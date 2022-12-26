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Новости Политика Украины Борьба с коррупцией
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НАБУ (4030) Национальная гвардия (1846) САП (1947) Татаров Олег (349)

Дело Татарова: НАБУ и САП завершили расследование хищения 18 млн на строительстве квартир для военных

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

татаров

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины завершили следствие по растрате 18 миллионов гривен во время строительства квартир для военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-служба САП, передает Цензор.НЕТ.

В совершении служебного подлога и растрате средств подозревают бывшего директора департамента капитального строительства Минобороны, которая является депутатом одного из областных советов, и ее сообщника - директора фирмы-застройщика.

Отмечается, что весной 2015 года застройщик по заказу Минобороны должен был достроить и передать военнослужащим и их семьям 96 квартир в многоэтажном жилом доме в Киево-Святошинском районе Киевской области.

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Несмотря на то, что квартиры недостроили, экс-чиновник вступила с застройщиком в преступный сговор и приняла объекты недвижимости под видом готовых для проживания в них.

"Благодаря этому застройщик незаконно получил 18 млн грн за жилье, что до сих пор непригодно для проживания", – отмечают в САП.

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

По информации источников УП в правоохранительных органах, речь идет о деле, в котором фигурирует экс-замруководителя ОП Олег Татаров.

Как сообщалось, с 2017 года НАБУ расследует возможные злоупотребления и хищения денег при строительстве жилья для Нацгвардии. Строительство вела компания "Укрбуд" Микитася.

Микитась получил подозрение от НАБУ в октябре 2019 года. 20 января 2020 его сняли с рейса при попытке вылета из Украины.

Антикоррупционные органы считают, что по просьбе застройщиков нынешний заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров мог договориться о написании положительной для фирмы экспертизы. Ее сделал Киевский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел.
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Топ комментарии
+36
Зеліни новиє літса.
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26.12.2022 23:39
+33
отбелят отмоют татарова ермак в обиду своих шакалов не даст так что кино продолжается
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26.12.2022 23:41
+31
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26.12.2022 23:37
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26.12.2022 23:37 Ответить
татаров аки агнец ???
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26.12.2022 23:37 Ответить
Зеліни новиє літса.
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26.12.2022 23:39 Ответить
мякісь гастролі ну реально треш а не керівники держави
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26.12.2022 23:40 Ответить
Коли вже того Татарова з його друзяками за яйця повісять?
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26.12.2022 23:40 Ответить
Тоді, коли 73 відсотки порозумнішають, тоб то ніколи
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26.12.2022 23:58 Ответить
Тоді ж коли і Йохима Звягільського який розікрав весь державний запас пального на початку 90-х. В цій країні комуняк і їх діточок-ригів, садять тільки патріотів. Відколи мудрий наріт обрав замість Чорновола собі комуняку Кравчука
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27.12.2022 08:58 Ответить
Пора Зеленському позбуватися таких типчиків як Татаров та Єрмака бо тягнуть на дно !
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26.12.2022 23:41 Ответить
та навіщо це йому робити?
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26.12.2022 23:59 Ответить
Украине надо избавиться от всех ЗЕсвинарчуков.....и желательно с конфискацией на нары....и ЗЕ паровозиком...преступники должны сидеть в тюрьме толкать вагонетку и плакать(с)
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27.12.2022 00:00 Ответить
Шановний, може скажете як?
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27.12.2022 00:03 Ответить
Я с Вами не спорю даже....свой шанс просрали в 2019 когда променяли Пороха-Боинга на ржавый Зелёный трехколёсный лесопед.....Атеперь только ждать Гражданской войны у врага и развала роССии на слава татарстанам и отдельно Ичкерии.....просто ФАКТ.(
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27.12.2022 00:12 Ответить
Рецепт доволі відомий.
Зібрати всіх їх на стадіоні Лобановського. В центрі - палатки зе і пороха, далі навкруги і до воріт - їх поплічників.
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27.12.2022 02:49 Ответить
царь хороший , бояре плохие , 73% никогда не поумнеют , не прозреют ! Рыба- гниет с головы !
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27.12.2022 08:42 Ответить
Зеньскому "позбуватися" Татарова? Сміятися, чи плакати? Ермак із Татровим-це і є Зеленьський! Скільк б не писали петицій про усунення Татарова, Зеленський сидить тихо, як миша під віником.
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27.12.2022 11:35 Ответить
Він вже відповів якось на пропозиції і навіть рекомендації "позбутися" хоча б найодіозніших фігур в оточенні в стилі: а з ким я буду працювати.
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27.12.2022 12:40 Ответить
отбелят отмоют татарова ермак в обиду своих шакалов не даст так что кино продолжается
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26.12.2022 23:41 Ответить
Це не кіно, це життя таке зараз в Україні. (((
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27.12.2022 04:14 Ответить
Из татарова на зоне выйдет отличная Петушара! А если его еще и обменяют, так пойдет к пригожину в петушиное войско!
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26.12.2022 23:45 Ответить
теперь мы точно знаем как выглядят честные люди
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26.12.2022 23:47 Ответить
а як прізвище тої чиновниці з Міноборони?
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26.12.2022 23:47 Ответить
прокурорша Венедіктова, яка не давала ходу справі, зараз великий посол у Швейцарії, бо свої поза законом.
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26.12.2022 23:51 Ответить
eternalrailway

