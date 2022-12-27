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За прошедшие сутки российские оккупанты убили 1 гражданского, 3 человека получили ранения, - ОП. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В результате вооруженной агрессии Российской Федерации в Украине за прошедшие сутки погиб 1 гражданский, получили ранения - 3.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Жертвы среди гражданского населения в результате вооруженной агрессии РФ за 26.12.2022 (по состоянию на 09:00 27.12.2022):

Донецкая область - 2 раненых
Харьковская область - 1 погибший
Херсонская область - 1 раненый", - говорится в сообщении.

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За прошедшие сутки российские оккупанты убили 1 гражданского, 3 человека получили ранения, - ОП 01
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