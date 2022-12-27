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Предложения РФ по демилитаризации и денацификации Украины лучше выполнить "подобру-поздорову", - Лавров

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

лавров

Предложения РФ по демилитаризации и денацификации Украины и устранению угроз безопасности следует выполнить, иначе вопрос будет решен российской армией.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Наши предложения по демилитаризации и денацификации подконтрольных режиму территорий, устранению угроз безопасности России, включая наши новые земли, врагу хорошо известны. Дело за малым: выполнить их подобру-поздорову. Иначе вопрос решит армия России", - заявил глава внешнеполитического ведомства РФ.

Лавров добавил, что Киев пытается "втянуть США и других членов НАТО в конфликт в Украине, рассчитывая на их лобовое столкновение с Россией".

Читайте: Лавров заявил, что "народ Украины будет освобожден от неонацистских правителей"
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Топ комментарии
+103
Ой! Можна я, можна я буду перша : «Пішов *****, підар старий !»
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27.12.2022 02:05
+79
Тоді буде київ за "трі дня" ? ****** лошадь буде плвішена разом зі своїм фюррерои
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27.12.2022 02:03
+69
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27.12.2022 02:16
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27.12.2022 05:48 Ответить
От древних времен и доныне

Знают и сын и отец:

Увяз коготок в Украине -

Птичке двуглавой ******!

"Чекає кацапа ганьба й домовина

Де б лапоть його не ступив.

Ніколи, ніколи не буде Вкраїна

Рабою московських катів!"

Слава Україні! - Героям Слава!

Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
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27.12.2022 06:11 Ответить
)(уйло і його банда гопників живе в своєму ілюзорному світі.пристарілі і немічні доходяги,пам'ятаєте політбюро,хто сидів в президіумі, чи зїзд ЦкКпсс ,це сиділи живі мерці.
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27.12.2022 06:17 Ответить
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27.12.2022 06:20 Ответить
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27.12.2022 06:21 Ответить
То фото десь 86 року на останньому з'їзді комуняк совка. Комуняцькі хлопавки вже під орудою посліднього генсєка горбачова.Ще Єльцин не був в в аппвзіциі. Ще лігачов не бовкнув :"Боріс, ти нє прав". Ще стоять на трибуні рулєвиє долгіх і пономарьов.Є там міністр оборони соколов якого знімуть в 87 після візиту Матіаса Руста під кремль.І до речі на першому плані не бачу щербицького.Горбачов подалі збагрював конкурента на трон?
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27.12.2022 08:52 Ответить
Тебе, лошадка, лучше помереть подобру-поздорову. Хуже ведь будет, если пойдешь в отказ и самне отбросишь копыта.
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27.12.2022 06:21 Ответить
Лавров вытащил свой болт из штанов и начал дрочить. Но вот проблема болт не встает
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27.12.2022 08:34 Ответить
"Подобру-поздорову" виконується дерусифікація !
Аж шкіра завертається !
Для кацапів, щоб зрозуміло - полным ходом на вторую 100 тысяч !
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27.12.2022 06:24 Ответить
А то шо?
Мамці поскаржишся?
У Грінпіс чЄлАбітную подаси про те, що українці тварюк рашистких зобіжають?
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27.12.2022 06:26 Ответить
І не здохне ж, падло!! лавров, тобі краще застрелитися, а то будеш довічно сидіти після Гааги
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27.12.2022 06:26 Ответить
Кумедна коняка!🤣
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27.12.2022 06:31 Ответить
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27.12.2022 08:42 Ответить
Смокчи хер, сумна коняка, скоро поїдеш на шкуродерню до Гааги.
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27.12.2022 06:37 Ответить
Треба дуже добре знати світову істрію,щоб знайти випадок чи приклад,коли агресор би вимагав від жертви здачі,втративши половину автопарку броньованої техніки,мати рецесійний спад економіки та немати жодного реальновідкритого союзника)Коню,йди спати до пресалкаше й більше не вилазь.
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27.12.2022 06:47 Ответить
Хитрый армянин.
Решил воевать до последнего руского
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27.12.2022 06:49 Ответить
*****.
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27.12.2022 06:51 Ответить
От бачите, - всі ми помилялись, коли називали ЦЕ "конякою"!
Це старий, трухлявий і (ОЙ)бнутий на всю голову ВІСЛЮК...
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27.12.2022 06:52 Ответить
Лаврову вже час заткнутися з погрозами,організувати арешт х.йла,вивести з України залишки легендарної і недобитої ,покарати всіх військових злочинців і чесно й сумлінно відповідати на допитах слідчих міжнародного трибуналу та надіятись цим заслужити пом'якшення від суддів.
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27.12.2022 07:10 Ответить
Яке там помякшення - хіба що нижня шконка та додаткова порція вівса на обід.
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27.12.2022 07:41 Ответить
Але ж і для цього йому треба дуже постаратися.
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27.12.2022 07:44 Ответить
Пхахахахаха... армия росии... ахахаха... что это ЛОЛ? Ой насмешил с утра, спасибо!
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27.12.2022 07:13 Ответить
Сходи в окопы,посмотри,как летает их военное железо,думаю,станет тебе не до смеха.
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27.12.2022 08:09 Ответить
а ти з окопу пишеш????
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27.12.2022 09:52 Ответить
наші нові тереторії....а кляча прогомонілась з переляку.сам себе палить недодипломат йо....й.
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27.12.2022 07:24 Ответить
Якою армією? Це що, поки мобіків-чмобіків перемелювали, рашисти підготували нову расєйську армію? Ой, нагнав страху в трусєля, ***... І ти диви, знову "денацифікація", знову з нас інтернаціоналістів зробити хочуть. А не пішов би ти на#уй
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27.12.2022 07:30 Ответить
Но что то пошло не так…. у рукоголово()()пых.....
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27.12.2022 07:39 Ответить
Мені цікаво, редактори насправді такі безголові чи ніде не навчалися? Ретранслювати меседжі ворога в чистому вигляді, це участь у підтримці його наративів. Не існує ніяких "денацифікацій" і "демілітаризацій". Не можна говорити мовою окупанта, а тим більше їх ретранслювати.
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27.12.2022 07:59 Ответить
1940 рік ..Керівництво Англії може припинити страждання людей від атак німецької авіації - якщо виконає законні вимоги влади Германії
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27.12.2022 08:09 Ответить
Можна лаврову месендж офіційний надіслати :
"Вам яке ліжко - біля вікна чи біля параші зарезервувати ,в голланській в'язниці ?
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27.12.2022 08:13 Ответить
Інакше питання вирішить армія Росії", - Джерело: https://censor.net/ua/n3389485 -а до цього це були анунакі з планети Нубіру 🤣.Вони там всі сидять на якіхось глюкогенах,але скоріше глибоко хворі.І лікується це тільки напалмом.Все буде Україна!
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27.12.2022 08:16 Ответить
Видно, у русні зовсім справи кепські, якщо вже на жаргон перейшли...
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27.12.2022 08:16 Ответить
По суті зараз у всіх Українців 3 вибори.
Всім покинути територію країни
Здатися і всім загинути від геноциду
Битися стільки скільки можемо і постаратись вистояти
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27.12.2022 08:23 Ответить
Так так Від Енгельса до Українки , що біля Сериш(щ😃)ево 7241км або 3дні і 23години
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27.12.2022 08:24 Ответить
Подобру-поздорову, в русском диалекте української, обычно говорят, когда культурно предлагают убираться *****. Панимаш, ара? Ага?
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27.12.2022 08:29 Ответить
Лошадь, ты *********? Нет у рф никакой армии!
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27.12.2022 08:32 Ответить
Демілітарізірували, демілітарізірували, та не вимілітарізірували! Денацифіцірівали, денаціфіцірувалии, та не виденаціфіцірували! На тій сраці й сіли! 😏🔥
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27.12.2022 08:34 Ответить
Які вони всі КОНЧЕНІ
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27.12.2022 08:37 Ответить
Нафіг з України і все буде демілітаризовано і дерусифіковано.
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27.12.2022 08:38 Ответить
Кінь мабуть папірці з торішніми переплутав
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27.12.2022 08:43 Ответить
нє, воно кал з коксом переплутало
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27.12.2022 09:54 Ответить
Він натякає на те, що він знає прізвища нашіх зрадників,а ми їх визнаєм за патріотів. І поки це так у росіян є надія що вони переможуть.
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27.12.2022 08:53 Ответить
это дипломат или террорист? )))
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27.12.2022 08:54 Ответить
это москаль. бейте его.
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27.12.2022 09:52 Ответить
ви букву "у" перед "бєйтє" пропустили
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27.12.2022 09:56 Ответить
убивать москаля, это почётная профессия. Призывы к представителям этой профессии я оформляю не в виде комментариев на цензоре, а в виде донатов ЗСУ. Поэтому, тут скорее аллюзия на "бейте его, насмехайтесь над ним".
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03.01.2023 11:34 Ответить
Хмыри мавзолейные хотят встать с колен,под любым предлогом,Шариковы хотят жрать...за чужой счёт...🦍🦍🦍👹👹👹
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27.12.2022 09:09 Ответить
Пока дети лавровых не будут на передке - они будут продолжать воевать и бредить.
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27.12.2022 09:23 Ответить
ти що, його діти язіка узького не знають
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27.12.2022 09:55 Ответить
А зачем его знать на передке? Сраться можно и молча.
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27.12.2022 10:16 Ответить
Пассаж про "наші нові землі" дуже цікавий. Думаю вже прийшла пора виключити московію з міжнародних правил писаних та неписаних, та застосовувати проти них їхні ж московитські. Віднині міжнародні кордони непорушні, окрім московії. А те непорозуміння настав час завершити, а території поділити на зони впливу.
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27.12.2022 09:42 Ответить
Ця суміш вірменина з невідомо яким біологічним сміттям навіть російською користуватися не вміє. "Подобру-поздорову" використовується зовсім в іншому контексті, а саме, коли радять непроханим гостям забиратися звідкілясь. Наприклад: "Убирались бы аы, кацапы, с нашей земли подобру-поздороау. А то не сносить вам головы."

