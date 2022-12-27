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США рассматривают альтернативные варианты статуса "государство-спонсор терроризма" для РФ, - Маркарова

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

тероризм,росія

Ключевым приоритетом на 2023 год, над которым работает весь дипломатический корпус, является предоставление России правильного статуса.

Об этом в интервью Суспильному сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова, передает Цензор.НЕТ.

Она пояснила, что существует статус, называемый страна-спонсор терроризма. Туда входят 4 страны: Северная Корея, Сирия, Куба и Иран. Маркарова пояснила, что Украина достаточно долгое время ведет переговоры с партнерами о том, что Россию необходимо добавить в этот список для того, чтобы "ее называли правильно и чтобы включились ограничения, позволяющие еще больше изолировать РФ".

"Мы конечно понимаем, что она не спонсор терроризма. Этот статус когда-то был придуман именно для стран, оказывающих помощь террористическим организациям на их или другой территории. А Россия сама террорист. То есть это страна, у которой регулярная армия, правительство, президент, так сказать, избран. Они все военные преступники. Все они занимаются агрессией и терроризмом. Поэтому один вопрос - это как мы назовем, так сказать, Россию, другой вопрос - что за этим названием будет стоять", - отметила посол.

Она рассказала, что один из альтернативных вариантов, которые обсуждался и еще не принят, это найти новую категорию для России и принять новый закон в Конгрессе, назвав РФ страной-агрессором, или страной-террористом, или страной-агрессором, совершающей террористические акты в отношении гражданского населения.

"Это сейчас в активном обсуждении. Для нас это приоритет, потому что мы хотим первое – назвать правильно и дать оценку законодательно и политически, а второе и самое главное – это что же будет в сущности этих ограничений. И мы считаем, что должны быть максимальные ограничения как с точки зрения законодательного обеспечения, санкций, ограничений, контроля экспортных, которые не позволят России продолжать вести эту войну. Это все еще в работе. Это ключевой приоритет на 2023 год", – добавила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США еще дискутируют о признании России страной-спонсором терроризма, - Маркарова
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Топ комментарии
+6
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27.12.2022 11:02
+6
всі сили кинуті на те, аби вигадати дипломатичний термін, який не охрестить прямо війну війною, загарбника загарбником, шантажиста шантажистом, терориста терористом... Якби він напав на НАТО чи США, над словесами ніхто не мудрував би... Але то теж гібридне. Нехай чаклують, аби озброєння передавали вдосталь та своєчасно...
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27.12.2022 11:10
+5
Нехай просто визнають лаптестан нацистським режимом. Кацапи ********** вішати цей ярлик на всіх підряд. Ото в них рвануть пердаки.
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27.12.2022 11:16
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27.12.2022 11:02 Ответить
Держава агрессор, держава захватчик.
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27.12.2022 11:03 Ответить
Альтернатива держави спонсору тероризму одна-лапотня є державою терористом...
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27.12.2022 11:04 Ответить
Трамп - *****
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27.12.2022 11:04 Ответить
Наверное только когда самолеты пуйла начнут бомбить США, что мало вероятно, они наконец раздуплятся. Кстати , а хоть один комплекс Патриот мы уже получили, или еще будут обучать?
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27.12.2022 11:05 Ответить
Ні, не отримали. Обіцяють після навчання.
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27.12.2022 13:10 Ответить
Московія-країна вбивця,народ-людожер! Всі інші "танці з бубнами" є лицемірством й перекладанням відповідальності! Залужний,наразі, єдиний зто вірно встановив діагноз й призначив лікування-"просто вбивати й не боятися це робити"!
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27.12.2022 11:07 Ответить
всі сили кинуті на те, аби вигадати дипломатичний термін, який не охрестить прямо війну війною, загарбника загарбником, шантажиста шантажистом, терориста терористом... Якби він напав на НАТО чи США, над словесами ніхто не мудрував би... Але то теж гібридне. Нехай чаклують, аби озброєння передавали вдосталь та своєчасно...
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27.12.2022 11:10 Ответить
Якби він напав на НАТО...Я вже маю сумнів. Ракети вже падали, але швидко ця подія замилилась і зникла з обрію.
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27.12.2022 11:14 Ответить
І це країна, яка начебто вважається наймогутнішою у воєнному плані. Враження, якщо б пуйло було ще дурніше, то тільки погрожуючи ядерним кийком змогло б забрати Аляску взад. І всі ці трильони доларів вкладених в армію США лежали б мертвим баластом.
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27.12.2022 11:13 Ответить
Це все результати танців з бубнами навколо кацапів та загравань з ними на протязі десятиліть. Не знаю як там з армією,а аналітика у США повне лайно. Путлера з підручними треба було знешкоджувати ще після Тузли. А про напад на Грузію і мови немає. Таке враження що живуть сьогоднішнім днем. День до вечора-та й х.й з ним.
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27.12.2022 11:23 Ответить
Нехай просто визнають лаптестан нацистським режимом. Кацапи ********** вішати цей ярлик на всіх підряд. Ото в них рвануть пердаки.
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27.12.2022 11:16 Ответить
Держава -- неадекват --- дивлячись на територію і на природні багатства рашки . А неадекватам гамівну сорочку .
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27.12.2022 11:21 Ответить
Навіщо думати, так і назвіть - терористична держава.
Але воно їм мабуть лячно, бо тоді паспорт рф це автоматично затримання і в'язниця.
А якщо тікати будуть при затримані, то і пристрелити можуть.
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27.12.2022 11:21 Ответить
На сегодня приоритет - поставка оружия и как можно больше! А какой ярлык навешают на лубянскую мразь - дело десятое!
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27.12.2022 11:34 Ответить
- А давайте вигадаэмо (робить вигляд що думає) ооо - ВЕЛОСОПЕД!!!
- Так э вже! Навіщо ще один?
- Так той що є, він їздить! А ми вигадаємо такий, щоб з квадратними колесами і з педалями на рулі!
- Так воно-ж не їздитиме...
- Ага, зато на вигляд буде п*здец як страшно...
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27.12.2022 12:37 Ответить
Ну не ляді,га?Давайте якось візьмемо до рота бєз заглота)
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27.12.2022 13:51 Ответить
Отговорки. Оставляют себе пространство для манёвра чтобы опять вести дела с рахой. Признать вагнер террористической организацией и раза автоматом становиться спонсором терроризма. Очевидно же. Было бы желание
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27.12.2022 14:42 Ответить
вы там главное не спешите.... Наложите парочку бутафорских санкций, про которые потом орбан провоняет, что они не работают....
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27.12.2022 23:18 Ответить
як би так обізвати РФ щоб вони не образились
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28.12.2022 01:02 Ответить
 
 