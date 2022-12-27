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взрыв (6102) Россия (91236) аэродром (207) ISW (442)

Взрывы в Энгельсе вызвали волну беспокойства о несостоятельности Путина защитить критическую инфраструктуру РФ, - ISW

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

енгельс

Взрывы на аэродроме в Энгельсе 26 декабря вызвали волну беспокойства среди российского провоенного сообщества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что версия министерства обороны РФ о том, что система ПВО сбила украинский БПЛА, приближавшийся к авиабазе на малой высоте, была подвергнута критике.

"Милблогеры подвергли сомнению действия властей и были возмущены реакцией на информацию о взрывах в глубоком тылу", - указывают в отчете ISW.

Представители провоенного сообщества также неудовлетворительно оценили технические возможности российских систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

В то же время они выразили обеспокоенность по поводу неспособности военно-политического руководства РФ, в частности президента Владимира Путина защитить критически важную инфраструктуру.

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Топ комментарии
+20
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27.12.2022 09:41
+19
І це ми ще не починали.
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27.12.2022 09:35
+17
Що значить незадоволені? Треба начальника ППО аеродрома розстріляти! Баби ісчо наражають !
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27.12.2022 09:36
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Ото нехай всираються
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27.12.2022 09:32 Ответить
І це ми ще не починали.
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27.12.2022 09:35 Ответить
Що значить незадоволені? Треба начальника ППО аеродрома розстріляти! Баби ісчо наражають !
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27.12.2022 09:36 Ответить
В сенсі-НАРОЖАЮТЬ!
А поки нова дегенерація підросте, хто керосін красти буде?
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27.12.2022 09:46 Ответить
А все, шара кончилась(насчет керосина) , бо ТУ свалили где-то поближе к восточному участку КВЖД.
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27.12.2022 10:26 Ответить
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27.12.2022 09:37 Ответить
Хву... Менi такi реверанси навiть у жахливих снах не приходять... Из-за санкций, кацапки ,поди, носят трусы-рейтузы по колено и на ватине...шобы бавовну нiхто не змiг почути... В таких рейтузах йожык , ну, просто - дохлый.
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27.12.2022 09:51 Ответить
неначасі
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27.12.2022 09:56 Ответить
Не подумайте, шо я УКЛОНИСТ... то я в переносном смысле...По-хорошему - СМЕРТЬ ВОРОГАМ !!!
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27.12.2022 10:07 Ответить
А ваапше-та, улыбнуло (панты на коцапПВО).
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27.12.2022 10:21 Ответить
І як на ці пригоди рашен ППО Єнгельсу дивитись ?
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27.12.2022 10:06 Ответить
з підвалу з широко відкритими беньками після вживання скломою
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27.12.2022 10:11 Ответить
А ШО, КГБіст колись "захищав"? Він тільки підривати та бомбити хоче й може, але ж ніяк не захищати, так що жеріть, раби! А чи здатний він "економіст", то по продажу газу судіть- вдвічі вже менше ніж торік, та по курсу своєї ЗП- в 2013-му долар на расєє по 30 рублів був, зараз 70, і штучно тримають- колись(скоро, вже в 23-му!) гепнеться як завжди- вдвічі як мінімум. Рфія повзе в п...у, як срср, а пу як може цьому допомагає, дяка Богу, що воно таке тупе.
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27.12.2022 09:40 Ответить
Сересере просрали!
Парашистан-на черзі!
Не гречно змушувати чекати цього
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27.12.2022 09:44 Ответить
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27.12.2022 09:41 Ответить
Старий імпотент тупін показав своє справжне лице! І не тільки його
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27.12.2022 09:42 Ответить
русским, посланным на убой в окопы, она уже не понадобится) так что и х с ней)
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27.12.2022 09:45 Ответить
Бе-бе-бе
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27.12.2022 09:47 Ответить
https://youtu.be/MhX0gQXVaHg...

Глава МИД Германии Анналена Бербок о помощи Украине...
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27.12.2022 09:49 Ответить
То была разведка боем украинских Дронов....вычислить схему ПВО,типа пристрелка...,дальше буде интересней...🔥💥🔥👹🦍💀💀
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27.12.2022 09:54 Ответить
росіянам кінець https://www.youtube.com/watch?v=fdFW8UJelYk

в нас вже є Леопрди -1

будуть дуелі проти їх армат???
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27.12.2022 09:59 Ответить
Учора прочитала тут анонс про наших Героїв. Коменти були закриті,але анонс більше схожий на фейк,бо такі дані ніхто просто не може озвучити, принаймні на сьогодні.
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27.12.2022 10:03 Ответить
ЯКБИ ПiДВЕЛИСЯ СОЛДАТИ,
Що в серцi з Ленiним iшли у бiй,
Вони б порвали геть на клаптi
Той власiвський, суть, триколiр.

Якби проснулися солдати,
Протии фашистiв, що iшли на бiй,
Iм на iдею вже було б начхати:
Не проживеш весь вiк на нiй

P.S. Та чи пiднiмуться солдати
Сьогоднi в бiй хоч й за кумач...
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27.12.2022 10:03 Ответить
... несущие бред рюзке,страт авиация выведена из строя. мокши дибилы
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27.12.2022 10:16 Ответить
Це поздоровлення з'явилось у тєлєгі міноборони мордору вчора , після того як наші дрони прилетіли на аеродром Енгельса . Перша фраза взагалі - шедевральна .

Минобороны России
Небо на замке ..

Сегодня 107-ю годовщину со дня образования отмечают военнослужащие и ветераны подразделений войсковой противовоздушной обороны.
В ходе специальной военной операции воинские формирования войсковой ПВО надежно прикрывают группировки войск и объекты тыла.🤣
Они круглосуточно находятся на боевом дежурстве и успешно отражают атаки с воздуха, будь это авиация, ракетные удары или действия беспилотных летательных аппаратов.

С праздником, друзья!
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27.12.2022 11:07 Ответить
Почитав ці казочки для кацапів. У нас, напевно, в дитячому садочку діти в таке вже не повірять, а, там бидломаса схаває і ще попросить.
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27.12.2022 13:17 Ответить
тєлєгу МО паРаші , веде хтось із пацієнтів Канатчикової дачі , не інакше . Щоб те все переварити , треба мати стальні нерви .
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27.12.2022 13:37 Ответить
 
 