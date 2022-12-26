В России мать получила повестку в армию за сына, умершего в возрасте 2,5 года
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Жительница Екатеринбурга (Россия) Анастасия получила повестку за покойного сына Сергея. Ребенок умер в возрасте 2,5 года в 2009 году от водянки головного мозга.
Об этом пишет местный русский портал Е1, передает Цензор.НЕТ.
Мальчик умер в 2009 году от водянки головного мозга. Как отмечают журналисты, женщина тяжело пережила смерть сына, а теперь получила сообщение из военкомата на имея Сергея с требованием явиться на призывной пункт 26 января в восемь утра.
Повестку передали не под подпись, а просто бросили в почтовый ящик в доме матери Анастасии. Женщина позвонила по телефону своей дочери и рассказала о сообщениях.
"Мне позвонила мама с тревожным голосом: я не знаю, как тебе это сказать. Пришла повестка. Я была удивлена: какая повестка? Старший сын проживает со мной, и повестка должна прийти в наш адрес. Но она объяснила, что повестка пришла на Сергея. И тут меня просто накрыло", - поделилась женщина.
Она удивилась, что в военкомате за тринадцать лет не смогли восстановить базу данных.
"В военкомате сказали, что сведения им представляет паспортный стол. Мы точно передавали туда данные о смерти сына", — сказала россиянка.
Пожалуйста, подождите...
"Больной уже ходит! Правда, еще под себя..." (с)
sigsauer
Когда закончится война,
Так будет выглядеть победа.
За павших выпьем мы до дна,
Живые к матерям приедут.
А будет радость у страны,
Похоронившей сотни сотен
Героев проклятой войны,
Парней,которых не воротишь ???
14.03.2018 22:43
ответил:
Когда закончится война, лишь на могиле Вовы я не буду,
На радостях усугублю бокал вина - я праздник этот не забуду.
На памятник я скинусь для муйла, задорный дифирамб там будет,
Родное оркам Ла-Ла-Ла --- ТАМ скрепы хоровод пусть водят...
Так будет выглядеть победа.
За павших выпьем мы до дна,
Живые к матерям приедут.
И к скорби будет радость у страны,
Похоронившей сотни сотен,
Страна поднимется с руин
Страна героев не забудет.
"Свого дідуся я не пам'ятаю, бо він помер ще немовлям!" (с)
Виявляється, передають
Это ему 16 лет было-бы...
Там такие продвинутые юзеры в погонах, что ***** с письковым не строит расслабляться.
А может и димона-алкаша пригласят для "уточнения данных"
Навіть смерть не звільнила його від служби сцарю сруському!
Тим більше, що кадри з ушкодженням мозку-ЄнтА скрЄпнА