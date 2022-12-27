Соучредитель Monobank Яценко начинает производство невидимых для РЭБ дронов "Довбуш Т10": Будет очень серьезное количество для ВСУ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украина начинает массовое производство нового украинского разведывательного дрона "Довбуш Т10", который с начала войны проходил тестирование на переднем крае.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на dev.ua.
Об этом сообщил организатор проекта по производству беспилотников, соучредитель Monobank Владимир Яценко в эфире 1+1. Ранее свой проект Яценко называл Made in Ukraine.
"Если мы начинали с мощности несколько единиц в день, то сейчас открыли новое производство, к сожалению, не в Украине, а в одной из стран Европы, где мы производим очень много комплектующих. То есть мы перешли от закупки в китайском супермаркете к собственному производству, и сегодня могу сказать, что это сверхтехнологичное производство, для этого мы ожидали оборудования почти шесть месяцев, и сейчас будет уже не 1-2-3 беспилотника в день, а больше 10. Это очень серьезное количество, которое будет, безусловно, значимым для наших вооруженных сил", — заявил он.
По словам Яценко, благодаря новейшему программному обеспечению и спецоборудованию этот украинский дрон недоступен для враждебных сил РЭБ и ПВО. Кроме того, Довбуш можно модернизировать в ударную дрону. Слабое место — как и у всех БПЛА — чувствительность к погодным условиям.
"Что касается необходимого количества постоянно работающих на фронте беспилотников, моя оценка не изменилась за последние месяцы — нужно 500-600 БПЛА, которые бы контролировали территорию 24/7. То есть минимум один беспилотник на 10 км фронта, простирающийся более тысячи километров. К примеру, под Бахмутом сейчас враг использует приборы ночного видения, они атакуют и ночью, поэтому нужно постоянно работать. Если раньше были большие скопления войск и техники врага, то сейчас это небольшие диверсионные группы, которые нужно обнаружить. Поэтому мы приступили к массовому производству", — добавил организатор проекта.
Кроме того, Яценко заявил, что через несколько месяцев Украина приблизится к созданию высокоточного оружия — ударных беспилотников, которые будут поражать цели с погрешностью не более одного-двух метров.
"Сейчас все говорят, как далеко может улететь беспилотник, 400 или 600 километров. Но на самом деле главная задача — уменьшить погрешность, то есть разработать высокоточное оружие. Если наши самолеты могут поражать цели с погрешностью не более одного-двух метров, наша страна автоматически перемещается в высшую лигу мировых производителей оружия, потому что страны, имеющие высокоточное оружие, как, например, Himars, можно пересчитать по пальцам, прогресс, который сейчас есть в Украине и сообщество, которое создалось вокруг производства, в том числе беспилотников, нам позволяют быть оптимистами. Считаю, что через несколько месяцев мы приблизимся к технике, которую можно будет называть высокоточным оружием. На сегодняшний день лучшие специалисты работают над этой темой", — рассказал он.
Пожалуйста, подождите...
Причем тут видимость ? Просто устройство, блокируется от всех источников связи и GPS.
Типичный представитель таких дронов Шахед...
тому є побоювання що дрон "Довбуш Т10" може стати першим віртуальним дроном, буде зрозуміло десь за пів-року
Іншим дорога закрита.
Смотря какое РЭБ....
А как это "недоступный для ПВО" ? Это уже совсем брехня!!!!
Слава Україні Слава генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦✊✊✊💪💪💪👍👍👍💯💯💯🔱🔱🔱
10 місяців війни, А БАРИГИ ПРОДОВЖУЮТЬ КРУТИТИ СВОЇ СТВОРЮВАТИ МОНОПОЛІЇ ТІЛЬКІ ДЛЯ СЕБЕ ‼️‼️‼️
"Ще раз - і в законодавстві ЄС, і в США це цивільні дрони, звичайна іграшка, яку батьки купують підліткам в подарунок на день народження. Не потрібно ніяких додаткових дозволів.
