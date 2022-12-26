Больше всего кибератакам врага подвергаются энергетика, военные объекты и базы данных органов власти, - СБУ

С начала года Служба безопасности Украины нейтрализовала более 4,5 тыс. вражеских кибератак и киберинцидентов.

Об этом сообщил начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Мы подошли к 2022 году, имея позади 8-летний опыт гибридной войны. Ведь война в киберпространстве была и раньше. На момент вторжения мы уже были готовы к худшим сценариям. А массированные кибератаки, которые мы отразили в январе и феврале, стали дополнительными "тренировками" перед вторжением", – отметил Витюк.

Он подчеркнул, что с началом полномасштабной агрессии работы стало гораздо больше. Если в 2020 году было зафиксировано почти 800 кибератак, в 2021 – 1400, то уже в этом – их количество выросло более чем в 3 раза.

"Сегодня страна-агрессор наносит в среднем более 10 кибератак в сутки. О большинстве украинское общество, к счастью, даже не знает", – заметил Витюк.

Он рассказал, что в зоне особого внимания врага - энергетика, логистика, военные объекты, а также базы данных органов власти и информресурсы.

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"Мы мониторим риски и угрозы в режиме реального времени 24/7. Большинство хакеров из российских спецслужб, работающих по нам, знаем поименно. Идет работа по их документированию. После победы Украины их будет ждать отдельный блок заседаний международного военного трибунала", – резюмировал глава Департамента кибербезопасности СБУ.