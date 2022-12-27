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Санкции против РФ не остановят войну, но усложнят Путину финансирование военной машины, - Боррель

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

росія,путін,санкції

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель считает эффективными санкции, введенные Евросоюзом против России за развязанную ею войну, и убежден, что их действие станет более заметным со временем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Его спросили, считает ли Боррель санкции ЕС против РФ эффективными. Он ответил утвердительно.

"Санкции, в сочетании с военной поддержкой, международным давлением и дилпоматическими усилиями, дают свои плоды. И чем больше времени пройдет, тем болезненнее они станут для руководства в Кремле и российской экономики", - пояснил дипломат.

Он отметил, что главная цель санкционных ограничений – усложнить Путину финансирование военной машины РФ.

"Санкции – это не панацея, они сами по себе не остановят войну. Это лишь один из задействованных нами инструментов, но уже очевидно, что они работают и имеют для России серьезные последствия: российская экономика существенно пострадала и теряет способность модернизироваться", - добавил Боррель.

Он отметил, что, по прогнозам ОЭСР, экономика РФ в 2023 году сократится на 5,6%, больше всего среди стран Группы двадцати; что из России по своему решению вышли более 1000 международных компаний, составлявших около 40% ВВП России и поддерживавших 5 млн рабочих мест, а ЕС уже на 90% сократил импорт российской нефти и рекордно снизил зависимость от российского газа.

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Санкції проти РФ не зупинять війну, але ускладнять Путіну фінансування воєнної машини

- Куме! А колорадські жуки від того "Децису" повиздихають?
- Мо й не повиздихають, але здоровля їхнє вже точно не те буде! (с)
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27.12.2022 12:29 Ответить
Если расхерачить все военные заводы, склады и аэродромы -
то можно ситуацию заметно улучшить.
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27.12.2022 12:31 Ответить
Так,але на сьогодні Україна думає про Буковель і асфальт. Відчуття, що влада,Україна і ЗСУ самі по собі.
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27.12.2022 12:35 Ответить
щодо санкцій так не всі країни накладали санкції.
От якби Китай увів би санкції проти Росії це було б значною подією
А так звісно санкції вимагають довготривалого часу головне щоб санкції залишалися навіть після війни щоб Росія не могла швидко ставати на ноги і була слабкою. Слабка Росія -це буде вигідно як для України так і для ЄС
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27.12.2022 12:31 Ответить
А якщо прибрати цю похибку у вигляді плутіна..
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27.12.2022 12:35 Ответить
щось понесло европейців на правду.
все що говориться у неділю між Різдвом і новим Роком - просто не звертайте уваги...
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27.12.2022 12:38 Ответить
https://youtu.be/SG9lTl6D4Gk..

О проблемах мавзолейного хлама по имени Миг-31К...
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27.12.2022 12:53 Ответить
Просто денег сейчас нет...все украл бывший министр обороны Сердюков и его подруга Васильева...и удрали за бугор...🤣бедная рабZeя...
Денег нет даже на Новичок для Сердюкова..👹 предателя
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27.12.2022 12:56 Ответить
Х-ня все эти ваши санкции....отрубите им интернет....слабо?
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27.12.2022 18:46 Ответить
 
 