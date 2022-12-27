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Маск ответил на "прогнозы" Медведева: Самые абсурдные, которые я когда-либо слышал, удивительная неосведомленность
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Миллиардер Илон Маск прокомментировал "футуристический прогноз" заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.
Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Это, безусловно, самые абсурдные прогнозы, которые я когда-либо слышал, и в то же время они демонстрируют удивительно недостаточную осведомленность о прогрессе искусственного интеллекта и устойчивой энергетики", - отметил он.
Напомним, ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сделал "футуристический" прогноз на 2023 год. В нем он, в частности, заявил, что ЕС распадется, Венгрия и Польша захватят Запад Украины, а Маск станет президентом США.
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+24 Urs
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+16 Юрий 60e2549a
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+13 Андрій Саган
показать весь комментарий27.12.2022 13:38
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Пожалуйста, подождите...
А на одном фото 1940-вых на самолете США букву Z на хвосте.
Как это можно обьяснить? Или опровергнуть?
получалось всегда якесь доробло
И это только начало.
Или тунель просверли гиперлуп чтоб туда пакетики прямо в кремль кидать с Аргентины.
.
Вы хоть раз из уст медведева слышали что-то членораздельное?
Почему у руских пропагандонов есть доступ к соц. сетям. Телеграм где зарегестрирован ?
Я конечно понимаю, что его дебилизм привлекает людей, а нах тогда Санкции?
Чи перший раз таке на наших землях... А хто ручонки потирає? Хто на празниках своїх як біс скаче... 10 трупів - маленька зірочка... 10 000 000 трупів - сама велика зірочка... Тому все тільки починається....
А вам, що не вважають себе стадом звичайним, потрібно подумати
чом ленд-ліз не відкритий.
Чом с-300 в польші українська але фугасна...
Но в политике вряд ли у него что-то получится разобраться. Поздно взялся.
Ну, или просто дурак...
Маск ньюсмейкер який піднімає авторитет росії на теренах сша... Чи просто так возять росіян на МКС залюбки... а нашим хлопцям інтернет при наступі відрубають...
Запам'ятай, Ілон!
Якщо ядерний пупсік щось лепече - скоріш за все то увісні і скоріш за все він вже всцявся!
Якщо він говорить щось внятно й зарозумілими термінами - скоріш за все він читає те, що йому лікарі у йогож медкартку написали!
Якщо він мовчить - значить какає...
Фсьо.