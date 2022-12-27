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Российский военный в Камчатке приговорен к 1 году и 8 месяцам лишения свободы за отказ воевать против Украины

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

тюрма,вязниця

Военнослужащий из Камчатки Алексей Бреусов приговорен к году и восьми месяцам лишения свободы за отказ участвовать в войне против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Против Алексея Бреусова возбудили дело по ч. 2.1 статьи 332 УК РФ "Неисполнение приказа".

Судя по материалам дела, 6 октября военнослужащий, находясь в военно-следственном отделе СК РФ по гарнизону Петропавловск-Камчатский, с нарушением устава внутренней службы в ВС РФ отказался от участия в боевых действиях, тем самым не выполнил приказ командира воинской части. С чем был связан его отказ - неизвестно", - говорится в сообщении.

35-й военный гарнизонный суд приговорил Бреусова к году и восьми месяцам колонии-поселения. Осужденный оспорил приговор в Тихоокеанском флотском суде.

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Топ комментарии
+20
Лучше макароны в тюрьме , чем опарыши в животе .
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27.12.2022 11:28
+10
Выйдет через год будет единственным мужиком на деревне. Будет у баб на расхват. Баб с белыми жигулями будет менять как перчатки
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27.12.2022 11:41
+8
"Судячи з матеріалів справи, 6 жовтня військовослужбовець, перебуваючи у військово-слідчому відділі СК РФ по гарнізону Петропавловськ-Камчатський, з порушенням статуту внутрішньої служби у ЗС РФ відмовився від участі у бойових діях, тим самим не виконав наказ командира військової частини. Із чим була пов'язана його відмова - невідомо", - йдеться в повідомленні. Джерело: https://censor.net/ua/n3389546

Ну чому ж невідомо? Він просто вирішив вибрати життя, аніж смерть за якогось *****.
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27.12.2022 11:32
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Лучше макароны в тюрьме , чем опарыши в животе .
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27.12.2022 11:28 Ответить
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27.12.2022 12:42 Ответить
Колония поселение, совсем не тюрьма.
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27.12.2022 14:08 Ответить
Только полевой суд и пуля в затылок. Как завещал ваш бог, грузинского происхождения
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27.12.2022 11:29 Ответить
Хоч жити буде. Правда недовго.
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27.12.2022 11:31 Ответить
Може й довго, але погано
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27.12.2022 11:33 Ответить
Це краще ніж загинути.
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27.12.2022 11:31 Ответить
Скоро пол раши сядет в тюрьму .
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27.12.2022 11:31 Ответить
Не сядет.Они,как безработный скот,пойдут убивать того ,кого скажут.Будут ненавидеть,кого скажут.И покорно сдохнут.когда скажут.
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27.12.2022 11:38 Ответить
Не пойдут . Сскливый сброд . Опять в норы закопаются , где их и место .
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27.12.2022 11:43 Ответить
"Судячи з матеріалів справи, 6 жовтня військовослужбовець, перебуваючи у військово-слідчому відділі СК РФ по гарнізону Петропавловськ-Камчатський, з порушенням статуту внутрішньої служби у ЗС РФ відмовився від участі у бойових діях, тим самим не виконав наказ командира військової частини. Із чим була пов'язана його відмова - невідомо", - йдеться в повідомленні. Джерело: https://censor.net/ua/n3389546

Ну чому ж невідомо? Він просто вирішив вибрати життя, аніж смерть за якогось *****.
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27.12.2022 11:32 Ответить
Нормальный ход. Поживёт на поселении 2 года и все дела. Жив-здоров в отличие от долбо@бов "выполнивших приказ".
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27.12.2022 11:33 Ответить
А там может и война закончится и еще раньше выйдет. 1.8 за то чтобы остаться в живых я думаю это очень немного.
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27.12.2022 12:09 Ответить
Зате живий ! Хоча б треба було взяти літруху , вдудлить а пляжку об голову командиру частини ! Йдеш на губу,виходиш і знову береш літруху і обновляеш процес!
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27.12.2022 11:33 Ответить
Хоть один умный нашелся.
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27.12.2022 11:34 Ответить
повезло чуваку .
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27.12.2022 11:37 Ответить
Все опять повторяется по кругу. Пол рашки в тюрьмах и лагерях сидеть будут за политику. Остальных будут утилизировать в захватнических войнах.
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27.12.2022 11:38 Ответить
Перефразируем известную фразу:
- Лучше в клифту лагерном на лесосеке, чем в форме у Пуйла на фронте (с)
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27.12.2022 11:40 Ответить
Выйдет через год будет единственным мужиком на деревне. Будет у баб на расхват. Баб с белыми жигулями будет менять как перчатки
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27.12.2022 11:41 Ответить


