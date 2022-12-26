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В США разработали специальный план, чтобы подготовить ЗРК Patriot к использованию в Украине менее чем за 6 месяцев, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

сша,пво,грибаускайте,patriot

Правительство США разработало специальный план, чтобы подготовить батарею зенитно-ракетного комплекса Patriot к эксплуатации в Украине менее чем за шесть месяцев.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как рассказал министр в интервью The Associated Press, правительство США разработало специальный план подготовки ракетной батареи Patriot к эксплуатации в Украине менее чем за шесть месяцев, хотя обычно обучение занимает до года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для Путина будет важно уничтожить ЗРК Patriot в Украине, - Forbes
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Топ комментарии
+16
Вы издеваетесь? Плешивый лупит каждую неделю.
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26.12.2022 21:07
+13
Что ***** простите? У нас нет 6 месяцев! Это оружие должно быть у нас еще вчера.
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26.12.2022 21:08
+10
Сериал "Передача Patriot Украине" продолжается. Шла 142 серия....
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26.12.2022 21:13
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Вы издеваетесь? Плешивый лупит каждую неделю.
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26.12.2022 21:07 Ответить
Ні,просто ця команда уже закінчує навчання
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26.12.2022 22:28 Ответить
А танки Байдн даст после победы. Тогда же примут и в НАТО.
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27.12.2022 00:10 Ответить
Что ***** простите? У нас нет 6 месяцев! Это оружие должно быть у нас еще вчера.
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26.12.2022 21:08 Ответить
это не рогатка... и не автомат... это комплекс !!!!!
многофункциональная радиолокационная станция с фазированной антенной решеткой
пункт управления огнем
пусковые установки
зенитные управляемые ракеты
источники энергоснабжения
средства связи
технологическое оборудование
средства радиотехнической и инженерной маскировки.
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26.12.2022 21:13 Ответить
Ага, 6 месяцев расчет "патриотов" будет изучать, как работает ФАР.
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26.12.2022 21:33 Ответить
что вы хотите чтобы я вам ответил???
если норма обучения 1 год, для наших сделали ускоренные курсы в полгода...
я не знаю что они будут изучать полгода...но видимо это самый оптимальный срок...
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26.12.2022 22:09 Ответить
Ответьте, почему 10 месяцев США отнекивались.
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27.12.2022 06:55 Ответить
хороший вопрос... да не по адресу...
не знаю...
вообще не понимаю почему, когда умоляли закрыть небо, нам не щибко помогали с ПВО...
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27.12.2022 10:12 Ответить
Через 6 иісяців та рогатка може нафіг бути не потрібна.
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26.12.2022 21:36 Ответить
может и не надо будет...
а может пригодиться... думаете раша за полгода исчезнет с лица земли?
думаете что даже если до лета оттесним за наш кордон русня перестанет паскудить и пулять с говени своей всем, что сможет произвести сама или прикупить контрабасом у террористов ???
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26.12.2022 22:13 Ответить
2 менше 6
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26.12.2022 21:15 Ответить
А можно уточнить, что значит "Это оружие должно быть у нас еще вчера".? Вам кто-то что-то должен? И если должен, то простите за что? За то, что сами отдали и сами подписали или другое есть.
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26.12.2022 21:50 Ответить
Да,должны.Взамен на ЯО-гарантировать защиту.Обязательства нужно выполнять.То,что нас обманули-мы уже поняли.И заплатили сотнями тысяч жизней.
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26.12.2022 21:58 Ответить
Так, США нам винні, за те що заставили віддати ЯЗ країні-терористу.
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26.12.2022 22:10 Ответить
Макс, ти мабуть *****, а не Макс.
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27.12.2022 06:56 Ответить
наші такі завзяті що і 6 місяців буде забагато...аби інструктори тямущі (тут без сумніву) і невтомні були (щоб без перекурів )))))
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26.12.2022 21:09 Ответить
не сцо, мзс всё таки военная очень структура, а кулеба - главный военный генерал
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26.12.2022 21:12 Ответить
Сериал "Передача Patriot Украине" продолжается. Шла 142 серия....
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26.12.2022 21:13 Ответить
6 месяцев это перебор!

Способные ребята освоят эту систему за три недели.

