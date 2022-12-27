Соучредитель Monobank Яценко начинает производство невидимых для РЭБ дронов "Довбуш Т10": Будет очень серьезное количество для ВСУ

Украина начинает массовое производство нового украинского разведывательного дрона "Довбуш Т10", который с начала войны проходил тестирование на переднем крае.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на dev.ua.

Об этом сообщил организатор проекта по производству беспилотников, соучредитель Monobank Владимир Яценко в эфире 1+1. Ранее свой проект Яценко называл Made in Ukraine.

"Если мы начинали с мощности несколько единиц в день, то сейчас открыли новое производство, к сожалению, не в Украине, а в одной из стран Европы, где мы производим очень много комплектующих. То есть мы перешли от закупки в китайском супермаркете к собственному производству, и сегодня могу сказать, что это сверхтехнологичное производство, для этого мы ожидали оборудования почти шесть месяцев, и сейчас будет уже не 1-2-3 беспилотника в день, а больше 10. Это очень серьезное количество, которое будет, безусловно, значимым для наших вооруженных сил", — заявил он.

По словам Яценко, благодаря новейшему программному обеспечению и спецоборудованию этот украинский дрон недоступен для враждебных сил РЭБ и ПВО. Кроме того, Довбуш можно модернизировать в ударную дрону. Слабое место — как и у всех БПЛА — чувствительность к погодным условиям.

"Что касается необходимого количества постоянно работающих на фронте беспилотников, моя оценка не изменилась за последние месяцы — нужно 500-600 БПЛА, которые бы контролировали территорию 24/7. То есть минимум один беспилотник на 10 км фронта, простирающийся более тысячи километров. К примеру, под Бахмутом сейчас враг использует приборы ночного видения, они атакуют и ночью, поэтому нужно постоянно работать. Если раньше были большие скопления войск и техники врага, то сейчас это небольшие диверсионные группы, которые нужно обнаружить. Поэтому мы приступили к массовому производству", — добавил организатор проекта.

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Кроме того, Яценко заявил, что через несколько месяцев Украина приблизится к созданию высокоточного оружия — ударных беспилотников, которые будут поражать цели с погрешностью не более одного-двух метров.

"Сейчас все говорят, как далеко может улететь беспилотник, 400 или 600 километров. Но на самом деле главная задача — уменьшить погрешность, то есть разработать высокоточное оружие. Если наши самолеты могут поражать цели с погрешностью не более одного-двух метров, наша страна автоматически перемещается в высшую лигу мировых производителей оружия, потому что страны, имеющие высокоточное оружие, как, например, Himars, можно пересчитать по пальцам, прогресс, который сейчас есть в Украине и сообщество, которое создалось вокруг производства, в том числе беспилотников, нам позволяют быть оптимистами. Считаю, что через несколько месяцев мы приблизимся к технике, которую можно будет называть высокоточным оружием. На сегодняшний день лучшие специалисты работают над этой темой", — рассказал он.