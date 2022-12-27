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Новости За рубежом
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Медведев (4038) Маск Илон (121)

Маск ответил на "прогнозы" Медведева: Самые абсурдные, которые я когда-либо слышал, удивительная неосведомленность

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

маск

Миллиардер Илон Маск прокомментировал "футуристический прогноз" заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Это, безусловно, самые абсурдные прогнозы, которые я когда-либо слышал, и в то же время они демонстрируют удивительно недостаточную осведомленность о прогрессе искусственного интеллекта и устойчивой энергетики", - отметил он.

Напомним, ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сделал "футуристический" прогноз на 2023 год. В нем он, в частности, заявил, что ЕС распадется, Венгрия и Польша захватят Запад Украины, а Маск станет президентом США.

Также читайте: Маск – Медведеву: Как дела в Бахмуте?
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Топ комментарии
+24
комментарии Маска так же не интересны, как и прогнозы медведева.
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27.12.2022 13:38
+16
Не може він бути президентом США. Він не народився в США.
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27.12.2022 13:42
+13
а димон уже было решил что маск его другом стал... а тут такой удар под дых
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27.12.2022 13:38
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комментарии Маска так же не интересны, как и прогнозы медведева.
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27.12.2022 13:38 Ответить
Так это ж два "КАЦманавта".
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27.12.2022 16:19 Ответить
Це ж треба, "прогнози" Медведєва виявилися ще безглуздішими від "аналітики" Маска!
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27.12.2022 22:55 Ответить
А міг би стати президентом США
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27.12.2022 13:38 Ответить
Не може він бути президентом США. Він не народився в США.
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27.12.2022 13:42 Ответить
Якби повірив прогнозові "ведмедєва", то законодавці США змінили б закон саме під Маска. Але Маск не повірив "ведмедєву".
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27.12.2022 13:46 Ответить
може бути презuдентом південної Афріки зато - там самі барабани, зломлені вуха...
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27.12.2022 14:53 Ответить
Ні. Треба там народитись.
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27.12.2022 13:52 Ответить
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27.12.2022 13:38 Ответить
Видел на фото из темы арабо-израильский конфликт 1967г. на танках израилетян буквы ZиV.
А на одном фото 1940-вых на самолете США букву Z на хвосте.
Как это можно обьяснить? Или опровергнуть?
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28.12.2022 04:37 Ответить
Кацапи просто сами ничего не могут придумать . Мне рассказывали , как во времена совка привозили разные приборы из-за рубежа , разбирали на части и пытались повторить .
получалось всегда якесь доробло
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28.12.2022 11:59 Ответить
Там все серйозніше: це була "политика партии" Почалося при Хрущові - коли почали більше випускать за кордон В основному цим займалися представники "торгпредставництв Їм була дана команда закуповувать зразки побутової техніки і везти в СРСР Там їх копіювали Саме так у нас у кінці 50-х з"явився пилосос "Ракета" (точно такий самий продавали в американських магазинах вже в кінці 30-х) У мене до цих пір працює кавоварка що скопійована з американського зразка 40-х років
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28.12.2022 12:06 Ответить
Маск думав що це він чудік
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27.12.2022 13:38 Ответить
Чудік то він чудік, але між двома чудіками вибираю того, хто щось може і щось робить, а не того, кого використовують як одноразовий матеріал для гігієнічних процедур після дефекації
