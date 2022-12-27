Россияне считают войну против Украины и мобилизацию важнейшими событиями 2022 года, - опрос
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Около половины (46%) россиян считают войну против Украины главным событием уходящего года.
Об этом говорится в опросе российского "Левада-центра", сообщает Цензор.НЕТ.
"34% считают важнейшим событием объявленную в сентябре "частичную" мобилизацию, еще треть (32%) - "присоединение" оккупированных территорий Украины. Коронавирус, который оставался главным событием за последние два года, отступил в этом году на второй план, его отметили около 30% респондентов.
Более сложным для России 2022 год назвали 76% респондентов (в прошлом году таковых было 55%), указывает "Левада-центр".
В 2022 году большинство россиян отмечают ухудшение в таких областях как: отношения со странами Запада и НАТО (82%), общий уровень жизни (49%), работа медицинских учреждений (40%), возможность хорошо зарабатывать (39%).
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Протестний потенціал зменшується, підтримка хла захмарна, ще й молодь добре відноситься до китайців невиліковне...
яка може бути опозиція коли 20 років править чекіст? Професія чекіста - прибирати опозицію.
А вся російська історія може бути описана однією фразою "А потім стало ще гірше" і в сенсі нормального мислення теж.
И ... ему будет хуже ... от нашей русской любви
що ж тоді дивуватись,коли ,Гебельс пропагандою робив покірних Адольфу німецький народ
Фанатов сересере навіть підвищення пенсії на тішить?!
КаZZапня приунила?
Ну то бояру в барак!
тобто якийсь ідіот вписав смерть шатунова
а 20% підтримали!!! (= кожен п'ятий)
все інше теж спірне... суцільне маніпулювання