В России мать получила повестку в армию за сына, умершего в возрасте 2,5 года

Жительница Екатеринбурга (Россия) Анастасия получила повестку за покойного сына Сергея. Ребенок умер в возрасте 2,5 года в 2009 году от водянки головного мозга.

Об этом пишет местный русский портал Е1, передает Цензор.НЕТ.

Мальчик умер в 2009 году от водянки головного мозга. Как отмечают журналисты, женщина тяжело пережила смерть сына, а теперь получила сообщение из военкомата на имея Сергея с требованием явиться на призывной пункт 26 января в восемь утра.

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Повестку передали не под подпись, а просто бросили в почтовый ящик в доме матери Анастасии. Женщина позвонила по телефону своей дочери и рассказала о сообщениях.

"Мне позвонила мама с тревожным голосом: я не знаю, как тебе это сказать. Пришла повестка. Я была удивлена: какая повестка? Старший сын проживает со мной, и повестка должна прийти в наш адрес. Но она объяснила, что повестка пришла на Сергея. И тут меня просто накрыло", - поделилась женщина.

Она удивилась, что в военкомате за тринадцать лет не смогли восстановить базу данных.

"В военкомате сказали, что сведения им представляет паспортный стол. Мы точно передавали туда данные о смерти сына", — сказала россиянка.