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27.12.2022 13:50 Ответить
а димон уже было решил что маск его другом стал... а тут такой удар под дых
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27.12.2022 13:38 Ответить
Один клоун критикує іншого клоуна.
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27.12.2022 13:39 Ответить
Да, но Старлинк працюе.
И это только начало.
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27.12.2022 13:45 Ответить
для чого маску звертати увагу на дімона-дегенерата
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27.12.2022 13:40 Ответить
відволікання, чим ще зайняті багаті дяді коли нації вбивають друг друга...
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27.12.2022 14:10 Ответить
Просто Маск ніколи не потрапляв у Нірвану мєдвєдєва, яка досягається сумішшю кокаіну з алкоголем. 😁
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27.12.2022 13:41 Ответить
Да, походу, трава так не прёт. Водяра просто разрывает мозги на части.
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27.12.2022 13:46 Ответить
Навіщо мєдвєдєву обізнаність,якщо в нього є пляшка.
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27.12.2022 13:41 Ответить
Так ви зустріньтесь тай обговоріть - питання ж серйозні, глобальні - а ми, з допомогою психіатрів зробимо висновки.
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27.12.2022 13:42 Ответить
Загрузи свою многоразовую ракету коксом, хай поскачет по расии.
Или тунель просверли гиперлуп чтоб туда пакетики прямо в кремль кидать с Аргентины.
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27.12.2022 13:44 Ответить
на ютюбі є один прогнозист..лягає..одягає чорний целофановий кульок на голову і спілкується з "космосом"..алкоголізм -це зло,але в поєднанні з наркотоичними речовинами ,це вже приводить до абсолюту
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27.12.2022 13:46 Ответить
уявіть тепер пику Сі Дзень Піня...з яким неадекватом йому прийшлось розмовляти
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27.12.2022 14:01 Ответить
І це ще самий розумний кацап. Інші, Ілоша, ще гірші...
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27.12.2022 13:47 Ответить
Інші, Ілюша, ще гірші...
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27.12.2022 13:57 Ответить
Розмови недобитих фашистів з Маском до добра не доводять. Як мінімум задниця в перших страждає.
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27.12.2022 13:49 Ответить
В Концлагере мыслящих перестреляли с 1917 года штабелями... остались только Шариковы и Швондеры рабZeи вонючки 🦍👹одна извилина и та из Майонеза...😝🤣
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27.12.2022 13:51 Ответить
Вот зачем так долго и витиевато? Написал бы, что медведев - клинический идиот. Все было бы точно также, но сколько байтов было бы сэкономлено
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27.12.2022 13:56 Ответить
... толерантність....
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27.12.2022 13:58 Ответить
Увага !! рідкісне фото - дімон на зв'язку з космосом ..!!! Як повідомляється - сеанс раптово трапився прямо під час наради . Щоб не травмувати чакри провидця , учасники наради перейшли на тихіший тон розмови .. Це тобі не якась там - Тесла , Ілон Маск . ! .
.
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27.12.2022 13:57 Ответить
Системний конфлікт двох фанатів сруськой мультура Один хоч справжній, як кінь бухає
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27.12.2022 13:58 Ответить
Медведев Дебил, тексты хоть и епанутые но граммотные и сложные.
Вы хоть раз из уст медведева слышали что-то членораздельное?
Почему у руских пропагандонов есть доступ к соц. сетям. Телеграм где зарегестрирован ?
Я конечно понимаю, что его дебилизм привлекает людей, а нах тогда Санкции?
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27.12.2022 13:58 Ответить
щоб стадо думало що його ХТОСЬ захистить від етнічного ката МОСКАЛЯ...
Чи перший раз таке на наших землях... А хто ручонки потирає? Хто на празниках своїх як біс скаче... 10 трупів - маленька зірочка... 10 000 000 трупів - сама велика зірочка... Тому все тільки починається....

