МИД о назначении посла в Болгарии без дипломатического опыта: "За последние два года все некадровые дипломаты демонстрируют достойные результаты работы"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Министерство иностранных дел утверждает, что Олеся Илащук, недавно назначенная указом президента послом Украины в Болгарии, имеет необходимую квалификацию для прохождения дипломатической службы.
Об этом говорится в комментарии пресс-службы МИД Украины, распространенном в понедельник, передает Цензор.НЕТ.
"По имеющейся в МИД информации, она (Илащук) получила диплом с отличием по специальности "Страноведение" кафедры международных отношений факультета истории, политологии и международных отношений Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича. Имеет квалификацию специалиста по международным отношениям, переводчицы. Свободно владеет английским языком", - отмечается в комментарии.
Также в МИД добавляют, что после оценки кандидатуры Илащук правительство Болгарии "без проволочек" предоставило ей агреман, "не имея никаких оговорок относительно ее работы в Болгарии".
"Назначение на должности послов некадровых дипломатов является обычной международной практикой. В Украине за последние два года все некадровые дипломаты, которые были назначены на должности послов, демонстрируют достойные результаты работы. Только по ним, а не интерпретациями и оскорблениями, и стоит судить о работе посла за рубежом", - подытожили в ведомстве.
Ранее СМИ сообщили, что Олеся Илащук, которую президент Владимир Зеленский назначил послом Украины в Болгарии, не имеет опыта работы ни в дипломатии, ни на государственных должностях и до сих пор позиционировалась как специалист по сексологии и драгоценным украшениям.
Пожалуйста, подождите...
А Куліба знову проковтнув сечу, так?
Я думав, що у нас у парламентсько-президентській країні спікер ВР Стефанчук порожнє місце без права щось гавкнути проти Зе-Єрмака, але виявилося, що Кулеба така ж підстилка, або навіть гірша.
Тепер зрозуміло чому
Відео опублікував Telegram-канал "ПриСлуга".
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Інцидент стався у колонній залі КМДА. На відео видно, що Трубіцин спочатку обіймається із головою фракції слуг Євгенією Кулебою, потім приревнував її до депутата від "Єдності" Федоренка та спробував ударити останнього.
"Але градус алкоголю зробив своє, і все що вийшло у п'яного Трубіцина, це збити з ніг колегу по фракції Женю Кулебу (між іншим дружина керівника МЗС)
1. Чия то підстилка, що Кулебі не соромно?
2. Чи доводив зе своєї жінці, що то не його підстилка, чи вони вже давно домовилися про персональних дєвачок-мальчиков для власних потреб?
потрапила в поле зору МЗС? Де ви взяли її резюме, панове?
Чи були ще кандидати? За якими принципами відбувався відбір?
Хоча, про який відбір мова…
Головне питання, хто і скільки заплатив брату Єрмака за призначення цього лайна послом Украіни(!) в Болгарії?!
Цікаво, Вікіпеді вже знає?
А також за людину, що не пропрацювала жодного дня по спеціальності?
Шкода. Вас, і мільйони інших обдурених українців.
МЗС опікується Єрмак.
@13Hellis_13
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2 ч
меня таки мучает вопрос: кому в ОП была очень нужна помощь сексуального психолога и кому она так помогла, что ее сразу посадили в лифт посла и отправили в Болгарию?
низькоросле чмо зеля йде тим самим шляхом....шляхом узурпації и диктатури.
бо ніхто ж не може бути професійніший за Головного Тріпломата-Найвеличнівшивого..
так вибудовується диктатура.. на повільному вогні..
нахіба тоді воювати проти північного виродка-людожера та його зомбованих холопів?.. щоб виростити у себе таке саме лайно, на свою голову?
плохотупо.
Вочевидь її фахові знання в цій області дуже прийшлись до душі Нелоху.
Зєля теж. Юриста. Нуль. І нічо, став президентом країни!
Сразу видно, проффесионал в своей области…
Но, к сожалению, эту древнейшую профессию очень трудно назвать«дипломатией».
Старши треньор в сянка в Български национален отбор по футбол
из друзей пусть у себя уберёт триколор. Мы непобедимы плять
На удивление много друзей из Болгарии, что-то её сильно связывает. Харесвам България https://www.facebook.com/olesia.olesia.792/friends
Он Таран в Словенії та Венедиктова в Швейцарії, такі дива творять що аж гай шумить!
Іспанський сором...!
Такої відвертої сцянини в очі не було при жодному президенті!
Думали тихонько трудоустроить чью-то "сосну", но режим секретности неожиданно был нарушен.
От же ж мразоти шмаркаті!