Взрывы в Энгельсе вызвали волну беспокойства о несостоятельности Путина защитить критическую инфраструктуру РФ, - ISW

Взрывы на аэродроме в Энгельсе 26 декабря вызвали волну беспокойства среди российского провоенного сообщества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что версия министерства обороны РФ о том, что система ПВО сбила украинский БПЛА, приближавшийся к авиабазе на малой высоте, была подвергнута критике.

"Милблогеры подвергли сомнению действия властей и были возмущены реакцией на информацию о взрывах в глубоком тылу", - указывают в отчете ISW.

Представители провоенного сообщества также неудовлетворительно оценили технические возможности российских систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

В то же время они выразили обеспокоенность по поводу неспособности военно-политического руководства РФ, в частности президента Владимира Путина защитить критически важную инфраструктуру.

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