В США разработали специальный план, чтобы подготовить ЗРК Patriot к использованию в Украине менее чем за 6 месяцев, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Правительство США разработало специальный план, чтобы подготовить батарею зенитно-ракетного комплекса Patriot к эксплуатации в Украине менее чем за шесть месяцев.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Как рассказал министр в интервью The Associated Press, правительство США разработало специальный план подготовки ракетной батареи Patriot к эксплуатации в Украине менее чем за шесть месяцев, хотя обычно обучение занимает до года.
Топ комментарии
+16 Alexey Chernyavsky
показать весь комментарий26.12.2022 21:07
+13 Vadim Zertin
показать весь комментарий26.12.2022 21:08
+10 Artem ccd9ee3f
показать весь комментарий26.12.2022 21:13
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
многофункциональная радиолокационная станция с фазированной антенной решеткой
пункт управления огнем
пусковые установки
зенитные управляемые ракеты
источники энергоснабжения
средства связи
технологическое оборудование
средства радиотехнической и инженерной маскировки.
если норма обучения 1 год, для наших сделали ускоренные курсы в полгода...
я не знаю что они будут изучать полгода...но видимо это самый оптимальный срок...
не знаю...
вообще не понимаю почему, когда умоляли закрыть небо, нам не щибко помогали с ПВО...
а может пригодиться... думаете раша за полгода исчезнет с лица земли?
думаете что даже если до лета оттесним за наш кордон русня перестанет паскудить и пулять с говени своей всем, что сможет произвести сама или прикупить контрабасом у террористов ???
Способные ребята освоят эту систему за три недели.
Артиллерийские военные училища в Украине есть. Кадры тоже.
Они всегда устанавливают время с запасом, даже если оно и ускоренное, чтобы потом не было претензий.
Опять же не учитывается моральный фактор, а мотивации у ребят столько, что можно на экспорт отправлять.
Потом американцы сами же и напишут, что освоение шло темпами, которые никто не мог ожидать и предвидеть.
Главное, чтобы скорее уже допустили жадных до знаний ребят к самим комплексам, а уж они не подведут, ужмут в сутки 30 часов, если нужно.
Да и ***** уже заждался.
Если ты не понимаешь,
что такое « базовая специальная военная подготовка» для специалистов артилирийских систем в Артучилищах, то тебе действительно надо помолчать.
Если брать украинского военного, который ее получил, то это сократит время обучение на Патриотах, по сравнением с человеком который не знает « базы».
Образованные Украинские военные спецы , не неграмотные афганцы, например.
И они спокойно освоят «зенитно-ракетный
комплекс Patriot (MIM), который был разработан в 60 тые годы, прошлого столетия.
Знову "Відстріляне відродження"...
Нація.. - не забувайте своє коріння..
Багато чого нас очікує... І від того від чи ми нація чи стадо залежить наше існування...
Психиатр тебя примет…
Короче случайные пассажиры.. потому и Матиас Руст сел на красной площади в Москве на своем самолёте в день Пограничника 28 мая 1987 года..
🤣
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱💙💛🔱💪✊👍💯
А еще хочу процитировать ген. Милли: "Ни одна системя вооружений самостоятельно войну не выигрывает." И Патриот это тоже не панацея. Это хорошая системя, но она не дают 100% гарантий, некоторые источники приводят цифру в 50-60%. И главное, у США просто физически нет такого количества ситем, которого бы хватило прикрыть даже не всю, а хотя бы четверть Украины.
Если они смогут прикрыть четверть украины?
Ты этому рад?
И эти заявления в прессе-возможно для противника.
Будут системы. Будут и спецы.
Это все мы уже проходили с первыми Джевелинами.
Слава ВСУ!