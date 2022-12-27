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В портах Украины арестовано имущество российского олигарха Усманова на 2 млрд грн, которое он хотел передать на нужды ВС РФ, - СБУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

усманов

Служба безопасности продолжает выявлять и блокировать активы представителей прокремлевских корпораций, причастных к финансированию войны против Украины. В результате следственно-оперативных действий совместно с детективами БЭБ установлено местонахождение подпольных складов РФ, где хранили более 160 тыс. тонн украинской железной руды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, скрытое сырье обнаружено на территории нескольких морских портов Украины.

Общая стоимость изъятых полезных ископаемых составляет около 2 млрд грн.

Установлено, что найденная партия железной руды принадлежит компании российского олигарха, входящего в ближайшее оцепление высшего военно-политического руководства Кремля Алишера Усманова.

После 24 февраля этого года на него наложены санкции СНБО Украины, США и Евросоюза.

"По оперативной информации, скрытое сырье представители страны-агрессора пытались нелегально переправить морскими судами на территорию России. После этого полезные ископаемые планировали передать потребности металлургической отрасли и военно-промышленного комплекса РФ для обеспечения потребностей российских оккупационных группировок", - говорится в сообщении.

Впрочем, сотрудники СБУ сорвали эти планы Москвы.

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По материалам Службы безопасности, на изъятое имущество наложен арест и решается вопрос его передачи в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Продолжаются комплексные меры по выявлению всех скрытых активов российских олигархов, причастных к подготовке и проведению полномасштабной агрессии против Украины.

Следственно-оперативные действия проводились сотрудниками СБУ совместно с детективами Бюро экономической безопасности при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские олигархи скрывают инвестиции на Западе и обходят санкции через оффшоры на острове Мэн, – WSJ

В портах Украины арестовано имущество российского олигарха Усманова на 2 млрд грн, которое он хотел передать на нужды ВС РФ, - СБУ 01
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Топ комментарии
+15
"Подпольный склад на 160 000 тонн"! Выявили! Даже не представляю как искали. Наверное с микроскопом. На 11-м месяце войны ...
Шо, плять, никто не занес "порешать"? Пришлось выявить?
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27.12.2022 14:01
+13
Жирний кацапський боров не збідніє
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27.12.2022 13:51
+12
Все що належить кацапам в Україні має автоматично реквізуватися.
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27.12.2022 13:57
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Жирний кацапський боров не збідніє
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27.12.2022 13:51 Ответить
Як раз збідніє. Він тепер під казаха маскується, глава Казахстану мутить в Європі про зняття санкцій. Тепер йому ця руда - в обидві руки, і хай пливе
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27.12.2022 15:29 Ответить
В Києві відновив роботу тц оушен плаза, який належить кацапам. Нагадайте мені, коли ми зможемо прочитати на офіційному сайті тц, що це власність держави? Чи зараз не на часі критикувати клоунську владу?!
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27.12.2022 13:57 Ответить
Можно ще касапів відновлювати і по нирці у них вирізать...
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27.12.2022 13:57 Ответить
Пам'ятаючи історію від греків про Прометея та вогонь, краще до них присилати ворона, який буде клювати їх цейрозну печінку ВІЧНО!
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27.12.2022 14:12 Ответить
Все що належить кацапам в Україні має автоматично реквізуватися.
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27.12.2022 13:57 Ответить
"Подпольный склад на 160 000 тонн"! Выявили! Даже не представляю как искали. Наверное с микроскопом. На 11-м месяце войны ...
Шо, плять, никто не занес "порешать"? Пришлось выявить?
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27.12.2022 14:01 Ответить
Ой вей... А ще подивитися б українським спецслужбам, кому належить Київстар, наприклад. Такій собі фірмі VEON (це написано на сайті) з Нідерландів. А хто ж головний власник VEON? Така собі Altimo, що належить Альфа груп Фрідмана.

