Трудовой коллектив Киевской консерватории не захотел убрать имя Чайковского из названия
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости
Трудовой коллектив Национальной музыкальной академии Украины не захотел убрать имя российского композитора Петра Чайковского из названия учреждения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
"И это в то время, когда все наши театры отказались исполнять Чайковского, а Путин открыто говорит, что это его культурное оружие", – возмутился он в Facebook.
По его словам, состоявшаяся 26 декабря конференция трудового коллектива отложила рассмотрение этого вопроса для дальнейшего изучения.
"Вопрос даже не в том, чье имя должно носить это учреждение, это вопрос к маркерам, которыми маркируем свои образовательные и культурные пространства. Мы разочарованы таким решением. Надеемся, что в ближайшее время коллектив вернется, чтобы наконец вынести финальное решение", – сказал он.
Ткаченко подчеркнул, что студенты консерватории однозначно выступают за переименование учреждения.
Ученый совет Национальной музыкальной академии в июне проголосовал за сохранение в названии учреждения имени Чайковского и обратился к Владимиру Зеленскому по поводу "опасности манипулирования именем Чайковского как имперским нарративом".
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Подумай якось, потім відповісиш собі сам.
Ваґнер, між іншим, жив до 2ї Світової війни. Улюбленим моїм дириґентом лишається Герберт фон Караян, який є неперевершеним у інтерпретації Моцарта.
Шарвковим і Швондєрам місце хліву, максимум серед глядачів циркових вистав - не далі.
Імям німецького композитора Вагнера не називали вулицбь в радянському союзу тому що це був улюблений композитор нацистів.
ЧОМУ В ІЗРАЇЛЄ МУЗИКА ВАГНЕРА ПІД ЗАБОРОНОЮ ТИ ЕСТЕТ ХРЄНОВ.
Думаю увесь цей колектив Щєлкунчиків треба перевести на роботу до саратова назавжди
Скрєпно, по чайковські, по содомські як і жив чайковський
Харків звільнили завдяки молоді,яка взяла зброю в руки.А советські педагоги поглядають у бік рухляндії,нажаль...і не тільки в Київській консерваторії.