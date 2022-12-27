Должны действовать превентивно и массированно бить по российским аэродромам, чтобы ликвидировать угрозу обстрелов, - нардеп "Голоса", военный Костенко

Украина должна действовать на опережение, так что уничтожение вражеских складов или удары по аэродромам - вполне логичный шаг. Параллельно ВСУ готовят свои резервы для отражения возможных новых наступлений.

Об этом заявил нардеп "Голоса", защищающий Юг, Роман Костенко, передает Цензор.НЕТ.

"Украине логично было бы наносить удары по тем аэродромам, откуда противник запускает свои ракетоносцы и наносит удары по нашей стране. Конечно, после таких действий массированные вражеские ракетные атаки не срываются на 100% и это лишь небольшое количество носителей. Чтобы полностью ликвидировать это. угрозу нужно массово наносить эти удары по Российской Федерации. Мы должны действовать превентивно, но такие решения должны приниматься военно-политическим руководством", - отметил парламентарий.

Также, по словам Костенко, силы обороны Украины готовят резервы для отражения возможных новых наступлений врага.

"Россияне сейчас любым способом пытаются выиграть время для того, чтобы сформировать дополнительные свои подразделения. Мы делаем то же, мы также готовим и об этом говорил Главнокомандующий ВСУ. Эти силы нам нужны для того, чтобы отражать возможное наступление, где бы он не был", - подытожил нардеп.

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