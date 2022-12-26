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Полиция просит не использовать пиротехнику на праздники: ответственность есть и даже по нескольким статьям

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

салют,феєрверк

Стражи порядка призвали украинцев быть ответственными и не использовать пиротехнические изделия в праздничный период.

Об этом в фейсбуке проинформировал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Об использовании пиротехнических изделий в период праздников.

Многих интересует. Хотя, по-моему, в этом году было и так достаточно взрывов и выстрелов. Не понимаю, кому еще не хватило.

В большинстве областей Украины областные военные администрации приняли решение о ЗАПРЕТЕ использования пиротехнических изделий. В Киеве также запрещено.

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Думаю, что в ближайшие дни запрет будет действовать по всем областям.

Ответственность есть и даже по нескольким статьям КУоАП.

Но давайте будем более ответственными, не только из-за закона, но и из-за уважения к другим. Многие эти петарды или салюты могут сильно испугать, как минимум. Не говоря уже обо всем остальном. Поэтому реагировать будем соответственно.

Также напоминаю, что комендантский час не отменен ни в одном регионе и он действует в тех же временных рамках, что и раньше. В новогоднюю ночь тоже.

Мы все обязательно запустим салюты, когда придет время. Время Победы!" – рассказал он.
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Любителей пиротехники сразу на Бахмут,больше никогда и петарды в руки не возьмут.
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26.12.2022 21:13 Ответить
В тех областях где работала/продолжает работать арта, стрелковое свинорылых там вообще сажать надо за феерверки, а не штрафовать. Людей сипает от таких звуков.
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26.12.2022 21:32 Ответить
В Херсоні кілька годин як якісь падлюкою запустили салют.
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27.12.2022 00:30 Ответить
Парочке любителей фейерверков засунуть в хопу и больше никто и никогда этой бедой заниматься не захочет. Возражения есть?
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26.12.2022 21:43 Ответить
Цікаво чи знайдуться такі довбні
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26.12.2022 21:49 Ответить
ходив по базарі..ніякої піротехніки навіть близько не бачив..можливо десь підпільно і продають...можливо....але Надіюсь,що правохоронці зроблять їм феєрверк
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26.12.2022 22:09 Ответить
в магазинах піротехніки є
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27.12.2022 00:06 Ответить
В дупу засновувати їм ті салюти з петардами та підпалювати. З десяток так раз зробити і бажаючих не буде. Продаж петард та салютів прирівняти до продажу наркотиків.
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27.12.2022 00:29 Ответить
 
 