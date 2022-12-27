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Соучредитель Monobank Яценко начинает производство невидимых для РЭБ дронов "Довбуш Т10": Будет очень серьезное количество для ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дрони

Украина начинает массовое производство нового украинского разведывательного дрона "Довбуш Т10", который с начала войны проходил тестирование на переднем крае.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на dev.ua.

Об этом сообщил организатор проекта по производству беспилотников, соучредитель Monobank Владимир Яценко в эфире 1+1. Ранее свой проект Яценко называл Made in Ukraine.

"Если мы начинали с мощности несколько единиц в день, то сейчас открыли новое производство, к сожалению, не в Украине, а в одной из стран Европы, где мы производим очень много комплектующих. То есть мы перешли от закупки в китайском супермаркете к собственному производству, и сегодня могу сказать, что это сверхтехнологичное производство, для этого мы ожидали оборудования почти шесть месяцев, и сейчас будет уже не 1-2-3 беспилотника в день, а больше 10. Это очень серьезное количество, которое будет, безусловно, значимым для наших вооруженных сил", — заявил он.

По словам Яценко, благодаря новейшему программному обеспечению и спецоборудованию этот украинский дрон недоступен для враждебных сил РЭБ и ПВО. Кроме того, Довбуш можно модернизировать в ударную дрону. Слабое место — как и у всех БПЛА — чувствительность к погодным условиям.

"Что касается необходимого количества постоянно работающих на фронте беспилотников, моя оценка не изменилась за последние месяцы — нужно 500-600 БПЛА, которые бы контролировали территорию 24/7. То есть минимум один беспилотник на 10 км фронта, простирающийся более тысячи километров. К примеру, под Бахмутом сейчас враг использует приборы ночного видения, они атакуют и ночью, поэтому нужно постоянно работать. Если раньше были большие скопления войск и техники врага, то сейчас это небольшие диверсионные группы, которые нужно обнаружить. Поэтому мы приступили к массовому производству", — добавил организатор проекта.

Смотрите: Прямое попадание в российского оккупанта из беспилотника. ВИДЕО

Кроме того, Яценко заявил, что через несколько месяцев Украина приблизится к созданию высокоточного оружия — ударных беспилотников, которые будут поражать цели с погрешностью не более одного-двух метров.

"Сейчас все говорят, как далеко может улететь беспилотник, 400 или 600 километров. Но на самом деле главная задача — уменьшить погрешность, то есть разработать высокоточное оружие. Если наши самолеты могут поражать цели с погрешностью не более одного-двух метров, наша страна автоматически перемещается в высшую лигу мировых производителей оружия, потому что страны, имеющие высокоточное оружие, как, например, Himars, можно пересчитать по пальцам, прогресс, который сейчас есть в Украине и сообщество, которое создалось вокруг производства, в том числе беспилотников, нам позволяют быть оптимистами. Считаю, что через несколько месяцев мы приблизимся к технике, которую можно будет называть высокоточным оружием. На сегодняшний день лучшие специалисты работают над этой темой", — рассказал он.
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Топ комментарии
+35
Отличная, если арахламидия или еще кто со млуг урода свое рыло не всунет
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27.12.2022 11:28
+26
Отличная новость .
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27.12.2022 11:26
+19
Головне туди і близько "зелену гопоту" не підпускати! Бо вони зі своїми шкурними інтересами все зіпсують!
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27.12.2022 11:32
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Отличная новость .
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27.12.2022 11:26 Ответить
Отличная, если арахламидия или еще кто со млуг урода свое рыло не всунет
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27.12.2022 11:28 Ответить
цікаво що для Вас є різниця між "колишніми" працівниками Коломойського (Приватбанк) і нинішніми "слугами" Коломойського.. Як Вам це вдається?
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27.12.2022 12:24 Ответить
РЭБ - Радио Электронная Борьба.
Причем тут видимость ? Просто устройство, блокируется от всех источников связи и GPS.

