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Новости Политика Украины
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Болгария (617) дипломатия (1431) МИД (6653) назначение (2047) посол (1727) посольство Украины (319) дипломаты (609)

МИД о назначении посла в Болгарии без дипломатического опыта: "За последние два года все некадровые дипломаты демонстрируют достойные результаты работы"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

олеся,ілащук

Министерство иностранных дел утверждает, что Олеся Илащук, недавно назначенная указом президента послом Украины в Болгарии, имеет необходимую квалификацию для прохождения дипломатической службы.

Об этом говорится в комментарии пресс-службы МИД Украины, распространенном в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

"По имеющейся в МИД информации, она (Илащук) получила диплом с отличием по специальности "Страноведение" кафедры международных отношений факультета истории, политологии и международных отношений Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича. Имеет квалификацию специалиста по международным отношениям, переводчицы. Свободно владеет английским языком", - отмечается в комментарии.

Читайте также: Зеленский назначил послом в Болгарии сексолога без дипломатического опыта, - СМИ

Также в МИД добавляют, что после оценки кандидатуры Илащук правительство Болгарии "без проволочек" предоставило ей агреман, "не имея никаких оговорок относительно ее работы в Болгарии".

"Назначение на должности послов некадровых дипломатов является обычной международной практикой. В Украине за последние два года все некадровые дипломаты, которые были назначены на должности послов, демонстрируют достойные результаты работы. Только по ним, а не интерпретациями и оскорблениями, и стоит судить о работе посла за рубежом", - подытожили в ведомстве.

Ранее СМИ сообщили, что Олеся Илащук, которую президент Владимир Зеленский назначил послом Украины в Болгарии, не имеет опыта работы ни в дипломатии, ни на государственных должностях и до сих пор позиционировалась как специалист по сексологии и драгоценным украшениям.
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Топ комментарии
+72
То позакривайте нахрін всі університети, якщо вчитися і щось знати взагалі непотрібно
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26.12.2022 22:14
+64
Дно
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26.12.2022 22:14
+44
Може вам аппендикси буде вирізати, не фаховий хірург, а випадковий дядько з вулиці?
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26.12.2022 22:16
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26.12.2022 22:26 Ответить
найкращі люди нашого Зе-цирку.

А Куліба знову проковтнув сечу, так?
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26.12.2022 22:26 Ответить
Кулеба і не припиняв її ковтати, ще з того часу як в інтернет виклали відео як його жонушка серед білого дня, буха розтягувала двох своїх коханців в ресторані.
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26.12.2022 22:32 Ответить
О, навіть не знав, що є таке кіно.

Я думав, що у нас у парламентсько-президентській країні спікер ВР Стефанчук порожнє місце без права щось гавкнути проти Зе-Єрмака, але виявилося, що Кулеба така ж підстилка, або навіть гірша.

Тепер зрозуміло чому
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26.12.2022 22:36 Ответить
Депутат від "Слуги народу" у Київраді Владислав Трубіцин намагався вдарити колегу з "Єдності" Ярослава Федоренка. "Слуга" в цей момент був п'яний.

Відео опублікував Telegram-канал "ПриСлуга".

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Інцидент стався у колонній залі КМДА. На відео видно, що Трубіцин спочатку обіймається із головою фракції слуг Євгенією Кулебою, потім приревнував її до депутата від "Єдності" Федоренка та спробував ударити останнього.

"Але градус алкоголю зробив своє, і все що вийшло у п'яного Трубіцина, це збити з ніг колегу по фракції Женю Кулебу (між іншим дружина керівника МЗС)
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26.12.2022 23:47 Ответить
О це здоровья
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26.12.2022 22:55 Ответить
что-то вспомнился шарлатан доктор ПИ....
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26.12.2022 22:27 Ответить
Доктор Пи уже ждёт оправдательного приговора по закону Савченко! Да здравствует самый гуманный суд …
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27.12.2022 08:02 Ответить
главное чтобы опять оперировать не принялся...
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27.12.2022 10:14 Ответить
Потвори зелені
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26.12.2022 22:29 Ответить
гідні - ладно, не обижайтесь, я потихоньку улучшаю свой украинский
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26.12.2022 22:29 Ответить
Ну да, целая роща корабельных сосен🤣😂🤣
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26.12.2022 22:30 Ответить
зелений кагал послiдовно руйнує українську державу. i вибудовує тут "харошую расцiю". по розмаху корупцiї i кумiвства ми вже мабуть попереду московii.
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26.12.2022 22:31 Ответить
73 відсотки тупак вибрали клоуна президентом який собі в каманду понабирав таких же клоунів з кварталу. А ті клоуни призначають знайомих клоунів та клоунес на міністерські посади.Правда смішно? Чи може несмішно?
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26.12.2022 22:52 Ответить
Да, у нее нет дипломатического опыта, зато как она сосет...
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26.12.2022 22:31 Ответить
Цілком зрозумілі питання.

