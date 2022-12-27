Общие боевые потери РФ с начала войны – около 103 220 человек (+620 за сутки), 3016 танков, 1998 артсистем, 6024 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Потери российских оккупантов по состоянию на утро 27 декабря составляют примерно 103 220 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 27.12 ориентировочно составляют:

личного состава - около 103 220 (+620) человек ликвидировано / persons were liquidated,

танков - 3016 (+0) ед,

боевых бронированных машин - 6024 (+7) ед,

артиллерийских систем - 1998 (+2) ед,

РСЗО - 418 (+0) ед,

средства ПВО - 212 (+0) ед,

самолетов - 283 (+0) ед,

вертолетов - 267 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1707 (+0),

крылатые ракеты / cruise missiles ‒ 653 (+0),

корабли /катера - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4652 (+5) ед,

специальная техника - 179 (+1).

Читайте: ВСУ отбили атаки врага в районах 8 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, - Генштаб

"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Лиманском направлениях. Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.