Типичный представитель таких дронов Шахед...
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27.12.2022 14:01 Ответить
Звучить, як розголошення таємної інформації
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27.12.2022 11:27 Ответить
таємна може бути у держави, а якщо це приватна компанія, без державного замовлення, то вона сама визначає, яка їх інформація таємна, а яка ні.)
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27.12.2022 11:49 Ответить
Який же ти розумний! Піди почитай у Локхід Мартін , приватної компанії що небудь про технічні характеристики F 35.
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27.12.2022 11:58 Ответить
о, перший виповз, який не вміє розуміти написаного. Lockheed Martin має замовлення від МінОборони США, тому керується правилами закупок і співпраці з Державою США. В тому чилі, щодо секретності.
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27.12.2022 13:08 Ответить
Я Яценко від кого має "замовлення"? Від свого патрона Коломойського? Тобто цей Яценко взалі нічого не планує поставляти Міноборони України, а тільки піарицця?
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27.12.2022 15:54 Ответить
задайте питання напряму Яценко, я не маю уявлення хто це і чому його всі знають )
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27.12.2022 16:02 Ответить
Троллику, ти мабуть один хто не знає Коломойського та Яценка на дивлячись , що працюєш у них на фермі.
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27.12.2022 17:10 Ответить
Включив обісраного троля і почав гівно кидати) Ти часом не москаль? бо вони такіж агресивні жалюгідні створіння, які не вміють дискутувати, читати і розуміти, лаючи і кусаючи навколо себе на всіх, хто не так сказав чи не так подивився чи іншої думки ) Вбий в себе москаля.
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27.12.2022 17:53 Ответить
Тут увесь цимес саме "у розголошені". Яценко-фігурант карної справи про розкрадання коштів Приватбанку для Коломойского. НАБУ затримала його у приватному літаку якій вилітав закордон. Справа продовжується, імідж " захисника" для суспільної думки створити потрібно. От і з'являється "космічний дрон який не бачать ППО та РЕБ".
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27.12.2022 12:13 Ответить
так в монобанку вся верхівка - колишный менеджмент привату, саме ті які виводили українські гроші, а ви думали вони у в"язниці сидять?

тому є побоювання що дрон "Довбуш Т10" може стати першим віртуальним дроном, буде зрозуміло десь за пів-року
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28.12.2022 01:00 Ответить
Головне туди і близько "зелену гопоту" не підпускати! Бо вони зі своїми шкурними інтересами все зіпсують!
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27.12.2022 11:32 Ответить
Так Яценко з Дубілетом самі зелена гопота, не знали?
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27.12.2022 12:25 Ответить
Це і є зелена гопота.
Іншим дорога закрита.
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27.12.2022 12:25 Ответить
БРЕХНЯ!!!
Смотря какое РЭБ....
А как это "недоступный для ПВО" ? Это уже совсем брехня!!!!
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27.12.2022 11:33 Ответить
Погоджуюсь, побачити і збити можно все, змінюється тільки на якій відстані і з якою імовірністю.
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27.12.2022 11:35 Ответить
B-21 з вами не згодний...
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27.12.2022 11:43 Ответить
Штука дуже хороша, але в метровому діапазоні буде світитись як винищувач, просто визначення координат буде не точним і дальність виявлення менша. Пустіть його над полем бою вдень під вогонь зенітної артилерії ... Повторююсь, виявити і збити можно все, а от імовірність ...
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27.12.2022 11:48 Ответить
C 10 сантиметровыми пирамидами на кромке крыла.
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27.12.2022 13:00 Ответить
Ви забули шкільні уроки фізики - тему "рефракція". Щоб світитися в метровому діапазоні, потрібно мати розмір багато метрів радіовідбивної поверхні
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27.12.2022 13:50 Ответить
Нічого я не забув, а за 5 років вишки по напрямку ППО СВ освоїв набагато більше різних вузькоспеціалізованих дисциплін ))
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27.12.2022 14:11 Ответить
Стаття трохи по дебільному написана як і заголовок, з огляду на те що РЕБ нічого і не роздивляється, а давить канали навігації і управління.
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27.12.2022 11:38 Ответить
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27.12.2022 11:38 Ответить
будет чем ******* русню алкашную
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27.12.2022 11:40 Ответить
Дрон "Сокіл" -300, файно атакував айродром у Енгельсі,а цей хлопчик Довбуш допоможе Сокілу файно корегувати цілі на Моцкальских болотах
Слава Україні Слава генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦✊✊✊💪💪💪👍👍👍💯💯💯🔱🔱🔱
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27.12.2022 11:48 Ответить
10 килограмовыми рокетами.
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27.12.2022 13:01 Ответить
Людина Ермака
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27.12.2022 11:48 Ответить
Sophia-Maria Duglass

10 місяців війни, А БАРИГИ ПРОДОВЖУЮТЬ КРУТИТИ СВОЇ СТВОРЮВАТИ МОНОПОЛІЇ ТІЛЬКІ ДЛЯ СЕБЕ ‼️‼️‼️

"Ще раз - і в законодавстві ЄС, і в США це цивільні дрони, звичайна іграшка, яку батьки купують підліткам в подарунок на день народження. Не потрібно ніяких додаткових дозволів.

