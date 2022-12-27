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В Пентагоне угрожают физическим устранением Путина, - Лавров

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что "неназванные официальные лица" в Министерстве обороны США угрожают физическим устранением российскому президенту Владимиру Путину.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua, об этом он заявил в интервью "ТАСС".

"Дальше, чем другие, пошли в Вашингтоне: там какие-то неназванные официальные лица из Пентагона фактически пригрозили нанести по Кремлю "обезглавительный удар", по сути, речь идет об угрозе физического устранения главы российского государства. Если такие идеи на самом деле кем-то вынашиваются, у этого кто-то есть очень" хорошо подумать о возможных последствиях таких планов", – сказал глава МИД.

Лавров не стал уточнять, чьи слова он имел в виду. Вероятно, министр ссылался на сентябрьскую статью Newsweek, в которой неназванные военные источники заявили, что варианты ответа на применение РФ ядерного оружия в Украине включают в себя "обезглавительный удар", который позволит "убить Путина в самом сердце Кремля".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Предложения РФ по демилитаризации и денацификации Украины лучше выполнить "подобру-поздорову", - Лавров
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Топ комментарии
+81
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27.12.2022 10:12
+45
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27.12.2022 10:09
+43
та до діла переходьте вже!
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27.12.2022 10:09
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та до діла переходьте вже!
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27.12.2022 10:09 Ответить
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27.12.2022 10:27 Ответить
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27.12.2022 10:09 Ответить
Блин, уволить такого деда "всемогущего".
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27.12.2022 10:11 Ответить
Это все же не Дед, а Санта.
Видишь, курточка короткая и шапка с помпоном.
С Дедом у кремлевского дьявола договор о Дружбе и ненападении
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27.12.2022 10:15 Ответить
Вот Дед Мороз настоящий и его генштаб
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27.12.2022 10:18 Ответить
Как бы там ни было, пора кончать с трампизмо-хутинизмом.
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27.12.2022 10:29 Ответить
Хер ты с ними закончишь.
Сегодня этих умножишь на ноль, завтра другие вылезут.
Такая природа человека, что эти поганки лезут непрерывно, как бы ты их не искоренял
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27.12.2022 10:32 Ответить
Я так считаю, шо в нужный момент , нефиг лезть со своими "ножками Буша."
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27.12.2022 10:53 Ответить
Война, ваши говорят , шо низзя эту тему поднимать на гора.
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27.12.2022 10:50 Ответить
Наши на шпагат садятся чтобы Украина и победила и в то же время в таком насквозь коррумпировано виде не победила
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27.12.2022 10:56 Ответить
Я не понял... к чему вы клоните? Типо, напарашия вам - не враг?
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27.12.2022 11:40 Ответить
Санта не киллер. Но воров и лжецов карает нещадно