1. Чия то підстилка, що Кулебі не соромно?
2. Чи доводив зе своєї жінці, що то не його підстилка, чи вони вже давно домовилися про персональних дєвачок-мальчиков для власних потреб?
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26.12.2022 22:32 Ответить
Цікаво, як сексологиня
потрапила в поле зору МЗС? Де ви взяли її резюме, панове?
Чи були ще кандидати? За якими принципами відбувався відбір?
Хоча, про який відбір мова…
Головне питання, хто і скільки заплатив брату Єрмака за призначення цього лайна послом Украіни(!) в Болгарії?!
Цікаво, Вікіпеді вже знає?
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26.12.2022 22:33 Ответить
Я за них голосував((((( СУКИ((((
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26.12.2022 22:34 Ответить
Ви голосували за політичну партію, у якої не було передвиборчої програми?

А також за людину, що не пропрацювала жодного дня по спеціальності?

Шкода. Вас, і мільйони інших обдурених українців.
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26.12.2022 22:51 Ответить
Хоч один з1знався у глупост1 та недалекоглядност1. У мене до цього часу не проходить зл1сть на укра1нц1в, що привели до влади неукра1нця, непатр1ота, що публ1чно висм1ював та принижував Укра1ну.
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26.12.2022 23:01 Ответить
В Японії вам за таке голосування залишалось зробити харакірі- якщо ви були б самураєм.
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26.12.2022 23:12 Ответить
Тобто знати мову країни куди тебе посьол вже не обов'язково. Хороший такий посьол, не видно сіськастий і жопастий
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26.12.2022 22:35 Ответить
Кулеба не займається кадровими питаннями у своєму МЗС. Кадровими призначеннями в
МЗС опікується Єрмак.
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26.12.2022 22:36 Ответить
Так повиганяйте тоді всіх з Кулебою разом і позбирайте цінні кадри по окружних дорогах, вони вам такий результат покажуть, що Кулебі й не снилось
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26.12.2022 22:39 Ответить
Hellis

@13Hellis_13

·

2 ч

меня таки мучает вопрос: кому в ОП была очень нужна помощь сексуального психолога и кому она так помогла, что ее сразу посадили в лифт посла и отправили в Болгарию?
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26.12.2022 22:39 Ответить
Купили ей должность, вот и всё. Как будто власти не похер кто там будет каким-то послом - кто занес, того и назначили. Такая страна сейчас.
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26.12.2022 22:43 Ответить
Лише зараз? У Авакова була своя сексологиня.
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26.12.2022 23:59 Ответить
Думаю що поки добралась до того хто ставить підпис під указом, то як фаховий сексолог допомогла дуже багатьом нужденним.
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26.12.2022 23:16 Ответить
раніше були кадри, а тепер наклейки
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26.12.2022 22:42 Ответить
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26.12.2022 22:44 Ответить
Ймовірність є, але невелика. По-перше з зельки диктатор, як з мене тореадор. По-друге, після війни Україні треба буде просто величезна матеріально-фінансова допомога. І її не дадуть диктаторові. А це потенційно такий шикарний дерібан, велике крадівництво це копійки.
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26.12.2022 23:29 Ответить
про путлер теж думали, що моль...про бульбоколгоспника так само...
низькоросле чмо зеля йде тим самим шляхом....шляхом узурпації и диктатури.
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27.12.2022 10:25 Ответить
в МЗС також самоцензура..
бо ніхто ж не може бути професійніший за Головного Тріпломата-Найвеличнівшивого..
так вибудовується диктатура.. на повільному вогні..
нахіба тоді воювати проти північного виродка-людожера та його зомбованих холопів?.. щоб виростити у себе таке саме лайно, на свою голову?
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26.12.2022 22:45 Ответить
Тріпломат, пилять... 😁😂🤣
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26.12.2022 22:53 Ответить
это они на боневтика намекают чтоли!? ару. полководец
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26.12.2022 22:49 Ответить
Фах дипломата цинічно розтоптаний...
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26.12.2022 22:49 Ответить
да ладно, они наверное и так только контрабас и визы для незаменимых людей делали. тут еще и проконсультирует профильно, все включено так сказать, зачем платить больше, плюс одна услуга за те же деньги. помнится китайская эпопея с "дамой с собачкой". или еще там куда самолеты за госсчет гоняли. в общем все плохо тупо.
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27.12.2022 00:21 Ответить
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26.12.2022 23:04 Ответить
скажи мені хто посол від України в Болгарії, Швейцарії, і я скажу хто кулєба.
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26.12.2022 23:08 Ответить
Так Кулеба узнал последним про это назначение ! .
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26.12.2022 23:39 Ответить
То який він міністр раз кадри в нього без нього назначаються ? Чи ми вже орда
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26.12.2022 23:43 Ответить
Фахівець з сексології.
Вочевидь її фахові знання в цій області дуже прийшлись до душі Нелоху.
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26.12.2022 23:09 Ответить
Насправді ,це стара подруга Єрмака.
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26.12.2022 23:14 Ответить
Скоріш за все дєрмаку. Щеневтік оманський більш на видноті тай за гундосими відосіками ніколи займатись соромітськими гріхами.
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26.12.2022 23:15 Ответить
В країні диктатура.Банда на Банковій просто витирає ноги об людей.
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26.12.2022 23:13 Ответить
мда.......далеко пойдете мид Украины.то один про собаку там в эфире советовал продать,то глава вашей партии примчалась к раненому ЗАЩИТНИКУ УКРАИНЫ выяснять отношения в больницу-позорище........................................................теперь еще и сексолога..........читаю про нее в википедии-опыта дипработы не имела!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!у нас мид уже стал как при совке ленинском был упк........вдруг что то на портачит мид скажет-а то не мы................тьфу просто ***..........................................не хватает слов..........................
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26.12.2022 23:17 Ответить
> опыта дипработы не имела!!!!!!!!!!!!

