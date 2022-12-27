Россияне считают войну против Украины и мобилизацию важнейшими событиями 2022 года, - опрос

Около половины (46%) россиян считают войну против Украины главным событием уходящего года.

Об этом говорится в опросе российского "Левада-центра", сообщает Цензор.НЕТ.

"34% считают важнейшим событием объявленную в сентябре "частичную" мобилизацию, еще треть (32%) - "присоединение" оккупированных территорий Украины. Коронавирус, который оставался главным событием за последние два года, отступил в этом году на второй план, его отметили около 30% респондентов.

Более сложным для России 2022 год назвали 76% респондентов (в прошлом году таковых было 55%), указывает "Левада-центр".

Читайте на "Цензор.НЕТ": 74% россиян поддерживают действия своих военных в Украине, при этом 53% выступают за мирные переговоры, – опрос "Левада-центра". ИНФОГРАФИКА

В 2022 году большинство россиян отмечают ухудшение в таких областях как: отношения со странами Запада и НАТО (82%), общий уровень жизни (49%), работа медицинских учреждений (40%), возможность хорошо зарабатывать (39%).