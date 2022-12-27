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В Черном море находятся до 10 кораблей РФ, среди которых 3 ракетоносителя с 16 "Калибрами", - ВМС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

море,рф

По состоянию на 27.12.2022 в Черном море на боевом дежурстве находятся до 10 вражеских кораблей, из них 3 носителя крылатых ракет "Калибр" с общим залпом 16 ракет.

Об этом сообщает в Фейсбуке ВМС ВС Украины, передает Цензор.НЕТ.

"В Черном море на боевом дежурстве находятся до 10 вражеских кораблей, из них 3 носителя крылатых ракет "калибр" общий залп – 16 ракет;

в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации удерживая на боевом дежурстве до 1 корабля;

в Средиземном море - 9 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "калибр" общий залп - 72 ракеты", - говорится в сообщении.

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Захочуть помститись за енгельс? Ню-ню ...
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27.12.2022 11:21 Ответить
Як у воду глядів, відсиділи в бункері тривогу ...
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27.12.2022 16:41 Ответить
Верим в ВСУ . Даже без света скромно отметим Новый Год . Продержимся .
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27.12.2022 11:23 Ответить
Каци бубєнцями дзвинять-дзвинять, а нам по цимбалах!

Втомились боятись.
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27.12.2022 11:34 Ответить
якось давненько Нептун не гуляв по Чорноморським бухтам славетної України.
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27.12.2022 13:37 Ответить
 
 