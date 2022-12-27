С РФ не будет нормальных отношений в течение десятилетий, - глава оборонного комитета Бундестага Штрак-Циммерман

Глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман раскритиковала заявление канцлера Олафа Шольца о возможности возобновления экономических отношений с РФ после завершения войны в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Для меня это новость, что он это сказал. Впрочем, я также думаю, что это абсолютно нереально. Эта Россия вышла из сообщества гуманитарных государств. Владимир Путин - военный преступник, террорист, массовый убийца", - подчеркнула она.

По ее словам, значительная часть российского народа поддерживает курс Путина и войну против соседней страны.

"Многие российские солдаты, которые ежедневно убивают, жгут, пытают и насилуют, также несут ответственность за эту войну", - добавила Штрак-Циммерман.

"С Россией не будет необремененных, нормальных отношений в течение десятилетий. Политическая система в России полностью деградировала и должна быть полностью изменена. Поэтому задачей следующих поколений, если Россия изменится, будет снова начать разговаривать друг с другом" - сказала она.

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