·

6h

Це типу новий бренд, а знизу так сором'язливо лежить вивіска Альфа Банку. Змінили вивіску і все - це вже не росіяни. Працюйте далі. Без проблем. От так просто "решаются дела" коли дружиш з чортами з офісу ермака-татарова. Така от безкомпромісна боротьба з російським.
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26.12.2022 23:57 Ответить
Я припускаю, що його ще можуть навіть нагородити
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26.12.2022 23:57 Ответить
Чия це мавпа?? Невже ахметова??
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26.12.2022 23:58 Ответить
Дуже цікаво, дуже цікаво? Тебе що в Гуглі забанили?
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27.12.2022 00:06 Ответить
За що мене можна банити?? Як навіть думки такі в голову приходять??
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27.12.2022 00:09 Ответить
Якщо лютина так реагує , то можно навіть поспівчувати
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27.12.2022 00:38 Ответить
Президента Украины Дерьмака.
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27.12.2022 00:17 Ответить
24 роки чекаю-недочекаюсь. Потвори ненажерливі. Прийде ваш час
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27.12.2022 00:05 Ответить
Рафік Татаров ніучьом ніувінават...
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27.12.2022 00:15 Ответить
Людина Ермака
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27.12.2022 02:05 Ответить
Ще раз - і в законодавстві ЄС, і в США це цивільні дрони, звичайна іграшка, яку батьки купують підліткам в подарунок на день народження. Не потрібно ніяких додаткових дозволів.

І лише в Україні тисячі волонтерів бігають по військам, відволікають тисячі командрів на паперові дозволи - гарантійні листи, щоб провезти ці дрони в Україну.

На цих Мавіках тримається вся перша лінія фронту, через їхню відсутність, затримки з перевезенням гинуть тисячі солдатів.

Звісно ніхто не може надати точні дані скільки людей було вбито і поранено через те, що дрони не надійшли вчасно. Однак лише за останній місяць ми отримали десятки повідомлень про те, що через відсутність "очей в небі" загинули та отримали поранення бійці чисельністю від відділення до роти. Навіть якщо калькулювати по найменшому значенню, мова йде про сотні постраждалих на місяць.

Більша частина з тієї партії в більш ніж пів тисячі дронів досі в Польщі, бійці з-під Бахмутуа, Авдіївки, Вугледара, Мар'їнки обривають нам особисті повідомлення благаючи про дрони, їм треба бачити як "вагнера" прориваються вирізати їх в окопах, як на них налаштовується російська арта.