І лише в Україні тисячі волонтерів бігають по військам, відволікають тисячі командрів на паперові дозволи - гарантійні листи, щоб провезти ці дрони в Україну.

На цих Мавіках тримається вся перша лінія фронту, через їхню відсутність, затримки з перевезенням гинуть тисячі солдатів.

Звісно ніхто не може надати точні дані скільки людей було вбито і поранено через те, що дрони не надійшли вчасно. Однак лише за останній місяць ми отримали десятки повідомлень про те, що через відсутність "очей в небі" загинули та отримали поранення бійці чисельністю від відділення до роти. Навіть якщо калькулювати по найменшому значенню, мова йде про сотні постраждалих на місяць.

Більша частина з тієї партії в більш ніж пів тисячі дронів досі в Польщі, бійці з-під Бахмутуа, Авдіївки, Вугледара, Мар'їнки обривають нам особисті повідомлення благаючи про дрони, їм треба бачити як "вагнера" прориваються вирізати їх в окопах, як на них налаштовується російська арта.

Ми ходимо і збираємо гарантійні листи.

Завершується 10 місяць повномасштабного вторгнення.

Я знаю, що Олександр навряд піде в окопи Бахмута гинути, як зараз гинуть мої друзі. Я цього і не прошу. Але я вимагаю від Олександра Павліченка виконати свою, оплачену нашими податками, роботу - терміново та невідкладно зняти всі обмеження та відзвітувати суспільству.

Вимагаю:

1) ДСЕК має перестати визнавати ці дрони товаром подвійного призначення. (як це є у ЄС та США)
Після цього для волонтерів зникне необхідність бігати шукати гарантійні листи.

2) Окремою постановою Кабінету міністрів на час дії військового стану знімається мито і ПДВ на цей товар.

3) Дати оцінку діям людини, яка місяцями уповільнювала процес передачі дронів на фронт

Дрони зараз необхідні для виживання, так само як броніки, аптечки чи генератори. Це літаючий бінокль, який дає можливість побачити за 5-10 кілометрів колону російських танків щоб мати час прийняти рішення.
До того часу як росіяни за лічені тижні знову підуть з півночі (хочу помилятися, але на жаль рік тому не помилялась) - треба щоб в кожному селі, в кожному ДФТГ був свій дрон і можливість передати координату нашій арті.

Таким чином ринок відкриється для всіх, а не лише для тих хто домовився з Державною службою Експортного контролю."
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27.12.2022 11:54 Ответить
⁉️⁉️⁉️МОЖЕ ЗАРАДИ МОНОПОЛІЇ ЯЦЕНКО У БПЛА введени таки правила Павлюченком і Ермаком ?

украінці вже мають досвід , як ради АВТОБАРИГ протягнули законопроект про евробляхі і потім СКАСУВАЛИ льготне розмитнення , що привело к здорожченню авто на 4-5000 евро.

а зараз , доки волонтери бігають і шукають можливість завезти БПЛА а бійці гинуть на фронті без ОЧЕЙ- бпла , Павлюченко створює монопольні можливості для Приватбанку у нових технологіях

важаю, що СБУ і АМПКУ потрібно поцікавитись ціеі проблемою
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27.12.2022 12:01 Ответить
Олександр Бригинець



Порошенко в інтерв'ю Соколовій (не телемарафон) сказав, що готовий поділитися усіма явками та паролями за якими можна купити 'Спартани' дешевше. І не лише з Притулою Цікаво, телефон вже червоний?
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27.12.2022 11:51 Ответить
а что кстати со спартанцами пердулы?что то заглохло дело
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27.12.2022 12:22 Ответить
А чого він тоді їх тільки 6 штук закупив ? Зає.. вже понтуватися.
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27.12.2022 13:53 Ответить
Не 6 шт , а 14 шт...
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27.12.2022 13:59 Ответить
Сам ти,войiн безпонтовий, хоч на гайку для колеса задонатив?
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27.12.2022 17:05 Ответить
Аєродром в Энгельсе дрон Сокол прошел три кольца мавзолейных ПВО... включая сраный РЭБ...рюSSkие вы депилы...🤣🤣🤣
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27.12.2022 11:53 Ответить
А найприкольніше те, що це відбулось саме 26 грудня, у день який рашисти святкують як день ппо.
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27.12.2022 11:57 Ответить
Я думаю, его запускают недалеко от аэродрома.
И вовсе не Сокол, а собранный на месте.