Риторичне питання, яке обладнання постачає той Veon Київстару, і чи можуть у ньому бути "жуки", щоб зливати цікавий трафік ефесбешникам.
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27.12.2022 14:17 Ответить
як можна приховати 160 тисяч тонн залізної руди???
які посадовці організували "схованку"?
які посадовці кришують данну схему?
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27.12.2022 14:02 Ответить
Не було ніякої схованки. Просто на причалах складена на відвантаження суднам вже оплачена руда яка, можливо, куплена підприємствами цього рашистьсько-азіатського покидька. От і усе. А казки про "сховане" то для піару СБУ, бо треба ж показати "роботу" і як вони "працюють ніби раби на галерах". Зараз піар це те єдине, на що дійсно спроможна САМОСТІЙНО ******* влада в Україні, все інше добре робиться, у тому числі й оборона, не завдяки їй, а всупереч!!!
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27.12.2022 14:08 Ответить
"...вже оплачена руда..." Не смішіть мої капці... Хто ж із "правільних пацанов" оплачую ще не отриманий товар? От після отримання... може... колись...
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27.12.2022 15:37 Ответить
Як можна приховати? Всі читачі детективів знають, як. На видноті.
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27.12.2022 15:32 Ответить
пердак кришує
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27.12.2022 14:03 Ответить
Прикол у тому, що якби не війна Рашки проти України, то ця "прихована" руда вже була б вивезена з України, а так залишилась у портах у зв'язку з відсутністю судноплавства. Мабудь дійсно вірили у швиденький захват України, а відповідно й її портів, а вийшло як писав Толстой - "Гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним шагать=. До речі, цей вірш він написав коли брав участь у обороні Севастополя під час Кримської війни яку РоССія програла. Тоді Антанта залишила Крим за Рашкою, лише заборонивши РоССії тримати на Чорному морі флот та фортеці. Сподіваюсь, що зараз таку помилку не зроблять і рашистам нічого раніше загарбаного не залишать!
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27.12.2022 14:04 Ответить
Кто-то конкретно наваривается грабя кацапских воров. В любом случае их деньги будут лежать рядом, в швейцарском или лондонском банке.
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27.12.2022 14:23 Ответить
Головне що гроші тепер не підуть для ПУТЛЕРА
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27.12.2022 14:25 Ответить
"приховали" 160.000 тон руди
це як зелені гуманітарку крали ешелонами і ніхто не помітив, так і руду ніхто не бачив
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27.12.2022 14:38 Ответить
Согласен Єто всё пиар этих тупых необразованных посудомойщиц от слуг народа и банды зеленского!! А если СБУ серьёзно просто пройдётся по всем площадкам хранения материалов во всех портах и ж\станциях Украины , то ещё столько найдётся имущество и путинистов и жопализов Лукашенко , более того ,а совместного с нашими Украинскими ворами имущества найдётся столько , что Хватит восстановить всю Украину после войны!! Ведь сегодня забиты все порты и ж\станции материалами и оборудованием!!...Чьё оно??? Ведь даже вертолёт нашли в порту !!Не удивлюсь если и атомную бомбу найдут И это при том ,что у нас война и цензура и мы ни с кем не торгуем !!А бандиты и воры продолжают торговать с фашисткими Россией и с белорусью, а в РОссию продолжают ездить пассажирские автобусы и паразиты разных мастей ..Вопрос ??КАК?? Кто Разрешает???.Нде сбу и Погранслужбы и Миграционные службы с налоговиками...А вс ё потому что , Вс ё решают бабло!!!! Кому война и нищета , а слугам народа от Зеленского процветание и обагащение!!!! простой вопрос как это всякие Тупицкие ,Шуфричи. Суркисы и прочая падаль удрали в ЕС!! КАК?????
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27.12.2022 14:48 Ответить
А спробуйте 160 000 тон поділити на 60 тон. (1 вагон).
Скільки буде??? І як це можна сховати???
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27.12.2022 14:54 Ответить
Думпкар ніби на 180 т... Але все одно 900 вагонів. Яких майже рік "ніхто не помічав".
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27.12.2022 15:30 Ответить
Питання: хто в Україні допомагав цьому жирному хряку ховати своє майно?..
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27.12.2022 16:18 Ответить
 
 