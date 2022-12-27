Медведев озвучил "прогноз" на 2023 год: Венгрия и Польша захватят Запад Украины, ЕС распадется, а Маск станет президентом США

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сделал "футуристический" прогноз на 2023 год.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, многие делают "самые неожиданные и даже самые абсурдные" прогнозы, поэтому они хотят "внести свою лепту".

"Что может произойти в 2023 году:



1. "Повышение цены на нефть до 150 долларов за баррель и цены на газ до 5000 долларов за 1 тыс. куб. м.



2. Возвращение Великобритании в Европейский Союз.



3. Распад Европейского Союза после возвращения Великобритании и отмене хождения евро как валюты бывшего ЕС.



4. Захват Польшей и Венгрией западных областей бывшей Украины.



5. Создание Четвертого рейха на базе Германии и присоединившихся к ней сателлитов (Польши, стран Прибалтики, Чехии, Словакии, Румынии, Киевской республики и др. маргиналов).



6.Война между Францией и Четвертым Рейхом. Разделение Европы, включая новый раздел Польши.



7. Отделение Северной Ирландии от Королевства Великобритании и Северной Ирландии и присоединение к Республике Ирландия.



8. Гражданская война в США, выделение Калифорнии и Техаса в самостоятельные государства. Создание союзного государства Техаса и Мексики. Дальнейшая победа Илона Маска на выборах президента США в части штатов, закрепленных после гражданской войны за республиканцами.



9. Перенос всех крупнейших фондовых площадок и финансовой активности из США и Европы в Азию.



10. Крах Бреттон-Вудской финансовой системы, включая крах МВФ и Всемирного банка. Отказ от евро и доллара в качестве мировых резервных валют. Возврат золотого стандарта. Переход к активному использованию цифровых фиатных валют", – говорится в сообщении.

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