Артиллерийские военные училища в Украине есть. Кадры тоже.
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26.12.2022 21:14 Ответить
в сша уже более 4 тис хлопцев как 2 месяца... і що вони там роблять? 🍳
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26.12.2022 21:20 Ответить
Хороший вопрос, над которым стоило бы задуматься. Но многие здесь думать не хотят - послушать Кулебу ведь и проще и легче )))
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26.12.2022 21:29 Ответить
Шукають американських дружин?
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26.12.2022 22:14 Ответить
ні вони тут своїх мають.
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27.12.2022 00:58 Ответить
Так было с другими типами вооружения, так будет и сейчас.
Они всегда устанавливают время с запасом, даже если оно и ускоренное, чтобы потом не было претензий.
Опять же не учитывается моральный фактор, а мотивации у ребят столько, что можно на экспорт отправлять.
Потом американцы сами же и напишут, что освоение шло темпами, которые никто не мог ожидать и предвидеть.
Главное, чтобы скорее уже допустили жадных до знаний ребят к самим комплексам, а уж они не подведут, ужмут в сутки 30 часов, если нужно.
Да и ***** уже заждался.
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26.12.2022 21:28 Ответить
В огороде бузина, а в Киеве дядька, - при чем тут артиллерийские училища, где готовят офицером артиллеристов ствольной и реактивной артиллерии до офицеров зенитчиков, которые обучены работать на ракетно-зенитных комплексах ПВО, ПРО. У них общего разве что эмблемы на петлицах🤔🧐😁 Лучше б ты промолчал, спецуган в области РАВ (ракетно-артиллерийского вооружения), во времена СА СССР была хорошая армейская пословица, которую знал каждый зелёный лейтенант военного училища:"Молчи - за умного сойдешь" 😝😝😝😝😝😜🤪 Лучше б ты молчала, крррутой спецуган... мож бы и за умного сошел
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26.12.2022 21:32 Ответить
Павлик, мальчик.
Если ты не понимаешь,
что такое « базовая специальная военная подготовка» для специалистов артилирийских систем в Артучилищах, то тебе действительно надо помолчать.

Если брать украинского военного, который ее получил, то это сократит время обучение на Патриотах, по сравнением с человеком который не знает « базы».

Образованные Украинские военные спецы , не неграмотные афганцы, например.

И они спокойно освоят «зенитно-ракетный
комплекс Patriot (MIM), который был разработан в 60 тые годы, прошлого столетия.
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26.12.2022 23:59 Ответить
С такими союзниками мы войну не выиграем(
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26.12.2022 21:20 Ответить
Так нікому сильна Вкраїна і не потрібна... Чи просто так олігархат тут прописався... Афганістан процвітаюча країна? Те ж саме чікає і на нас... Спецтабори та етнічні чистки...

Знову "Відстріляне відродження"...

Нація.. - не забувайте своє коріння..
Багато чого нас очікує... І від того від чи ми нація чи стадо залежить наше існування...
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26.12.2022 21:22 Ответить
Нікому, це значить й тобі.
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26.12.2022 21:38 Ответить
Гугл перекладач збоїть)))
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26.12.2022 22:06 Ответить
що саме вам допомогти порозуміти?
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27.12.2022 01:01 Ответить
Помоги себе, если говоришь « про концтаборы» в Украине.

