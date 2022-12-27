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Экс-глава МИД Литвы Линкявичюс: Если Путин не вернется к реальности, то в новой реальности нынешней России уже не будет

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

лінкявічюс

Экс-глава МИД Литвы Линас Линкявичюс призвал президента РФ Владимира Путина вернуться к реальности, в противном случае в новой реальности нынешней России не будет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Twitter.

"Если Путин не вернется к реальности, и если Россия не вернется к реальности, то в новой реальности уже не будет нынешней России. Им нужны переговоры не об Украине, а о собственной судьбе", - написал Линкявичюс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украине срочно нужны ракетные комплексы ATACMS, способные поражать цели на расстоянии 250-300 километров, - Линкявичюс
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Пора о своей заднице переживать.а не думать,на кого б ещё напасть.
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27.12.2022 13:34 Ответить
Какие мудрые слова! Рашистам надо уж подумать о собственной судьбе, ведь в следующем году обмылок советской, эта тюрьма народов империи неминуемо развалится
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27.12.2022 13:38 Ответить
Не буде, і йух на неї!
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27.12.2022 13:55 Ответить
 
 