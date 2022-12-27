В Черном море находятся до 10 кораблей РФ, среди которых 3 ракетоносителя с 16 "Калибрами", - ВМС
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По состоянию на 27.12.2022 в Черном море на боевом дежурстве находятся до 10 вражеских кораблей, из них 3 носителя крылатых ракет "Калибр" с общим залпом 16 ракет.
Об этом сообщает в Фейсбуке ВМС ВС Украины, передает Цензор.НЕТ.
"В Черном море на боевом дежурстве находятся до 10 вражеских кораблей, из них 3 носителя крылатых ракет "калибр" общий залп – 16 ракет;
в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации удерживая на боевом дежурстве до 1 корабля;
в Средиземном море - 9 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "калибр" общий залп - 72 ракеты", - говорится в сообщении.
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