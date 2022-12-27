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Россияне уничтожают в Мариуполе исторические здания, пережившие две мировые войны, - Андрющенко. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

маріуполь

Россияне уничтожили улицы Николаевскую и Греческую в Мариуполе, где расположены многие исторические памятники 19 и начала 20 века.

Об этом пишет в телеграме советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Уничтожена россиянами история Мариуполя. Улица Николаевская и часть улицы Греческой. Место концентрации исторических памятников 19-го и начала 20-го столетия. Не оставлено почти ничего. То, что пережило две мировые войны 20-го столетия не устояло от "освобождения" "русских", - написал он.

Также превращен в руины и внесен в планы на снос в ближайшее время  - здание бывшей Мариинской женской гимназии, открывшей свои двери в 1876 году.

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"Здание, которое в свое время сожгли нацисты при отступлении из Мариуполя (хотя уже даже историки сомневаются, кто на самом деле сжег Мариуполь при освобождении ввиду реалий оккупации) и восстановлено. Теперь россияне завершают начатое во время Второй мировой войны", - отметил Андрющенко.
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Прийшла орда з маасковського улусу.
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27.12.2022 10:30 Ответить
Оце дике плем'я, яке називає себе "расєянє", це найгірше явище в історії.
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27.12.2022 10:32 Ответить
звичайна справа варварів... до того ж так краще нищити будь-які докази кримінальних дій...
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27.12.2022 10:40 Ответить
Не знаю, как в Украине, но у нас во вторую мировую разрушения и гибель людей были не от немцев, а от советских войск. По рассказам родителей, немцы старались избегать действий, способных привести к гибели мирного населения. А вот орда крушила и уничтожала все. И людей и города. Или чтобы немцы отбирали у людей имущество... Мама рассказывала, что приходили хлеб покупали у хозяек, но чтобы отбирать - никогда
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27.12.2022 10:42 Ответить
Своєї історії цураються, і чужу знищують. Наче кочівники-саранча
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27.12.2022 10:56 Ответить
Уявляю як шуляк їм заздрить.
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27.12.2022 14:47 Ответить
 
 