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Новости Политика Украины
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военнослужащие (5634) градостроительство (41) ВСУ (5138) Шуляк Елена (79)

Военный требует снять Шуляк с главы комитета градостроительства ВР из-за разборок с раненым бойцом по закону 5655

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

шуляк

Военный требует снять Елену Шуляк с должности главы парламентского комитета градостроительства и других государственных должностей после скандала с ее визитом в госпиталь к тяжелораненому бойцу, критиковавшему законопроект 5655.

Об этом написал в Facebook офицер ВСУ Мирон Дима, передает Цензор.НЕТ.

"Уже неделю меня мучает то скотство, которое совершила Елена Шуляк. Жду от президента единственно правильных шагов в этой ситуации: снять Шуляк с постапредседателя партии и всех должностей в нашем государстве, в частности - с руководства парламентского комитета по градостроительству и местному самоуправлению. Потому что она не имеет морального права с таким отношением к Героям представлять власть Украины!" – заявил Мирон Дима.

Военный обращает внимание, что уже неделю нет реакции Президента на этот случай, который получил огласку.

"Худшее в этой ситуации то, что больше недели никакой реакции нет от Верховного Главнокомандующего, который обязан защищать бойцов. Как и нет реакции от настоящего единственного лидера "Слуг", который должен реагировать на такие, мягко говоря, зашквары. По "странному" совпадению - это один человек. Президент Зеленский", - отметил Дмитрик.

По его словам, если бы такой поступок совершил обычный партиец, на него даже не обратили бы внимания. Но речь идет о лидере "Слуги народа" - "главе партии, владеющей, по сути, монопольными властями в нашей стране".

"Я даже боюсь представить, какой нужно иметь уровень, чтобы прийти в госпиталь к тяжелораненому Олегу Симорозу и унижать бойца из-за его критики протянутого "слугами" совместно с недобитками-опзжопами абсолютно лоббистского и коррупционного закона о градостроительстве. Унижать и угрожать в то время, когда он даже не может встать и выбросить ее из палаты, потому что потерял ноги на войне", - подчеркнул офицер.

Как сообщалось, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк пришла в военный госпиталь к тяжелораненому бойцу Олегу Симорозу, который заявил в Facebook, что законопроект №5655 принят в интересах строительной мафии. По словам бойца, Шуляк даже не спросила раненого о самочувствии, а пыталась "выяснить отношения" по скандальному законопроекту. Позже Шуляк попросила прощения через Facebook, но Симороз назвал такое извинение "просто отвратительным фарсом и издевательством". Из-за Шуляка депутаты "Слуги народа" начали покидать партию. В частности, заявление о выходе из партии написала народная депутат Галина Янченко.

