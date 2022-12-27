Укрпочта с нового года снизит на 75% тарифы на посылки в Польшу

Тарифы на отправку посылок в Польшу через EMS-сервис акционерного общества "Укрпочта" с 1 января будут снижены на 75%.

Об этом сообщил гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский, передает Цензор.НЕТ.

"Только что подписал приказ, чтобы с 1 января тарифы на отправку посылок в Польшу через EMS-сервис Укрпочты были снижены на 75%. Но кошелек процентами не измеришь, поэтому к деньгам. Посылка до 1 кг будет стоить где-то $6 / ≈ 240 гривен. Отправить можно будет почти в любое отделение Почты Польской. Сроки доставки 7-14 дней", - написал он в телеграмме.

Смелянский отметил, что сейчас многие украинцы разделены с родственниками и друзьями. Так что обычная посылка из дома может вызвать по-настоящему искренние эмоции и воспоминания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лампы накаливания будут обмениваться на LED в отделениях Укрпочты, - Минреинтеграции

Новые тарифы также будут доступны предпринимателям. Это, по мнению Смелянского, позволит расширить горизонты продаж украинской продукции.

Он также заверил, что Укрпочта делает все, чтобы в новом году поехал наш первый международный вагон. По словам Смелянского, это позволит улучшить скорость доставки и качество.