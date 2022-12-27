Семью из 8 человек расстреляли в оккупированной Макеевке, погибли в том числе 4 детей, младшему был 1 год, - росСМИ. ВИДЕО
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Во временно оккупированной Макеевке Донецкой области расстреляли семью из 8 человек, в том числе 4 детей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Так называемое "МВД" оккупантов заявило, что 26 декабря в 21:15 в дежурную часть "Красногвардейского РО полиции Макеевки" поступило сообщение об обнаружении на территории одного из домовладений трупов 8 человек, в том числе четырех несовершеннолетних.
По данным росСМИ, младшему погибшему был 1 год.
РИА новости пишет, что был объявлен план "Перехват". Позже оккупанты отчитались, что задержали троих подозреваемых.
"По подозрению в убийстве задержаны 3 ранее судимых жителя микрорайона "Калининский", они дали показания. По их словам, они совершили преступление по корыстным мотивам", - отмечает пропагандистское издание.
В "МВД ДНР" заявили, что им может грозить "высшая мера наказания".
Потерпевший на видео рассказал, что убили его дочь, внучку, его свата, двух дочерей свата и двух внуков свата. При этом "просто расстреляли" без цели грабить.
"Не хотели ограбить. Не взяли золото. Была цепочка золотая на дочери – никто не снял. Просто расстреляли и ушли. И машину забрали", - сказал он.
В то же время советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко считает, что "оккупанты не говорят кучу деталей".
"Во-первых, убийство носило откровенно националистический характер. Убитая семья - ромской национальности. Во-вторых, все убитые имеют пулевые ранения в голову с близкой дистанции. Все публичные источники Макеевки сообщали (фактически прямо называли) что преступление совершено военными. Относительно "Вагнера" логическое предположение, но только предположение.
Потратив почти ночь на мониторинг публичных источников и работы с инсайдерами с нашей командой, можем утверждать, что действительно убийство имело место и совершено несколькими нелюдями в военной форме. Однако уже по богатому опыту Мариуполя в оккупации, россияне как всегда покрывают преступление россиян.
Логично, что это только начало. Дальше не только на оккупированных территориях. Набрав на фронт извергов и преступников, неонацистов и другой человеческий хлам, вскоре сама московия захлебнется от подобных насильственных преступлений. Когда людям-социопатам дают в руки оружие и безнаказанность – финал всегда предсказуем", – пояснил он.
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кремляді це і є вагнери.