І лише в Україні тисячі волонтерів бігають по військам, відволікають тисячі командрів на паперові дозволи - гарантійні листи, щоб провезти ці дрони в Україну.
На цих Мавіках тримається вся перша лінія фронту, через їхню відсутність, затримки з перевезенням гинуть тисячі солдатів.
Звісно ніхто не може надати точні дані скільки людей було вбито і поранено через те, що дрони не надійшли вчасно. Однак лише за останній місяць ми отримали десятки повідомлень про те, що через відсутність "очей в небі" загинули та отримали поранення бійці чисельністю від відділення до роти. Навіть якщо калькулювати по найменшому значенню, мова йде про сотні постраждалих на місяць.
Більша частина з тієї партії в більш ніж пів тисячі дронів досі в Польщі, бійці з-під Бахмутуа, Авдіївки, Вугледара, Мар'їнки обривають нам особисті повідомлення благаючи про дрони, їм треба бачити як "вагнера" прориваються вирізати їх в окопах, як на них налаштовується російська арта.
Ми ходимо і збираємо гарантійні листи.
Завершується 10 місяць повномасштабного вторгнення.
Я знаю, що Олександр навряд піде в окопи Бахмута гинути, як зараз гинуть мої друзі. Я цього і не прошу. Але я вимагаю від Олександра Павліченка виконати свою, оплачену нашими податками, роботу - терміново та невідкладно зняти всі обмеження та відзвітувати суспільству.
Вимагаю:
1) ДСЕК має перестати визнавати ці дрони товаром подвійного призначення. (як це є у ЄС та США)
Після цього для волонтерів зникне необхідність бігати шукати гарантійні листи.
2) Окремою постановою Кабінету міністрів на час дії військового стану знімається мито і ПДВ на цей товар.
3) Дати оцінку діям людини, яка місяцями уповільнювала процес передачі дронів на фронт
Дрони зараз необхідні для виживання, так само як броніки, аптечки чи генератори. Це літаючий бінокль, який дає можливість побачити за 5-10 кілометрів колону російських танків щоб мати час прийняти рішення.
До того часу як росіяни за лічені тижні знову підуть з півночі (хочу помилятися, але на жаль рік тому не помилялась) - треба щоб в кожному селі, в кожному ДФТГ був свій дрон і можливість передати координату нашій арті.
Таким чином ринок відкриється для всіх, а не лише для тих хто домовився з Державною службою Експортного контролю."
украінці вже мають досвід , як ради АВТОБАРИГ протягнули законопроект про евробляхі і потім СКАСУВАЛИ льготне розмитнення , що привело к здорожченню авто на 4-5000 евро.
а зараз , доки волонтери бігають і шукають можливість завезти БПЛА а бійці гинуть на фронті без ОЧЕЙ- бпла , Павлюченко створює монопольні можливості для Приватбанку у нових технологіях
важаю, що СБУ і АМПКУ потрібно поцікавитись ціеі проблемою
Порошенко в інтерв'ю Соколовій (не телемарафон) сказав, що готовий поділитися усіма явками та паролями за якими можна купити 'Спартани' дешевше. І не лише з Притулою Цікаво, телефон вже червоний?
И вовсе не Сокол, а собранный на месте.
не зря же туда постоянно группы засылаются.
Группа украинских защитников погибла на территории РФ во время выполнения задания. КТО ОНИ
Це все залежить які технології застосують . Але Україна завдавала ударів по аеродромах Росії і ПВО Росії не побачило безпілотник.
Для того щоб швидко визначати ціль і її знищувати треба новітнє ПРО і ПВО таке як IRIS PATRIOT яких в Росії немає
Навіть якщо і визначать ціль треба ще влучити а в малі габарити дуже важко поцілити
1. Беспилотники бывают 2-х типов архитектуры: планерные и квадрокоптерные. Квадрокоптерные менее подвержены "погодным условиям", планерные больше. Особенно легкие планерные. Но Яценко решил делать именно легкие планерные, поэтому заранее предупреждает о "погодных условиях". А почему тогда не воздушные шарики?