Зєля теж. Юриста. Нуль. І нічо, став президентом країни!
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26.12.2022 23:25 Ответить
угу... всі ми президенти,всі ми дипломати...
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27.12.2022 01:10 Ответить
Никто и не сомневается в ее «результатах».

Сразу видно, проффесионал в своей области…

Но, к сожалению, эту древнейшую профессию очень трудно назвать«дипломатией».
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26.12.2022 23:37 Ответить
ну как сказать - ты попробуй чего не подпиши\ не согласись когда самое чувствительное вдруг в зубах.
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27.12.2022 00:25 Ответить
Якась ЗЕлена тік-ток баба, яка зеленого поняття немає
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26.12.2022 23:48 Ответить
Хтоб сумнівався😢
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26.12.2022 23:52 Ответить
Голосували папріколу, - то й отримуйте і не скавуліть🤔🧐😁 Веселуха почнеться, коли хірургами почнуть призначати фотографів, а акушер-гінекологами юристів випускників університетів, дирекція яких орендувала під навчальні приміщення цокольні поверхи в дитячих садках,- хавай та не обляпайся, мудрий наріде
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26.12.2022 23:56 Ответить
а болгарский то хоть знает?
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27.12.2022 00:15 Ответить
судя по профилю, наверное да. Его учить впринципе один месяц интенсивно надо, газеты будешь читать без знания языка, очень похожи
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27.12.2022 00:33 Ответить
вона знає сексі, а не болгарську
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27.12.2022 00:36 Ответить
Benjamin Prime

