Годованчук - троль! Так ото ж!
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27.12.2022 20:36 Ответить
 
 