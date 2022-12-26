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При отсутствии обстрелов несколько новогодних дней могут пройти без отключений света, - Минэнерго

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

энергетика,электроэнергия,тариф

Во время новогодних праздников Россия может попытаться нанести новый удар по энергосистеме Украины. В отсутствие новых обстрелов украинцы проведут несколько дней с бесперебойным энергоснабжением.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Россияне не отказались от обстрелов энергосистемы. Они привязываются к определенным датам. И, возможно, Новый год - это одна из таких дат, когда они попытаются максимально нанести ущерб нашей энергосистеме", - сказал министр.

В то же время Галущенко подчеркнул, что масштабы возможного обстрела или ущерба оценить сложно. Однако, отметил он, надеется на Вооруженные силы, которые, как показали последние обстрелы, достаточно эффективно защищают небо над Украиной.

Министр также отметил, что в отсутствие обстрелов украинцы могут рассчитывать на несколько дней бесперебойного энергоснабжения по случаю новогодних праздников. По его словам, с каждым днем ситуация в энергетической сфере налаживается: удается увеличить производство электроэнергии и доставить ее потребителям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина удержит энергосистему, несмотря на новые волны российских ракетных атак, - Галущенко
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Топ комментарии
+11
Чому тільки декілька? Звідки візьметься електроенергія в достатній кількості якраз на свята? З царського плеча?
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26.12.2022 20:21
+8
З цією електрикою якась дивина. Захочуть - є світло, не захочуть - нема. Наче з шафи витягають.
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26.12.2022 20:27
+7
Пора запускать беспилотники по жилым офицерским городкам летчиков что бы им оркам дошло как это под обстрелами быть мирным людям.
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26.12.2022 20:25
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Чому тільки декілька? Звідки візьметься електроенергія в достатній кількості якраз на свята? З царського плеча?
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26.12.2022 20:21 Ответить
З цією електрикою якась дивина. Захочуть - є світло, не захочуть - нема. Наче з шафи витягають.
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26.12.2022 20:27 Ответить
Нiчого дивного.Нас просто найопують.
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26.12.2022 23:13 Ответить
Як звідки. Моніка візьме айбонітову полицю, і будуть разом з офісом бігати.
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26.12.2022 20:33 Ответить
Потому что Ахметке невыгодно продавать её вам по 1,68 грн.
Если бы вы платили по 10 грн, Ахметка прикрыл бы каZZапские ракеты своей дупой.
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26.12.2022 21:59 Ответить
Ахмєтка вугілля знайшов на новорічні свята. Більше не захотів закупляти, тож країна має сидіти у темряві, економіка зазнавати сотні мільярдів збитків.
Усі об'єкти критичної інфраструктури мають бути повернуті від олігархів і перебувати лише у державній власності.
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27.12.2022 03:24 Ответить
Давайте не будемо загадувати заздалегідь.
Обстріли ймовірно будуть.
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26.12.2022 20:22 Ответить
Пора запускать беспилотники по жилым офицерским городкам летчиков что бы им оркам дошло как это под обстрелами быть мирным людям.
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26.12.2022 20:25 Ответить
без слів.
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26.12.2022 20:25 Ответить
Потомучто некуда больше продавать.
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26.12.2022 20:46 Ответить
ара-хам-ия зелох вместе с ахметовым, прижали вас ВСУ и СБУ. вытягивайте оборотные из кармашков с прошлых периодов и где хотите там и берите уголь и мазут для ТЭЦ
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26.12.2022 21:05 Ответить
Поки буде Єрмак і ЗЕ, обстріли будуть рівно до тих пір, поки вони при владі. Але це зручний важіль, який ніхто так просто не буде випускати з рук.
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26.12.2022 21:43 Ответить
 
 