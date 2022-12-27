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Факты свидетельствуют, что Путин не хочет переговоров о завершении войны, - глава МИД Италии Таяни

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

путін

Глава МИД Италии Антонио Таяни выразил сомнение в готовности президента РФ Владимира Путина вести переговоры о завершении войны и отметил, что его слова расходятся с действиями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

По словам Таяни, Путин заявляет, что хочет начать переговоры по мирному урегулированию, но "факты говорят нам "нет".

"Если бы эта готовность была правдивой и искренней, я считаю, что не было бы этого обстрела в канун Рождества. За словами Путина не следуют факты" – сказал он.

Министр отметил, что подтверждением реальной готовности российского руководства к диалогу могло бы стать решение по Запорожской АЭС. Но, добавил он, таких сигналов пока не поступало.

Он также подтвердил, что Италия продолжит отправлять оружие Украине.

Также читайте: Нельзя просто объявить мир в Украине, военные расходы в интересах Италии, - Мелони
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Топ комментарии
+6
Закінчення війни означає його кінець.
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27.12.2022 12:24
+5
Факты свидетельствуют только о том что путин *****
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27.12.2022 12:15
+4
Теж мені таємниця ...
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27.12.2022 12:11
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Теж мені таємниця ...
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27.12.2022 12:11 Ответить
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27.12.2022 12:13 Ответить
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27.12.2022 12:14 Ответить
Ну установлено и что?! Это же не чмошники цветочно-шариковые, которые кроме нытья ничего не могут.
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27.12.2022 12:15 Ответить
Хло хочет передышку. Радует, что это понимают даже те, кто год назад был весьма снисходителен москве.
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27.12.2022 12:13 Ответить
Переговоры может быть будут , когда он издохнет , да и то , о репарациях .
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27.12.2022 12:14 Ответить
Факты свидетельствуют только о том что путин *****
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27.12.2022 12:15 Ответить
Переговоры, для промахнувшегося Пукеллы - тупо физическая смерть. На его месте я б тоже не хотел
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27.12.2022 12:17 Ответить
ХУТИН ХОЧЕ В ГААГУ
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27.12.2022 12:18 Ответить
чики-чики-чики-чики-та.
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27.12.2022 12:23 Ответить
Переговори про мир хочуть зелені шльондри, які у Оманах вже про все домовилися з москалями
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27.12.2022 12:18 Ответить
не дуже глибоко і не туди зазирнули, зазернiть глибше
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27.12.2022 12:19 Ответить
что можно было ожидать другое от обоссанца ***** ...
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27.12.2022 12:20 Ответить
Мясник РККА Жуков и мясник путлер..одно и тоже...правда жюков подлоДку Курск и крейсер москва не топил...💀💀💀👹👹👹
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27.12.2022 12:24 Ответить
всё понимаю - сенатор ты своё сознание не теряй...
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27.12.2022 15:44 Ответить
Закінчення війни означає його кінець.
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27.12.2022 12:24 Ответить
випускай макрона - тей спляше...
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27.12.2022 12:25 Ответить
ну тут как бы можно сказать и по другому :
***** очень хочет переговоров, просто ими бредит но.. НО только на его условиях, с Украиной коленопреклоненной и Западом униженным... чтобы расосия апять пабедила...
иных переговоры, где диктуют рашке условия... он боится даже представить...
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27.12.2022 12:27 Ответить
Армянское радио спрашивает у моцкальского..Эха
Где там наша Бобриха Симоньян, Киев взяла за два дня ?
Голос хриплый каже, я Венедиктов, ваша Симоньян курица тупая🐔 видать давно с петухом 🐓Прихожинвм в постели валяется... алкашка🤣
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27.12.2022 12:31 Ответить
смеяться после какого слова сенатор...?\не будь таким тупым - может есть лекарства...?\
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27.12.2022 15:46 Ответить
Что путин хочет - никого уже не волнует.
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27.12.2022 12:34 Ответить
Бо прийдеться мабуть кубанью розраховуватись..
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27.12.2022 12:36 Ответить
Как бы Запад не старался усадить Украину и РФ за стол переговоров, в апреле путлер покажет свои истинные намерения. Украинцы прекрасно знают и понимают эти намерения. Да и Запад все прекрасно знает и понимает. Разница в том, что для нас - это наша война за свободу и независимость, а для Запада - это чужая война, которую им хочется быстрее закончить с минимальными потерями для их экономик и без рисков использования ЯО.
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27.12.2022 12:36 Ответить
 
 