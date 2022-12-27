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Должны действовать превентивно и массированно бить по российским аэродромам, чтобы ликвидировать угрозу обстрелов, - нардеп "Голоса", военный Костенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

костенко

Украина должна действовать на опережение, так что уничтожение вражеских складов или удары по аэродромам - вполне логичный шаг. Параллельно ВСУ готовят свои резервы для отражения возможных новых наступлений.

Об этом заявил нардеп "Голоса", защищающий Юг, Роман Костенко, передает Цензор.НЕТ.

"Украине логично было бы наносить удары по тем аэродромам, откуда противник запускает свои ракетоносцы и наносит удары по нашей стране. Конечно, после таких действий массированные вражеские ракетные атаки не срываются на 100% и это лишь небольшое количество носителей. Чтобы полностью ликвидировать это. угрозу нужно массово наносить эти удары по Российской Федерации. Мы должны действовать превентивно, но такие решения должны приниматься военно-политическим руководством", - отметил парламентарий.

Также, по словам Костенко, силы обороны Украины готовят резервы для отражения возможных новых наступлений врага.

"Россияне сейчас любым способом пытаются выиграть время для того, чтобы сформировать дополнительные свои подразделения. Мы делаем то же, мы также готовим и об этом говорил Главнокомандующий ВСУ. Эти силы нам нужны для того, чтобы отражать возможное наступление, где бы он не был", - подытожил нардеп.

Также читайте: История о "грязной бомбе" не отличается от истории с ядерной, целью Кремля является устрашение, - нардеп "Голоса", воин Костенко
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Топ комментарии
+30
Вчерашний удар по авиабазе Энгельс, названы потери рашистов:

 ▪️Повреждены 5 бомбардировщиков ТУ-95МС.
▪️17 оккупантов погибли, 26 ранены, 3 из них в тяжелом состоянии.
▪️Уничтожена диспетчерская вышка.
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27.12.2022 12:09
+19
По бульбодромах теж.
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27.12.2022 12:05
+14
Слава ЗСУ 💙💛Красавчики 🙏❤️‼️👍👏👏👏👏👏Горіть у пеклі рашистюги‼️
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27.12.2022 12:16
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По бульбодромах теж.
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27.12.2022 12:05 Ответить
Надо было ещё с февраля начинать . А лучше , с 2014-го .
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27.12.2022 12:08 Ответить
Об этом уже женщины меж собой давно судачат.
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27.12.2022 12:17 Ответить
Вчерашний удар по авиабазе Энгельс, названы потери рашистов:

 ▪️Повреждены 5 бомбардировщиков ТУ-95МС.
▪️17 оккупантов погибли, 26 ранены, 3 из них в тяжелом состоянии.
▪️Уничтожена диспетчерская вышка.
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27.12.2022 12:09 Ответить
Слава ЗСУ 💙💛Красавчики 🙏❤️‼️👍👏👏👏👏👏Горіть у пеклі рашистюги‼️
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27.12.2022 12:16 Ответить
Якщо це правда, то це ПРЕЛЕСТНО.
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27.12.2022 13:24 Ответить
Правда, вот ссылка на эту тему :

https://www.dialog.ua/war/265001_1672138352
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27.12.2022 14:53 Ответить
еге ж..., питання лише, чим.... 31 рік в країні послідовно знищувалось усе, що може далеко літати та при цьому влучно попадати....та майже нічого не пропонувалось натомість..., кілька дронів за дуже великі гроші це не програма для дальнього ураження цілей...
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27.12.2022 12:10 Ответить
про ********* тоже не стоит забывать
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27.12.2022 12:17 Ответить
https://youtu.be/agu9TRV7WU8...

Свежее об атаке на базу в Енгельсе..
Слава Україні героям слава ЗСУ Слава 🔱❤️🖤🔱👍💪✊🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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27.12.2022 12:18 Ответить
Рецепт - массове виробництво БПЛА всіх типів і повсякденний одночасний запуск їх на теріторію московщини у промислово-конвеерних кількостях по військовим зосередженням і об'єктам інфраструктури /електростанції, нафтобази, аєропорти, мости, залізничні вузли, ТЕЦ /і далі по списку.
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27.12.2022 12:19 Ответить
Достатньо електростанції і ТЕЦ. Мости це зайве.
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27.12.2022 13:25 Ответить
На багатоярусних розв'язках де стикаються залізничні і авто, можна аби був сильний боеприпас.
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27.12.2022 14:04 Ответить
Це буде розцінено як напад на цивільну інфраструктуру. Чи нам треба зменшення допомоги союзників?
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27.12.2022 14:07 Ответить
Можна зосередитись на мацкві - валити критичну інфраструктуру.
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27.12.2022 14:52 Ответить
На ********** стоят рашистские бомбардировщики. Почему не й*бнуть по ним? Нарисовать на каком то беспилотнике *герань2* и й*бнуть. И говорить что ето не мы, какие вашидаказательства
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27.12.2022 12:24 Ответить
если появились такие возможности - бить по врагу в его тылу - грех не воспользоваться !!!
и ракетоносцы в море не забываем... туда бы нептунов-гарпунов выпустить погулять...
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27.12.2022 12:30 Ответить
МОЖЕ вже анулюєте мандати у ОПЗЖ ?

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27.12.2022 12:35 Ответить
Олег Дунда
Я за позбавлення депутатських мандатів екс-членів забороненої ОПЗЖ!
Бо вони несуть загрозу нашій національній безпеці і є потенційним маріонетковим урядом, який російський фюрер путін хоче бачити очільниками підконтрольної йому України!
Якщо підтримуєте, робіть репост зі своїм поясненням, чому ви за позбавлення мандатів зрадників та колаборантів, із хештегом #геть_ОПЗЖ

Виженемо цю наволоч разом!
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27.12.2022 12:37 Ответить
Мабуть, Зеля під прикриттям грошей в Асфальт, таємно, впродовж 3 років з допомогою Гончарука-Шмигаля-Разумкова-Стефанчука, будував ракетні комплекси Грім та Нептун⁉️⁉️⁉️⁉️ Свідок цьому, єрмак з татаровим та трутні коломойша з фірташем, таран теж свідок цьому‼️‼️‼️👏👏👏
Хоть би не скоїли прикрого самогубства, як Чечетов, Кравченка, Кирпа, Калашников, а тим паче💯, як Кушнарьова😡😡😡😡‼️🇺🇦💯⚔️⁉️❤️🇪🇺🇺🇸🇬🇧🇺🇦❤️‼️⚔️
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27.12.2022 12:52 Ответить
Цілком СПРАВЕДЛИВО !!!КРОВ ЗА КРОВ!!!Якщо ці фашисти ******** усе підряд в містах і селах-ВІДПОВІДЬ УКРАЇНИ МАЄ БУТИ АДЕКВАТНОЮ!!
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27.12.2022 13:30 Ответить
Це все безнадійно якщо не почнемо бомбардувати військові аеродромі в Білорусі
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27.12.2022 21:35 Ответить
Чим??? Свою ракетну програму про**бали, а союзники своєю зброєю забороняють туди бити.
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08.06.2023 16:54 Ответить
 
 