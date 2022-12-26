Дело Татарова: НАБУ и САП завершили расследование хищения 18 млн на строительстве квартир для военных
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины завершили следствие по растрате 18 миллионов гривен во время строительства квартир для военнослужащих.
Об этом сообщает пресс-служба САП, передает Цензор.НЕТ.
В совершении служебного подлога и растрате средств подозревают бывшего директора департамента капитального строительства Минобороны, которая является депутатом одного из областных советов, и ее сообщника - директора фирмы-застройщика.
Отмечается, что весной 2015 года застройщик по заказу Минобороны должен был достроить и передать военнослужащим и их семьям 96 квартир в многоэтажном жилом доме в Киево-Святошинском районе Киевской области.
Несмотря на то, что квартиры недостроили, экс-чиновник вступила с застройщиком в преступный сговор и приняла объекты недвижимости под видом готовых для проживания в них.
"Благодаря этому застройщик незаконно получил 18 млн грн за жилье, что до сих пор непригодно для проживания", – отмечают в САП.
Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.
По информации источников УП в правоохранительных органах, речь идет о деле, в котором фигурирует экс-замруководителя ОП Олег Татаров.
Как сообщалось, с 2017 года НАБУ расследует возможные злоупотребления и хищения денег при строительстве жилья для Нацгвардии. Строительство вела компания "Укрбуд" Микитася.
Микитась получил подозрение от НАБУ в октябре 2019 года. 20 января 2020 его сняли с рейса при попытке вылета из Украины.
Антикоррупционные органы считают, что по просьбе застройщиков нынешний заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров мог договориться о написании положительной для фирмы экспертизы. Ее сделал Киевский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел.
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Зібрати всіх їх на стадіоні Лобановського. В центрі - палатки зе і пороха, далі навкруги і до воріт - їх поплічників.
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6h
Це типу новий бренд, а знизу так сором'язливо лежить вивіска Альфа Банку. Змінили вивіску і все - це вже не росіяни. Працюйте далі. Без проблем. От так просто "решаются дела" коли дружиш з чортами з офісу ермака-татарова. Така от безкомпромісна боротьба з російським.
РафікТатаров ніучьом ніувінават...
І лише в Україні тисячі волонтерів бігають по військам, відволікають тисячі командрів на паперові дозволи - гарантійні листи, щоб провезти ці дрони в Україну.
На цих Мавіках тримається вся перша лінія фронту, через їхню відсутність, затримки з перевезенням гинуть тисячі солдатів.
Звісно ніхто не може надати точні дані скільки людей було вбито і поранено через те, що дрони не надійшли вчасно. Однак лише за останній місяць ми отримали десятки повідомлень про те, що через відсутність "очей в небі" загинули та отримали поранення бійці чисельністю від відділення до роти. Навіть якщо калькулювати по найменшому значенню, мова йде про сотні постраждалих на місяць.
Більша частина з тієї партії в більш ніж пів тисячі дронів досі в Польщі, бійці з-під Бахмутуа, Авдіївки, Вугледара, Мар'їнки обривають нам особисті повідомлення благаючи про дрони, їм треба бачити як "вагнера" прориваються вирізати їх в окопах, як на них налаштовується російська арта.
Ми ходимо і збираємо гарантійні листи.
Завершується 10 місяць повномасштабного вторгнення.
Я знаю, що Олександр навряд піде в окопи Бахмута гинути, як зараз гинуть мої друзі. Я цього і не прошу. Але я вимагаю від Олександра Павліченка виконати свою, оплачену нашими податками, роботу - терміново та невідкладно зняти всі обмеження та відзвітувати суспільству.
Вимагаю:
1) ДСЕК має перестати визнавати ці дрони товаром подвійного призначення. (як це є у ЄС та США)
Після цього для волонтерів зникне необхідність бігати шукати гарантійні листи.
2) Окремою постановою Кабінету міністрів на час дії військового стану знімається мито і ПДВ на цей товар.
3) Дати оцінку діям людини, яка місяцями уповільнювала процес передачі дронів на фронт
Дрони зараз необхідні для виживання, так само як броніки, аптечки чи генератори. Це літаючий бінокль, який дає можливість побачити за 5-10 кілометрів колону російських танків щоб мати час прийняти рішення.
До того часу як росіяни за лічені тижні знову підуть з півночі (хочу помилятися, але на жаль рік тому не помилялась) - треба щоб в кожному селі, в кожному ДФТГ був свій дрон і можливість передати координату нашій арті.
Таким чином ринок відкриється для всіх, а не лише для тих хто домовився з Державною службою Експортного контролю.
на посади лише спеціалістів призначати
так ї робить
тільки 100% навпаки
бо зе у нас самий, самий