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Медведев озвучил "прогноз" на 2023 год: Венгрия и Польша захватят Запад Украины, ЕС распадется, а Маск станет президентом США

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

медведев

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сделал "футуристический" прогноз на 2023 год.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, многие делают "самые неожиданные и даже самые абсурдные" прогнозы, поэтому они хотят "внести свою лепту".

"Что может произойти в 2023 году:

1. "Повышение цены на нефть до 150 долларов за баррель и цены на газ до 5000 долларов за 1 тыс. куб. м.

2. Возвращение Великобритании в Европейский Союз.

3. Распад Европейского Союза после возвращения Великобритании и отмене хождения евро как валюты бывшего ЕС.

4. Захват Польшей и Венгрией западных областей бывшей Украины.

5. Создание Четвертого рейха на базе Германии и присоединившихся к ней сателлитов (Польши, стран Прибалтики, Чехии, Словакии, Румынии, Киевской республики и др. маргиналов).

6.Война между Францией и Четвертым Рейхом. Разделение Европы, включая новый раздел Польши.

7. Отделение Северной Ирландии от Королевства Великобритании и Северной Ирландии и присоединение к Республике Ирландия.

8. Гражданская война в США, выделение Калифорнии и Техаса в самостоятельные государства. Создание союзного государства Техаса и Мексики. Дальнейшая победа Илона Маска на выборах президента США в части штатов, закрепленных после гражданской войны за республиканцами.

9. Перенос всех крупнейших фондовых площадок и финансовой активности из США и Европы в Азию.

10. Крах Бреттон-Вудской финансовой системы, включая крах МВФ и Всемирного банка. Отказ от евро и доллара в качестве мировых резервных валют. Возврат золотого стандарта. Переход к активному использованию цифровых фиатных валют", – говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+69
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27.12.2022 13:20
+36
Ето что он на дне стакана такой прогноз увидел?
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27.12.2022 13:19
+28
Да уж шут полтора метровый вангаю стал? Иди проспись придурок тебе ещё в Гаге выступать перед прокурорами
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27.12.2022 13:20
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27.12.2022 15:54 Ответить
🤯
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27.12.2022 16:08 Ответить
Он чо, глючные грибы водкой запивал?
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27.12.2022 16:22 Ответить
Ему дано, гадая, умереть
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27.12.2022 16:43 Ответить
Митенька не просто ужирается, скорее всего он пользует "балтийский коктейль"-смесь водки с кокаином-любимое пойло Железного Феликса и многих "революционных борцов с царизмом", другого источноуа таких глюков сложно найти. Хотя современная химия и на не такое способна.. Но выод один- в нормальной , цивилизованной стране уже бы отдыхал в солидной психиатрической клинике, а тут ...
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27.12.2022 16:44 Ответить
Таке чудо-юдо колись було президентом.
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27.12.2022 16:49 Ответить
Ну от як тут не процитувати пєчальную лошадь лаврова:-"Дебіл,пля"...
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27.12.2022 16:57 Ответить
Дурень думкою багатіє! ©
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27.12.2022 17:29 Ответить
алкашу поручили выставить себя агрессивным дегенератом, чтобы на его фоне пынька выглядел смышлёным и ДОГОВОРОСПОСОБНЫМ партнёром
типичная чекистская разводка
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27.12.2022 17:37 Ответить
«Что у трезвого (Вовы) на уме - то у пьяного (Димы) на языке»..
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27.12.2022 19:38 Ответить
в дурдоме тоже валенок ****
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27.12.2022 20:09 Ответить
З бурятським шаманом намєдні бухав.
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27.12.2022 21:41 Ответить
Опять Медведев с Захаровой целую ночь банячил
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28.12.2022 21:44 Ответить
Какая Венгрия? Димон проснись, каких ты грибов объелся. Венгрия начала какой-то движ с паспортами для этнических венгров проживающих в Беригово и Виноградово . Так наши хлопцы из 128-й горно- пехотной бригады провели учения , так Орбан чуть не обосрался.
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28.12.2022 22:59 Ответить
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