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Новости Война в Украине
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обстрел (20132) Сумская область (1840)

Россияне обстреляли три пограничных громады Сумщины артиллерией и минометами - всего 23 "прилета"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сумщина,іскрисківщина

Российские захватчики за день нанесли 23 удара артиллерией и минометами по трем приграничным громадам Сумщины.

Об этом сообщил в телеграме глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне в течение дня нанесли 23 удара по трем громадам области. А именно: Середино-Будская громада: одна вражеская мина разорвалась на пограничные. По Эсманской громаде враг вел минометный обстрел, 16 прилетов. Белопольская громада: противник применил артиллерию, шесть прилетов", - написал Живицкий.

Он уточнил, что во всех случаях обошлось без жертв и разрушений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тероборона Сумщины уничтожила российскую ДРГ, минимум 2 оккупантов убито, - ОВА
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Тримаймось, і....

ЛЬВІВ: Київ, ти як?

КИЇВ: Як і ти, в повній темряві! Що? Страшно?

ЛЬВІВ: Так не так щоб. Просто, незвично. Я ж звик сяяти, а тут згас. Трохи незручно. А ти як себе відчуваєш?

КИЇВ: Як в молодості. Зима, темрява, сніг. Поряд Дніпро котить свої води. І тиша! Чернігів! Пам'ятаєш?

ЧЕРНІГІВ: А то! Тільки тоді вовки вили. А зараз орки на болотах підвивають. Мабуть, радіють.

ПОЛТАВА: Хрєн їм на рило, нехай радіють. Свиня теж раділа, поки на холодець не перетворилась. А які зорі над Діканькою! І місяць! И димок з труб йде - мої по хатах сидять, біля пічок гріються, казки один одному розповідають. Як в старі добрі часи.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК: Я теж своїх по селах відправив, нехай перечекають темні часи. Так, Тернопіль?

ТЕРНОПІЛЬ: Так у кожного мого жителя є бабуся в селі і тепла хата! А вже закруток по льохах, сальця копченого піднакопичено. Не так вже і важко. От Південь як впорається? Там же ці паскуди все потрощіли! Херсон! Ти як?

ХЕРСОН: Як. Як! Як і три минулих тижня. Без світла і води. Зато АТБ є!

масква: Привет, хахлы! Шо, в темноте сидите?!

ВСІ: (разом) Пішла на ...!

масква: борзые, да? А ведь гаварила - не тявкайте на меня! Херсон! Шо, тебе нравится в хахляндии? А ведь пока со мной был, жил спокойно, без обстрелов!

ХЕРСОН: Пошла на ...! Краще в темряві та воду з Дніпра пити, чем з такою паскудой разом!

масква: Ладно, я подожду, еще на коленках приползете (зникає з етеру)

КРИМ: Слышь, Херсон, а, может, правда? Ну зачем ты сопротивлялся, теперь сидишь в темноте, под обстрелами?

ХЕРСОН: Дурак ты, Крым, раз не понимаешь. Воля - найдорожча річ у світі! Все минає, навіть темрява - а воля залишається. Нічо, скоро й тебе повернемо, зрозумієш.

КРИВИЙ РІГ: А мої жителі, щоб не сидіти мовчки в темряви, співати почали. Давайте теж! (починає) Ой у лузі червона калина!

ЗАПОРІЖЖЯ: (підспівує) Похилилася!

ВІННИЦЯ: (підспівує) Що ж то наша славна Україна…

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ: (підспівує) Зажурилася!

ВСІ: А ми тую червону калину підіймемо!

масква: (знов влізає в разговор) ви че тут распелись? Шо за нацисткие песни?

ВСІ: (разом) Пішла на ...! (продовжують співати) А ми нашу славну Україну - гей, гей, - розвеселимо!

масква: Я не поняла, как вы смеете петь? Вам плакать надо и прощения у меня просить! Николаев! Ты че, вместе с этими нациками? Ты ж русский город!

МИКОЛАЇВ: По перше не Николаев, а Миколаїв. По-друге - я разом зі своїми браттями. По-третє - просто пішла на ...!

масква: Одесса-мама! А ты чего? Не надоело без света сидеть? Все пельмени слиплись или еще что осталось?

ОДЕСА: Яка я тебе мама? У меня все дети приличные. А ти хто така? Шоб я три дні форшмака не їла, якщо якась шалава підзаборна буде мене мамою називати!

масква: вы забыли, что это я вас тут всех породила?

ЛУЦЬК: Ти диви! Воно ще щось гавкає. А згадую, як коли мої лицарі у бій ходили, воно тільки квакало на своїх болотах.

масква: та я вас всех уничтожу!

КОНОТОП: Слухай сюди, курко! Дуже скоро ти не те що гавкнути. Ти, навіть, квакнути будеш не взмозі!

масква: В смысле?

КОНОТОП: Майбутнє твоє бачу. Будущеє по вашему. Хєровое у тебе майбутнє.

ХАРКІВ: О. ну якщо вже Конотопська відьма слово взала - триндєц тобі!

масква: Чего?

ДНЕПР: Бо не буде в тебе ні будущего, ні майбутнього.

ОДЕСА: Не буде в тебе нічого - ни яичка, ні курочки. Навіть пельмені слипшиеся тобі за делікатес будуть здаватись.

БЕРДИЧІВ: Буде лише мрак, багнюка, і суцільний треш. Хоча тобі не звикати.

масква: Почему это?

ВСІ: Тому що - пішла на ...!

КИЇВ: О, у мене світло з'явилось!

ВІННИЦЯ: І у мене!

ХЕРСОН: І. навіть, у мене!

КРИМ: Ой, а у меня, кажется, пропало…

ХЕРСОН: Нічо, Крим. Сама темна ніч - перед світанком! Готуйся!

ВСІ: (співають) А ми тую червону калину підіймемо! А ми нашу, славну Україну, гей, гей, розвеселимо!
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26.12.2022 22:12 Ответить
 
 