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Семью из 8 человек расстреляли в оккупированной Макеевке, погибли в том числе 4 детей, младшему был 1 год, - росСМИ. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Во временно оккупированной Макеевке Донецкой области расстреляли семью из 8 человек, в том числе 4 детей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так называемое "МВД" оккупантов заявило, что 26 декабря в 21:15 в дежурную часть "Красногвардейского РО полиции Макеевки" поступило сообщение об обнаружении на территории одного из домовладений трупов 8 человек, в том числе четырех несовершеннолетних.

По данным росСМИ, младшему погибшему был 1 год.

РИА новости пишет, что был объявлен план "Перехват". Позже оккупанты отчитались, что задержали троих подозреваемых.

"По подозрению в убийстве задержаны 3 ранее судимых жителя микрорайона "Калининский", они дали показания. По их словам, они совершили преступление по корыстным мотивам", - отмечает пропагандистское издание.

В "МВД ДНР" заявили, что им может грозить "высшая мера наказания".

Потерпевший на видео рассказал, что убили его дочь, внучку, его свата, двух дочерей свата и двух внуков свата. При этом "просто расстреляли" без цели грабить.

"Не хотели ограбить. Не взяли золото. Была цепочка золотая на дочери – никто не снял. Просто расстреляли и ушли. И машину забрали", - сказал он.

Также читайте: За два месяца армия РФ убила в Мариуполе вдвое больше людей, чем фашисты за два года оккупации города - мэрия

В то же время советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко считает, что "оккупанты не говорят кучу деталей".

"Во-первых, убийство носило откровенно националистический характер. Убитая семья - ромской национальности. Во-вторых, все убитые имеют пулевые ранения в голову с близкой дистанции. Все публичные источники Макеевки сообщали (фактически прямо называли) что преступление совершено военными. Относительно "Вагнера" логическое предположение, но только предположение.

Потратив почти ночь на мониторинг публичных источников и работы с инсайдерами с нашей командой, можем утверждать, что действительно убийство имело место и совершено несколькими нелюдями в военной форме. Однако уже по богатому опыту Мариуполя в оккупации, россияне как всегда покрывают преступление россиян.