Старши треньор в сянка в Български национален отбор по футбол
из друзей пусть у себя уберёт триколор. Мы непобедимы плять
На удивление много друзей из Болгарии, что-то её сильно связывает. Харесвам България https://www.facebook.com/olesia.olesia.792/friends
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27.12.2022 00:31 Ответить
"За наявною в МЗС інформацією, вона (Ілащук) отримала диплом з відзнакою за спеціальністю "Країнознавство" кафедри міжнародних відносин факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Має кваліфікацію спеціалістки з міжнародних відносин, перекладачки. Вільно володіє англійською мовою", - зазначається в коментарі. Це 3,14стець повний в державі.Таких наявних в Україні тисячі,але хто із дипломатів інших країн захоче мати справу із цією людиною???
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27.12.2022 00:38 Ответить
Це дружня послуга і допомога політикам Болгарії "фахівчині з сексології та дорогоцінних прикрас" від ОП! Ви вважали, що вони дійсно за так передають нам озброєння та ********** радянських часів?! Наша Мата Харі (Олеся Ілащук) проведе їм роз'яснення (кому по сексології, слава богу вона знає англійську, кому по дорогоцінностям, тут мова не обов'язкова, як і в першому варіанті) і тоді вони будуть дуже раді співробітництву з ОП!
Он Таран в Словенії та Венедиктова в Швейцарії, такі дива творять що аж гай шумить!
Іспанський сором...!
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27.12.2022 01:04 Ответить
Сексологіня все-таки має якись талант переконання. Певно знає як підібрати правильні слова. Інакше я не знаю як пояснити це безглуздя
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27.12.2022 01:08 Ответить
По фото - якась пустишка, дурилка картонна. Власне, та і по#єр
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27.12.2022 01:09 Ответить
знову безумні рулять...
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27.12.2022 01:25 Ответить
Щось мені не спиться... І такі думки приходять... А не пов'язана ця сексологиня з фітнес тренеркою керівника ОГА Дніпра , в якого проводять обшуки? Кінці за кордон!!! Як вам така версія?
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27.12.2022 01:45 Ответить
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27.12.2022 01:56 Ответить
Якщо по правді, то Болгарія за всю свою історію відсмоктала стільком і стільки ******, що ця дівиця може відпочити і нервово покурити збоку...
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27.12.2022 12:11 Ответить
Болгарію потрібно український розвідці вивчати, бо там реально все засіяно фсбєшниками.,
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27.12.2022 12:16 Ответить
*Каждая кухарка может управлять государством.*(с)
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27.12.2022 02:00 Ответить
А звідки нам знати, що з фахівцями вони б не були кращі???? Втрачені можливості тому й втрачені! В дипломатії так не буває!
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27.12.2022 03:13 Ответить
Вкотре наголошую:
Такої відвертої сцянини в очі не було при жодному президенті!
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27.12.2022 06:02 Ответить
пришло время разогнать сборище сынков и дочек...
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27.12.2022 06:31 Ответить
Звичайно...саме кухарки найкраще керують державою....
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27.12.2022 06:34 Ответить
Как оперативно начали лепить примитивные отмазки, ориентированные на умственно отсталых.
Думали тихонько трудоустроить чью-то "сосну", но режим секретности неожиданно был нарушен.
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27.12.2022 07:01 Ответить
Блин, 30 лет при власти те (в политике), у которых по три!!! два!!! высших образования, - одного Януковоща, знатного проффесора, без слез умиления нельзя вспоминать, - результаты, офигеть! Особенно когда он начинал лепить до кучи два слова. Воровство и некомпетентность практически во всех сферах человеческой деятельности! До сих пор, на 9 году войны, не удается повыкорчевывать корни российского присутствия. Все надо ломать чере колено потому что не хватает ума. Один Бизнес был на самотеке, там выживали самые, самые... поэтому прямо-криво, - как и сам бизнес, - но результат такой-сякой давал: кормили и поили народ - не плохо, не хуже - а порой даже и лучше чем у других странах. В стране, де частный сектор, основа - те самые сельские бабки с их примитивным образованием, - показывали себя, как звери в базарной торговле. Их продукция всегда на высоте. А вот там, где профессора, коим за 70 лет, с их марксистско-ленинской философией и диалектическим материализмом (игравшем роль метафизики) и исторический материализм, - там беда, там интриги, там полная задница и некомпетентность в современных реалиях. Статейки с граХВиками можно было ознакомиться и на Цензоре. Засилье среди них продажных сексотов, которые заваливали все, что можно было завалить, к чему можно было дотянуться. В итоге их кипучей деятельности (в том числе и на Цензоре) : стало нечем встретить достойно врага, когда дело дошло до этого. Спасибо тем народам, где политики, ученые, бизнес, военные работали на благо своей нации - это помогло, помогает и будет помогать и нам. А результат в нашей дипломатии, сейчас, во время этой справедливой войны, практически, делают за нас все западные лидеры многих стран.
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27.12.2022 07:10 Ответить
МЗС не точно висловилися - дипломати "по об'явленню" демонструють не "гідні результати роботи", а огидні!
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27.12.2022 07:14 Ответить
... і особливо Корнійчук в Ізраілі, Таран у Словенії та Венедиктови у Швейцаріїї.
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27.12.2022 07:19 Ответить
возникает законный вопрос, нужны ли Украине дипломаты и МЗС ?
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27.12.2022 08:52 Ответить
Главное - уметь сосать. Образование - ..уйня.
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27.12.2022 10:25 Ответить
Це плювок в обличчя народу який б'ється на смерть з нащадками ублюдків які проповідували, що і кухарка може керувати державою. Б' ється, щоб такі не владарювали у нашій країні, а тут ось таке відбувається. Це зрада, ніяк інакше таке не назвати!
От же ж мразоти шмаркаті!
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28.12.2022 19:23 Ответить
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