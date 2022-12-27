Россияне уничтожают в Мариуполе исторические здания, пережившие две мировые войны, - Андрющенко. ВИДЕО

Россияне уничтожили улицы Николаевскую и Греческую в Мариуполе, где расположены многие исторические памятники 19 и начала 20 века.

Об этом пишет в телеграме советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, сообщает Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

"Уничтожена россиянами история Мариуполя. Улица Николаевская и часть улицы Греческой. Место концентрации исторических памятников 19-го и начала 20-го столетия. Не оставлено почти ничего. То, что пережило две мировые войны 20-го столетия не устояло от "освобождения" "русских", - написал он.

Также превращен в руины и внесен в планы на снос в ближайшее время - здание бывшей Мариинской женской гимназии, открывшей свои двери в 1876 году.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Мариуполе российские оккупанты сносят исторические здания, - Андрющенко. ВИДЕО

"Здание, которое в свое время сожгли нацисты при отступлении из Мариуполя (хотя уже даже историки сомневаются, кто на самом деле сжег Мариуполь при освобождении ввиду реалий оккупации) и восстановлено. Теперь россияне завершают начатое во время Второй мировой войны", - отметил Андрющенко.