Логично, что это только начало. Дальше не только на оккупированных территориях. Набрав на фронт извергов и преступников, неонацистов и другой человеческий хлам, вскоре сама московия захлебнется от подобных насильственных преступлений. Когда людям-социопатам дают в руки оружие и безнаказанность – финал всегда предсказуем", – пояснил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жителей оккупированных Горловки и Макеевки собираются вечером "эвакуировать" на границу с РФ. ФОТО
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Топ комментарии
+31
Помню , как в 2014-м мне знакомая из Луганска сказала , что россия им как-то ближе , чем Украина .
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27.12.2022 12:59
+26
Не грабували, бо то був осредок наркобариг, просто або помста або прибрали конкурентів..
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27.12.2022 13:03
+23
вот пускай и плывут по течению в одном дерьме но пускай течение их несёт в зауралье к истокам сруццкага мира
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27.12.2022 13:08
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Помню , как в 2014-м мне знакомая из Луганска сказала , что россия им как-то ближе , чем Украина .
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27.12.2022 12:59 Ответить
вот пускай и плывут по течению в одном дерьме но пускай течение их несёт в зауралье к истокам сруццкага мира
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27.12.2022 13:08 Ответить
По рівню інтелекту сепарам дійсно ближче кацапи.
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27.12.2022 16:11 Ответить
Прочтите здесь, на Корреспонденте, интервью с подполковником Крищенко, возможно у вас появится желание не озвучивать глупости от всяких "знакомых".
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27.12.2022 16:58 Ответить
Не грабували, бо то був осредок наркобариг, просто або помста або прибрали конкурентів..
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27.12.2022 13:03 Ответить
Походу пригоженские зеки погуляли. И ничего им за ето не будет. Разве что заберут обратно на передовую отправят
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27.12.2022 13:05 Ответить
продолжатели дела гитлера-сталина
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27.12.2022 13:05 Ответить
какая для кацапских варваров нужна причина ? для этого асвабадители туда и пришли ..
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27.12.2022 13:05 Ответить
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27.12.2022 13:07 Ответить
speechless
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27.12.2022 13:08 Ответить
И шо тут странного? Рюсьге мир пришёл, ***** было быдлу в 2014 году колоны украинские останавливать и орать "путенг введи вАйска". Когда освободят донецкую и луганскую область, там 70% населения надо насильно депортировать и лишить прав.
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27.12.2022 13:09 Ответить
Не 70% а 90%.10%-30%ЗСУ ЗНИЩЯТЬ.
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27.12.2022 13:16 Ответить
Мабуть нагородять...
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27.12.2022 13:10 Ответить
пітухів-вагнерів не треба брати у полон
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27.12.2022 13:11 Ответить
якби вони, ці зики з вагнера, пішли мочити кремлядей - я би і слова не сказав...
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27.12.2022 13:11 Ответить
за шо це ви зараз?
кремляді це і є вагнери.
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27.12.2022 13:17 Ответить
ОсвобоДятлы путлера хуже гитлера,тот держал в концлагерях о кормил поил пленных.. мавзолейные Андрофаги просто стреляют...про поляков застреленных в Катыни,Раубичах под Минском и в Старобельске это цветочки ..много чего спрятано в Архивах мавзолейного Вермахта...причем Навечно...их или уничтожили или сожгли....як казав Сралин на съезде РСДРП в 1934 году...Улик Не Оставляйте....,кстати все делегаты того съезда были расстреляны с1935 по 22 июня 1941 года...
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27.12.2022 13:16 Ответить
Сенатор,коли в тебе гітлер кращий за сраліна-починаєш сумніватися в твоїй адекватності.Та вони обидва убивці і виродки.В статті ж написано-вбиті роми,та просто цигани.І що гітлер робив з циганами-нагадати?Вони,цигани,були для гітлера ціллю номер один,як і євреї.А ти концтабори,годував-екскурсії проводив-в газові камери...
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27.12.2022 15:00 Ответить
так само і фашисти розтрілювали циган.. тіки ізза расовой ненавісті..нутін гірше гітлера..
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27.12.2022 13:30 Ответить
Мстять циганам а ви й не зрозуміли чому саме ..Бо цигани скільки техніки вкрали в кацапів що просто опустили 2 недоармію світу нижче плінтуса
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27.12.2022 13:31 Ответить
Єдиним заняттям циган є наркоторгівля. Нічим більше по великому рахунку ось уже понад 30 років вони в Україні не займаються. Набодяжили якоїсь фуйні і поплатилися всією родиною. У нас (Київ) теж була така сімейка на початку 2000-х. "Молодшенькі" почали в школі дітям втюхувати наркоту. Зібралися батьки. Попередили. Не дійшло. Спалили їм хату. Цигани виїхали в москву і там їх швиденько повбивали.
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27.12.2022 14:10 Ответить
Кажуть у циган-місія.В своєму житті вони бачать і мають одне призначення-зібрати все золото світу,чи планети.Це можуть бути золоті зливки,ювелірні вироби,будь що із золота.Ви не купите в циган -золотих прикрас,хіба фальшиві.На прикраси треба гроші.Проституцією цигани не займаються-залишається наркота.Десь такий ланцюжок ....
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27.12.2022 15:08 Ответить
Де ти такої дурості набрався? В московитській церкві?
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27.12.2022 15:27 Ответить
Діти малі не винні чим їхні .батьки б не займалися
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27.12.2022 17:20 Ответить
Так у циган є місія. І це свобода від обовязків, чесної праці, гігієни, совісті, порядності та держав з їх законами.
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28.12.2022 00:10 Ответить
А тобі ніколи не прийшло до думки, що цигани тим займаються тільки тому , що годують МВС та інші ласі до шалених грошей структури? Роми, тільки інструмент для отримання незаконних прибутків корумпованою владою України. Їм влада дала зелене світло в торгівлі "речовинами", тільки щоб вони справно сплачували"податки", а мвс прикриває від пркрих випадків- скільки було заяв про пограбування ромами, а скільки судів з призначенням вироку до тюрми? Отож то.
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27.12.2022 15:45 Ответить
Жодна наркоторгівля неможлива без кришування поліції. Поліцейських які це роблять потрібно судити судом Лінча - швидко і без пролиття крові.
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28.12.2022 00:06 Ответить
покуй на всех цыган!!!
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27.12.2022 14:19 Ответить
А ти чистокровний аріець?- бидлото угрофінська навпіл з татарами?
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27.12.2022 15:29 Ответить
UBLUDOK рот гнилой закрой!!
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27.12.2022 18:36 Ответить
Видать цыгана вонючего и не мытого задели тут!!! недоперепелка еще раз идинакуй!!!
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27.12.2022 18:39 Ответить
И с этими тваринами нам жить после освобождения......там ещё пару лет ,после войны,нада будет армию держать в регионе.
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27.12.2022 14:47 Ответить
Про тварин- це ти маєш про москалів, які туди остатнім часом переселилися, про колаборантів, які здають позиції наших військ, про зрадників СБУшників та пташенят реформи Авакова, де як не зрадник, так працівник МВС? Так кого ти маєш за тварин- відпишися, бо не відомо хто ти є насправді.
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27.12.2022 15:37 Ответить
Наркомани0вагнерівці поїхали за знайомою адресою за "речовиною"- до циган, в яких торгівля зіллям- основне джерело існування, і, напевно, хотіли, як визволителі отримати "порцайку" на халяву.. Але щось не склалося, напевно торгаші мали якусь зав'язку на місцевих поліцаїв, які їх кришували, та сробували зробити "розпальцовку", але все пішло не по плану- злочинці вагнера вирішили, що вони тут білі сахіби на території негрів-рабів, ну і вирішили проблему, згідно своєї точки зору! А от що цікаве- як довго роми будуть терпіти фашистів, бо подальше терпіння означає повну загибель ромів на окупованих територіях.
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27.12.2022 15:25 Ответить
то і є страшні будні диниерів з линиерами.
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27.12.2022 15:49 Ответить
Іскупят віну кров"ю.. на передовой..
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27.12.2022 15:54 Ответить
есть у меня знакомый из Макеевки,работали когда то вместе.живёт в Израиле четверть века и такой ватник что волосы дыбом встают!
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27.12.2022 20:14 Ответить
 
 