не зря же туда постоянно группы засылаются.
Группа украинских защитников погибла на территории РФ во время выполнения задания. КТО ОНИ
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27.12.2022 14:04 Ответить
Загадка Олекси Довбуша.
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27.12.2022 11:55 Ответить
Коли читаєш про "недоступність для ворожих РЕБ та ППО" відразу приходить спогад про аферу Корбана і Філатова які придбали аж за 200 тис долларів "унікальний дрон" для ЗСУ незрозумілого виробника, та функціональних можливостей. Тоді "массовий продаж" здіснити не вдалося.
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27.12.2022 11:56 Ответить
если даже ************ и не завалит-РЕСПЕКТ!!!!!!!!!!
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27.12.2022 11:56 Ответить
Дрон разведчик Довбуш и боевой дрон Сокол разные функции выполняют.. остолопы рюZZkие...🤣🤣
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27.12.2022 11:59 Ответить
ПВО не все може відразу визначити тобто старе радянське ПВО
Це все залежить які технології застосують . Але Україна завдавала ударів по аеродромах Росії і ПВО Росії не побачило безпілотник.
Для того щоб швидко визначати ціль і її знищувати треба новітнє ПРО і ПВО таке як IRIS PATRIOT яких в Росії немає
Навіть якщо і визначать ціль треба ще влучити а в малі габарити дуже важко поцілити
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27.12.2022 12:15 Ответить
Возникает очень много неудобненьких вопросиков.
1. Беспилотники бывают 2-х типов архитектуры: планерные и квадрокоптерные. Квадрокоптерные менее подвержены "погодным условиям", планерные больше. Особенно легкие планерные. Но Яценко решил делать именно легкие планерные, поэтому заранее предупреждает о "погодных условиях". А почему тогда не воздушные шарики?
2. Есть Mavic 3, которые прекрасно зарекомендовали себя на фронте. У них есть цена: 2 000$ - базовый, 5 000$ - с ПНВ или тепловизорной камерой. У Mavic известны все ТТХ. Производитель готов изготавливать их в ЛЮБЫХ необходимых кол-вах.
Про цену и ТТХ своих планеров Яценко не сказал не слова. Мы же не удивимся когда окажется, что ТТХ такие же, как у того же Mavic, но цена в 10 раз больше ...
3. Подбить Mavic сложно, т.к. он маленький, а вот "Довбуш Т10" (судя по фото) в 5 раз больше.
4. Да, Mavic не имеет защиты от РЭБ, но заявления Яценко, что "Довбуш Т10" недоступный (это же надо такое хитрожопое слово придумать!) для РЭБ - вызывает смех у специалистов. А то, что это достигается "программным обеспечением" - вызывает гомерический хохот.

Львинная доля поста Яценко посвещена производственным возможностям его предприятия. Хочется поздравить Яценко с тем, что он "порешал" жирный заказ от МО. А тем временем, простые, дешевые и эффективные Шахеды продолжают разрушать энергоструктуру Украины ...
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27.12.2022 12:16 Ответить
Выбачьте, але Ви говорите дичину.
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27.12.2022 13:54 Ответить
Не извиняю. Вы или поправьте меня аргументированно, или сидите и не 3,14здите.
В отличие от вас, я лично пересекался с людьми, которые с 2014 г. занимаются БПЛА и бьются об коррупционную стену МО.
Прочитайте пост Бутусова, как квадрокоптеры завозятся сейчас в Украину. Может тогда до вас дойдет: почему Яценко глухо молчит о ТТХ и цене, но взахлеб рассказывает об объемах.
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27.12.2022 14:12 Ответить
Вы встречались с заинтересованными людьми. Естественно, они будут вам рассказывать о том, что «кругом п***сы». Эти гаражные поделки только тратят время и отнимают силы людей, что их собирают. Встретьтесь лучше с теми, кому приходится использовать эти агрегаты. А так - большая часть этих проектов из серии «сделаем ракету - полетим на Марс».
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27.12.2022 14:25 Ответить
А кому давать заказ от МО? Таким же мутным конторкам, только без производственных мощностей, что пилят по 1-2 беспилотника в месяц? Чтобы они за наши с вами деньги и продолжали заниматься тем же самым? Ну так те же грамотные спецы в один голос утверждают, что большинство этих «самостоятельных разработок» - полное дерьмо. По той же цене. Решает исключительно цена и возможность СЕРИЙНОГО производства. Иранцы, вон, совершенно не парятся над каким-то качеством. Именно благодаря сочетанию дешевизны и массового производства мы с вами сидим без электричества. Если клепать разведывательные аппараты пачками, то нет необходимости трястись над каждым из них, закупать что-то за границей, оформлять кучу ввозных бумажек, сертификатов и пр. Лучше, пока что, никто ничегоне предложил. Появятся еще предложения - другое дело.
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27.12.2022 14:18 Ответить
Вы даже не представляете насколько вы правы!
Только я немного уточню. "Конторки" не то, что бы мутные ...
Все начинается и заканчивается с коррупции в МО. Там не могут четко сформулировать ЧТО им надо. Там невозможно проведение честных и прозрачных тендеров.
Кроме того, разработка БПЛА (с изготовлением тестовых образцов) - это долго и дорого. А дальше все просто:
1. Далеко не все "конторки" имеют ресурс в несколько млн.$ для этого
2. Какой смысл вкладывать эти млн. если нет гарантии, что тендер/испытания пройдут честно и не предвзято.
3. Даже если предположить, что в п.2 будет все честно, то каков будет заказ? 10 БПЛА?
4. "Бюджет" платит отвратительно. Следом за бюджетными платежами сразу приходит КРУ, СБУ, БЭБ, налоговая и т.п. (кто плавал-тот знает)

