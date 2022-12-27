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На берегу Каховского водохранилища в Энергодаре фиксируют передвижение вражеской техники, - глава Никопольского РВА Евтушенко
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
На временно оккупированном берегу Каховского водохранилища, на территории захваченного Энергодара, зафиксировано передвижение вражеской техники.
Об этом в Телеграме написал начальник Никопольского РВА Евгений Евтушенко, передает Цензор.НЕТ.
"Зафиксировано передвижение техники противника на противоположном берегу водохранилища. Прошу жителей прибрежных территорий по возможности находиться в зданиях и избегать открытых территорий", - говорится в сообщении.
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Alex Sav 8157c114
показать весь комментарий27.12.2022 11:52 Ответить Мне нравится 1
Виталий Танчик 0fc3d8f4
показать весь комментарий27.12.2022 11:57 Ответить Мне нравится 2
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