2. Есть Mavic 3, которые прекрасно зарекомендовали себя на фронте. У них есть цена: 2 000$ - базовый, 5 000$ - с ПНВ или тепловизорной камерой. У Mavic известны все ТТХ. Производитель готов изготавливать их в ЛЮБЫХ необходимых кол-вах.
Про цену и ТТХ своих планеров Яценко не сказал не слова. Мы же не удивимся когда окажется, что ТТХ такие же, как у того же Mavic, но цена в 10 раз больше ...
3. Подбить Mavic сложно, т.к. он маленький, а вот "Довбуш Т10" (судя по фото) в 5 раз больше.
4. Да, Mavic не имеет защиты от РЭБ, но заявления Яценко, что "Довбуш Т10" недоступный (это же надо такое хитрожопое слово придумать!) для РЭБ - вызывает смех у специалистов. А то, что это достигается "программным обеспечением" - вызывает гомерический хохот.
Львинная доля поста Яценко посвещена производственным возможностям его предприятия. Хочется поздравить Яценко с тем, что он "порешал" жирный заказ от МО. А тем временем, простые, дешевые и эффективные Шахеды продолжают разрушать энергоструктуру Украины ...
В отличие от вас, я лично пересекался с людьми, которые с 2014 г. занимаются БПЛА и бьются об коррупционную стену МО.
Прочитайте пост Бутусова, как квадрокоптеры завозятся сейчас в Украину. Может тогда до вас дойдет: почему Яценко глухо молчит о ТТХ и цене, но взахлеб рассказывает об объемах.
Только я немного уточню. "Конторки" не то, что бы мутные ...
Все начинается и заканчивается с коррупции в МО. Там не могут четко сформулировать ЧТО им надо. Там невозможно проведение честных и прозрачных тендеров.
Кроме того, разработка БПЛА (с изготовлением тестовых образцов) - это долго и дорого. А дальше все просто:
1. Далеко не все "конторки" имеют ресурс в несколько млн.$ для этого
2. Какой смысл вкладывать эти млн. если нет гарантии, что тендер/испытания пройдут честно и не предвзято.
3. Даже если предположить, что в п.2 будет все честно, то каков будет заказ? 10 БПЛА?
4. "Бюджет" платит отвратительно. Следом за бюджетными платежами сразу приходит КРУ, СБУ, БЭБ, налоговая и т.п. (кто плавал-тот знает)
Так что дело тут далеко не в "мутных конторках" ...
Без государственного заказа (из МО) не может быть речи о массовом производстве (о котором говорит Яценко).
Т.е. Яценко "порешал" госзаказ из МО. Именно поэтому он наглухо молчит о ТТХ и цене.
Вы внимательно прочитайте что он говорит:
"Зараз усі говорять, як далеко може полетіти безпілотник, 400 або 600 кілометрів. Але насправді головне завдання - зменшити похибку, тобто розробити високоточну зброю"
Заметьте, он не говорит о дальности "Довбуш Т10", но подводит к тому, что дальность не важна, т.е. дальность "Довбуш Т10" явно "не фонтан". И сразу переводит стрелки на "высокоточное оружие", хотя это не имеет никакого отношения к БПЛА. Т.е. мы вам сделали воздушный шарик, а то что у вас нет к нему высокоточных ракет - это уже ваши проблемы. Я же, типа, предупреждал ...
1. Очень сомневаюсь, что основной характеристикой БПЛА должны являться то, что он "серийный" и "отечественный".
2. Очень сомневаюсь, что среди всех отечественных разработчиков, именно "Довбуш Т10" является оптимальным. Есть реальная война, которая показала эффективные типы БПЛА: как разведывательный - Mavic, как ударный тяжелый - Шахид, как ударный легкий - Ланцет. А на что из этого похож "Довбуш Т10"? Я готов к тому, что характеристики могут быть где-то чуть хуже, цена чуть дороже. Но ведь информации о "Довбуш Т10" - ноль. А это главный признак мутной схемы.
