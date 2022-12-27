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Оккупанты планируют "зачистить" захваченные территории от неподконтрольных Кремлю церквей, - Центр национального сопротивления

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,армія,найманці

На оккупированных украинских территориях россияне начали заниматься так называемой "интеграцией" религиозных организаций, имея целью оставить только те церкви, которые подконтрольны Кремлю.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"На временно оккупированных территориях начала действовать программа "Содействие религиозным организациям в интеграции в российское социокультурное пространство". Ею занимается ОО "Российская ассоциация защиты религиозной свободы", финансируемая за счет грантов президента РФ.

Организация занимается ревизией имущества конфессий, чтобы в дальнейшем уничтожить все протестантские движения, поместную Православную церковь и мусульманские ячейки, не подконтрольные духовному управлению мусульман РФ. Аналогичную политику Москва уже отработала в Крыму", – говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+7
зелена влада малаб скористатися моментом і очистити Украіну від окупаційної московської церкви.Але мабуть вони не хотят дратувати путіна.
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27.12.2022 07:05
+6
А ми цацкаємось з фсбешниками у попівських рясах
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27.12.2022 07:23
+5
коли вже викинуть зі святих українських Лавр, з усієї України цю ворожу кацапську фсб/кгб секту з "томосом" від тогваріща сталіна, під пазваю "упц мп - рпц" ???



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27.12.2022 06:36
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А в головах людей як вони будуть проводить "зачистку"? Вони своєю поведінкою на окупованих землях так "агітують", що ніяка їх "зачистка" з пропагандою не допоможе!
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27.12.2022 06:35 Ответить
коли вже викинуть зі святих українських Лавр, з усієї України цю ворожу кацапську фсб/кгб секту з "томосом" від тогваріща сталіна, під пазваю "упц мп - рпц" ???



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27.12.2022 06:36 Ответить
зелена влада малаб скористатися моментом і очистити Украіну від окупаційної московської церкви.Але мабуть вони не хотят дратувати путіна.
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27.12.2022 07:05 Ответить
усе трошки цікавіше !!! зелений наркоман, разом зі своїм прокацапським кодлом зрадників, запроданців і наркоманів, хоче цю фсб секту з "упц мп" перетворити на "упц зе", читай на "упц сн", бо вважає обʼєднану, єдину легітивну на теренах України ПЦУ з Томосом (ліцензією на здійснення діяльності), який допоміг зробити Петро Порошенко, власністю Петра Порошенка !!! ось тільки є одна проблема у зе бенди: де вони "томос" візьмуть для цієї "упц зе", бо Вселенській Патріарх його упц зе аже не дасть ??? у "рпц" самої "томс" від тогваріща сталіна ??? залишився один варіант: взяти "томос" у верговного равина Ізраєлю !!!
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27.12.2022 09:02 Ответить
А ми цацкаємось з фсбешниками у попівських рясах
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27.12.2022 07:23 Ответить
От і побачимо, кого треба буде гнати сраним віником з України.
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27.12.2022 08:49 Ответить
Тiльки зовсiм тупi й слiпi цього ще не "побачили"..
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27.12.2022 09:49 Ответить
Кацапи вирішили зачистити окуповані території від Бога?
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27.12.2022 09:26 Ответить
31 грудня 2022 року закінчується термін дії договору про оренду (використання) Успенського собору і Трапезної церкви Києво-Печерської Лаври, структурами УПЦ (МП). Оренда буде продовжена, митрополит Павло зумів знайти порозуміння з усіма задіяними структурами.

Сума порозуміння з'ясовується, але всі парафії УПЦ були обкладені спеціальним податком для вирішення питання.
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27.12.2022 09:26 Ответить
Надо зачистить Украину от московского сатаната.
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27.12.2022 10:12 Ответить
 
 