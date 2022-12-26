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Украина планирует провести саммит относительно формулы мира до конца февраля с участием генсека ООН Гутерриша, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинское правительство рассчитывает провести саммит по "формуле мира" до конца февраля 2023 года. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш рассматривается как возможный посредник.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как рассказал глава МИД в интервью The Associated Press, украинское правительство хотело бы провести саммит до конца февраля, примерно к годовщине начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"ООН могла бы стать лучшей площадкой для проведения этого саммита, потому что речь не идет о том, чтобы сделать услугу какой-то стране. Речь идет о привлечении к инициативе всех", - сказал Кулеба.

На вопрос, пригласят ли они РФ на саммит, он сказал, что сначала эту страну нужно привлечь к ответственности за военные преступления, например, в международном суде.

О роли Гутерриша Кулеба сказал: "Он зарекомендовал себя как эффективный посредник и эффективный переговорщик, а главное, как принципиальный и честный человек. Поэтому мы приветствовали бы его активное участие".

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Также глава МИД Украины снова подчеркнул, что РФ на самом деле не готова к переговорам. "Они регулярно говорят, что готовы к переговорам, что не соответствует действительности, потому что все, что они делают на поле боя, доказывает обратное", - сказал Кулеба.

В то же время, министр отметил, что каждая война заканчивается дипломатическим путем. "Каждая война заканчивается в результате действий, предпринятых на поле боя и за столом переговоров", - добавил он.
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Топ комментарии
+7
а сексопатолог буде?а проктологов у вас нема,бо вам реально потрібен
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26.12.2022 21:02
+7
Яка формула миру? Війна закінчується тим,що одна країна перемагає,а інша підписує капітуляцію.
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26.12.2022 21:09
+4
Маячнею займаються стількилюдев в МЗС. Певно заразилися від Зелі.
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26.12.2022 21:04
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а сексопатолог буде?а проктологов у вас нема,бо вам реально потрібен
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26.12.2022 21:02 Ответить
Ще й кінолога треба запросити. Прем'єра на самокаті. "Дебіла" з мінекономіки. Двох ще свіженьких колишніх: генпрокурора-любителя і міноборони-невдаху. Радника з нацбезпеки і оборони, у чорному. "Лейтенанта" Бакнова разом з очільником його внутрішньої безпеки. Співмешканця відомого армійського розвідника, за сумісництвом чоловіка першої секретарки. Вийде така потужна команда, що ніяка формула не встоїть. "Спеціалістів" у нинішньої влади, яких треба кудись прилаштувати стільки, що усіх не згадаєш.
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26.12.2022 22:19 Ответить
Маячнею займаються стількилюдев в МЗС. Певно заразилися від Зелі.
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26.12.2022 21:04 Ответить
Яка формула миру? Війна закінчується тим,що одна країна перемагає,а інша підписує капітуляцію.
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26.12.2022 21:09 Ответить
Какого еще накуй " мира"? Типо разведут по сторонам и никто ничего никому не должен?...
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26.12.2022 21:14 Ответить
Таке враження, що щось справжнє для України зараз роблять тільки ЗСУ.

******* генерують тільки корупцію та бутафорію типу безглуздих та пустих платформ та самітів.
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26.12.2022 21:19 Ответить
В том и дело...******* крадут....творят все годы что хотят...а украинцы только хороводы водят и только на Цензор возмущаются.)
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26.12.2022 21:37 Ответить
Який іще блд план? Який? Мразота зелена живе тільки хайпоновинами. Спустіться на землю піськограї!
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26.12.2022 21:23 Ответить
Ооо , и пару римского давайте, и преподобного Илона маска матьиво

Давайте ещё Берлускони и инфантино, и канешно же дональдака Трампа тоже, ото нарешаете
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26.12.2022 21:41 Ответить
прорашистський холуй із ООН "ЗЕ" зрадниками розглядається,як посередник.Орбана ще з пердоганом в посередники прикличте і Україну покладуть куйлу на "зеленій" тарілочці.
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26.12.2022 21:48 Ответить
Формула мира: асфальт х шашлычки = миру мир.
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26.12.2022 21:53 Ответить
Україна планує провести саміт з формули миру до кінця лютого за участі генсека ООН Гутерріша, ООН, Гутерріш, який недопустив розслідування по Ірану...?
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26.12.2022 23:08 Ответить
Теперішні як і папєрєдні колаборанти тягнуть у посередники лише союзників рашистів.
https://www.google.com/amp/s/www.unian.ua/world/ssha-zvinuvatili-oon-u-nebazhanni-rozsliduvati-zastosuvannya-rf-iranskih-droniv-v-ukrajini-novini-svitu-amp-12084273.html
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27.12.2022 02:45 Ответить
Это просто какой-то мудизм..Уже даже не смешно..Да чхать хотела раша на все наши потуги..
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27.12.2022 15:51 Ответить
Прямо на цирк смахивает..С которого нельзя уйти..
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27.12.2022 15:53 Ответить
 
 