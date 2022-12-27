В России уволили генерала ФСБ Черновольцева. Он был куратором НИИ, где разработали яд для Навального, - СМИ

Начальник Научно-технической службы (НТС) ФСБ генерал-полковник Эдуард Черновольцев, курировавший НИИ-2 ФСБ, где в тайной лаборатории разрабатываются яды, отправлен в отставку.

Об этом со ссылкой на источники пишет российское издание Insider, передает Цензор.НЕТ.

По его данным, сотрудники института, куратором которого являлся Черновольцев, принимали участие в отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, писателя Дмитрия Быкова и общественного деятеля Владимира Кара-Мурзы.

Также в ведении Черновольцева находился 8-й Центр ФСБ (защита информации), Центр специальной техники ФСБ и Управление специальной связи ФСБ.

По официальной версии, Черновольцева отправили на пенсию по достижении пенсионного возраста, хотя чекисту такого уровня обычно дают дослужить до 70 лет.

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Источник The Insider в ФСБ рассказал, что в Кремле были крайне недовольны участившимися утечками информационных баз данных, что позволило журналистам публиковать свои расследования, в том числе про приближенных Путина: "Еще два года назад Эдуард Владимирович клятвенно заверил руководство страны, что перекроет все каналы утечек. Но в нашей дырявой системе это практически невыполнимо".

Другой сотрудник из ФСБ сообщил, что Черновольцев, проживший долгое время в Киеве, "очень сожалел о начале военной операции на Украине и в компании своих друзей не раз говорил, что все зашло слишком далеко".

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