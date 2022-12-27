Церкви оккупанта не место в Украине, - Порошенко призывает власти привести украинское Православие в соответствие с Томосом
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Петр Порошенко приветствовал решение КСУ по закону о переименовании церкви московского патриархата.
Он призвал власти продолжить начатую в 2018 году работу и содействовать объединению украинских православных в украинской Церкви. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Европейской солидарности".
"Наконец с задержкой более трех лет Конституционный Суд признал соответствующим украинскому законодательству наш закон об истинном названии московской церкви. Поздравляю с мудрым решением!", – написал Порошенко в Facebook.
"Три года Украина и украинский народ ждали приведения ситуации в украинском Православии в соответствие с Томосом Вселенского Патриарха. Московская церковь не должна маскироваться под украинскую, церкви оккупанта не место в Украине! Органам исполнительной власти предстоит завершить начатую еще в 2018 году работу и содействовать объединению украинских православных в украинской Церкви", - подчеркнул Порошенко.
Пожалуйста, подождите...
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«Петра Олексійовича не рукопокладали у диякона. На Трійцю він справді брав участь у хресній ході в нашому монастирі. За давньою християнською традицією, він був одягнений у стихар (довгий, з широкими рукавами церковний одяг), а в руках була ікона Трійці. Такий же одяг був і на інших парафіянах, що брали участь у хресній ході», - повідомив намісник.
Також архімандрит Іона розповів про православну традицію, відповідно до якої, почесне право очолити хресну ходу може надаватися парафіянинові.
Хотя сегодня по факту создана телемарафонная для Лохотрона республика...по факту Зе скупил все телеканалы Украины...
А не згадаєш, як ще при Буданову СБУ заважала цим переходам? А як з *ОПи йшли команди на місцеві адміністрації не реєструвати нові статути релігійних громад ПЦУ?
У Конституційному суді України впродовж майже трьох років не могли дійти згоди чи відповідає усім необхідним нормам законопроєкт, проголосований народними обранцями ще у 2018 році. Напередодні ж повідомили: все законно.
"Право на віросповідання не є абсолютним правом і Конституція України дозволяє запроваджувати обмеження на умовах, які зазначені у Конституції. Отже, держава може втручатися в індивідуальне право на віросповідання", - зазначив суддя Конституційного суду України, виконуючий обов'язки Голови КС Сергій Головатий.
А ще в КСУ визнали: з ухваленням рішення затягнули. Закон визначає шість місяців. Формально - суддям бракувало голосів для ухвалення рішення. Та справжня причина - зовсім інша.
"Без згоди судді-доповідача голова суду не може поставити питання на порядок денний. Тому так ішло в цій справі довго, бо суддя доповідач не ставив, не пропонував", - розповів С.Головатий, натякаючи на призначену ще у 2018-му році за квотою ВР суддю КС Ірину Завгородню. Яка нещодавно, 07/12., не досидівши дев'ятирічної суддівської каденції, пішла у відставку, і в звязку з чим підготовку справ по її квоті до розгляду було передано іншим членам КС.
У 2020 Завгородня не задекларувала майна на суму понад 615 тисяч гривень, а її чоловік, який до того ж має російське громадянство, став власником столичної квартири за майже 13 мільйонів гривень. У Нацагентстві з питань запобігання корупції зазначили, що офіційно таких коштів він не мав.
Тож після відставки Завгородньої справа набрала обертів. Рішення суду нарешті є: закон - Конституційний.
Та от в УПЦ мп повідомили: змінювати своєї назви не збираються. "Статутні документи свідчать, що УПЦ (мп) зареєстрована відповідно до українського законодавства, її засновником є Собор УПЦ (мп), її релігійний центр, як і всі органи управління, в місті Києві. Не дивлячись на рішення Конституційного суду, слід зазначити, що на сьогодні відсутні будь-які законні підстави для зміни назви релігійних організацій, що належать до Української православної церкви (московського патріархату)", - заявив голова Юридичного відділу УПЦ мп, протоієрей Олександр Бахов.
Та от релігієзнавці з цим не згодні. Бо у законі прописані й інші критерії, яким УПЦ мп аж ніяк не відповідає.
"У статуті московського патріархату є цілий розділ, де чітко прописано про те, що таке УПЦ, яким чином вона керується. Все, що вона приймає - воно все повинне бути погоджене або затверджене у москві, - пояснює релігієзнавець Олександр Саган.
Ще одна ознака - входження представників УПЦ до синоду московського патріархату.
"На сьогодні митрополит онуфрій не вийшов із синоду московського патріархату, але і всі архієпископи і всі архієреї - вони теж залишаються у складі архієрейського собору", - зауважив фахівець.
І від імені усіх цих отців намісник лаври павло звернувся до Володимира Зеленського із проханням залишити Успенський та Трапезний собори Лаври у віданні УПЦ МП. 31 грудня закінчується термін оренди цих святинь на території Верхньої лаври:
"Хочете забрати віру у людей? Хочете забрати останню надію? Не робіть цього".
І Павло вже отримав відповідь на своє звернення. Щоправда, поки від Ради нацбезпеки і оборони.
"Ви до совісті спочатку до своєї зверніться і зрозумійте що ви робите. Нащо ви приховуєте свої назви? Якщо не маєте відношення - відхрестіться, скажіть, що це сатана сидить. Сатана - путін, сатана ще один, який з хрестом ходить - кіріл, чи як його звуть. Ви називайте тоді речі своїми іменами", - наголосив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.
А релігієзнавці запевняють: через відмову змінювати назву УПЦ МП може з 1 січня попрощатися ще й з усіма приміщеннями Нижньої лаври. Нагадаю, ще у 2013 році їх передали за безстроковою угодою.
"Небажання перейменовуватися, небажання виконувати норми цього закону зробить ці документи недійсними. Тобто по факту юрособи мають або припинити свою діяльність, або певним чином їхня діяльність буде обмежена. Оренда пам'яток архітектури, землі, рахунки - це юридична економічна діяльність і у разі невиконання законів ця діяльність може бути заблокована", - каже ректор відкритого православного університету Софії-премудрості Георгій Коваленко. Тим паче, що темні аспекти діяльності УПЦ мп на території нашої країни вже кілька місяців невтомно підсвічує Служба безпеки України.
Юрій Пугач, Микола Довгий та Ігор Костюк, "5 канал".
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