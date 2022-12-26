В США разработали специальный план, чтобы подготовить ЗРК Patriot к использованию в Украине менее чем за 6 месяцев, - Кулеба

Правительство США разработало специальный план, чтобы подготовить батарею зенитно-ракетного комплекса Patriot к эксплуатации в Украине менее чем за шесть месяцев.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как рассказал министр в интервью The Associated Press, правительство США разработало специальный план подготовки ракетной батареи Patriot к эксплуатации в Украине менее чем за шесть месяцев, хотя обычно обучение занимает до года.

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