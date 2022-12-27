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война (46696) Одесская область (3105) Братчук (97)

Россия особенно заинтересована на Одесском регионе, поэтому атаки будут продолжаться по многим направлениям, - Братчук.

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

одещина

Одесский регион интересен с точки зрения геополитики, потому враг всегда отдельно подчеркивает заинтересованность в нем.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.


"Враг всегда в отдельности подчеркивает заинтересованность в нашем регионе. Потому что это украинский выход к Черному морю. Это экспорт. Это интересный регион с точки зрения геополитики. Внимание постоянно, поэтому и понимаем, что враг будет угощать свое внимание из-за ракетных ударов. Мы, конечно, уже не говорим о суше и подготовке морской десантной операции. Она невозможна", - сказал Братчук.

Смотрите: Очередную поклонницу оккупантов СБУ задержала в Одесской области: женщина собирала средства для российской армии. ФОТОрепортаж
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27.12.2022 07:34 Ответить
ворог буде загостювати свою увагу через ракетні удари. ЗАГОСТРЮВАТИ...Хоча можна підібрати інше ...
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27.12.2022 07:49 Ответить
якось дивно читати такі пердули на 11-му місяці війни....
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27.12.2022 07:59 Ответить
Але те що захопить Одесу це малоймовірно оскільки правий берег Херсонщини звільнений і ворог відкинутий подалі тому до Одеси рашистам далеко - а ракетами обстрілювати ще довго будуть

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27.12.2022 08:14 Ответить
яким же ж чином вправити мізки малоросу?((
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27.12.2022 08:24 Ответить
Ни о чем
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27.12.2022 08:28 Ответить
Було б непогано, аби текст статті відкоригували, бо без сміху читати не можливо, особливо у роССійській версії! Та й щось розповідати за Одесу та область, коли ворога відкинуто за Дніпро а на морі від боїться підходити до берегів Одещини ближче 200 км якось тупо - аби щось ляпнути!
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27.12.2022 09:28 Ответить
 
 