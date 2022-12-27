Российский военный в Камчатке приговорен к 1 году и 8 месяцам лишения свободы за отказ воевать против Украины
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Военнослужащий из Камчатки Алексей Бреусов приговорен к году и восьми месяцам лишения свободы за отказ участвовать в войне против Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Baza.
Против Алексея Бреусова возбудили дело по ч. 2.1 статьи 332 УК РФ "Неисполнение приказа".
Судя по материалам дела, 6 октября военнослужащий, находясь в военно-следственном отделе СК РФ по гарнизону Петропавловск-Камчатский, с нарушением устава внутренней службы в ВС РФ отказался от участия в боевых действиях, тем самым не выполнил приказ командира воинской части. С чем был связан его отказ - неизвестно", - говорится в сообщении.
35-й военный гарнизонный суд приговорил Бреусова к году и восьми месяцам колонии-поселения. Осужденный оспорил приговор в Тихоокеанском флотском суде.
Пожалуйста, подождите...
Ну чому ж невідомо? Він просто вирішив вибрати життя, аніж смерть за якогось *****.
- Лучше в клифту лагерном на лесосеке, чем в форме у Пуйла на фронте (с)
На Камчатці знайшли людину - з проявами інтелекту .
,
Участь в агресивній війні - до 15 років згідно Кримінального кодексу самої козломордії. А судять чувака за відмову вчиняти злочин, навіть по російським законам...