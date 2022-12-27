В России уволили генерала ФСБ Черновольцева. Он был куратором НИИ, где разработали яд для Навального, - СМИ
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Начальник Научно-технической службы (НТС) ФСБ генерал-полковник Эдуард Черновольцев, курировавший НИИ-2 ФСБ, где в тайной лаборатории разрабатываются яды, отправлен в отставку.
Об этом со ссылкой на источники пишет российское издание Insider, передает Цензор.НЕТ.
По его данным, сотрудники института, куратором которого являлся Черновольцев, принимали участие в отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, писателя Дмитрия Быкова и общественного деятеля Владимира Кара-Мурзы.
Также в ведении Черновольцева находился 8-й Центр ФСБ (защита информации), Центр специальной техники ФСБ и Управление специальной связи ФСБ.
По официальной версии, Черновольцева отправили на пенсию по достижении пенсионного возраста, хотя чекисту такого уровня обычно дают дослужить до 70 лет.
Источник The Insider в ФСБ рассказал, что в Кремле были крайне недовольны участившимися утечками информационных баз данных, что позволило журналистам публиковать свои расследования, в том числе про приближенных Путина: "Еще два года назад Эдуард Владимирович клятвенно заверил руководство страны, что перекроет все каналы утечек. Но в нашей дырявой системе это практически невыполнимо".
Другой сотрудник из ФСБ сообщил, что Черновольцев, проживший долгое время в Киеве, "очень сожалел о начале военной операции на Украине и в компании своих друзей не раз говорил, что все зашло слишком далеко".
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Приклад того, які реальні настрої ходять серед російської еліти. І це ще військовий, службіст, людина, яка дала присягу. А що тоді говорити про олігархів, про технарів, про гуманітаріїв, про інтелектуалів...? Втім, нічим це не скінчиться. Типовий російський "протест" - розмови на півголосу на кухні з друзями. З яких один таки доніс. Все буде, як завжди Доведуть ситуація до краю, коли все посипається всередині і Росія вкотре розвалиться
- Вот, вот! - обрадовался эмир. - Вот именно - не отмечены печатью мудрости!
- Скажу еще, - продолжал Ходжа Насреддин, - что я равным образом не вижу здесь лиц, отмеченных печатью добродетели и честности.
- Воры! - сказал эмир убежденно. - Все воры! Все до единого!
(Леонид Соловьев, "Повесть о Ходже Насреддине")