Так что дело тут далеко не в "мутных конторках" ...
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27.12.2022 14:38 Ответить
Правильно. Но в данном случае речь шла не о долб***ах из МО. А о серийном производстве. Это венчурный капитал. Прикол именно в этом. Люди с баблом нашли более-менее законченный проект по более-менее сходной себестоимости с удовлетворительными ТТХ. Возможно, с возможностью усовершенствования и установки дополнительного оборудования. Вкладывать огромные деньги в откровенное дерьмо никто не будет. А то, что этим хоть кто-то занялся вот это уже хорошо.
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27.12.2022 14:51 Ответить
МО - это коррупционное дно.
Без государственного заказа (из МО) не может быть речи о массовом производстве (о котором говорит Яценко).
Т.е. Яценко "порешал" госзаказ из МО. Именно поэтому он наглухо молчит о ТТХ и цене.
Вы внимательно прочитайте что он говорит:
"Зараз усі говорять, як далеко може полетіти безпілотник, 400 або 600 кілометрів. Але насправді головне завдання - зменшити похибку, тобто розробити високоточну зброю"

Заметьте, он не говорит о дальности "Довбуш Т10", но подводит к тому, что дальность не важна, т.е. дальность "Довбуш Т10" явно "не фонтан". И сразу переводит стрелки на "высокоточное оружие", хотя это не имеет никакого отношения к БПЛА. Т.е. мы вам сделали воздушный шарик, а то что у вас нет к нему высокоточных ракет - это уже ваши проблемы. Я же, типа, предупреждал ...
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27.12.2022 15:17 Ответить
Яценко не порешал заказ. Просто обеспечить СЕРИЙНОЕ производство ОТЕЧЕСТВЕННЫХ аппаратов на данный момент больше никто не в состоянии. Наладьте производство тех беспилотников, что вы считаете нужным - будете вы красавчиком, получающим бюджетные деньги. А на данный момент альтернативных предложений ПОПРОСТУ НЕТ. Возможно, что вопрос с дальностью решается установкой нового двигателя. И всего-то. И к этому, возможно, есть технические возможности. Нет времени ждать, пока кто-то еще запилит отечественный аппарат, отвечающий всем запросам военных. Если таковой появится - я уверен, что военные (не министерские) продавят решение о поставках. На данный момент генштаб пока еще в авторитете.
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27.12.2022 15:49 Ответить
Не являюсь экспертом в этой области и не готов предметно с вами дискутировать по вопросу рынка и потенциала БПЛА в Украине, НО:
1. Очень сомневаюсь, что основной характеристикой БПЛА должны являться то, что он "серийный" и "отечественный".
2. Очень сомневаюсь, что среди всех отечественных разработчиков, именно "Довбуш Т10" является оптимальным. Есть реальная война, которая показала эффективные типы БПЛА: как разведывательный - Mavic, как ударный тяжелый - Шахид, как ударный легкий - Ланцет. А на что из этого похож "Довбуш Т10"? Я готов к тому, что характеристики могут быть где-то чуть хуже, цена чуть дороже. Но ведь информации о "Довбуш Т10" - ноль. А это главный признак мутной схемы.
3. Очень сомневаюсь, что нет "альтернативных предложений". Информации об этом - ноль. А это главный признак мутных схем с БПЛА.
4. Завод "Мотор Сич" с 2016 г. заваливал заявками МО о готовности разработать и запустить в массовое производство БПЛА, согласно требованиям военных. У вас нет сомнений в компетенциях "Мотор Сич" и их способностях к массовому производству? И где сейчас "Мотор Сич"? И что там производят?
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27.12.2022 17:08 Ответить
Очень сомневаюсь, что среди всех отечественных разработчиков, именно "Довбуш Т10" является оптимальным. Есть реальная война, которая показала эффективные типы БПЛА: как разведывательный - Mavic, как ударный тяжелый - Шахид, как ударный легкий - Ланцет. А на что из этого похож "Довбуш Т10"?

