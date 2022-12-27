В Пентагоне угрожают физическим устранением Путина, - Лавров
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что "неназванные официальные лица" в Министерстве обороны США угрожают физическим устранением российскому президенту Владимиру Путину.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua, об этом он заявил в интервью "ТАСС".
"Дальше, чем другие, пошли в Вашингтоне: там какие-то неназванные официальные лица из Пентагона фактически пригрозили нанести по Кремлю "обезглавительный удар", по сути, речь идет об угрозе физического устранения главы российского государства. Если такие идеи на самом деле кем-то вынашиваются, у этого кто-то есть очень" хорошо подумать о возможных последствиях таких планов", – сказал глава МИД.
Лавров не стал уточнять, чьи слова он имел в виду. Вероятно, министр ссылался на сентябрьскую статью Newsweek, в которой неназванные военные источники заявили, что варианты ответа на применение РФ ядерного оружия в Украине включают в себя "обезглавительный удар", который позволит "убить Путина в самом сердце Кремля".
Пожалуйста, подождите...
Видишь, курточка короткая и шапка с помпоном.
С Дедом у кремлевского дьявола договор о Дружбе и ненападении
Сегодня этих умножишь на ноль, завтра другие вылезут.
Такая природа человека, что эти поганки лезут непрерывно, как бы ты их не искоренял
https://www.youtube.com/watch?v=sIlLyMxwrs0
У вас же самая демократичная демократия!!!!
Мартин Борман вместе с ним...
Америку і Захід (та і Китай) наразі найбільше влаштовує саме путін, бо тільки він здатний утримати росію у покорі. Але їх влаштовує путін ... "кастровний"... на повідочку.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.unian.ua%2Fhealth%2Fameba-foulera-u-pivdenniy-koreji-viyavili-pershiy-vipadok-zarazhennya-12090966.html%3Ffbclid%3DIwAR1FcEJY5qP5y8XvTd3yfGkaKoLOev1Gwvx1BIJESon17E1xXUYQk6gnj1k&h=AT1TEnUTToCzffWkcB6q06rUV7jRz25zynsnTB94Ec-31LHZEDv4GRr1QRYtcAvkPpk1VnFGUvG2Vt0djIiTDQL9XKEx5XFNbaovaCfMzmhdzHowUW5LqJdZKAeC2-Vn4mvu&__tn__=R]-R&c[0]=AT1VmP1BGzZtoU5GonVCDUer4qM2pcKjYC1vbhRKwVatfFdlD7l1-LWx_3m8l4e89KORA-5eCrCuTLDcIjK3LdPwpHmEJyQ1CEULLp6pV6VsK9UIeDqyq5zx21BnrgaWbEPBXewPjqpaoIAdoiuYUQX84KaPNT_yhfI-zNc2XX-dWdXphBgGgqTt6A
НЕ ПУСКАЙТЕ РОИССКИХ ТУРИСТОВ В СВОИ СТРАНЫ !!!! ОНИ ЗАРАЗНЫ !!!!!
Хоча як на мій "хлопський розум" такі заяви це вже підготовка до "дворцового перевороту", а такий вкид щоб було кого звинуватити. Така заява для місцевого ''споживання".
Звичайно, якщо вже вирішили, то просто вбивають і це стає відомо вже постфактум.
Вопрос - кто здесь путин?
Правильный ответ - путин здесь никто
Добавте !🤣🤣🤣🤣🤣
Так, например, неназванные источники в кремле, говорят, что лавров - результат спаривания лаврентия берии с мулом (осел+кобыла) !
Потвори живуть і погрожують, тому що Захід намагається дотримуватися з ними якихось дивних "правил" дипломатії.
Чесно, не знаю чи сміятися, чи плакати...
Правильно: спочатку - усунення путіну, а далі - усунення путіна!
)))
пук іна вже давно зачекались його дружбани каддафі, хусейн, беня ладен....
Але краще б мовчав і далі - виглядав би хоч не повним ідіотом.
Просто з цікавості - де можна знайти галюциногенну вівсянку?