Психиатр тебя примет…
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27.12.2022 16:06 Ответить
з сша на москальському - вали в сво тварина.
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27.12.2022 19:17 Ответить
Так начните петицию к Бонэвтику, хай других поищет. Есть же надежные партнеры - **********, севкорея, Науру наконец.
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26.12.2022 21:31 Ответить
Знаєш п'яту сторону світу. Це ' на-й'.
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26.12.2022 21:39 Ответить
А шо є якісь інші союзники?
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27.12.2022 01:13 Ответить
Я служил в дохлом совковом ПВО где освоил РЛС кругового обзора за месяц,а нашем батальоне было 40 офицеров , среди них был только один капитан который по факту мог делать все...остальные остолопы до самого моего Дембеля ничему так и не научились...
Короче случайные пассажиры.. потому и Матиас Руст сел на красной площади в Москве на своем самолёте в день Пограничника 28 мая 1987 года..
🤣
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26.12.2022 21:21 Ответить
Хай коригують плани! А то виявиться, що наші хлопці вже всі іспити поздають, а "Петріоти" ще не будуть готові!
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26.12.2022 21:23 Ответить
Будут тянуть резину пока закончится война.Нет слов одни ....
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26.12.2022 21:26 Ответить
Я все таки надеюсь, что такие разговоры это для внешнего электората. А на самом деле комплексы уже в Украине и работают.
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26.12.2022 21:26 Ответить
Два наших беспилотника проникли на аэродроме Энгельса вчера ночью и уничтожили две *********** прошли три кордона ПВО...
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱💙💛🔱💪✊👍💯
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26.12.2022 21:31 Ответить
Меньше чем за 6месяцев означает 3-4 .....и новость стала публичной за месяц-два.... вообщем встретим вату как положено - братским огнём ....
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26.12.2022 21:35 Ответить
И опять все плохо здесь в комментариях - поздно, долго, недостоверно. Никто не хочет задать себе вопрос, для кого Кулеба делает подобные сообщения? Никто не спросит себя, а что делают несколько тысяч украинских в/с в США уже несколько месяцев? Никого не интересует, сколько времени на самом деле занимает обучение ((
А еще хочу процитировать ген. Милли: "Ни одна системя вооружений самостоятельно войну не выигрывает." И Патриот это тоже не панацея. Это хорошая системя, но она не дают 100% гарантий, некоторые источники приводят цифру в 50-60%. И главное, у США просто физически нет такого количества ситем, которого бы хватило прикрыть даже не всю, а хотя бы четверть Украины.
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26.12.2022 21:39 Ответить
Никто не хочет задать себе вопрос.так для кого делал заявление ген.Милли,,,?- "Ни одна системя вооружений самостоятельно войну не выигрывает." И Патриот это тоже не панацея. Это хорошая системя, но она не дают 100% гарантий, некоторые источники приводят цифру в 50-60%. И главное, у США просто физически нет такого количества ситем, которого бы хватило прикрыть даже не всю, а хотя бы четверть Украины.
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26.12.2022 21:44 Ответить
А что смешного?
Если они смогут прикрыть четверть украины?

Ты этому рад?
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27.12.2022 03:25 Ответить
Никто не хочет задать себе вопрос.так для кого делал заявление ген.Милли,,?-це не сміх,а висловлювання досить високого війсково чиновника США.Не включай шлага.а знайди відповідь на поставлене запитання, тоді менше буде в Тебе єрунди на кшталт((( И главное, у США просто физически нет такого количества ситем, которого бы хватило прикрыть даже не всю, а хотя бы четверть Украины.)))) де в кого просто не вистарчає розуму проаналізувати ,що і скільки у війсковому плані,має держава,котра щорічно,на протязі багатьох років для армії США і союзників витрачає більше 600 млрд зелених
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27.12.2022 11:07 Ответить
Ото цікаво - а який функціонал вони поріжуть? Як колись відключали деякі корисні функції контрбатарейних радарів. Зрозуміло що ця батарея буде від'єднана від загальної системи ППО ПРО НАТО... а що ще?
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26.12.2022 21:42 Ответить
Никто др конца правду не раскрывает.Это война.
И эти заявления в прессе-возможно для противника.
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26.12.2022 22:00 Ответить
Декілька тижнів це також менше ніж 6 місяців...А може ще швидше.
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27.12.2022 00:03 Ответить
обучение на месте( в Украине)...инструктора-военные советники из Штатов...может так будет?
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27.12.2022 00:51 Ответить
Та не волнуйтесь, вы так
Будут системы. Будут и спецы.

Это все мы уже проходили с первыми Джевелинами.

Слава ВСУ!
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27.12.2022 03:27 Ответить
любитель женских тел куляйба вдруг заговорил... вопрос - ЗАЧЕМ? ответ простой - для него нет тайн и как вывод - он просто дебил говорить об этом вслух...
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27.12.2022 06:40 Ответить
Запахло октябрём 2023 г.
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27.12.2022 07:10 Ответить
Вася Шевченко f77d76ba Вибачаюсь, але я з вами не згоден. Українцям, достатньо і двух місяців ,щоб це опанувати. Я раніше наводив приклади. Та і навчання, можливо б було почати раніше. Наприклад у травні. . Даже не смішно виходить.
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27.12.2022 08:02 Ответить
 
 