А я - нет. Все ваши приведенные примеры - сплошь заграничного пр-ва. Вы хотите попытаться воссоздать мавик в отечественных условиях? Попробуйте. Одна камера Хассельблад обойдется вам в большую часть суммы, собственно, самого мавика. По сути, там больше ничего интересного и нет. Шахид и есть максимально дешевый и массовый. Вот и все его преимущества. Никаких суперноваторских решений там нет. Он просто дешевый в производстве до безобразия.

Очень сомневаюсь, что нет "альтернативных предложений". Информации об этом - ноль. А это главный признак мутных схем с БПЛА.

А о каких еще отечественных разработках вам известно? Которые могли бы прямо сейчас пойти в серию?

Завод "Мотор Сич" с 2016 г. заваливал заявками МО о готовности разработать и запустить в массовое производство БПЛА, согласно требованиям военных. У вас нет сомнений в компетенциях "Мотор Сич" и их способностях к массовому производству? И где сейчас "Мотор Сич"? И что там производят?

Завод заваливал предложениями дать денег на разработку. Я не сомневаюсь, что на этом этапе все бы и закончилось. Там ничего не производят. МО об этом известно. А еще, обо всем, что там проектировалось бы или выпускалось, сразу знали бы на мокшанских болотах. В этом я тоже ни капли не сомневаюсь. У них есть только производственные мощности.

Какие предложения конкретно у вас? Продолжать покупать за границей? Так это никто не мешает делать. Разрабатывать конкурентоспособные аппараты? Тоже никто не мешает. Но когда ждать результатов? Еще через 8 лет? В чем проблема? Если это поможет спасти хоть пару тысяч жизней наших солдат или уничтожить тех же пару тысяч п****в, то я обеими руками за. В стране война. Ждать, пока этим займется кто-то «добропорядочный» можно до посинения.
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27.12.2022 17:28 Ответить
Ай-ай-ай. Бида. А как же Юрон с его кентюриками? Которые восьмой год грозятся наладить производство вундервафель за чужие деньги? А тут пацики взяли и без лишних криков и стонов на цензоре и фейсбуках купили производственную линию и отгрохали производство сами. Вот этим и отличаются всякие п***дуны из раздела «Блоги» от людей, которые хоть что-то делают. Пусть криво, косо, но делают.
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27.12.2022 12:22 Ответить
Ці "пацики" отримають дозволи на ввезення як два пальці об асфальт. На відміну від Аеророзвідки та сотень волонтерів, яким зелені вилупки навмисно блокують роботу.
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27.12.2022 13:52 Ответить
Це не ввезення буде. А виробництво. За кордоном. А де будувати лінію з виробництва стратегічно важливого обладнання? В Бахмуті? Волонтери нормально все провозять, маючи відповідні документи. Волають лише «Аеророзвідка» та Касьян. Перші хочуть без мита ввезти 500!!! мавіків на мільон доларів та не звітувати ні перед ким, а другий хоче зробити те саме, що й «пацики», але за мій та ваш рахунок.

