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После взрывов на аэродроме "Энгельс" россияне рассредоточили авиацию, однако угроза массированного обстрела не миновала, - Воздушные силы

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

аеродром,авіабаза,maxar,енгельс

Россияне рассредоточили самолеты с аэродрома Энгельс после вчерашних взрывов. Поэтому активность вражеской авиации к вечеру была существенно уменьшена.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, на этом аэродроме все же остается определенное количество самолетов.

"После вчерашних событий видим, что самолеты там рассредоточены, именно стратегическая авиация, говорится об аэродроме "Энгельс". Безусловно, там еще остается определенное количество самолетов, но многие из них уже передислоцированы на различные аэродромы, которые могут их принимать, содержать, обслуживать… После этих событий к вечеру активность вражеской авиации существенно была уменьшена", - сказал Игнат.

В то же время он подчеркнул, что угроза массированных ракетных обстрелов не миновала, и, возможно, россияне лишь внесли определенные коррективы в свои планы.

"Президент и высшее военное руководство подчеркивают, что угроза не миновала, оккупанты не оставили коварных своих намерений, возможно, под новогодние праздники или на какие-то другие даты, чтобы все же бить по нашей инфраструктуре. Поэтому мы должны готовиться постоянно, соблюдать рекомендации власти", - отметил спикер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Призываем быть готовыми к новым массированным обстрелам, - пресс-секретарь Воздушных сил Игнат
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Топ комментарии
+17
***
- алло, аэродром?
- да
- у вас два пропущенных ))))

.
и в тему))
/////
Журналіст Володимир Золкін повідомив,
що внаслідок удару безпілотника по аеродрому Енгельс:
- Пошкоджено 5 ТУ-95МС;
- 17 рашистів ліквідовано;
- 26 поранено, 3 з них у тяжкому стані;
- Знищена диспетчерська вежа
Джерело інформації наразі невідоме. Але звучить дуже гарно
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27.12.2022 11:41
+10
Надо повторить . Пусть переименуют энгельс в Чернобаевку .
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27.12.2022 11:37
+9
***** получило по #бальнику...
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27.12.2022 11:40
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Надо повторить . Пусть переименуют энгельс в Чернобаевку .
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27.12.2022 11:37 Ответить
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28.12.2022 16:13 Ответить
***** получило по #бальнику...
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27.12.2022 11:40 Ответить
***
- алло, аэродром?
- да
- у вас два пропущенных ))))

.
и в тему))
/////
Журналіст Володимир Золкін повідомив,
що внаслідок удару безпілотника по аеродрому Енгельс:
- Пошкоджено 5 ТУ-95МС;
- 17 рашистів ліквідовано;
- 26 поранено, 3 з них у тяжкому стані;
- Знищена диспетчерська вежа
Джерело інформації наразі невідоме. Але звучить дуже гарно
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27.12.2022 11:41 Ответить
А якщо серед ліквідованих є ще й льотчики то результат пречудовий.
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27.12.2022 11:48 Ответить
Якась дуже сумнівно чудова для нас інформація, але якщо це правда тоді.......
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27.12.2022 11:50 Ответить
17 кацапів стало одразу "хорошими"
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27.12.2022 11:53 Ответить
Рвонуло добре, повинен бути гарний результат.
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27.12.2022 11:58 Ответить
Небольшой дрон-камикадзе, выпущенный диверсионной группой из посадки по аэродрому, пикирует на 280 кв.м. крыла бомбардировщика, пробивает алюминий и всё - гоп-стоп !
Керосин горит, крыло опадает, а группа ГРУ по-тихому уход ....на следующий аэродром РФ.
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27.12.2022 11:51 Ответить
Це у кацапів ГРУ, а нас - ГУР.

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27.12.2022 12:54 Ответить
Треба ще в рубку носія калібрів в Чорному морі приземлити дрон камікадзе.
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27.12.2022 11:56 Ответить
И в подводную лодку, когда загружают ракеты у причала !
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27.12.2022 12:05 Ответить
Отож бо й воно, літачків багато і вони далеко, а рабсійським корит, носіїв ракет трохи, можна вполювати.
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27.12.2022 13:31 Ответить
Налеты на стратегическую авиацию кацапов становятся почти рутиной. Про первый прилет кацапы визжали по всем зомбоящикам, потому что думали, это единичный случай. Сейчас засунули языки в опы. Значит, прилет хороший. Идет активная разработка украинских дронов или кр (а скорее всего и того, и этого). 700 км уже есть, а где 700, там и 1000, а где 1000, там и .
Короче, свинине первого сорта уже пора узнавать о бомбоубежищах в москве.
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27.12.2022 12:09 Ответить
 
 