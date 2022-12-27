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Группа украинских защитников погибла на территории РФ во время выполнения задания. КТО ОНИ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Во время выполнения боевого задания на территории России погибли четыре украинских воина: Юрий Горовец, Максим Михайлов, Тарас Карпюк и Богдан Лягов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новинарня".

О "ликвидированной на границе с Брянской областью украинской диверсионной группе" в понедельник, 26 декабря, сообщили российские пропагандисты.

Юрий Горовец родился 14 июня 1988 года.

"Ушел воевать за Украину сразу после начала российской агрессии в 2014 году. Прошел Иловайск, защищал Мариуполь. Успешный диверсант. Это был его далеко не первый разведывательный выход. Как утверждают россияне, он был руководителем диверсионной группы", - отмечает издание.

Группа украинских защитников погибла на территории РФ во время выполнения задания 01

Юрий Горовец

В феврале 2021 года активисты пикетировали офис телеканала "НАШ", обвиняя его и его владельца в работе на РФ и требуя закрыть канал. Следствие утверждало, что во время событий Горовец пытался отобрать микрофон у репортера канала "Наш" Алексея Пальчунова и якобы несколько раз ударил его по лицу. В случае признания виновным ему грозило 5 лет за решеткой.

Смотрите: "Я буду вечно держать тебя за руку, мой Герой!" - трогательное фото волонтерки Карпенко у тела любимого, убитого в Бахмуте. ФОТО

Представитель Генштаба Андрей Ковалев рассказал: "В украинском националистическом движении – это был легендарный мужчина. Националист, принципиальный практикующий православный христианин, богослов. Чтобы понять уровень его веры в Бога – только иллюстрация. В среде практикующих христиан и патриотов он заслужил псевдоним - "Святоша. Это свидетельствует о многом".

Максим Михайлов родился 24 августа 1990 года.

Группа украинских защитников погибла на территории РФ во время выполнения задания 02
Группа украинских защитников погибла на территории РФ во время выполнения задания 03

Максим Михайлов

"Максим Непийпиво был настоящим другом. Очень колоритный, всегда в шароварах, вышиванке и с козацкой трубкой. О том, сколько ты убил, врагов будут слагать легенды, как и о том сколько девичьих сердец ты разбил. Максим ездил на Кубань еще до Майдана, организовывать протесты в РФ", - вспоминает лидер ОО "Национальное сопротивление" Алексей Свинаренко.

Тарас Карпюк родился 30 августа 1990 года.

Группа украинских защитников погибла на территории РФ во время выполнения задания 04

Тарас Карпюк

Он одним из первых пошел на войну в 2014 году. Под Иловайском в близком контакте с врагом его ранило. Тарас долго лечился. После начала полномасштабной войны ушел на фронт.

Богдан Лягов родился 11 февраля 2003 года.

Группа украинских защитников погибла на территории РФ во время выполнения задания 05

Богдан Лягов

Вспоминает Богдана побратим, служивший в другой воинской части: "С начала войны девятнадцатилетний парень начал воевать. Сразу вызвался в диверсионную группу. Можете представить количество удачных операций с февраля… Общались с ним время от времени. Парень очень смелый. Всегда вызывался добровольцем. И хотя из-за юного возраста сетовал, что часто не берут на самые сложные задачи, но Аполлон был счастлив. Его считали гениально способным, потому что показывал одни из лучших результатов по физической и тактической подготовке. Все побратимі считали, что война – это его призвание".

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Топ комментарии
+148
Вечная память героям!
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27.12.2022 12:00
+62
Не могли вони не прихопити бодай декількох свинособак до пекла під час сутички. Там щось інше. Мабуть втрапили на мінне поле. Мають бути представлені до Героїів України. Всі четверо.
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27.12.2022 12:01
+61
дуже-дуже сумно..., як завжди гинуть найкращі..., молоді, талановиті, красиві..., наша гордість й цвіт...
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27.12.2022 12:03
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Страница 2 из 2
Їх здали наші ОПовці.Як і Вагнер.За пів року не їдиного виподку .СБУ не знайшла виподків зради в Україні.Шукайте в ОПі,а нам парять про всю фігню аби не заважати красти.
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27.12.2022 14:22 Ответить
Очень жалко ребят!!! Слава Украини!!
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27.12.2022 14:28 Ответить
Хлопці. Хлопці. Дуже боляче.
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27.12.2022 14:55 Ответить
Сум . Гинуть найкращ1.
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27.12.2022 14:58 Ответить
Золотий генофонд гине на цій клятій війні.

Вічна пам'ять Героям!
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27.12.2022 15:14 Ответить
Вічна Слава та Пам'ять Незламним Воїнам України.
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27.12.2022 15:26 Ответить
Як боляче
наші ангели …
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27.12.2022 16:13 Ответить
Герої не вмирають!
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27.12.2022 16:26 Ответить
НАДЗВИЧАЙНО ШКОДА ЦИХ МОЛОДИХ ВІДВАЖНИХ, БЕЗСТРАШНИХ ЗАХИСНИКІВ НАШОЇ БАТЬКІВЩИНИ УКРАЇНА, КОТРІ ПОКЛАЛИ СВОЄ МОЛОДЕ ЖИТТЯ ЗА НАШЕ З ВАМИ МАЙБУТНЄ ТА МАЙБУТНЄ НАШИХ ДІТЕЙ ТА ОНУКІВ У ВІЛЬНІЙ УКРАЇНІ...!!!