Ні в якому разі не топлю за «вилупків», але довіряти на слово кожному дяді і тьоті з «Блогів» Цензора теж бажання не має. Там в кожного шкурний інтерес.
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27.12.2022 14:03 Ответить
Це не ввезення буде....
Ну звісно, через кордон вони потраплять у чарівний спосіб, оминаючи сплату мит і ПДВ, бо так вирішили у корпорації "95". Ви давно провозили щось подібне, щоби казати як це воно "нормально"? Експортний контроль, який і не мав цим займатись, нсвідомо обмежив проходження дронів через митний кордон. Тепер стає зрозуміло, навіщо. Задля створення преференцій для "своїх" "виробників". Не знаю, що там робить Касьянов, але бьюся об заклад, що на відміну від Берлінської, особисто ви і пальцем не поворухнули для задоволення потреб військових у БПЛА.
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27.12.2022 14:21 Ответить
Такі, як ваша Берлінська не за свій кошт закуповує мавіки, авжеж? А завдяки спонсорам та грошам з фондів, на які збирає вся країна. У тому числі й ми з вами. Якщо ви не донатите ні на що, то це ваша справа.
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27.12.2022 14:28 Ответить
По перше, Берлінська не "моя" як вам чомусь здається. Але я знаю і поважаю їх зусилля з 2015 року. По друге, ви маєте право донати пацикам, а я маю право донатити іншим. Будь хто має право пропонувати свої послуги з виробництва чи постачання бпла. Що більше таких пропозицій, тим ширший вибір. Навіть коли держава нарешті спроможеться вирішити питання у такий спосіб, щоби значну частину потреб закривати за державний кошт. Але і тоді конкретні завдання вимагатимуть конкретних параметрів, які 100% не зможуть забезпечити визначені кимось "пацики". І виникне потреба в незалежних розробках. Тому державні органи не мають пригнічувати сторонніх постачальників на користь сумнівних "виробників".
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27.12.2022 15:26 Ответить
Але і тоді конкретні завдання вимагатимуть конкретних параметрів, які 100% не зможуть забезпечити визначені кимось "пацики". І виникне потреба в незалежних розробках. Тому державні органи не мають пригнічувати сторонніх постачальників на користь сумнівних "виробників"

А я ніде й не писав, що якість не треба контролювати. Просто на даний момент пропозицій більше немає. Немає часу «чекати на проривні незалежні розробки». Це все треба на вчора. І що більше вибір, тим краще.

Пацики не «визначені». Вони просто вклали бабло в готову розробку. Це зветься «венчурні інвестиції». Визначальним фактором для МО виявилася спроможність СЕРІЙНОГО виробництва вітчизняних апаратів. Більше, поки що, ніхто цього не запропонував. На жаль.
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27.12.2022 15:41 Ответить
До чого тут якість, якщо мова йшла про певну різноманітність? Пропозицій немає, тому що до певного часу МО навіть мови не вело про можливість закупівель якихось ЛА. Розмови пішли одразу, коли з'явились "пацики з грошима", які насправді спершу все порішали, а потім на договорняк натягнули "венчурний капітал". Визначальним фактором для МО виявився дзвінок згори про те, що це "як треба" "виробництво". Але ніякої спроможності ця контора досі не продемонструвала, позаяк не виробила і не поставила на фронт навіть якоїсь вшивої сотні дронів.
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27.12.2022 15:51 Ответить
Ви можете вірити у що завгодно. Від цього нічого не зміниться.

А чому МО повинно субсідувати чиїсь самостіійні розробки? Розмови пішли як тільки з'явилася можливість серійного виробництва, на яку чекали півроку, читайте уважніше. «Як треба», «не як треба», більше НІЯКОГО виробництва немає.

Кожен нехай займається своєю справою. «Аеророзвідка» тягає мавіки, а «пацики» нехай збирають беспілотники іншого призначення. Ви ж не будете мікроскопом цвяхи забивати? І Байрактари використовувати замість мавіків не можна, чи не так?
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27.12.2022 16:08 Ответить
Мені не треба вірити чи ні. Особливо в казки про ваших улюблених чесних зелених чоловічків. Звісно, нічого не зміниться, допоки нарід вірить спочатку в "перестати стріляти", потім в "яка різниця", а коли припекло в "хороброго" тричі уклоніста. Пропозиції були, але МО просто морозилося - неначасі. Поки не зявились ті що треба, звідки гроші потечуть у потрібні кармани. Та нехай би вже крали, аби не заважали іншим возити. Або як ви кажете: "кожен нехай займається своєю справою". Але ж саме ваші друзі не дають "тягати" ті мавіки. На фронті їх завжди не вистачає, а зараз і поготів.
Тож цвяхи, як ви дотепно висловились, наразі забивають у голови кожного другого підрозділу, що не має тих мавіків, чи будь чого іншого, бо шайка, якій ви лижете дупу весь грудень блокує розмитнення.
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30.12.2022 03:35 Ответить
Лижете дупу - то як раз ви. Тільки кому - невідомо. Якби ви читали мої коментарі уважніше, то усвідомили б, що «зелених чоловічків» я на дух не переношу так само, як і ви.

Знайомий Сашко тягає мавіки з-за кордону для «Кракенів» і в нього чомусь не виникає ніяких проблем. Проблеми виникають у «Аеророзвідки», яка хоче затягнути комерційну партію, але не хоче отримати ліцензію і займатися справою далі без перепонів. Чітких пояснень, чому саме вони не хочуть отримувати ліцензію - немає. То може ви поясните? «Хочемо, щоб ні в кого не виникало проблем» - так ні в кого більше й не виникає. Не треба вигадувати проблему, там, де її немає. А прикривати власну хитрожопість благими справами, то є цинізм вищого гатунку.

