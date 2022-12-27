В портах Украины арестовано имущество российского олигарха Усманова на 2 млрд грн, которое он хотел передать на нужды ВС РФ, - СБУ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Служба безопасности продолжает выявлять и блокировать активы представителей прокремлевских корпораций, причастных к финансированию войны против Украины. В результате следственно-оперативных действий совместно с детективами БЭБ установлено местонахождение подпольных складов РФ, где хранили более 160 тыс. тонн украинской железной руды.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как отмечается, скрытое сырье обнаружено на территории нескольких морских портов Украины.
Общая стоимость изъятых полезных ископаемых составляет около 2 млрд грн.
Установлено, что найденная партия железной руды принадлежит компании российского олигарха, входящего в ближайшее оцепление высшего военно-политического руководства Кремля Алишера Усманова.
После 24 февраля этого года на него наложены санкции СНБО Украины, США и Евросоюза.
"По оперативной информации, скрытое сырье представители страны-агрессора пытались нелегально переправить морскими судами на территорию России. После этого полезные ископаемые планировали передать потребности металлургической отрасли и военно-промышленного комплекса РФ для обеспечения потребностей российских оккупационных группировок", - говорится в сообщении.
Впрочем, сотрудники СБУ сорвали эти планы Москвы.
По материалам Службы безопасности, на изъятое имущество наложен арест и решается вопрос его передачи в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).
Продолжаются комплексные меры по выявлению всех скрытых активов российских олигархов, причастных к подготовке и проведению полномасштабной агрессии против Украины.
Следственно-оперативные действия проводились сотрудниками СБУ совместно с детективами Бюро экономической безопасности при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.
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Шо, плять, никто не занес "порешать"? Пришлось выявить?
Риторичне питання, яке обладнання постачає той Veon Київстару, і чи можуть у ньому бути "жуки", щоб зливати цікавий трафік ефесбешникам.
які посадовці організували "схованку"?
які посадовці кришують данну схему?
це як зелені гуманітарку крали ешелонами і ніхто не помітив, так і руду ніхто не бачив
Скільки буде??? І як це можна сховати???