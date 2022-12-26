Полиция просит не использовать пиротехнику на праздники: ответственность есть и даже по нескольким статьям

Стражи порядка призвали украинцев быть ответственными и не использовать пиротехнические изделия в праздничный период.

Об этом в фейсбуке проинформировал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Об использовании пиротехнических изделий в период праздников.

Многих интересует. Хотя, по-моему, в этом году было и так достаточно взрывов и выстрелов. Не понимаю, кому еще не хватило.

В большинстве областей Украины областные военные администрации приняли решение о ЗАПРЕТЕ использования пиротехнических изделий. В Киеве также запрещено.

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Думаю, что в ближайшие дни запрет будет действовать по всем областям.

Ответственность есть и даже по нескольким статьям КУоАП.

Но давайте будем более ответственными, не только из-за закона, но и из-за уважения к другим. Многие эти петарды или салюты могут сильно испугать, как минимум. Не говоря уже обо всем остальном. Поэтому реагировать будем соответственно.

Также напоминаю, что комендантский час не отменен ни в одном регионе и он действует в тех же временных рамках, что и раньше. В новогоднюю ночь тоже.

Мы все обязательно запустим салюты, когда придет время. Время Победы!" – рассказал он.