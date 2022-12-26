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Трудовой коллектив Киевской консерватории не захотел убрать имя Чайковского из названия

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

консерваторія,нма

Трудовой коллектив Национальной музыкальной академии Украины не захотел убрать имя российского композитора Петра Чайковского из названия учреждения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"И это в то время, когда все наши театры отказались исполнять Чайковского, а Путин открыто говорит, что это его культурное оружие", – возмутился он в Facebook.

По его словам, состоявшаяся 26 декабря конференция трудового коллектива отложила рассмотрение этого вопроса для дальнейшего изучения.

"Вопрос даже не в том, чье имя должно носить это учреждение, это вопрос к маркерам, которыми маркируем свои образовательные и культурные пространства. Мы разочарованы таким решением. Надеемся, что в ближайшее время коллектив вернется, чтобы наконец вынести финальное решение", – сказал он.

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Ткаченко подчеркнул, что студенты консерватории однозначно выступают за переименование учреждения.

Ученый совет Национальной музыкальной академии в июне проголосовал за сохранение в названии учреждения имени Чайковского и обратился к Владимиру Зеленскому по поводу "опасности манипулирования именем Чайковского как имперским нарративом".
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Топ комментарии
+64
То може прибрати звідти той "трудовий колектив" та відправити його на*** на батьківщину Чайковського?
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26.12.2022 22:25
+46
Трудовий колектив колектив консерваторії - кацапська консерва.
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26.12.2022 22:26
+26
На родіну чайковскага вислати мерзотників.
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26.12.2022 22:25
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Чому у радянському союзі не було вулиць німецького композитора Вагнера.
Подумай якось, потім відповісиш собі сам.
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27.12.2022 03:53 Ответить
СССР - тобі приклад до наслідування? В моїй фонотеці і Ваґнер, і Чайковський, і Ведель, і Маллер. І що?
Ваґнер, між іншим, жив до 2ї Світової війни. Улюбленим моїм дириґентом лишається Герберт фон Караян, який є неперевершеним у інтерпретації Моцарта.
Шарвковим і Швондєрам місце хліву, максимум серед глядачів циркових вистав - не далі.
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27.12.2022 15:31 Ответить
Ти тут при чому, ти що вулиця ?
Імям німецького композитора Вагнера не називали вулицбь в радянському союзу тому що це був улюблений композитор нацистів.
ЧОМУ В ІЗРАЇЛЄ МУЗИКА ВАГНЕРА ПІД ЗАБОРОНОЮ ТИ ЕСТЕТ ХРЄНОВ.
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27.12.2022 15:40 Ответить
з зелених бариг-наркоманів при владі треба у цьому питанні починати - з єрмаків, татарових, стефанчуків, арахамій, подоляків починати !!!
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27.12.2022 05:51 Ответить
Трудовий колектив Національної музичної академії України не захотів прибрати ім'я російського композитора Петра Чайковського з назви установи. Джерело: https://censor.net/ua/n3389464

Думаю увесь цей колектив Щєлкунчиків треба перевести на роботу до саратова назавжди
Скрєпно, по чайковські, по содомські як і жив чайковський
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27.12.2022 03:50 Ответить
Всех любителей русской культуры надо отправлять на разбор завалов и рытьё окопов. Тогда ума станет больше.
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27.12.2022 06:22 Ответить
Київська консерваторія напевне державна установа, тоді держава як власник має право робити з нею що хоче - реорганізовувати, ліквідовувати, переіменовувати. А саме краще продати консерваторію Полтавському - той нає що з нею робити.
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27.12.2022 06:52 Ответить
Якщо у вам не подобається - перейдіть на сторінку і там також висловіть свою думку. https://www.facebook.com/NMAUTCHAYKOVSKIY
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27.12.2022 07:28 Ответить
Студенти за перейменування,бо молодь хоче жити у вільній Україні.У нас достатньо українських талановитих композиторів.
Харків звільнили завдяки молоді,яка взяла зброю в руки.А советські педагоги поглядають у бік рухляндії,нажаль...і не тільки в Київській консерваторії.
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27.12.2022 07:38 Ответить
А Лебедине озеро хто створив? Всі його тільки і чекають на 1-му пацакському каналі ТБ
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27.12.2022 08:34 Ответить
Чайковський Петро Ілліч - зі старовинного українського козацького роду Чайка. Чому би хунвейбінам у шароварах не заатакувати його пам'ять та ім'я, не подарувати його лаптеногим. Бо якщо би не наші хунвейбіни, в москалів би лишилася тільки "Калінка" і "Камарінская".
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27.12.2022 15:22 Ответить
Заглохнув би ти же своїм голубим чайковським, не позорив би Україну.
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27.12.2022 21:06 Ответить
так пусть всем коллективом ******* в так любимую ими *********,гниды прокацапские!
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27.12.2022 20:49 Ответить
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