Цей невіглас не не дипломат. Він просто бидло - тупе, хамовите і матюкливе ЧМО.
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27.12.2022 10:03 Ответить
Зря американцы не дали подохнуть этим тварям. Теперь надо исправлять ошибки.
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27.12.2022 10:10 Ответить
оно еще живое?
кейс рогозина этих престарелых запутинцев ничему не учит....
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27.12.2022 10:11 Ответить
Непогано би людиноподібному лаврову нагадати про Афганістан!
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27.12.2022 10:18 Ответить
Здохни ти вже рашиська паскуда ти злочинець і за всі злочини доведется відповідати тобі і всій кремлівській мерзоті.
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27.12.2022 10:21 Ответить
Такі погрози кобили з кацапського МІДу , в купі з понтами п'яного ***** ( коли воно недавно давало інтерв'ю , з бокалом шампуні в руках ) , + позавчорашня феєрична супермаячня боброїдки , багато про що говорять . Це вже майже паніка .
Україну не вдається зламати , а час ( який не на користь мордору ) йде ,, тому у кремлі добряче - підгорає . Так і до повноцінної пожежі вже не далеко .
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27.12.2022 10:21 Ответить
Оце насмішив! А-ха!
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27.12.2022 10:27 Ответить
Дед совсем плох, он даже не заметил , что армии то давно нет.
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27.12.2022 11:25 Ответить
Коняка нет у тебя никакой армии, т.е. она была до 24 .02.. и то как оказалось не армия, а стадо дебилов и уголовников.
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27.12.2022 11:31 Ответить
Вот что кокс животворящий делает...
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27.12.2022 11:43 Ответить
Щось згадалася фраза "а ми ещьо і нє начіналі...". Може ми щось пропустили?
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27.12.2022 12:55 Ответить
А якщо нi, то що?
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27.12.2022 16:11 Ответить
ответ Украины уже более чем чёткий.более 100 тысяч вашего дерьма уничтожено и дальше будет в том же темпе,а ты конская рожа иди сосать своему ***** и дальше!
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27.12.2022 20:38 Ответить
Подобру-поздорову следует кацапской коняке закрыть свой рот.
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27.12.2022 22:50 Ответить
Конь еще не понял, что сидеть ему за решеткой в Гааге.
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27.12.2022 22:56 Ответить
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