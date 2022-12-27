Российских солдат, желающих сдаться в плен, командование РФ запугивает трибуналом, - Минобороны

Российское командование запугивает военным трибуналом военнослужащих, чтобы они не сдавались в плен украинской армии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Российское государство, российская диктатура, для которой человек - раб и ничто, делают все, чтобы они боялись это делать. Например, они очень сильно запугивают военным трибуналом, который там работает. Оставляющих поле боя снова возвращают туда же, т.е. у них нет шанса это сделать", - сказала она.

В то же время, по словам Маляр, Украина сделала все, чтобы максимально донести до бросающих на войну россиян информацию о возможности сдаться и спасти свою жизнь.

"Мы ведем работу на всех уровнях, для того чтобы они добровольно сдавались в плен, а не только, чтобы была возможность их взять в плен непосредственно в бою. И действительно там есть такое явление. С чем это связано? С тем, что мы смогли максимально донести информацию – для них это единственный способ спасти их жизнь", - добавила она.

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