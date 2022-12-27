Военный требует снять Шуляк с главы комитета градостроительства ВР из-за разборок с раненым бойцом по закону 5655

Военный требует снять Елену Шуляк с должности главы парламентского комитета градостроительства и других государственных должностей после скандала с ее визитом в госпиталь к тяжелораненому бойцу, критиковавшему законопроект 5655.

Об этом написал в Facebook офицер ВСУ Мирон Дима, передает Цензор.НЕТ.

"Уже неделю меня мучает то скотство, которое совершила Елена Шуляк. Жду от президента единственно правильных шагов в этой ситуации: снять Шуляк с постапредседателя партии и всех должностей в нашем государстве, в частности - с руководства парламентского комитета по градостроительству и местному самоуправлению. Потому что она не имеет морального права с таким отношением к Героям представлять власть Украины!" – заявил Мирон Дима.

Военный обращает внимание, что уже неделю нет реакции Президента на этот случай, который получил огласку.

"Худшее в этой ситуации то, что больше недели никакой реакции нет от Верховного Главнокомандующего, который обязан защищать бойцов. Как и нет реакции от настоящего единственного лидера "Слуг", который должен реагировать на такие, мягко говоря, зашквары. По "странному" совпадению - это один человек. Президент Зеленский", - отметил Дмитрик.

По его словам, если бы такой поступок совершил обычный партиец, на него даже не обратили бы внимания. Но речь идет о лидере "Слуги народа" - "главе партии, владеющей, по сути, монопольными властями в нашей стране".

"Я даже боюсь представить, какой нужно иметь уровень, чтобы прийти в госпиталь к тяжелораненому Олегу Симорозу и унижать бойца из-за его критики протянутого "слугами" совместно с недобитками-опзжопами абсолютно лоббистского и коррупционного закона о градостроительстве. Унижать и угрожать в то время, когда он даже не может встать и выбросить ее из палаты, потому что потерял ноги на войне", - подчеркнул офицер.

Как сообщалось, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк пришла в военный госпиталь к тяжелораненому бойцу Олегу Симорозу, который заявил в Facebook, что законопроект №5655 принят в интересах строительной мафии. По словам бойца, Шуляк даже не спросила раненого о самочувствии, а пыталась "выяснить отношения" по скандальному законопроекту. Позже Шуляк попросила прощения через Facebook, но Симороз назвал такое извинение "просто отвратительным фарсом и издевательством". Из-за Шуляка депутаты "Слуги народа" начали покидать партию. В частности, заявление о выходе из партии написала народная депутат Галина Янченко.

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