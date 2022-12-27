25 декабря ВСУ разбили сосредоточение живой силы врага в Запорожской области, - Генштаб
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Вооруженные Силы Украины продолжают уничтожать врага в Запорожском направлении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06:00 27 декабря по поводу российского вторжения.
"25 декабря наши военные разбили сосредоточение живой силы российских захватчиков в Новобелозерки Васильевского района Запорожской области. Потери противника составляют до 100 военнослужащих мертвыми и ранеными. Среди них 15 сотрудников Федеральной службы безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении.
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