Отказ Шольца поставлять танки Украине – большая ошибка, – глава оборонного комитета Бундестага Штрак-Циммерман
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Глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман считает большой ошибкой отказ канцлера ФРГ Олафа Шольца поставлять Украине танки.
Об этом она заявила в интервью RND, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.нет.
"Отказ канцлера предоставить Украине танки для борьбы за выживание не только непонятен, но и тревожно недальновиден. Ситуация, особенно для мирного населения Украины, катастрофическая. Я так устала от оправданий, почему мы не можем поставить танки", – сказала она.
По словам Штрак-Циммерман, танки помогли бы оттеснить россиян. Она считает большой ошибкой отказ немецкого правительства их поставлять.
Особенно она недовольна отговоркой, что поставки танков Россия расценит как пересечение красной линии. Германия уже давала Украине гаубицы и другое тяжелое оружие, напоминает Штрак-Циммерман.
"Судя по всему, российский нарратив работает и мешает кое-кому в канцелярии дать Украине столь необходимые танки. Любой, кто фантазирует о том, что красная черта будет пересечена с Россией, рассказывает историю агрессора, а не жертвы", – подытожила она.
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А об'єктивно, треба діяти виходячи з того, що кожен хто нам допомагає переслідує власні цілі. Виключно власні.
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Такое впечатление,что он ждёт пока кацапы ему повторят 45-й год.
Якщо Україна все таки не встоїть, то Росія вийде на кордони з орбанівською Угорщиною. Яка межує з Австрією. Яка межує з Німеччиною. Виникне сухопутний коридор Німеччина-Росія, з українською газовою трубою, яка якраз по ньому і проходить. І їм вже не потрібні будуть Північні Потоки в Балтиці, які складно охороняти, зате дуже просто підірвати (що і сталось в підсумку).
Власне, я думаю, це і є справжня причина війни. А "демілітаризація", "денацифікація", "асвабаждєніє рускоязычніх" то просто туфта, пропаганистський шлак.
А по друге, значить ще й досі працюють якісь "практики" з пакту молотова - Рібентропа.Тому ця паскудна "свиняча гулька" по фамілії шольц(пишу з маленької) так рве своє ґузно.
Паскуда і душевний пітарас.
Краще б він в сраку довідався, чим в душу. Може і на нього у "друга валоді" є чудо-папочка,? Не знаю.
Але те, що він себе веде,якизавербований агент, то це однозначно.
Але проблема в тому, що в її партії ВДПН - не всі такі тямущі. От і доводиться яшкатись з социками штибу Шольця.