3. Очень сомневаюсь, что нет "альтернативных предложений". Информации об этом - ноль. А это главный признак мутных схем с БПЛА.
4. Завод "Мотор Сич" с 2016 г. заваливал заявками МО о готовности разработать и запустить в массовое производство БПЛА, согласно требованиям военных. У вас нет сомнений в компетенциях "Мотор Сич" и их способностях к массовому производству? И где сейчас "Мотор Сич"? И что там производят?
А я - нет. Все ваши приведенные примеры - сплошь заграничного пр-ва. Вы хотите попытаться воссоздать мавик в отечественных условиях? Попробуйте. Одна камера Хассельблад обойдется вам в большую часть суммы, собственно, самого мавика. По сути, там больше ничего интересного и нет. Шахид и есть максимально дешевый и массовый. Вот и все его преимущества. Никаких суперноваторских решений там нет. Он просто дешевый в производстве до безобразия.
Очень сомневаюсь, что нет "альтернативных предложений". Информации об этом - ноль. А это главный признак мутных схем с БПЛА.
А о каких еще отечественных разработках вам известно? Которые могли бы прямо сейчас пойти в серию?
Завод "Мотор Сич" с 2016 г. заваливал заявками МО о готовности разработать и запустить в массовое производство БПЛА, согласно требованиям военных. У вас нет сомнений в компетенциях "Мотор Сич" и их способностях к массовому производству? И где сейчас "Мотор Сич"? И что там производят?
Завод заваливал предложениями дать денег на разработку. Я не сомневаюсь, что на этом этапе все бы и закончилось. Там ничего не производят. МО об этом известно. А еще, обо всем, что там проектировалось бы или выпускалось, сразу знали бы на мокшанских болотах. В этом я тоже ни капли не сомневаюсь. У них есть только производственные мощности.
Какие предложения конкретно у вас? Продолжать покупать за границей? Так это никто не мешает делать. Разрабатывать конкурентоспособные аппараты? Тоже никто не мешает. Но когда ждать результатов? Еще через 8 лет? В чем проблема? Если это поможет спасти хоть пару тысяч жизней наших солдат или уничтожить тех же пару тысяч п****в, то я обеими руками за. В стране война. Ждать, пока этим займется кто-то «добропорядочный» можно до посинения.
Ні в якому разі не топлю за «вилупків», але довіряти на слово кожному дяді і тьоті з «Блогів» Цензора теж бажання не має. Там в кожного шкурний інтерес.
Ну звісно, через кордон вони потраплять у чарівний спосіб, оминаючи сплату мит і ПДВ, бо так вирішили у корпорації "95". Ви давно провозили щось подібне, щоби казати як це воно "нормально"? Експортний контроль, який і не мав цим займатись, нсвідомо обмежив проходження дронів через митний кордон. Тепер стає зрозуміло, навіщо. Задля створення преференцій для "своїх" "виробників". Не знаю, що там робить Касьянов, але бьюся об заклад, що на відміну від Берлінської, особисто ви і пальцем не поворухнули для задоволення потреб військових у БПЛА.
А я ніде й не писав, що якість не треба контролювати. Просто на даний момент пропозицій більше немає. Немає часу «чекати на проривні незалежні розробки». Це все треба на вчора. І що більше вибір, тим краще.
Пацики не «визначені». Вони просто вклали бабло в готову розробку. Це зветься «венчурні інвестиції». Визначальним фактором для МО виявилася спроможність СЕРІЙНОГО виробництва вітчизняних апаратів. Більше, поки що, ніхто цього не запропонував. На жаль.
