РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14729 посетителей онлайн
Новости Происшествия
1 528 9
Польша (7473) тарифы (1807) Укрпочта (287) Смелянский Игорь (57)

Укрпочта с нового года снизит на 75% тарифы на посылки в Польшу

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

укрпошта

Тарифы на отправку посылок в Польшу через EMS-сервис акционерного общества "Укрпочта" с 1 января будут снижены на 75%.

Об этом сообщил гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский, передает Цензор.НЕТ.

"Только что подписал приказ, чтобы с 1 января тарифы на отправку посылок в Польшу через EMS-сервис Укрпочты были снижены на 75%. Но кошелек процентами не измеришь, поэтому к деньгам. Посылка до 1 кг будет стоить где-то $6 / ≈ 240 гривен. Отправить можно будет почти в любое отделение Почты Польской. Сроки доставки 7-14 дней", - написал он в телеграмме.

Смелянский отметил, что сейчас многие украинцы разделены с родственниками и друзьями. Так что обычная посылка из дома может вызвать по-настоящему искренние эмоции и воспоминания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лампы накаливания будут обмениваться на LED в отделениях Укрпочты, - Минреинтеграции

Новые тарифы также будут доступны предпринимателям. Это, по мнению Смелянского, позволит расширить горизонты продаж украинской продукции.

Он также заверил, что Укрпочта делает все, чтобы в новом году поехал наш первый международный вагон. По словам Смелянского, это позволит улучшить скорость доставки и качество.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
27.12.2022 10:02 Ответить
А по УКРАИНЕ снизить не?...................................................долбень.....................
показать весь комментарий
27.12.2022 10:26 Ответить
Ну прям нестерпне бажання з'являється відправити щось до Польщі бандеролью.
показать весь комментарий
27.12.2022 10:28 Ответить
А з Польщі в Україну?
показать весь комментарий
27.12.2022 10:29 Ответить
Добре, але як не відкривай нові сервіси, совок так і пре. Треба було написати на аркуші документ і відправити і що? Є аркуш туалетний, є мило, є сканворди, є мінералкп, а аркуша немає. Ладно, пішов, знайшов, потім треба було зробити копії, теж все є, а ксероксу немає. Назад у майбутнє ця наша укрпошта.
Плюс теж є, тарифи на пересилку вантажів, якщо тобі не терміново, то на 2/3 нижче нової пошти.
показать весь комментарий
27.12.2022 10:56 Ответить
Будь який притомний перевізник бере 500 грн за 10 кг торбу і доставляє ії в Польщу за 2-4 доби та за 60-70 зл в зворотньому напрямку.
показать весь комментарий
27.12.2022 11:25 Ответить
Да, но гарантии что доедет какие? Дядя Жора водила сказал всё будет четенько?
показать весь комментарий
27.12.2022 13:06 Ответить
Все "четенько" доїзджає.
показать весь комментарий
27.12.2022 15:01 Ответить
 
 