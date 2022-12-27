Экс-глава МИД Литвы Линкявичюс: Если Путин не вернется к реальности, то в новой реальности нынешней России уже не будет

Экс-глава МИД Литвы Линас Линкявичюс призвал президента РФ Владимира Путина вернуться к реальности, в противном случае в новой реальности нынешней России не будет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Twitter.

"Если Путин не вернется к реальности, и если Россия не вернется к реальности, то в новой реальности уже не будет нынешней России. Им нужны переговоры не об Украине, а о собственной судьбе", - написал Линкявичюс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украине срочно нужны ракетные комплексы ATACMS, способные поражать цели на расстоянии 250-300 километров, - Линкявичюс