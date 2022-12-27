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Отказ Шольца поставлять танки Украине – большая ошибка, – глава оборонного комитета Бундестага Штрак-Циммерман

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

циммерман,штрак

Глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман считает большой ошибкой отказ канцлера ФРГ Олафа Шольца поставлять Украине танки.

Об этом она заявила в интервью RND, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.нет.

"Отказ канцлера предоставить Украине танки для борьбы за выживание не только непонятен, но и тревожно недальновиден. Ситуация, особенно для мирного населения Украины, катастрофическая. Я так устала от оправданий, почему мы не можем поставить танки", – сказала она.

По словам Штрак-Циммерман, танки помогли бы оттеснить россиян. Она считает большой ошибкой отказ немецкого правительства их поставлять.

Особенно она недовольна отговоркой, что поставки танков Россия расценит как пересечение красной линии. Германия уже давала Украине гаубицы и другое тяжелое оружие, напоминает Штрак-Циммерман.

Также читайте: В Бундестаге требуют от Шольца усилить помощь Украине и предоставить Leopard

"Судя по всему, российский нарратив работает и мешает кое-кому в канцелярии дать Украине столь необходимые танки. Любой, кто фантазирует о том, что красная черта будет пересечена с Россией, рассказывает историю агрессора, а не жертвы", – подытожила она.
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Топ комментарии
+12
А тут на сайті, довпойопи і далі розповідають нам, що екс посол Мельник шкодить Україні критикуючи шульца і його команду імпотентів.
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27.12.2022 09:15
+9
Очень даже адекватная тетка.... Респект!..
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27.12.2022 09:11
+7
пакт ***** і комуняцької пєлоткі-фрау ріббентроп живучий....
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27.12.2022 09:13
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Крассава
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27.12.2022 09:04 Ответить
Очень даже адекватная тетка.... Респект!..
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27.12.2022 09:11 Ответить
пакт ***** і комуняцької пєлоткі-фрау ріббентроп живучий....
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27.12.2022 09:13 Ответить
А тут на сайті, довпойопи і далі розповідають нам, що екс посол Мельник шкодить Україні критикуючи шульца і його команду імпотентів.
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27.12.2022 09:15 Ответить
Та й на сайті цькують тіх дописувачів хто обурюється недостатнім складом та кількістью озброєння з Німеччині. Кажуть, німці нам нічого не повинні. Повинні. Бо нашими життями поки що закрита їхня країна від новодідів з наберлінами.
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27.12.2022 10:31 Ответить
Ми за свою незалежність воюємо, а не за німців.
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27.12.2022 10:35 Ответить
Так, не спорю. Але наша війна за незалежність є також і війною за незалежність Німеччини від потенційної окупації кацапстаном. Звісно, не тільки їх, а Європи у цілому. Лісабон наш від Жирика ще ніхто в них не відміняв.
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27.12.2022 10:39 Ответить
Ні, наша війна, то наша війна, а німці - в НАТО - розберуться самі, за потреби. В будь якому випадку треба нам працювати у напрямку збільшення допомоги, але «ми за вас воюємо» - «емоційний» але мало дієвий аргумент у випадку з німцями
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27.12.2022 11:02 Ответить
А в випадку з США які не надають потрібного озброєння при цьому є підписантами гарантій безпеки нашої країни?
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27.12.2022 11:06 Ответить
Про гарантії багато вже було.
А об'єктивно, треба діяти виходячи з того, що кожен хто нам допомагає переслідує власні цілі. Виключно власні.
Народ і ЗСУ показали вектор руху країни, політичне керівництво поки не розуміє
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27.12.2022 11:23 Ответить
Мабудь у герра Шольца треба щабрати те, що визначає стать і віддати це фрау Штрак-Ціммерман. Воно їй більше пасує. А Шольцу пора перестати ховатися ща означенням "герр" і чесно використовувати "фрау".
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27.12.2022 09:15 Ответить
Пані Марі-Агнес про щось догадується і Штольцу будуть непереливки
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27.12.2022 09:18 Ответить
Мари-Агнес оказалась бабой с "яйцами" в отличие от ссыкливого и наверняка подогретого кремлёвскими деньгами Шольца.
Такое впечатление,что он ждёт пока кацапы ему повторят 45-й год.
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27.12.2022 09:22 Ответить
Проблема бесхребетной немчуры в том что когда в них тыкают, они начинают канючить, извиняться, выдумывать оправдания. Они ведут себя как камерное чмо смирившееся со своей судьбой. С таким поведением они всегда будут всем обязаны, в подчинении, их всегда будут пинать в зад, каждый проходящий мимо.
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27.12.2022 09:25 Ответить
То не помилка, а цілком свідома дія на підрив обороноздатності України. Частина німецьких еліт хоче союзу з Росією проти англосаксів. І хоч зараз перспектива такого союзу досить туманна, вони все ж стараються допомагати Росії чим можуть.