https://www.youtube.com/watch?v=sIlLyMxwrs0
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27.12.2022 12:14 Ответить
Ну і шо??? Весь світ цього бажає, в т.ч. більшість олігархів кацапських....БУГАГАГА
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27.12.2022 10:10 Ответить
Обещают, значит сделают, если сама кремлядь не опередит... Лошадка, а лошадка, поди с.ыкотно...
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27.12.2022 10:10 Ответить
лавров переїде до дочки у США. Мабуть він уже має громадянство США.
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27.12.2022 10:23 Ответить
Мабуть?
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27.12.2022 10:43 Ответить
Да и тебя повесят, Каланторян,сын руской ***** и армяшки с рынка
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27.12.2022 10:10 Ответить
Жаль, что только угрожают....
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27.12.2022 10:10 Ответить
Пока... пока лишь только угрожают, а дальше, как кривая выведет
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27.12.2022 10:13 Ответить
хтось дзвонить ***** по телефону з гербом і мовчки страшно дихає в трубку, да? старічок чахнєт і пугається?
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27.12.2022 10:11 Ответить
... і накладає у валізу
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27.12.2022 11:04 Ответить
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27.12.2022 10:12 Ответить
Ачєрєдной брєд сівай кабили...
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27.12.2022 10:12 Ответить
Загроза можна сказати 👉 половина справи.
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27.12.2022 10:13 Ответить
Наче це щось погане...
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27.12.2022 10:13 Ответить
Выберете другого....
У вас же самая демократичная демократия!!!!
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27.12.2022 10:14 Ответить
...Там якісь неназвані офіційні особи. з Пентагону, фактично пригрозили...- кремлядь, с перепугу, уже сплетням молится , как пятиконечной звезде.
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27.12.2022 10:15 Ответить
У страха очі великі ,а чемоданчик маленький
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27.12.2022 10:17 Ответить
Сундук підгонять.
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27.12.2022 13:19 Ответить
Вони всі там,і лаврик теж,вже років 8 зайвих живуть...
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27.12.2022 10:15 Ответить
иди ***** лавролошадь вместе с *************.........пони ********** ***...................
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27.12.2022 10:19 Ответить
По сведениям Ютьюберов на рабZee сегодня работают три Путлера...,типа двойники 🦍👹🦍один в бункере сидит, двое других на машинах катаются по всему Концлагерю имитируют бурную деятельность фюрера ...Гитлер тоже так поступал до покушения на него полковника Штауффенберга в 1944 году , Гитлер по факту исчез и Германии именно после этого покушения..
Мартин Борман вместе с ним...
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27.12.2022 10:20 Ответить
Та кому він потрібен? "Кремльовські" не знають уже, як відпетлять від завареної ними війни - відчувають, що все звалить на "трупешник ботоксного" (як це зробили при Хрущові стосовно Сталіна) не вийде І навіть якщо самі його уб"ють - ніхто з ними справи мать не буде
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27.12.2022 10:20 Ответить
"З ними" змушені будуть мати справу. Питання не в путіні і не у війні з Україною (чи ще з кимсь) Питання в утриманні контролю над ядерною зброєю в рф. Там сформовані угрупування, котрі не проти би отримати цей контроль після путіна. Навіть у т.ч. шляхом силового перевороту. Не думаю, що США і Захід влаштували би такі істоти, як, наприклад, суровікін, чи кадиров, чи патрушев, чи цей ..."вагнерівець".
Америку і Захід (та і Китай) наразі найбільше влаштовує саме путін, бо тільки він здатний утримати росію у покорі. Але їх влаштовує путін ... "кастровний"... на повідочку.
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27.12.2022 11:23 Ответить
Це заїжджена кацапська методичка: якщо не буде *****, то прийде ще страшніший бабай
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27.12.2022 11:39 Ответить
У Пєнтагоні обіщали всєх убіть і в штани убієнних понасирать.
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27.12.2022 10:20 Ответить
лаврову бы о себе подумать....
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27.12.2022 10:21 Ответить
Як треба, то треба. Бо вже давно треба.
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27.12.2022 10:22 Ответить
Может лохторат готовят?) Типа это англосаксы проклятые царя-батюшку убили, а не мы)
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27.12.2022 10:23 Ответить
Аби ж це було правдою,а не черговими наркотичними галюцінаціями обдовбаної коняки.
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27.12.2022 10:23 Ответить
прямо насмерть??? ...того, бритвой по горлу
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27.12.2022 10:24 Ответить
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27.12.2022 10:25 Ответить
О, почалися звинувачення. Тільки дивно що ще нацистами-фашистами там нікого не назвали.
Хоча як на мій "хлопський розум" такі заяви це вже підготовка до "дворцового перевороту", а такий вкид щоб було кого звинуватити. Така заява для місцевого ''споживання".
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27.12.2022 10:26 Ответить
Все видили визит пуйла в Беларусь как оно спускалось с самолета через бронированый трап
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27.12.2022 10:26 Ответить
його слова да Богу в уши, Дай Бог так і є, амінь!
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27.12.2022 10:26 Ответить
Ця заява не просто так. В кремлі щось відбувається і цей поц готує ґрунт.
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27.12.2022 10:27 Ответить
Намагаюся пригадати, коли взагалі таке було, щоб потенціальну жертву політичного вбивства попереджали чи інформували про це.

Звичайно, якщо вже вирішили, то просто вбивають і це стає відомо вже постфактум.
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27.12.2022 10:28 Ответить
на вороговi шапка горить
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27.12.2022 10:38 Ответить
..походу, у кремлівських коридорах вже точиться боротьба: хто і що буде застосувати - табакерку, шалик чи кувалду... а це бла-бла старого меріна - то підготовка холопів для неминучого
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27.12.2022 10:28 Ответить
Кувалду залиште пріхожину, кінжал кадирову, а лошаді батіг.
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27.12.2022 10:36 Ответить
Тю, загнаную лошадь пристреливают, как пса шелудивого и... - на ковбасу для плебса.
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27.12.2022 10:42 Ответить
Картина - в сельской конторе сидит упитанная бухгалтерша. Лето, жара, мухи. На столе пара скоросшивателей, деревянные счеты и мухобойка.
Вопрос - кто здесь путин?
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27.12.2022 10:31 Ответить
Путин в подвале сидит, картошку перебирает.
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27.12.2022 10:33 Ответить
Ответ принят. Ответ неправильный.
Правильный ответ - путин здесь никто
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27.12.2022 10:39 Ответить
Та давайте уже!!!!! Ждем!!!!!
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27.12.2022 10:31 Ответить
Сколько там Путин уже убил людей за этот год по всему миру только крупных бизнесменов и глав предприятий? Кажется, человек пятьдесят. Короче, чел активно занимается массовыми убийствами всяких кто ему чем-то мешает, а весь мир делает вид, что ничего не происходит.
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27.12.2022 10:32 Ответить
Вам что жалко российских бизнесменов, которые лизали путину жопу? Да пёс с ними.
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27.12.2022 10:37 Ответить
Я про двойные стандарты. Россией правит мафия, которая ведет себя как мафия.
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27.12.2022 10:40 Ответить
У Пентагоні не погрожують фізичним усуненням, а знищать не тільки Путіна, а і Лаврова, Медведєва, Шойгу і інших фашистів
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27.12.2022 10:32 Ответить
Моль , пиня , путлєр , ган.он і він же ху.ло , повинен скоро лапті склеїти