А чому МО повинно субсідувати чиїсь самостіійні розробки? Розмови пішли як тільки з'явилася можливість серійного виробництва, на яку чекали півроку, читайте уважніше. «Як треба», «не як треба», більше НІЯКОГО виробництва немає.
Кожен нехай займається своєю справою. «Аеророзвідка» тягає мавіки, а «пацики» нехай збирають беспілотники іншого призначення. Ви ж не будете мікроскопом цвяхи забивати? І Байрактари використовувати замість мавіків не можна, чи не так?
Тож цвяхи, як ви дотепно висловились, наразі забивають у голови кожного другого підрозділу, що не має тих мавіків, чи будь чого іншого, бо шайка, якій ви лижете дупу весь грудень блокує розмитнення.
Знайомий Сашко тягає мавіки з-за кордону для «Кракенів» і в нього чомусь не виникає ніяких проблем. Проблеми виникають у «Аеророзвідки», яка хоче затягнути комерційну партію, але не хоче отримати ліцензію і займатися справою далі без перепонів. Чітких пояснень, чому саме вони не хочуть отримувати ліцензію - немає. То може ви поясните? «Хочемо, щоб ні в кого не виникало проблем» - так ні в кого більше й не виникає. Не треба вигадувати проблему, там, де її немає. А прикривати власну хитрожопість благими справами, то є цинізм вищого гатунку.
Як раз я, на відміну від вас, не довіряю АБСОЛЮТНО НІКОМУ, а ви можете робити, що хочете - від того нічого не зміниться. Тим гірше для вас.
В якій стадії готовності цей БПЛА на сьогодні?
Якщо, Стан готовності ?
На озброєння ЗСУ !!!надійшов!!! новітній безпілотник "Довбуш ...
https://prostomob.com › 1273...
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18 часов назад - За словами автора проєкту Володимира Яценка, який є одним із засновників monobank, безпілотники "Довбуш Т10" українська армія отримує ...
Тепер поруч -
На вооружение ВСУ поступил новейший беспилотник
https://novosti-n.org › Главная › Новости
12 часов назад - Бойцы ВСУ !!!тестируют!!! на востоке новейший многофункциональный БПЛА «Довбуш Т10». Разработчики утверждают, что его легко можно превратить в ...
Так !!!надійшов!!! чи !!!тестируют!!!?!
Кількість?
Володимир Яценко: при розробці українських БПЛА ми маємо рухатися у бік "Тесли", а не "Мерседеса"( https://focus.ua/uk/ukraine/520771-volodimir-yacenko-pri-rozrobci-ukrajinskih-bpla-mi-mayemo-ruhatisya-u-bik-tesli-a-ne-mersedesa ) 30 червня 2022
На 30.06 в статті говориться про 100-300 одиниць. Тут вже 1000?
ЯГІДКА. Сьогодні.
На озброєння ЗСУ надійшов новий безпілотник «Довбуш Т10
https://novosti-n.org › news
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За словами автора проекту Володимира Яценка, який є одним із засновників monobank, безпілотники "Довбуш Т10" українська армія отримує безкоштовно.
Слово безкоштовно просто чарівне, в світі "реформ")))
Сьогодні о 02:41 Ц - Бійці ЗСУ !!!тестують!!! на сході новий функціональний БПЛА «Довбуш Т10». Знову тестують?!
ц- Незабаром вона буде запущена до серії. Знову чарівне слово "реформ" - Незабаром? Коли ?! Якщо і зараз він та тестовій стадії.
Джерело інформації? 1+1, мяко кажучи в протиріччі із реальністю, самого засновника Яценко.
Просто великий інформаційна бульбашка. БПЛА потрібні Не НЕЗАБАРОМ, а вже і зараз. Про це Джерело інформації? 1+1 на прикладі ситуації Державної служби експортного контролю (ДСЕК) Олександра Павліченка (Джерело: https://censor.net/ua/b3389330 ) не інформує?
Це ж в оману вводиться не та сторона, а свої !!! Нафіга така інформація?!