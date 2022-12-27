Общие боевые потери РФ с начала войны – около 103 220 человек (+620 за сутки), 3016 танков, 1998 артсистем, 6024 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Потери российских оккупантов по состоянию на утро 27 декабря составляют примерно 103 220 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 27.12 ориентировочно составляют:
личного состава - около 103 220 (+620) человек ликвидировано / persons were liquidated,
танков - 3016 (+0) ед,
боевых бронированных машин - 6024 (+7) ед,
артиллерийских систем - 1998 (+2) ед,
РСЗО - 418 (+0) ед,
средства ПВО - 212 (+0) ед,
самолетов - 283 (+0) ед,
вертолетов - 267 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 1707 (+0),
крылатые ракеты / cruise missiles ‒ 653 (+0),
корабли /катера - 16 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 4652 (+5) ед,
специальная техника - 179 (+1).
"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Лиманском направлениях. Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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Аеродром стратегічної авіації в Енгельсі - це військова ціль.
Будівля гш зс рф у мацкві - це така ж сама військова ціль.
Бо Енгельс від мацкви десь далеко.
А ось коли у мацкві повітряні тривоги почнуть спрацьовувати, то кацапня і задумається: А чи такий вже "срущий-в-чемодан" крутий перець? А чи дійсно все іде по плану?
Але з такими темпами втрат, ресурсі в бєлорашці не зберуть, а фронт на Донбасі та під Запоріжжям в них посиплеться! І річ не в абсолютній кількості втрат. Річ більше в тому, що чмобікі (і не тільки чмобікі) поступово довдяться до стану, коли бігти почнуть при бідь-якому кіпеші. Як було в Харківській області під Ізюмом та Куп'янськом...