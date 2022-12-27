РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14854 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Война
1 068 4
больница (1387) война (46696) лицей (49) Луганщина (6244) оккупация (9504)

На оккупированной Луганщине россияне обустроили под госпиталь лицей и везут туда раненых из-под Бахмута, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

російські,поранені,військові

На временно оккупированной территории Луганской области российские захватчики обустроили под госпиталь лицей.

Об этом сообщает Луганская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

По данным обладминистрации, в Беловодске сейчас лечатся около 300 раненых "вагнеровцев".

"Уже не раз сообщалось о перегрузке больниц в Первомайске. Выход найден - раненых боевиков из-под Бахмута доставляют в многопрофильный лицей, который недавно называется "военным госпиталем" - так тоже пытаются спасти трем сотням оккупантов", - говорится в сообщении.

Смотрите: Уничтоженный вражеский БТР и его экипаж на границе Харьковской и Луганской областей. ВИДЕО 18+
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А у Біловодську в районі ліцею може раптово статися бавовна?
показать весь комментарий
27.12.2022 09:31 Ответить
а в якості лікарів там студенти цього ліцею? він може навіть ветеринарний? тоді рашистських тварин будуть присипляти профільні спеціалісти.
показать весь комментарий
27.12.2022 09:32 Ответить
Добийте їх там, щоб не мучились. А взагалі, скажену худобу треба присипляти, можна і щурячою отрутою.
показать весь комментарий
27.12.2022 09:48 Ответить
 
 