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27.12.2022 12:47 Ответить
.Сенсація . ..Надзвичайно рідкісний випадок на паРаші .!
На Камчатці знайшли людину - з проявами інтелекту .
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27.12.2022 11:42 Ответить
I той виявився з індейськими корінням з Аляски.
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27.12.2022 11:46 Ответить
А в тюрьме сейчас ужин, макароны. А на бимбасе собаки ужинают чмобиками.
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27.12.2022 11:44 Ответить
Злой ты человек
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27.12.2022 11:53 Ответить
Не безобразничай
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27.12.2022 12:16 Ответить
Ушел в палату
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27.12.2022 12:21 Ответить
Через час пробежка, и не вздумай прибрехать что у тебя болит что-то, уколов выпишу.
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27.12.2022 12:54 Ответить
Какая, в туда, пробежка? У меня в спортзале крыша течет. (Слово "спортзал" не пропускаем в предложении, хотя не факт) Воду, холодную, вымакиваешь тряпками и в ведро. Через полчаса маму в телефоне не наберешь
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27.12.2022 13:04 Ответить
При чем тут спортзал? У нас беговая трасса в лесу. Еще будешь лепить отмазки - выпишу уколов на две недели.
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27.12.2022 13:06 Ответить
А хрен маме вашей. Я харьковский, пишите в экопарк
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27.12.2022 13:10 Ответить
Ты смотрел кино про Робина Гуда? Как там монах Тук бочку с элем на себе тягал? Это примерно то же самое, токо я чуть худее, а бочка чуть больше
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27.12.2022 13:21 Ответить
При чем тут бочка?
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27.12.2022 15:31 Ответить
Ты еще спроси - зачем в больнице доктора
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27.12.2022 16:29 Ответить
Тебе надо ты и спроси
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27.12.2022 18:09 Ответить
Я так понимаю, что пока суд да дело, его товарищей, что не отказались, уже среди живых и нету....

,
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27.12.2022 11:51 Ответить
З юридичної точки зору цей військовий повністю правий, т.я. його обов'язок БОРОНИТИ свою країну у разі нападу на неї, а не нападати на іншу країну яка НЕ нападала на Рашку і не мала таких намірів, щоб там не розповідали кремляді, бо слова до діла не пришити. Зрозуміло що роССійські судді, на жаль деколи і українські, виносять вироки які суперечать законодавству. Та й у Статуті немає наказу ВОЮВАТИ проти когось, що віддається лише головнокомандувачем від імені держави, а військовий командир може дати наказ про якісь конкретні дії, а не участь, або НЕ участь у війні. До того ж ВІЙНУ )(уйло так і не об'явило. Та й вирок на колонію-поселення не такий вже й страшний, бо це не колонія суворого режиму, а з часу покарання, до того ж, відраховується час перебування у камері тимчасового перебування!
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27.12.2022 11:54 Ответить
По суті це країна перемігшого абсурду.
Участь в агресивній війні - до 15 років згідно Кримінального кодексу самої козломордії. А судять чувака за відмову вчиняти злочин, навіть по російським законам...
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27.12.2022 11:59 Ответить
Та я думаю если бы все кацапы знали что обойдется всего лишь в 20 месяцев отказников было бы намного больше.
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27.12.2022 12:10 Ответить
Це якби вони здогадалися свої закони прочитати, але де там - у набиту ватою голову думка не пропхнеться.
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27.12.2022 12:24 Ответить
В Україні дають набагато, в рази більші тюремні сроки за відмову воювати. А ми ще над ними сміємося
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27.12.2022 12:19 Ответить
Ви порівнюєте: 1)обов'язок громадянина захищати свою Батьківщину з 2) участю у агресивній війні на території іншої країни за ЗЛОЧИННИМ наказом. Подумати не пробували?
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27.12.2022 12:30 Ответить
Якщо не пришиють на зоні, то легко обійшлося . В моїх знайомих батько - офіцер написав відмову , а син строковик не пішов на контракт . Так сина привезли в гробу Сказали на посту застрелився
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27.12.2022 14:11 Ответить
 
 