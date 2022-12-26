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война (46696) СБУ (18674) Витюк Илья (12) кибератака (80)

Больше всего кибератакам врага подвергаются энергетика, военные объекты и базы данных органов власти, - СБУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

хакер,киберпреступление

С начала года Служба безопасности Украины нейтрализовала более 4,5 тыс. вражеских кибератак и киберинцидентов.

Об этом сообщил начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Мы подошли к 2022 году, имея позади 8-летний опыт гибридной войны. Ведь война в киберпространстве была и раньше. На момент вторжения мы уже были готовы к худшим сценариям. А массированные кибератаки, которые мы отразили в январе и феврале, стали дополнительными "тренировками" перед вторжением", – отметил Витюк.

Он подчеркнул, что с началом полномасштабной агрессии работы стало гораздо больше. Если в 2020 году было зафиксировано почти 800 кибератак, в 2021 – 1400, то уже в этом – их количество выросло более чем в 3 раза.

"Сегодня страна-агрессор наносит в среднем более 10 кибератак в сутки. О большинстве украинское общество, к счастью, даже не знает", – заметил Витюк.

Он рассказал, что в зоне особого внимания врага - энергетика, логистика, военные объекты, а также базы данных органов власти и информресурсы.

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"Мы мониторим риски и угрозы в режиме реального времени 24/7. Большинство хакеров из российских спецслужб, работающих по нам, знаем поименно. Идет работа по их документированию. После победы Украины их будет ждать отдельный блок заседаний международного военного трибунала", – резюмировал глава Департамента кибербезопасности СБУ.
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Сразу один писдеж, неделю-две назад фсб отрабатывало форумы только в путь. Была у них такая акция. На кацапские ленты даже через двойной впн было не пробиться, а я там люблю пошариться, и ******* натыкать кацапню. Кстати, на некоторых меня перестали банить, в отличие от цензора
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26.12.2022 21:55 Ответить
Тому що своїм відвідуванням кацапських сайтів ти підвищуєш їхню популярність, а це їм більше реклами і бабла.
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26.12.2022 22:04 Ответить
Ладно, ты меня достал, чью рекламу двигает цензор?
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26.12.2022 22:14 Ответить
Ответа нет. Патамушта ты не знаешь, балабол
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26.12.2022 22:19 Ответить
А сколько лично херой баканов нейтрализовал атак? 99, 9 % ?
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26.12.2022 22:11 Ответить
Звичайно ж ОПУ нп першому місці..
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26.12.2022 22:15 Ответить
Хтось вірить, що Чонгар розмінували, а бази даних не злили?
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26.12.2022 22:43 Ответить
Смешно читать Кибер атаки подверглись военные, на танк по блютузу вирус перекинули, а ещё смешнее, так как я бывший энергетик, энергетическая система подверглась кибератаке, когда-то в 2010 году я работал на трансформаторной подстанции и надо было сделать переключение так я в ручном режиме, когда переключал палец себе выбил, всё заржавело.
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27.12.2022 01:16 Ответить
 
 