Якщо Україна все таки не встоїть, то Росія вийде на кордони з орбанівською Угорщиною. Яка межує з Австрією. Яка межує з Німеччиною. Виникне сухопутний коридор Німеччина-Росія, з українською газовою трубою, яка якраз по ньому і проходить. І їм вже не потрібні будуть Північні Потоки в Балтиці, які складно охороняти, зате дуже просто підірвати (що і сталось в підсумку).

Власне, я думаю, це і є справжня причина війни. А "демілітаризація", "денацифікація", "асвабаждєніє рускоязычніх" то просто туфта, пропаганистський шлак.
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27.12.2022 09:36 Ответить
В Європі багато любителів малювати самим собі червоні лінії тільки б не злити клімлівську гопоту
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27.12.2022 09:36 Ответить
Ставка у **********, як завжди, на дешеве м'ясо, яким вони закидують. А для ефективної утилізації потрібні гарні м'ясорубки, інакше прийдеться також протиставити велику кількість солдатів, добре якщо тільки українських. Це повинні розуміти всі країни, бо у російських фашистів друзів немає.
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27.12.2022 09:37 Ответить
"Petrov", мене якось збентежила твоя фраза "добре якщо тільки українських". Це ти до чого? Краще коли вмирають саме українські, а інших жаль?!
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27.12.2022 11:33 Ответить
Це добре, якщо бентежить, бо видно тих потенційних жертв, які не допомагають важкою технікою, але будуть слідуючи у випадку програшу України, мало бентежить, що їх солдати будуть помирати.
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27.12.2022 11:40 Ответить
Молодець Марі! А Шольц - такий же ж сцикун , як і жабоїд, що оженився на своїй матусі.
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27.12.2022 09:41 Ответить
наші біженці в Німеччині зовсім забули чому вони там
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27.12.2022 09:42 Ответить
По ходу, шольц боїться, що Україна після перемоги, засуне Німеччину в дальній угод.
А по друге, значить ще й досі працюють якісь "практики" з пакту молотова - Рібентропа.Тому ця паскудна "свиняча гулька" по фамілії шольц(пишу з маленької) так рве своє ґузно.
Паскуда і душевний пітарас.
Краще б він в сраку довідався, чим в душу. Може і на нього у "друга валоді" є чудо-папочка,? Не знаю.
Але те, що він себе веде,якизавербований агент, то це однозначно.
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27.12.2022 09:48 Ответить
Немцы в своём репертуаре, обещают но в итоге не дают. А если что и дали то в мизерном колличестве. Все путину в глаза заглядывают.
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27.12.2022 09:57 Ответить
Було би краще, якби зелені (118 голосів в Бундестазі), партія оцієї Марі-Агнес "Вільні демократи" (92 голоси) та ХДС/ХСС (197 голосів) склали би правлячу коаліцію.
Але проблема в тому, що в її партії ВДПН - не всі такі тямущі. От і доводиться яшкатись з социками штибу Шольця.
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27.12.2022 10:05 Ответить
А потом как всегда. Шольц лишается власти и начинает требовать у Марі-Агнес поставить в Украину танки, чисто чтобы нагадить ей. А Марі не может. Обычная политическая пантомима.
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27.12.2022 10:13 Ответить
штольц врет.
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27.12.2022 10:17 Ответить
Штольц, в перекладі з німецької - гордий. Який же шольц "гордий", так собі, шнирь на побігушках у *****. Принеси подай, іди наУЙ не мішай. Тьху гидота, ще одна консерва штазі
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27.12.2022 10:38 Ответить
Особисто мене дуже дратує коли наши чиновники та ЗМІ розповсюджують обнадійливі новини стосовно постачання Україні деяких видів зброї які потім спростовуються дійсністю. Це як дати надію, а потім її забрати, що, доречі, є одним з видів катування. Тому вирішив для себе більш не прислухатися до такої інформації, щоб потім не розчаровуватись, як з березня категорично не слухаю що там каже Арестович, якого хтось там назвав "бальзамом" для серця, а насправді він є отрутою! Дорікати німцям вважаю недоречним, бо по багатьох питаннях ми українці самі є винними у тому, що нам якоїсь зброї не вистачає, хоча наші виробники могли б її виготовити при наявності фінансування з боку держави, а держава це МИ, що більшістю обрали недолугих та самовпевнених піаршіків, за що зараз і розраховуємся власним життям та втратами!!!
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27.12.2022 11:18 Ответить
Хорошо сказала. Вижу в последнее время женщины стали храбрее мужчин
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27.12.2022 12:03 Ответить
А ничего страшного...у нас вУкраине Германию и без танков в дупу целуют...говорят, что и так немцы дали немеряно....
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27.12.2022 18:52 Ответить
 
 