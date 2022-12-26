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Россия хочет выйти на админграницы Донецкой области до конца года, - Минобороны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

маляр,ганна

Самые ожесточенные бои продолжаются в районе Бахмута, и россиянам не удается там продвигаться, однако они задались целью выйти на границы Донецкой области до конца года.

Об этом сказала замминистра обороны Анна Маляр в интервью на телемарафоне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Бахмут действительно сейчас является нашей восточной крепостью, и враг действительно сейчас сконцентрировал там больше всего своих сил, военной техники и вооружения. Они себе поставили задачу до конца этого календарного года выйти на границы Донецкой области", – сказала Маляр.

17 октября Маляр говорила, что российское военное руководство поставило перед оккупантами задачу захватить Бахмут Донецкой области до конца октября.

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По ее словам, оккупанты уже не могут удерживать ту линию фронта, которую они изначально заняли, поэтому сейчас они выбирают определенные участки, где могут сконцентрировать максимум усилий и где, как им кажется, проще всего достичь цели.

Однако, подчеркнула Маляр, украинские защитники держат фронт и наносят врагу потери, и армия РФ не может продвигаться дальше.

"Там было незначительное продвижение, но [украинские войска] вытеснили врага, и по состоянию на сегодняшний день враг пытается окружить город, и у них тоже это не получается", – сказала Маляр.
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Топ комментарии
+28
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26.12.2022 23:45
+13
До якого року?
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26.12.2022 23:44
+13
Засівають Бамбас своїми кістками, а потім кезатимуть що там лежать їхні діди і це їхня земля.
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26.12.2022 23:48
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До якого року?
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26.12.2022 23:44 Ответить
Правильный вопрос - какие границы? Может, границы мацквы?
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27.12.2022 01:28 Ответить
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26.12.2022 23:45 Ответить
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26.12.2022 23:46 Ответить
Засівають Бамбас своїми кістками, а потім кезатимуть що там лежать їхні діди і це їхня земля.
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26.12.2022 23:48 Ответить
Очистимо. В Україні не буден жодної могили окупанта.
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27.12.2022 00:24 Ответить
Ага. Очистиш... Бачив, які під Бахмутом собаки товсті?
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27.12.2022 02:29 Ответить
Вони і Київ за 2 дні хотіли окупувати. Орки живуть у паралельній реальності.
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26.12.2022 23:52 Ответить
А відійде за полярне коло..
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26.12.2022 23:56 Ответить
Ну як хоче хай подроче
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26.12.2022 23:58 Ответить
Опа, взять Донбасс за неделю... это любопытно
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26.12.2022 23:58 Ответить
адмінкордон донецької обл. закінчується перед лугандоном і недалеко від українського Таганрога.
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26.12.2022 23:59 Ответить
С какой стороны?
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27.12.2022 00:03 Ответить
...вони поставили собі мету вийти на кордони Донецької області до кінця року. Про це сказала заступник міністра оборони Ганна Маляр
-------------------------------------------------------------------------------
Маляр, а откуда ты это знаешь? Генштаб лаптестана тебе лично сообщил?
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27.12.2022 00:17 Ответить
Знову ця маляр...
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27.12.2022 01:12 Ответить
а придётся им выйти нах....
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27.12.2022 02:43 Ответить
Знову мрії маленького ботоксного покидька - вийти на Кордони Донецької області. Ну хай помріє опариш перед смертю.
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27.12.2022 04:08 Ответить
год через пару дней заканчивается что эта дура ермаковская несёт?или оно за 23 год расказывает?
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27.12.2022 05:30 Ответить
Якщо темп наступу буде зберігатися, то вже до кінця 2025 року срусько-терористична орда зможе вийти на кордони Монгогії та КНДР.
А ЗСУ допоможе цьому сральному походу
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27.12.2022 06:34 Ответить
https://youtu.be/lRq9kChVPT4...

РюSSiшэ Zoldatten о воинах ЗСУ...
Полный ржач...🤣
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27.12.2022 07:21 Ответить
Украденный а Украине авианосец адмирал Кузнецов крысы мавзолейные ремонтируют только с пожарами...🤣,украденный в Украине крейсер Мацковия ушел на дно без пожара..., вывод,? чужое брать нельзя...легенду про крейсер Новороссийск помните? Тоже по факту краденный...взорвался в Севастополе...в 1955 году кажись..кажись немецкий был...🤣
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27.12.2022 07:31 Ответить
"Новороссийск" был итальянским кораблём. Достался СССР после второй мировой в числе репараций.
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27.12.2022 08:29 Ответить
Немецкий кораблик кажись Линкор Лютцов в феврале 1940 года тоже отдали советским Мудакам Сралина...
Чужое корыто...🤣
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27.12.2022 08:36 Ответить
Дивлюсь на карту бойових дій, на адміністративні кордони областей, і не розумію з чого оголошувати про наміри рашистів вийти за 5 діб на кордони Донецької області якщо це навіть теоретично не є можливим для роССійських нацистів?! Це аби щось сказати? Повинен зауважити що спікери, яких обрали для публічного інформування Генштаб та ОК "Юг" якісь недолугі, та й ті хто готують для них виступи не кращі, дуже нагадують спітчі від Арестовича у яких багато слів, а інформації НУЛЬ!!!
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27.12.2022 08:44 Ответить
ВСУ уже врезало по этой хотелке так что мало не показалось!
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27.12.2022 20:40 Ответить
 
 