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Российских солдат, желающих сдаться в плен, командование РФ запугивает трибуналом, - Минобороны

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

рф,росія,окупанти,арміярф

Российское командование запугивает военным трибуналом военнослужащих, чтобы они не сдавались в плен украинской армии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Российское государство, российская диктатура, для которой человек - раб и ничто, делают все, чтобы они боялись это делать. Например, они очень сильно запугивают военным трибуналом, который там работает. Оставляющих поле боя снова возвращают туда же, т.е. у них нет шанса это сделать", - сказала она.

В то же время, по словам Маляр, Украина сделала все, чтобы максимально донести до бросающих на войну россиян информацию о возможности сдаться и спасти свою жизнь.

"Мы ведем работу на всех уровнях, для того чтобы они добровольно сдавались в плен, а не только, чтобы была возможность их взять в плен непосредственно в бою. И действительно там есть такое явление. С чем это связано? С тем, что мы смогли максимально донести информацию – для них это единственный способ спасти их жизнь", - добавила она.

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Топ комментарии
+5
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27.12.2022 09:39
+2
Ми ведемо роботу на всіх рівнях, для того, щоб вони добровільно здавалися в полон Джерело: https://censor.net/ua/n3389514

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27.12.2022 12:20
+1
Там сначала ***** кувалдой по балде. И скажет что исчез у Бахмута.
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27.12.2022 12:21
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27.12.2022 09:39 Ответить
Чи й не біда?!
То нехай вішають сцикливу рашистську мразоту. ЗСУ роботи менше
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27.12.2022 09:40 Ответить
Думаю було би непогано якось дістатись цілеспрямовано цих трибуналів, щоб полегшити роботу кармі ...
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27.12.2022 09:41 Ответить
Какие трибуналы? Полевые тройки и пуля в затылок перед строем. Эх, кацапня, учить вас еще и учить.
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27.12.2022 09:44 Ответить
Вы юр безграмотны.
Какой трибунал при не оглашенной войне?
Вы вообще понимаете что такое трибунал? Как он организовывается? Даже в рашке нет для этого оснований.
Им легче в обычном суде засудить.
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27.12.2022 09:48 Ответить
Там сначала ***** кувалдой по балде. И скажет что исчез у Бахмута.
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27.12.2022 12:21 Ответить
Если будут выдавать чтобы головы кувалдой разбивали....то точно количество желающих не увеличится. А то что работа ведется то конечно полезно.....лучше пусть с котлетами по киевски воюет... чем с автоматкой против киевских.К если ещё и технику подгонят....то и домик в деревне дать можно
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27.12.2022 10:31 Ответить
трибунал все одно буде, але не кацапський, і здавшимсятам будуть знижки на відсидку
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27.12.2022 11:43 Ответить
Ми ведемо роботу на всіх рівнях, для того, щоб вони добровільно здавалися в полон Джерело: https://censor.net/ua/n3389514

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27.12.2022 12:20 Ответить
Есть вариант не для самых упоротых. Предлагать работу в уборке завалов до капитуляции мордора.
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27.12.2022 12:22 Ответить
 
 