На оккупированной Луганщине россияне обустроили под госпиталь лицей и везут туда раненых из-под Бахмута, - ОВА

На временно оккупированной территории Луганской области российские захватчики обустроили под госпиталь лицей.

Об этом сообщает Луганская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

По данным обладминистрации, в Беловодске сейчас лечатся около 300 раненых "вагнеровцев".

"Уже не раз сообщалось о перегрузке больниц в Первомайске. Выход найден - раненых боевиков из-под Бахмута доставляют в многопрофильный лицей, который недавно называется "военным госпиталем" - так тоже пытаются спасти трем сотням оккупантов", - говорится в сообщении.

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