Ми ходимо і збираємо гарантійні листи.

Завершується 10 місяць повномасштабного вторгнення.

Я знаю, що Олександр навряд піде в окопи Бахмута гинути, як зараз гинуть мої друзі. Я цього і не прошу. Але я вимагаю від Олександра Павліченка виконати свою, оплачену нашими податками, роботу - терміново та невідкладно зняти всі обмеження та відзвітувати суспільству.

Вимагаю:

1) ДСЕК має перестати визнавати ці дрони товаром подвійного призначення. (як це є у ЄС та США)
Після цього для волонтерів зникне необхідність бігати шукати гарантійні листи.

2) Окремою постановою Кабінету міністрів на час дії військового стану знімається мито і ПДВ на цей товар.

3) Дати оцінку діям людини, яка місяцями уповільнювала процес передачі дронів на фронт

Дрони зараз необхідні для виживання, так само як броніки, аптечки чи генератори. Це літаючий бінокль, який дає можливість побачити за 5-10 кілометрів колону російських танків щоб мати час прийняти рішення.
До того часу як росіяни за лічені тижні знову підуть з півночі (хочу помилятися, але на жаль рік тому не помилялась) - треба щоб в кожному селі, в кожному ДФТГ був свій дрон і можливість передати координату нашій арті.

Таким чином ринок відкриється для всіх, а не лише для тих хто домовився з Державною службою Експортного контролю.
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27.12.2022 02:11 Ответить
а что, на время расследования этот приспешник руцкага мира не был отстранен от работы?
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27.12.2022 06:20 Ответить
Как можно подозревать этого честного человека )))
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27.12.2022 06:31 Ответить
походу Зєлєнському по-приколу тусуватися серед пдрів
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27.12.2022 08:52 Ответить
Ну так-свій серед своїх.
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27.12.2022 09:41 Ответить
моня обіцяв таких садити
на посади лише спеціалістів призначати
так ї робить
тільки 100% навпаки
бо зе у нас самий, самий
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27.12.2022 09:08 Ответить
Как говорится яблоко от яблони далеко не падает.Окружение лидера 95го квартала во всей красе.А где расследование про гуманитарку в Запорожье с 52 вагонами и десятками контейнеров.Или и дальше будут войной глаза замазывать.Потому что сами в первую очередь поголовно в этом замазаны.Семьи в Европу в отели и на вилы отправили а сами от своего государственного положения и безнаказанности распоясались так что и до войны такого не творили .
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27.12.2022 09:12 Ответить
Вже так як Зе опустив Україну,то навіть Янек так не зумів.В цього горе-президента здається абсолютно відсутня здатність червоніти від сорому
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27.12.2022 09:59 Ответить
Цих клоунад стільки було що вже просто не цікаво - хоч один "сидить"???
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27.12.2022 10:01 Ответить
Нагорода не забариться. Орден з рук Найвідоснішого, як мінімум!
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27.12.2022 10:07 Ответить
Вiдмажуть. Такi цiннi кадри потрiбнi Зелi.
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27.12.2022 10:16 Ответить
Штраф їм у 3500 грн. Хай знають як красти!
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27.12.2022 11:15 Ответить
Почему это чмо ещё ходит живое?
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27.12.2022 11:23 Ответить
такий "золотий кадр татаров" мав би вже сидіти з повною конфіскацією
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27.12.2022 11:46 Ответить
Слава НАБУ!
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27.12.2022 12:58 Ответить
Тільки до чого тут Татаров з Микитасем, якщо вони проходили по зовсім іншій справі, яка була пов"язана з будівництвом житла для НГУ, а не МОУ, збитки обчилювались у 81, а не 18 млн грн, а будинки зводилися в Печерському і Дарницькому районах Києва, а не Києво-Святошинському районах Київської області. Ніколи не думав, що "Цензор нет" обслуговує така велика армія таких тупих ботів.
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27.12.2022 15:53 Ответить
 
 