Як раз я, на відміну від вас, не довіряю АБСОЛЮТНО НІКОМУ, а ви можете робити, що хочете - від того нічого не зміниться. Тим гірше для вас.
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30.12.2022 11:41 Ответить
Треба зразу робити ударні тай б/к до них термобарічні, як ось тут - https://www.youtube.com/watch?v=p2S7-OZf-Zc
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27.12.2022 12:39 Ответить
Таможня украины, ньет, ваш продукт не содержит частиц Арахмиса...
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27.12.2022 12:50 Ответить
От би туди «прокладку, яку від слугирахаміі разом з абрамовичем замандячити, він до такого страх, як здібний‼️⚔️🪖🪖🇺🇦❤️💯🇪🇺🇺🇸🇬🇧🪖
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27.12.2022 12:57 Ответить
У нас теперь есть свои не имеющие аналогов в мире дроны Довбуши? Подождем отзывы от операторов этого чудо-оружия... Пока звучит всё как-то... не очень
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27.12.2022 13:01 Ответить
Нет, дружище. Дальность тоже играет очень важную роль. Если шахид летит на 1000-2000 км, и может поражать любую цель на территории Украины, а украинские беспилотник в основном летают до 50 км, то толку с той точности.
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27.12.2022 13:57 Ответить
Так, Довбуш Т10...пікантна ситуація. Відкидаємо політику і "реформатоів".

В якій стадії готовності цей БПЛА на сьогодні?
Якщо, Стан готовності ?

На озброєння ЗСУ !!!надійшов!!! новітній безпілотник "Довбуш ...

https://prostomob.com › 1273...

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18 часов назад - За словами автора проєкту Володимира Яценка, який є одним із засновників monobank, безпілотники "Довбуш Т10" українська армія отримує ...

Тепер поруч -


На вооружение ВСУ поступил новейший беспилотник

https://novosti-n.org › Главная › Новости

12 часов назад - Бойцы ВСУ !!!тестируют!!! на востоке новейший многофункциональный БПЛА «Довбуш Т10». Разработчики утверждают, что его легко можно превратить в ...

Так !!!надійшов!!! чи !!!тестируют!!!?!

Кількість?

Володимир Яценко: при розробці українських БПЛА ми маємо рухатися у бік "Тесли", а не "Мерседеса"( https://focus.ua/uk/ukraine/520771-volodimir-yacenko-pri-rozrobci-ukrajinskih-bpla-mi-mayemo-ruhatisya-u-bik-tesli-a-ne-mersedesa ) 30 червня 2022

На 30.06 в статті говориться про 100-300 одиниць. Тут вже 1000?

ЯГІДКА. Сьогодні.

На озброєння ЗСУ надійшов новий безпілотник «Довбуш Т10

https://novosti-n.org › news

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За словами автора проекту Володимира Яценка, який є одним із засновників monobank, безпілотники "Довбуш Т10" українська армія отримує безкоштовно.

Слово безкоштовно просто чарівне, в світі "реформ")))

Сьогодні о 02:41 Ц - Бійці ЗСУ !!!тестують!!! на сході новий функціональний БПЛА «Довбуш Т10». Знову тестують?!

ц- Незабаром вона буде запущена до серії. Знову чарівне слово "реформ" - Незабаром? Коли ?! Якщо і зараз він та тестовій стадії.

Джерело інформації? 1+1, мяко кажучи в протиріччі із реальністю, самого засновника Яценко.

Просто великий інформаційна бульбашка. БПЛА потрібні Не НЕЗАБАРОМ, а вже і зараз. Про це Джерело інформації? 1+1 на прикладі ситуації Державної служби експортного контролю (ДСЕК) Олександра Павліченка (Джерело: https://censor.net/ua/b3389330 ) не інформує?

Це ж в оману вводиться не та сторона, а свої !!! Нафіга така інформація?!
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27.12.2022 15:11 Ответить
Что мешает нашему доблестному"Укроборонпрому"наклепать копии дешево-примитивных"Шахидов"сотнями,а ВСУ гнать их стаями на россияк?Простейшие разведдроны,но в больших к-вах, могут собираться даже в авиамодельных кружках..,если, конечно,вопрос стоит в их к-ве,а не в качестве..
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27.12.2022 16:52 Ответить
А кто конечный бенефициар этого монобанка?
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27.12.2022 18:49 Ответить
 
 