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25 декабря ВСУ разбили сосредоточение живой силы врага в Запорожской области, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,техніка

Вооруженные Силы Украины продолжают уничтожать врага в Запорожском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку  Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06:00 27 декабря по поводу российского вторжения.

"25 декабря наши военные разбили сосредоточение живой силы российских захватчиков в Новобелозерки Васильевского района Запорожской области. Потери противника составляют до 100 военнослужащих мертвыми и ранеными. Среди них 15 сотрудников Федеральной службы безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении.

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- Діду, а гарні руські є? Хоч зрідка...
- Та є. Кожний двохсотий.
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27.12.2022 08:00 Ответить
Є.... усі кого у Тепловізор не видно.
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27.12.2022 08:06 Ответить
А ще гарний рюззкі - погано смердить - аксіома.
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27.12.2022 08:07 Ответить
 
 