ВІЧНА ПАМЯТЬ ТА ВІЧНА СЛАВА ЦИМ БЕЗСТРАШНИМ ГЕРОЯМ, ЗАХИСНИКАМ УКРАЇНИ ТА НАШОГО З ВАМИ ЖИТТЯ ТА МАЙБУТНЬОГО УКРАЇНИ...!!!

УСІ УКРАЇНЦІ ПРИКЛОНЯЮТЬСЯ ПЕРЕД БАТЬКАМИ ЦИХ МОЛОДИХ УКРАЇНСЬКИХ ГЕРОЇВ ТА ВИСЛОВЛЮЮТЬ СПІВЧУВЯУТТЯ ЗА ЇХ ТРАГІЧНОЮ ВТРАТОЮ...!!!
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27.12.2022 16:34 Ответить
Ці хлопці Герої України. Вічна пам'ять Героям.
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27.12.2022 17:15 Ответить
Поклик любові до України, поклик совісті і героїзму! Цвіт нації!
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27.12.2022 17:30 Ответить
Цвіт української нації гине-дуже шкода!
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27.12.2022 17:48 Ответить
Svitla Pam'yat' ...🇺🇦
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27.12.2022 18:00 Ответить
светлая память. смерть путинским руссофашистам!
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27.12.2022 18:32 Ответить
Дерьмак провалил операцию Вагнер.И до тех пор пока этотскот вертится всем в,Украине,он способен провалилась и сливать все секретные операции
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27.12.2022 18:32 Ответить
Не знаю, как там было, но убивать активистов на войне очень легко, отправляя их на рискованные задания.
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27.12.2022 19:03 Ответить
Воїни не вмирають,вони приєднуються до своїх у Валхалі!
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27.12.2022 18:35 Ответить
Сердце разрывается увидев фотографии этих павших юных героев. Как так получилось родимые что вы погибли ....
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27.12.2022 18:45 Ответить
Цвіт нації! Вічна пам"ять Героям! Співчуття рідним! На небі ангелів стало більше... (((
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27.12.2022 19:15 Ответить
За те, сидять жирны шури й наживаються. Цьому треба покласти край. Сбудувати насправді нац службу з безпеки і викосити тварюк науй навіки вічні. Слово корупція повино нагадувати тварюкам смерть на місці
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27.12.2022 22:06 Ответить
Вічна слава героям!
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27.12.2022 19:16 Ответить
tZE inform

@tZEinform

·

4 ч

В операції по ліквідації в районі н\п Дятьково (Брянска обл. РФ) української ДРГ в складі 5 чоловік, приймало участь біля 200 в\с ЗС РФ , включаючи 30 спецпризначенців 54-о центру підготовки розвідувальних підрозділів (Владикавказ, РФ), яких перекинули з Білорусі
Українська ДРГ була підрозділом безпосереднього підпорядкування ГУР МО України.
Ми не знаємо цілі і завдання які вона виконувала, але така концентрація спеціалізованих військ противника на шляху пересування вказує, що противник був інформований, як мінімум про завдання групи і скоріше всього про її маршрут.
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27.12.2022 19:57 Ответить
ЗеГниди не сплять..
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27.12.2022 20:22 Ответить
Українська ДРГ була підрозділом безпосереднього підпорядкування ГУР МО України.
сучьонок не зря с кацапским гогишвили живет
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27.12.2022 20:31 Ответить
Гинуть Найкращі, вічна пам'ять загиблим, та захист живим Героям.
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27.12.2022 20:20 Ответить
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27.12.2022 20:22 Ответить
Жити та жити б іще..
Боляче читати про їхню загибель.
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27.12.2022 21:17 Ответить
ви ж прочитали? - видаляю...
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27.12.2022 21:24 Ответить
Не прочитала
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28.12.2022 14:12 Ответить
Земля пухом Героям України.

Маю надію їх не злили Зе договоріли....
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27.12.2022 21:18 Ответить
На боротьбу з силами зла світлі сили обирають тільки своїх найкращих воїнів.
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27.12.2022 21:26 Ответить
Вечная слава бойцам - разведчикам-диверсантам Украины!
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27.12.2022 21:46 Ответить
Честь, шана, та вічна пам'ять Вам , наші Герої!
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27.12.2022 22:06 Ответить
Щось незрозуміло. Хлопці мали великий досвід. У їх захопленні приймала участь величезна кількість русні. Не могли вони так просто проколотись. Тут тільки зрада. Полягли наші Герої. Полягли Славні сини, захисники України. Яка скобота, яка скорбота, просто нема слів. Господи прихисти душі їх у Цаствії Твоїм.
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27.12.2022 22:07 Ответить
ЕХ!
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27.12.2022 22:38 Ответить
Героям СЛАВА !
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28.12.2022 15:03 Ответить
Передивився знову матеріали суду. Так у нас і є, за те що з'їздив москальській тварі по пиці судила вірменка.А тепер така людина загинула , де ті *****?
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30.12.2022 20:36 Ответить
Слава Героям! ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ!
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14.01.2023 20:49 Ответить
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