Группа украинских защитников погибла на территории РФ во время выполнения задания. КТО ОНИ

Во время выполнения боевого задания на территории России погибли четыре украинских воина: Юрий Горовец, Максим Михайлов, Тарас Карпюк и Богдан Лягов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новинарня".

О "ликвидированной на границе с Брянской областью украинской диверсионной группе" в понедельник, 26 декабря, сообщили российские пропагандисты.

Юрий Горовец родился 14 июня 1988 года.

"Ушел воевать за Украину сразу после начала российской агрессии в 2014 году. Прошел Иловайск, защищал Мариуполь. Успешный диверсант. Это был его далеко не первый разведывательный выход. Как утверждают россияне, он был руководителем диверсионной группы", - отмечает издание.





Юрий Горовец

В феврале 2021 года активисты пикетировали офис телеканала "НАШ", обвиняя его и его владельца в работе на РФ и требуя закрыть канал. Следствие утверждало, что во время событий Горовец пытался отобрать микрофон у репортера канала "Наш" Алексея Пальчунова и якобы несколько раз ударил его по лицу. В случае признания виновным ему грозило 5 лет за решеткой.

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Представитель Генштаба Андрей Ковалев рассказал: "В украинском националистическом движении – это был легендарный мужчина. Националист, принципиальный практикующий православный христианин, богослов. Чтобы понять уровень его веры в Бога – только иллюстрация. В среде практикующих христиан и патриотов он заслужил псевдоним - "Святоша. Это свидетельствует о многом".

Максим Михайлов родился 24 августа 1990 года.







Максим Михайлов

"Максим Непийпиво был настоящим другом. Очень колоритный, всегда в шароварах, вышиванке и с козацкой трубкой. О том, сколько ты убил, врагов будут слагать легенды, как и о том сколько девичьих сердец ты разбил. Максим ездил на Кубань еще до Майдана, организовывать протесты в РФ", - вспоминает лидер ОО "Национальное сопротивление" Алексей Свинаренко.

Тарас Карпюк родился 30 августа 1990 года.





Тарас Карпюк

Он одним из первых пошел на войну в 2014 году. Под Иловайском в близком контакте с врагом его ранило. Тарас долго лечился. После начала полномасштабной войны ушел на фронт.

Богдан Лягов родился 11 февраля 2003 года.





Богдан Лягов

Вспоминает Богдана побратим, служивший в другой воинской части: "С начала войны девятнадцатилетний парень начал воевать. Сразу вызвался в диверсионную группу. Можете представить количество удачных операций с февраля… Общались с ним время от времени. Парень очень смелый. Всегда вызывался добровольцем. И хотя из-за юного возраста сетовал, что часто не берут на самые сложные задачи, но Аполлон был счастлив. Его считали гениально способным, потому что показывал одни из лучших результатов по физической и тактической подготовке. Все побратимі считали, что война – это его призвание".

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