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война (46696) опрос (2619) Россия (91236) Левада-Центр (100)

Россияне считают войну против Украины и мобилизацию важнейшими событиями 2022 года, - опрос

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Около половины (46%) россиян считают войну против Украины главным событием уходящего года.

Об этом говорится в опросе российского "Левада-центра", сообщает Цензор.НЕТ.

Россияне считают войну против Украины и мобилизацию важнейшими событиями 2022 года, - опрос 01

"34% считают важнейшим событием объявленную в сентябре "частичную" мобилизацию, еще треть (32%) - "присоединение" оккупированных территорий Украины. Коронавирус, который оставался главным событием за последние два года, отступил в этом году на второй план, его отметили около 30% респондентов.

Более сложным для России 2022 год назвали 76% респондентов (в прошлом году таковых было 55%), указывает "Левада-центр".

Читайте на "Цензор.НЕТ": 74% россиян поддерживают действия своих военных в Украине, при этом 53% выступают за мирные переговоры, – опрос "Левада-центра". ИНФОГРАФИКА

В 2022 году большинство россиян отмечают ухудшение в таких областях как: отношения со странами Запада и НАТО (82%), общий уровень жизни (49%), работа медицинских учреждений (40%), возможность хорошо зарабатывать (39%).

Россияне считают войну против Украины и мобилизацию важнейшими событиями 2022 года, - опрос 02
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Топ комментарии
+14
Коротше, немає ніяких хароших рускіх - це наші споконвічні вороги, які хочуть нас знищити. Усьо, кінець розмови, бай-бай
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27.12.2022 01:55
+9
Хворі оркофашисти, гарної вам дороги до пекла в яке ви потрапите, знаю точно, ще за свого життя, в кланово-олігархічну війну, де вас здохнуть мільйони і рашку розірве на шматки.
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27.12.2022 01:41
+6
Схоже, що вже у всіх росіян настала гостра інтелектуальна недостатність.
А вся російська історія може бути описана однією фразою "А потім стало ще гірше" і в сенсі нормального мислення теж.
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27.12.2022 03:43
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Хворі оркофашисти, гарної вам дороги до пекла в яке ви потрапите, знаю точно, ще за свого життя, в кланово-олігархічну війну, де вас здохнуть мільйони і рашку розірве на шматки.
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27.12.2022 01:41 Ответить
Конечно, когда вам предлагают кульок в супермаркете, говорите - ростовой
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27.12.2022 01:43 Ответить
Коротше, немає ніяких хароших рускіх - це наші споконвічні вороги, які хочуть нас знищити. Усьо, кінець розмови, бай-бай
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27.12.2022 01:55 Ответить
в 2023 році найважливішою подією визнають смерть рідного
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27.12.2022 01:57 Ответить
Срати їм на це. А ось "пріобрєтєніє Лада Калина"- оце подія👍
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27.12.2022 03:27 Ответить
Ще трішки "найліберальнішого" який залишився в засрасі опитування левади центру

Протестний потенціал зменшується, підтримка хла захмарна, ще й молодь добре відноситься до китайців невиліковне...



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27.12.2022 03:36 Ответить
у них немає опозиції - взагалі

яка може бути опозиція коли 20 років править чекіст? Професія чекіста - прибирати опозицію.
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27.12.2022 03:43 Ответить
Схоже, що вже у всіх росіян настала гостра інтелектуальна недостатність.
А вся російська історія може бути описана однією фразою "А потім стало ще гірше" і в сенсі нормального мислення теж.
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27.12.2022 03:43 Ответить
А "дружний украинский народ" - пошел - в отказ
И ... ему будет хуже ... от нашей русской любви
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27.12.2022 04:08 Ответить
Ідіть ви з вашою любов'ю до чорта Лисого та Пашу Mercedesа із собою заберіть і скажіть Дякую тому що замість того щоб сказати пішов на, я вас послала без матів.
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27.12.2022 04:58 Ответить
повна деградація.неймовірно,як можна , так легко перетворити цілу країну в стадо покірних рабів.про тому маючи доступ до засобів інформації.
що ж тоді дивуватись,коли ,Гебельс пропагандою робив покірних Адольфу німецький народ
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27.12.2022 03:48 Ответить
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27.12.2022 05:05 Ответить
не надо перед кацапами гнусавить, обращаться к дебильному сборищу алкоголиков и нелюдей, как это долгое время делал зеленьський... кацапов надо просто убивать, убивать, убивать... каждый день, каждый час, каждую секунду... это не народ, это сборище обкуренных пропагандой ненавистников жизни на Земле... разве сборище кацапов, алеутов, чукчей, бурят, удмуртов, татар, коми, мордвы это русские? нет... это мусор... а мусор надо вычищать...
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27.12.2022 06:16 Ответить
Ой, а шо сталося?
Фанатов сересере навіть підвищення пенсії на тішить?!
КаZZапня приунила?
Ну то бояру в барак!
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27.12.2022 06:29 Ответить
Скоро вони за "Найвагомішу подію року" будуть мати той один день, "коли вони помилися з милом"...
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27.12.2022 07:00 Ответить
Обезьяны мавзолейные🦍🦍🦍без войны,что Будулай без кобылы 🐎🐎🐎
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27.12.2022 09:13 Ответить
Пiсля того мороку й безнадii що панують у рашцi, це для них хоч якась развлекуха...
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27.12.2022 09:44 Ответить
карточка з переліком подій....
тобто якийсь ідіот вписав смерть шатунова
а 20% підтримали!!! (= кожен п'ятий)
все інше теж спірне... суцільне маніпулювання
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27.12.2022 10:52 Ответить
Ну яке IQ може бути у амеби.
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27.12.2022 15:39 Ответить
 
 