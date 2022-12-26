Украина планирует провести саммит относительно формулы мира до конца февраля с участием генсека ООН Гутерриша, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинское правительство рассчитывает провести саммит по "формуле мира" до конца февраля 2023 года. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш рассматривается как возможный посредник.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как рассказал глава МИД в интервью The Associated Press, украинское правительство хотело бы провести саммит до конца февраля, примерно к годовщине начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"ООН могла бы стать лучшей площадкой для проведения этого саммита, потому что речь не идет о том, чтобы сделать услугу какой-то стране. Речь идет о привлечении к инициативе всех", - сказал Кулеба.

На вопрос, пригласят ли они РФ на саммит, он сказал, что сначала эту страну нужно привлечь к ответственности за военные преступления, например, в международном суде.

О роли Гутерриша Кулеба сказал: "Он зарекомендовал себя как эффективный посредник и эффективный переговорщик, а главное, как принципиальный и честный человек. Поэтому мы приветствовали бы его активное участие".

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Также глава МИД Украины снова подчеркнул, что РФ на самом деле не готова к переговорам. "Они регулярно говорят, что готовы к переговорам, что не соответствует действительности, потому что все, что они делают на поле боя, доказывает обратное", - сказал Кулеба.

В то же время, министр отметил, что каждая война заканчивается дипломатическим путем. "Каждая война заканчивается в результате действий, предпринятых на поле боя и за столом переговоров", - добавил он.