А вам, що не вважають себе стадом звичайним, потрібно подумати
чом ленд-ліз не відкритий.
Чом с-300 в польші українська але фугасна...
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27.12.2022 14:14 Ответить
Один співбесідник Маска вже з розірваною жопою, отже мєдвєдєв наступний
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27.12.2022 14:00 Ответить
Разъясните кто нибудь Элону что Димон просто алкаш из таких, какого он бы у себя на работу не взял. И который попал в власть из за связей.
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27.12.2022 14:08 Ответить
Похоже, что Маск начинает умнеть в политике. Но пока еще он молодой и глупый. До мудрости еще далеко.
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27.12.2022 14:08 Ответить
Хотя не такой он уж молодой, но видно, что политикой никогда не интересовался. Полностью был загружен в технике.

Но в политике вряд ли у него что-то получится разобраться. Поздно взялся.
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27.12.2022 14:18 Ответить
А воно треба?Для чого йдуть в політику?Наїбати стадо,зрубити якомога більше "котлети" з тупого електорату.Він продає літій за неадекватні гроші,потім ще буде його "утилізовувати",паралельно шукаючи життя на Марсі.Тут профіт цікавіший,чим в політиці.І набагато безпечніший.Хоча і тут є "заздрісники".Але вони вже з "політики"😄
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27.12.2022 15:32 Ответить
Не політик Маск дуже допомагає не політику Трампу у не політичній маячні. Дивно, що з таким щастям вони ще на волі.
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27.12.2022 16:28 Ответить
навіть найупертиші трамнони здається зрозуміли, що гімно риже в хату принесли.....
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27.12.2022 16:35 Ответить
*трампони
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27.12.2022 16:36 Ответить
Комментировать белогорячечника может только психиатр или "коллега". К кому себя относит Маск?
Ну, или просто дурак...
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27.12.2022 14:11 Ответить
Валентин Пруденко
Маск ньюсмейкер який піднімає авторитет росії на теренах сша... Чи просто так возять росіян на МКС залюбки... а нашим хлопцям інтернет при наступі відрубають...
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27.12.2022 14:18 Ответить
Тоді - просто дурень, що не може прорахувати найближчі події! "Пролетів" з твіттером, прилетить і з співпрацею з рашистами! Доживати віку буде під мостом, жарячи щурів на вогнищі у бочці!
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27.12.2022 14:49 Ответить
Маск хоч і аутист, але дуже боіться ядерної війни, тому ваш прогноз йому б не сподобався.
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27.12.2022 16:26 Ответить
ніякий олігарх не стає бомжем навіть на 10-му поколінні... Тільки нації які під зачистку - там олігархи проти нації. Мамонти в ДВ не просто так замерзли з зеленої травою всередині... Тобто є землі які не страшно "підтримувати" ідеологічно чистими аби не були проти геноцидного свавілля на чужих землях (Афган Вьетнам +300 гарячих точок) а коли наступна заморозка - то ті нації під зачистку потрапляють миттєво. Фільм "Післязавтра"(2004) на мою думку неспроста знятий... А зміна клімату надто прискорена щоб говорити про со2... Чому 20 років сиділи в афгані - потім здали все талібам та пішли... до нас... де фугасна в польщі - то українська... ні літаків з польші ні ленд-лізу... моніторити тб москальске не складно - так та на всіх парах США "стримано" підтримує РФ... Буцімто якщо своїми силами зможуть захватити - то так США і признає... частенько на Крим посилаються - дозволили тоді дозволять і зараз... Ось так і воюєм... нам нема атакмс а москалю є балістика від азії...
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27.12.2022 20:14 Ответить
Медвєдєв таке там наговорив, що нібито Техас зробить революцію проти США, нібито як динирилинири, відвоює незалежність і зробить Маска президентом. Маск злякався. Поставив зляканий смайлік.
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27.12.2022 14:15 Ответить
Ну что Маск, увидел своих *коллег* с которыми ты предлогал договориться и делать все что они хотят? Ну давай делай, разваливай Америку, присоеденяй ее к Мексике и тд, так как хочет етот алкаш медведев ато у него ядерная бомба есть
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27.12.2022 14:20 Ответить
мєдвєдєв закинув вудку аби заловити Маска.. та Маск виявився розумнішим та тверезішим аніж сподівалися дебіли на Московії
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27.12.2022 14:21 Ответить
Господи, він що, дійсно слухав те, що той гомукульний дрищь вагував і шукав у тому "логіку"?
Запам'ятай, Ілон!
Якщо ядерний пупсік щось лепече - скоріш за все то увісні і скоріш за все він вже всцявся!
Якщо він говорить щось внятно й зарозумілими термінами - скоріш за все він читає те, що йому лікарі у йогож медкартку написали!
Якщо він мовчить - значить какає...
Фсьо.
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27.12.2022 14:21 Ответить
У кацапья была надежда на Трампа, а теперь на глупого в политике Маска. Им в какой-то мере получается вешать ему лапшу на уши.
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27.12.2022 14:22 Ответить
Маску, треба пообережніше такими словами "кидатись", димон може перегоріти...
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27.12.2022 14:25 Ответить
Это еще не абсурд, это Маск бабок прутина не слушал, когда они его блатуют " не выделываться , а перезжать в рашку" . От там дичь , хотя там вся страна придурков.
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27.12.2022 14:42 Ответить
Маск задумался: "А что это Димон курит такое, что даже я ещё не пробовал?"
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27.12.2022 14:46 Ответить
Чему удивлятся, ПОЦ русский.
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27.12.2022 15:01 Ответить
він просто не зна, що секрет абсурдних прогнозів мєдвєдєва це бухло.
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27.12.2022 15:49 Ответить
А в душі маск піднявся над собою ще вище😆
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27.12.2022 16:15 Ответить
Трампіст Маск фсьо.
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27.12.2022 16:23 Ответить
Ой.
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28.12.2022 05:37 Ответить
два урода,правда маск успел реально что то создать,а димон просто урод,ворюга и шизофреник.
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27.12.2022 20:01 Ответить
Димон раскатал губу на шаровую "Теслу", но вышло как всегда.
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27.12.2022 22:02 Ответить
маск, и вот таких дегенератов ты с*шься и рассказываешь им отдать кусок Украины. А они там все такие....не стыдно??
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27.12.2022 23:09 Ответить
Ніт, не вийшло з медведа баби Ванги. Навіть Паші Глоби не вийшло. Пічалька. Доведеться саракові знову очі залити і ляпнути писком до тарілки з салатом.
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28.12.2022 05:36 Ответить
 
 