Взрывы в Энгельсе вызвали волну беспокойства о несостоятельности Путина защитить критическую инфраструктуру РФ, - ISW
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Взрывы на аэродроме в Энгельсе 26 декабря вызвали волну беспокойства среди российского провоенного сообщества.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).
Аналитики отметили, что версия министерства обороны РФ о том, что система ПВО сбила украинский БПЛА, приближавшийся к авиабазе на малой высоте, была подвергнута критике.
"Милблогеры подвергли сомнению действия властей и были возмущены реакцией на информацию о взрывах в глубоком тылу", - указывают в отчете ISW.
Представители провоенного сообщества также неудовлетворительно оценили технические возможности российских систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.
В то же время они выразили обеспокоенность по поводу неспособности военно-политического руководства РФ, в частности президента Владимира Путина защитить критически важную инфраструктуру.
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А поки нова дегенерація підросте, хто керосін красти буде?
Парашистан-на черзі!
Не гречно змушувати чекати цього
Глава МИД Германии Анналена Бербок о помощи Украине...
в нас вже є Леопрди -1
будуть дуелі проти їх армат???
Що в серцi з Ленiним iшли у бiй,
Вони б порвали геть на клаптi
Той власiвський, суть, триколiр.
Якби проснулися солдати,
Протии фашистiв, що iшли на бiй,
Iм на iдею вже було б начхати:
Не проживеш весь вiк на нiй
P.S. Та чи пiднiмуться солдати
Сьогоднi в бiй хоч й за кумач...
Минобороны России ✔
Небо на замке ..
Сегодня 107-ю годовщину со дня образования отмечают военнослужащие и ветераны подразделений войсковой противовоздушной обороны.
В ходе специальной военной операции воинские формирования войсковой ПВО надежно прикрывают группировки войск и объекты тыла.🤣
Они круглосуточно находятся на боевом дежурстве и успешно отражают атаки с воздуха, будь это авиация, ракетные удары или действия беспилотных летательных аппаратов.
С праздником, друзья!