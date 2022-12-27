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Предложения РФ по демилитаризации и денацификации Украины лучше выполнить "подобру-поздорову", - Лавров
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Предложения РФ по демилитаризации и денацификации Украины и устранению угроз безопасности следует выполнить, иначе вопрос будет решен российской армией.
Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
"Наши предложения по демилитаризации и денацификации подконтрольных режиму территорий, устранению угроз безопасности России, включая наши новые земли, врагу хорошо известны. Дело за малым: выполнить их подобру-поздорову. Иначе вопрос решит армия России", - заявил глава внешнеполитического ведомства РФ.
Лавров добавил, что Киев пытается "втянуть США и других членов НАТО в конфликт в Украине, рассчитывая на их лобовое столкновение с Россией".
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Знают и сын и отец:
Увяз коготок в Украине -
Птичке двуглавой ******!
"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Аж шкіра завертається !
Для кацапів, щоб зрозуміло - полным ходом на вторую 100 тысяч !
Мамці поскаржишся?
У Грінпіс чЄлАбітную подаси про те, що українці тварюк рашистких зобіжають?
Решил воевать до последнего руского
Це старий, трухлявий і (ОЙ)бнутий на всю голову ВІСЛЮК...
"Вам яке ліжко - біля вікна чи біля параші зарезервувати ,в голланській в'язниці ?
Всім покинути територію країни
Здатися і всім загинути від геноциду
Битися стільки скільки можемо і постаратись вистояти
Цей невіглас не не дипломат. Він просто бидло - тупе, хамовите і матюкливе ЧМО.
кейс рогозина этих престарелых запутинцев ничему не учит....
Україну не вдається зламати , а час ( який не на користь мордору ) йде ,, тому у кремлі добряче - підгорає . Так і до повноцінної пожежі вже не далеко .