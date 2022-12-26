Дело Татарова: НАБУ и САП завершили расследование хищения 18 млн на строительстве квартир для военных

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины завершили следствие по растрате 18 миллионов гривен во время строительства квартир для военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-служба САП, передает Цензор.НЕТ.

В совершении служебного подлога и растрате средств подозревают бывшего директора департамента капитального строительства Минобороны, которая является депутатом одного из областных советов, и ее сообщника - директора фирмы-застройщика.

Отмечается, что весной 2015 года застройщик по заказу Минобороны должен был достроить и передать военнослужащим и их семьям 96 квартир в многоэтажном жилом доме в Киево-Святошинском районе Киевской области.

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Несмотря на то, что квартиры недостроили, экс-чиновник вступила с застройщиком в преступный сговор и приняла объекты недвижимости под видом готовых для проживания в них.

"Благодаря этому застройщик незаконно получил 18 млн грн за жилье, что до сих пор непригодно для проживания", – отмечают в САП.

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

По информации источников УП в правоохранительных органах, речь идет о деле, в котором фигурирует экс-замруководителя ОП Олег Татаров.

Как сообщалось, с 2017 года НАБУ расследует возможные злоупотребления и хищения денег при строительстве жилья для Нацгвардии. Строительство вела компания "Укрбуд" Микитася.

Микитась получил подозрение от НАБУ в октябре 2019 года. 20 января 2020 его сняли с рейса при попытке вылета из Украины.

Антикоррупционные органы считают, что по просьбе застройщиков нынешний заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров мог договориться о написании положительной для фирмы экспертизы. Ее сделал Киевский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел.