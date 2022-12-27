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ООН (3928) саммит (1031) Кулеба Дмитрий (2633) Гутерриш Антониу (301)

Гутерриш согласен быть посредником на саммите по формуле мира, но нужно согласие всех сторон

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

гутерріш

Генсек ООН Антониу Гутерриш готов быть посредником для Украины и России, но с согласия всех сторон.

Об этом заявила заместитель спикера генсека ООН Фрлоренция Сото Нино-Мартинез, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.нет.

"Как неоднократно заявлял генеральный секретарь в прошлом, он может выступать посредником только в том случае, если все стороны хотят, чтобы он выступил посредником", – сказала она.

26 декабря глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что украинское правительство намерено провести мирный саммит к концу февраля – предпочтительно в ООН с Гутерришем в роли посредника.

Читайте: В США разработали специальный план, чтобы подготовить ЗРК Patriot к использованию в Украине менее чем за 6 месяцев, - Кулеба
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Топ комментарии
+14
Формула перемоги нам потрібна а не миру-мир потрібен для *****, всі розуміють що маеться на увазі, тимчасовий мир, наростити мяса та зброю і піти новою атакою не здивуюся якщо ***** піде на таку формулу миру щоб затянути все-закінчуйте Кулеби та інші з таким підходом бо буде горе
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27.12.2022 08:46
+12
останнім часом "голуби миру" щось летять, як мухи на.. повидло.
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27.12.2022 08:45
+11
Ну що ж, піар Зєлєнскому трохи обламали. І воно справедливо. Про мир треба говорити після закірчення війни. А війни закінчуються або перемогою, або поразкою, і точно не формулою.
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27.12.2022 08:49
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останнім часом "голуби миру" щось летять, як мухи на.. повидло.
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27.12.2022 08:45 Ответить
Ці мухи летять не на повидло, а на лайно. Схоже оця "іормула миру" ним власне і є. І хитра жирна муха Гуттєріш це знає. 😊
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27.12.2022 08:52 Ответить
Формула перемоги нам потрібна а не миру-мир потрібен для *****, всі розуміють що маеться на увазі, тимчасовий мир, наростити мяса та зброю і піти новою атакою не здивуюся якщо ***** піде на таку формулу миру щоб затянути все-закінчуйте Кулеби та інші з таким підходом бо буде горе
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27.12.2022 08:46 Ответить
Як всі хотять сохраніть ліцо *****. Грошики не пахнуть
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27.12.2022 08:48 Ответить
Ну що ж, піар Зєлєнскому трохи обламали. І воно справедливо. Про мир треба говорити після закірчення війни. А війни закінчуються або перемогою, або поразкою, і точно не формулою.
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27.12.2022 08:49 Ответить
продажные суки..... газпром баблом проталкивает то что русне выгодно... Только принципиальная позиция справедливости может противостоять баблу... но бабло делает свое дело..
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27.12.2022 08:53 Ответить
Зеля вже не знає кого благати щоб був посередником до перемовин з Путлером. Тре глибоко в око заглянути.
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27.12.2022 08:56 Ответить
Та вже не треба.ЗСУ з допомогою міжнародної коаліції самі зачистять Україну від банд лнр,днр,вагнер,ахмад,вс ерефії.Іди піт витри,відпочинь.
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27.12.2022 08:58 Ответить
Какие нах формулы? Есть международные договора, те же международные законы, как и внутригосударственные законы, только их нужно выполнять а не выдумывать какие то формулы. Иначе мира никогда не будет. Тем более формула мира известна с глубокой древности: хочешь мира готовься к войне.
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27.12.2022 09:29 Ответить
Люба формула миру у якій першим пунктом не буде стояти повне і безумовне звільнення окупованих територій України включно з Кримом буде формулою написаною в кремлі ****** і спроба її реалізації через своїх ФСБешних ЗЕслуг в Україні!
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27.12.2022 09:33 Ответить
пешка кремлевского выблядка-хуйлокабаева......................
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27.12.2022 09:38 Ответить
Досить глянути в ці блудливі гуталінові очі і відразу зрозуміло, про який мир меле це продажне сало.
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27.12.2022 09:51 Ответить
Жодного толку і користі з цієї ООН немає. Затратна, неефективна,а, своїми словами - паразитуюча і непотрібна шобла дармоїдів. Жодного ефективного рішення з припинення жодного військового конфлікту у світі. Саме лише "занепокоєння", "обурення", "(ма)стурбування", "вимоги припинити"...
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27.12.2022 10:00 Ответить
В мене відчуття що ЗЕлень знов хоче зазирнути в очко *****
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27.12.2022 10:03 Ответить
То чекаймо скоро візиту когось з високопосадовців союзників як в березні-квітні весною.Якщо про мир заговорять ще дєрмакі арачмонії з подляками і тд, значить теба Українцям бути насторожі
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27.12.2022 10:10 Ответить
Формула мира Зеленского, сродни его предвыборным обещаниям, правильные слова за которыми нет реального содержания - неосуществимые мечты. Цель - пиар как внутри страны так и удержание внимание на своей персоне в мире. Квартал 95 делает попытки выхода на международный уровень на широкой основе.
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27.12.2022 10:08 Ответить
а нужна ли ООН вообще? бешеные взносы, зарплаты за звездеж и пользы абсолютный ноль...
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27.12.2022 10:16 Ответить
никаких переговоров с шайкой болот мацковии,полный разгром оккупанта
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27.12.2022 10:19 Ответить
Пока этот старый пердун там рулит ничего не изменится.
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27.12.2022 10:20 Ответить
зе-цирк знову за свою капітуляцію, на кшталт гуманітарки нажерлися, тепер можна країну зливати.
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27.12.2022 10:35 Ответить
Завдяки гутерішу провели " розслідування" походження шахедів. Пішов би він за крейсером.
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27.12.2022 12:37 Ответить
Украине нужны не посредники, а Союзники.
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27.12.2022 15:48 Ответить
Кулеба, а что вы планируете?

»Саммит» или « переговоры@?

Если конференцию по обсуждения мира ( саммит), то зачем вам « переговорщики»?
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27.12.2022 15:56 Ответить
Агов, украинцы....говорит мирить нас хотят....чего молчим-то....все ок?
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27.12.2022 18:54 Ответить
 
 