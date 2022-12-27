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С РФ не будет нормальных отношений в течение десятилетий, - глава оборонного комитета Бундестага Штрак-Циммерман

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

путін

Глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман раскритиковала заявление канцлера Олафа Шольца о возможности возобновления экономических отношений с РФ после завершения войны в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Для меня это новость, что он это сказал. Впрочем, я также думаю, что это абсолютно нереально. Эта Россия вышла из сообщества гуманитарных государств. Владимир Путин - военный преступник, террорист, массовый убийца", - подчеркнула она.

По ее словам, значительная часть российского народа поддерживает курс Путина и войну против соседней страны.

"Многие российские солдаты, которые ежедневно убивают, жгут, пытают и насилуют, также несут ответственность за эту войну", - добавила Штрак-Циммерман.

"С Россией не будет необремененных, нормальных отношений в течение десятилетий. Политическая система в России полностью деградировала и должна быть полностью изменена. Поэтому задачей следующих поколений, если Россия изменится, будет снова начать разговаривать друг с другом" - сказала она.

Читайте: Отказ Шольца поставлять танки Украине – большая ошибка, – глава оборонного комитета Бундестага Штрак-Циммерман
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Топ комментарии
+9
Які відношення із вбивцею .
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27.12.2022 11:14
+8
100%!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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27.12.2022 11:14
+6
А будет ли раша ? Эта орда скоро распадется .
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27.12.2022 11:19
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100%!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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27.12.2022 11:14 Ответить
Які відношення із вбивцею .
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27.12.2022 11:14 Ответить
хіба що статеві...
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27.12.2022 11:16 Ответить
А будет ли раша ? Эта орда скоро распадется .
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27.12.2022 11:19 Ответить
Шольц-шмат лайна.
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27.12.2022 11:24 Ответить
*************! Йа, йа!!
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27.12.2022 11:30 Ответить
Звісно нормальні відносини з РФ неможливі бо український народ довго буде пам'ятати злочини Росії.
Нормальні відносини можливі коли змінеться покоління яке буде по новому сприймати події в Україні але це звісно тривалий час років 50 поки існує це покоління яке переживає злочини рашистів
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27.12.2022 11:38 Ответить
У США згідно з опитуванням 2/3 населення виступає за всебічну підтримку України. В Німеччини таких нема й половини. Я не розумію,чому наші біженці в Німеччині такі малоактивні, полишали свої хати тут і думають,що і без них якось обійдеться, натомість зосереджені на власних карманах - як би побільше вигод витягнути з цих європейців. Здається,рашисти в Німеччині більш активні ніж наші біженці.
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27.12.2022 11:49 Ответить
Постановка вопроса неверная. Надо было: "будет ли РФ с чем сотрудничать?".
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27.12.2022 12:06 Ответить
Совершенно верно: "Многие российские солдаты, которые ежедневно убивают, жгут, пытают и насилуют, также несут ответственность за эту войну", поэтому весь кацапстан, все рабские вымираты должны понести самую серьезную ответственность
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27.12.2022 12:07 Ответить
Пистят! Как только военные действия закончаттся сразу побегут Сев.поток восстанавливать и дешёвый газ орков хавать.Капитализм....ничего личного.
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27.12.2022 12:45 Ответить
Ото викарбуйте "ці прості та мудрі слова" над входом Бундестагу
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27.12.2022 13:26 Ответить
 
 