Добавте !🤣🤣🤣🤣🤣
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27.12.2022 10:32 Ответить
Ну, неназванные источники - они такие!
Так, например, неназванные источники в кремле, говорят, что лавров - результат спаривания лаврентия берии с мулом (осел+кобыла) !
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27.12.2022 10:33 Ответить
хотіли би вбити *****, вже вбили би. поки ж занадто толерантні США.
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27.12.2022 10:34 Ответить
Недавно Моцкали сняли фильм про Владимира Высоцкого,где главную роль сыграл Сергей Безруков ..загримировали так,что не отличить от подлинника..точно так те же спецы гримируют двойников хмыря мавзолейного Вермахта...😝
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27.12.2022 10:35 Ответить
Джо !!!!Выполни голубую мечту ********---замочи его в сортире!!!!
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27.12.2022 10:36 Ответить
Не погрожують, а попереджають.
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27.12.2022 10:37 Ответить
лавровська маніпуляція. Хотіли б знищити, то вже б давно знищили.. Чи то від "дух" в кацапобидла таким чином підіймає?))
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27.12.2022 10:42 Ответить
Ну треба ж якось оправдати обісрані спідні пуйла 😀
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27.12.2022 10:45 Ответить
Фізично усували неугодних якраз фсбешники...Це звучить як натяк.
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27.12.2022 10:47 Ответить
Так так , треба його приспати на віки вічні, амінь. Хоча всі кацапи разом і є одно *****.
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27.12.2022 10:48 Ответить
Германия побеждает на всех фронтах, ничего не напоминает. и тут сами нех не смогли придумать V
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27.12.2022 10:51 Ответить
Звісно, як завжи бреше, якби спецслужби США вирішили усунути загрозу людству через ліквідацію ***** і Калатряна, їх би вже давно було ліквідовано у 2022 році.
Потвори живуть і погрожують, тому що Захід намагається дотримуватися з ними якихось дивних "правил" дипломатії.
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27.12.2022 11:04 Ответить
Там целый взвод Путлеров в одном бункере сидят - там и Гаага не отличит, если что!
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27.12.2022 11:18 Ответить
Которого из двойников или тройников ?
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27.12.2022 11:20 Ответить
У відповідь на ядерний удар по Україні, телепню. Чи ти думав, що погрози твого бункерного щура про небачені наслідки для західних країн у разі їхнього втручання у конфлікт в Україні залишаться без належної відповіді? Отримали? Не сподобалося? Ну тоді згадай слова щура бункерного: "Нравится - не нравитсф терпи, моя красавица".
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27.12.2022 11:25 Ответить
..бать дауни, шо воно морозить... 🤦‍♂️
Чесно, не знаю чи сміятися, чи плакати...
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27.12.2022 11:51 Ответить
Кляча смердюча, і ти на черзі, так що не хвилюйся, разом підете.....
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27.12.2022 11:53 Ответить
У Пентагоні погрожують фізичним усуненням Путіна

Правильно: спочатку - усунення путіну, а далі - усунення путіна!
)))
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27.12.2022 12:24 Ответить
Так наші снайпери вже давно тренуються - https://t.me/ministry_of_defense_ua/4039
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27.12.2022 12:28 Ответить
та пора, пора вже давно!

пук іна вже давно зачекались його дружбани каддафі, хусейн, беня ладен....
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27.12.2022 12:55 Ответить
Давно треба звільнити наша планету від цієї мразоти. Та й сумну коняку давно пора відправити на шкуродерню.
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27.12.2022 13:00 Ответить
Довго мовчав Говорящий Шкап. І от заговорив.
Але краще б мовчав і далі - виглядав би хоч не повним ідіотом.
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27.12.2022 13:02 Ответить
Що поробиш, видно добряче "накоксувався".
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27.12.2022 13:23 Ответить
Вживання коксу пояснило б факт самої маячні такого штибу. Але є сумніви. Навряд чи користувач коксу дожив би до такого віку. А ще сюди варто додати старечу деменцію та проблеми з печінкою і підшлунковою (професійна хвороба дипломатів). Одне з двох: або Говорящий Шкап завжди молов таку дурню (і лише порівняно недавно його стали випускати проміж люди), або на раZZії нарешті знайшли якісного некроманта.
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28.12.2022 05:01 Ответить
А вы что думали? Что вас в попку все целовать будут за то что вы ядерные ракеты запустите?
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27.12.2022 16:22 Ответить
В ***** стільки двійників, що ніхто навіть не мислить про таке. Лавруша просто рубанув вівсянки і його понесло на озвучення якихось власних вологих фантазій. Якщо когось і вбивати, то одночасно і групою всіх. Тоді може буде користь. А мокшанам хіба багато треба? Їм лише мученика подай і будуть носилися.
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27.12.2022 18:52 Ответить

Просто з цікавості - де можна знайти галюциногенну вівсянку?
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28.12.2022 05:02 Ответить
 
 