Также читайте: "Извинения" Шуляк передо мной просто отвратительный фарс и издевательство, - воин Симороз
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Топ комментарии
+39
Брудне створіння у жіночому обличчі! Нехай пам"ятає - їй це повернеться бумерангом!
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27.12.2022 11:18
+31
Давно пора !
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27.12.2022 11:16
+22
вообще верх цинизма врываться в больничную палату...
была бы человеком поняла бы сразу свой прокол и извинившись ушла
была бы женщиной поняла бы нелепость своего появления и извинившись ушла
была бы украинкой поняла бы ...просто поняла бы ненужность своего вторжения в больничную палату раненного мужчины, воина, защитника... и не пошла бы вообще...
или уж если явилась начала бы с того что узнала бы чем помочь... без сведения счетов и выяснений отношений...
а лучше просто : пришла - увидела - ушла... может даже молча
ну а так как ничего человеческого, женского, гражданского не осталось в этой оболочке, то такое поведение тем более не приемлемо для главы каких-то комитетов и какой-то партии (любой!!!)
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27.12.2022 11:35
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Давно пора !
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27.12.2022 11:16 Ответить
вспоминаю кто же ее посадит она же памятник...уточняю так памятники непогано подрываются взрычаткой......
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27.12.2022 11:46 Ответить
Брудне створіння у жіночому обличчі! Нехай пам"ятає - їй це повернеться бумерангом!
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27.12.2022 11:18 Ответить
Я хочу построить ЖК на Майдане независимости..а возле кмда спорт площадку вмонтировать. Турники, тренажеры всякие. Сколько килограмм наличных будет стоить разрешение? Где она принимает?
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01.02.2023 12:38 Ответить
+
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27.12.2022 11:21 Ответить
Та нічого їй не буде... У нас влада недоторкана. І ця шаболда шУЛЯК про це добре знає.
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27.12.2022 11:24 Ответить
шуляк знімуть... а поставлять якусь безуглу або шуфрича з шефірами...
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27.12.2022 11:24 Ответить
У зеленої цвілі не так багато способів урвать. А вік таких рішал надзвичайно короткий. І незабувайте, вона ж бухгалтер, так як мокшанська самка Третьякова. А коли бухгалтер рахує свої гроші, він іде на будь що, йому начхати на все.
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27.12.2022 11:26 Ответить
Яка голова комітету -- мандат депутата на стіл і вибриком на фронт .
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27.12.2022 11:26 Ответить
Наверное Мирон Дима рассчитывает на такую же скотскую реакцию но уже в свой адрес и уже от Верховного Говнокомандующего. Думаю у Димы всё получится.
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27.12.2022 11:27 Ответить
Ну де він буде звільняти тих на кого спирається. Йому такі "дятли-дятлихі" потрібні для прикриття
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27.12.2022 11:27 Ответить
Сваіх нє брасают! Ви досі не зрозуміли це на прикладі Трухіних, Татарових, Юрченків, Безуглих, Арахамій, Тищінків та інших?
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27.12.2022 11:28 Ответить
Яка реакція? Там кругова порука. Вороги країни що кацапи,що зелені.
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27.12.2022 11:30 Ответить
А что вы ожидали от зеленожопой обезьяны? Слуги избранного народа - это помойная яма Украины!
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27.12.2022 11:31 Ответить
вообще верх цинизма врываться в больничную палату...
была бы человеком поняла бы сразу свой прокол и извинившись ушла
была бы женщиной поняла бы нелепость своего появления и извинившись ушла
была бы украинкой поняла бы ...просто поняла бы ненужность своего вторжения в больничную палату раненного мужчины, воина, защитника... и не пошла бы вообще...
или уж если явилась начала бы с того что узнала бы чем помочь... без сведения счетов и выяснений отношений...
а лучше просто : пришла - увидела - ушла... может даже молча
ну а так как ничего человеческого, женского, гражданского не осталось в этой оболочке, то такое поведение тем более не приемлемо для главы каких-то комитетов и какой-то партии (любой!!!)
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27.12.2022 11:35 Ответить
вам не везло с женщинами )))
и таки да - я высокого мнения о женском роде вообще и стараюсь не менять его, сталкиваясь с отдельными представительницами... с рожками)))
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27.12.2022 11:48 Ответить
Если на то пошло то в раше они вообще в дефиците, там в основном самки
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27.12.2022 11:53 Ответить
не про парашку разговор... там бабы...
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27.12.2022 11:55 Ответить
Вы же сами обобщили ,а я просто дополнил ,ваша цитата -"я высокого мнения о женском роде вообще"
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27.12.2022 12:00 Ответить
даааа... тут я как бы не подумал, что парашинские бабы тоже как бы....в тот род хотели бы))))
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27.12.2022 12:21 Ответить
Леонид Данилыч разрешил?🤣 без его санкции даже граната не взорвется...
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27.12.2022 11:40 Ответить
Так кто ж её снимет !?
Она же - сосна !
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27.12.2022 11:43 Ответить
Та да.....
Когда это бубочка снимал кого то из своих под давлением плебеса?
Ему легче обвинить солдат в заказухе, что раненый это актер, что все не согласные - это агенты ФСБ!
Как было с Бутусовым!
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27.12.2022 11:50 Ответить
Наівні, ви хочете реакціі від того хто дав їй вказівку " поїхати і розібратись".
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27.12.2022 11:59 Ответить
..ЗЕбіли, хвойд та ідіотів треба позбавлятися, якщо "хочете жити"
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27.12.2022 12:01 Ответить
Эту падаль вытолкать пинком за поребриик к мышебратьямн Только там ей место
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27.12.2022 12:08 Ответить
Лярва продажна!
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27.12.2022 12:12 Ответить
Боневтік вже на Олімпі а звідти не видно нікуя .
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27.12.2022 12:22 Ответить
Это ж тогда ей надо будет деньги за место возвращать - никто не снимет, там всё поделено. А кумовство - у Порошенко, главное не путать ))))
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27.12.2022 12:30 Ответить
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27.12.2022 12:33 Ответить
гнать паскуду зэ-гниду
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27.12.2022 12:40 Ответить
Чекаю від президента єдино правильних кроків у цій ситуації Джерело: https://censor.net/ua/n3389541
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27.12.2022 13:06 Ответить
Хтож її зніме? "Своїх" майже не лишилося всі при справах. Хіба що шуфрича?
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27.12.2022 13:19 Ответить
"Уже неделю меня мучает то скотство, которое совершила Елена Шуляк. Жду от президента единственно правильных шагов в этой ситуации ..."
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Ага, в этой кротячей норе "Суки урода" скотство - состояние души и исходит с самого верха !!! Вспомните про "эбонитовые палочки" для майдановцев, про "сеньор-Голодомор", про "Термос", про "актрису из фильмов для взрослых". А за последние три с лишним года таких зашкваров наберется с пузатый томик, начиная с "некачественных детей", откровенного хамства Янелоха по отношению к украинским защитникам в Золотом и заканчивая закапыванием военного бюджета воюющей восемь лет страны, в асфальт !!! Только пиар и безбожный дерибан в головах у этих уродов. Все остальное - не на часi !
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27.12.2022 14:08 Ответить
Ви думаєте гниди через війну перестали бути гнидами???
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27.12.2022 14:12 Ответить
Коли йде повінь то гна поверхню всяке гімно з піною виносить. Фізика, закон природи, **** тут поробиш....
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27.12.2022 14:12 Ответить
Не соромтеся бити шлюхиню прям в лице. Дибільні люди, по інакшому не доходить.
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27.12.2022 18:41 Ответить
Нах с должности пацкуду....
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27.12.2022 18:50 Ответить
Підтримую і хай інших з собою забере запроданців, наприклад гетьманцева, безуглу, ярмарка....
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30.12.2022 15:41 Ответить
 
 