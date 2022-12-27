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Новости За рубежом
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отравление (1572) Россия (91236) увольнение (2508) ФСБ (1860)

В России уволили генерала ФСБ Черновольцева. Он был куратором НИИ, где разработали яд для Навального, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

черновольцев

Начальник Научно-технической службы (НТС) ФСБ генерал-полковник Эдуард Черновольцев, курировавший НИИ-2 ФСБ, где в тайной лаборатории разрабатываются яды, отправлен в отставку.

Об этом со ссылкой на источники пишет российское издание Insider, передает Цензор.НЕТ.

По его данным, сотрудники института, куратором которого являлся Черновольцев, принимали участие в отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, писателя Дмитрия Быкова и общественного деятеля Владимира Кара-Мурзы.

Также в ведении Черновольцева находился 8-й Центр ФСБ (защита информации), Центр специальной техники ФСБ и Управление специальной связи ФСБ.

По официальной версии, Черновольцева отправили на пенсию по достижении пенсионного возраста, хотя чекисту такого уровня обычно дают дослужить до 70 лет.

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Источник The Insider в ФСБ рассказал, что в Кремле были крайне недовольны участившимися утечками информационных баз данных, что позволило журналистам публиковать свои расследования, в том числе про приближенных Путина: "Еще два года назад Эдуард Владимирович клятвенно заверил руководство страны, что перекроет все каналы утечек. Но в нашей дырявой системе это практически невыполнимо".

Другой сотрудник из ФСБ сообщил, что Черновольцев, проживший долгое время в Киеве, "очень сожалел о начале военной операции на Украине и в компании своих друзей не раз говорил, что все зашло слишком далеко".

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Топ комментарии
+6
Теперь "чайку" ему с пряниками и...."он навсегда останется в наших сердцах"))
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27.12.2022 11:49
+4
недовго йому лишилось.. кувалду вже пофарбували
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27.12.2022 11:54
+4
Там масса вариантов: выпал с окна, ДТП, сердечная недостаточность, отравление грибами, бытовая поножовщина, упал на льду.....
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27.12.2022 12:11
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Теперь "чайку" ему с пряниками и...."он навсегда останется в наших сердцах"))
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27.12.2022 11:49 Ответить
недовго йому лишилось.. кувалду вже пофарбували
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27.12.2022 11:54 Ответить
Надеюсь посмертно ?
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27.12.2022 11:54 Ответить
Теперь надо следить, где будет место его новой работы...
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27.12.2022 11:54 Ответить
Інший співробітник з ФСБ повідомив, що Черновольцев, який тривалий час жив у Києві, "дуже шкодував про початок військової операції в Україні і в компанії своїх друзів не раз говорив, що все зайшло надто далеко".
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Приклад того, які реальні настрої ходять серед російської еліти. І це ще військовий, службіст, людина, яка дала присягу. А що тоді говорити про олігархів, про технарів, про гуманітаріїв, про інтелектуалів...? Втім, нічим це не скінчиться. Типовий російський "протест" - розмови на півголосу на кухні з друзями. З яких один таки доніс. Все буде, як завжди Доведуть ситуація до краю, коли все посипається всередині і Росія вкотре розвалиться
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27.12.2022 11:55 Ответить
Пох на навального такая же мразь как и все кацапы. Пусть новичком отправятся все 140 лямов скота.
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27.12.2022 11:58 Ответить
Потрібно чекати тиждень чи може менше щоб вистрілив собі в голову 2 рази і третій контрольний?
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27.12.2022 11:59 Ответить
Там масса вариантов: выпал с окна, ДТП, сердечная недостаточность, отравление грибами, бытовая поножовщина, упал на льду.....
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27.12.2022 12:11 Ответить
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27.12.2022 12:07 Ответить
Такі талановиті люди йдуть на покій !
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27.12.2022 12:32 Ответить
- Светлейший эмир совершенно прав, - сказал Ходжа Насреддин, обводя взглядом безмолвствующих придворных и как будто прицеливаясь, чтобы нанести первый удар. - Лица этих людей, как я вижу, не отмечены печатью мудрости!
- Вот, вот! - обрадовался эмир. - Вот именно - не отмечены печатью мудрости!
- Скажу еще, - продолжал Ходжа Насреддин, - что я равным образом не вижу здесь лиц, отмеченных печатью добродетели и честности.
- Воры! - сказал эмир убежденно. - Все воры! Все до единого!

(Леонид Соловьев, "Повесть о Ходже Насреддине")
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27.12.2022 12:38 Ответить
Ещё одну дозу напоследок... Для главного лубянского ублюдка........
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27.12.2022 14:53 Ответить
 
 