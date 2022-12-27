США рассматривают альтернативные варианты статуса "государство-спонсор терроризма" для РФ, - Маркарова
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Ключевым приоритетом на 2023 год, над которым работает весь дипломатический корпус, является предоставление России правильного статуса.
Об этом в интервью Суспильному сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова, передает Цензор.НЕТ.
Она пояснила, что существует статус, называемый страна-спонсор терроризма. Туда входят 4 страны: Северная Корея, Сирия, Куба и Иран. Маркарова пояснила, что Украина достаточно долгое время ведет переговоры с партнерами о том, что Россию необходимо добавить в этот список для того, чтобы "ее называли правильно и чтобы включились ограничения, позволяющие еще больше изолировать РФ".
"Мы конечно понимаем, что она не спонсор терроризма. Этот статус когда-то был придуман именно для стран, оказывающих помощь террористическим организациям на их или другой территории. А Россия сама террорист. То есть это страна, у которой регулярная армия, правительство, президент, так сказать, избран. Они все военные преступники. Все они занимаются агрессией и терроризмом. Поэтому один вопрос - это как мы назовем, так сказать, Россию, другой вопрос - что за этим названием будет стоять", - отметила посол.
Она рассказала, что один из альтернативных вариантов, которые обсуждался и еще не принят, это найти новую категорию для России и принять новый закон в Конгрессе, назвав РФ страной-агрессором, или страной-террористом, или страной-агрессором, совершающей террористические акты в отношении гражданского населения.
"Это сейчас в активном обсуждении. Для нас это приоритет, потому что мы хотим первое – назвать правильно и дать оценку законодательно и политически, а второе и самое главное – это что же будет в сущности этих ограничений. И мы считаем, что должны быть максимальные ограничения как с точки зрения законодательного обеспечения, санкций, ограничений, контроля экспортных, которые не позволят России продолжать вести эту войну. Это все еще в работе. Это ключевой приоритет на 2023 год", – добавила она.
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Але воно їм мабуть лячно, бо тоді паспорт рф це автоматично затримання і в'язниця.
А якщо тікати будуть при затримані, то і пристрелити можуть.
- Так э вже! Навіщо ще один?
- Так той що є, він їздить! А ми вигадаємо такий, щоб з квадратними колесами і з педалями на рулі!
- Так воно-ж не їздитиме...
- Ага, зато на вигляд буде п*здец як страшно...