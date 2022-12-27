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Новости Война в Украине Война
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армия РФ (15351) война (46696) Генштаб ВС (4268) уничтожение (3823) техника (1541) потери (3857)

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 103 220 человек (+620 за сутки), 3016 танков, 1998 артсистем, 6024 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Потери российских оккупантов по состоянию на утро 27 декабря составляют примерно 103 220 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 27.12 ориентировочно составляют:

личного состава - около 103 220 (+620) человек ликвидировано / persons were liquidated,

танков - 3016 (+0) ед,

боевых бронированных машин - 6024 (+7) ед,

артиллерийских систем - 1998 (+2) ед,

РСЗО - 418 (+0) ед,

средства ПВО - 212 (+0) ед,

самолетов - 283 (+0) ед,

вертолетов - 267 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1707 (+0),

крылатые ракеты / cruise missiles ‒ 653 (+0),

корабли /катера - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4652 (+5) ед,

специальная техника - 179 (+1).

Читайте: ВСУ отбили атаки врага в районах 8 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, - Генштаб

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 103 220 человек (+620 за сутки), 3016 танков, 1998 артсистем, 6024 бронированные машины 01

"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Лиманском направлениях. Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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Топ комментарии
+20
103к хороших рузьке
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27.12.2022 08:43
+18
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27.12.2022 08:51
+14
Супер !!! Слава ЗСУ !!! Дякуємо США та союзникам !!! Боже бережи Америку !!!
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27.12.2022 08:47
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103к хороших рузьке
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27.12.2022 08:43 Ответить
...нда... Москвия долго будет выплачивать Украине за утилизацию своего мусора..
ЗСУ - Найкращі! Бережи Вас Бог, Герої
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27.12.2022 08:47 Ответить
Супер !!! Слава ЗСУ !!! Дякуємо США та союзникам !!! Боже бережи Америку !!!
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27.12.2022 08:47 Ответить
103 тисячі це зі всяким біомусором типу лугандони дамбабвійці зеки
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27.12.2022 08:51 Ответить
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27.12.2022 08:51 Ответить
Когда мой бигбосс будет выступать с предновогодней речью и говорить: "Подводя итоги этого года... бла-бла-бла...", обязательно писдану: "Минус сто тысяч орков" и сделаю круглые глаза
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27.12.2022 09:00 Ответить
День чмобіків.
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27.12.2022 09:02 Ответить
Я ось що думаю.
Аеродром стратегічної авіації в Енгельсі - це військова ціль.
Будівля гш зс рф у мацкві - це така ж сама військова ціль.
Бо Енгельс від мацкви десь далеко.
А ось коли у мацкві повітряні тривоги почнуть спрацьовувати, то кацапня і задумається: А чи такий вже "срущий-в-чемодан" крутий перець? А чи дійсно все іде по плану?
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27.12.2022 09:32 Ответить
знову мізер техніки вибили... Ну техніку то порахувати легше, ніж двохсотих!
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27.12.2022 09:48 Ответить
Коли знищено менше техніки то більше кацапні. Кидають під Бахмутом чмобіків на прорив як жюков з ватутіним наших через Дніпро в 43 році. А тих що луплять в тилу іне порахувати.
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27.12.2022 10:02 Ответить
ховають техніку. Завалюють фронт тілами чмобиків... Все по-жуковськи... Намагаються "сконцентрувати" ресурси для того ж примарного "удару з Білорусії".

Але з такими темпами втрат, ресурсі в бєлорашці не зберуть, а фронт на Донбасі та під Запоріжжям в них посиплеться! І річ не в абсолютній кількості втрат. Річ більше в тому, що чмобікі (і не тільки чмобікі) поступово довдяться до стану, коли бігти почнуть при бідь-якому кіпеші. Як було в Харківській області під Ізюмом та Куп'янськом...
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27.12.2022 10:03 Ответить
А помічаете, чем менше знищується техніки, тим більше голів русні. Воюють без техніки і без прикриття літаками і гвинтокрилами.
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28.12.2022 09:23 Ответить
 
 