"Слуга народа" Камельчук не задекларировал квартиру в центре Киева. Ему сообщили о подозрении, - САП
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Антикоррупционные органы сообщили о подозрении в умышленном внесении недостоверных сведений в ежегодную декларацию народному депутату Украины.
Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.
В сообщении не указано имя депутата. По данным агентства "Интерфакс-Украина", это "слуга народа" Юрий Камельчук.
"27 декабря 2022 года во исполнение поручения руководителя САП прокурор с участием детектива НАБУ сообщил о подозрении действующему народному депутату по ч. 1 ст. 366-2 УК Украины (в редакции закона Украины от 04.12.2020 №1074-ІХ) - умышленное внесение заведующего недостоверных сведений к ежегодной декларации за 2020 год", - говорится в сообщении САП.
По информации прокуратуры, установлено, что в декларации за 2020 год нардеп не указал квартиру на столичном Печерске стоимостью более 3,6 млн грн, которая находилась в аренде с октября 2019 года по октябрь 2021 года для проживания в Киеве.
Также, как отмечается в сообщении, народный избранник не указал непогашенное кредитное обязательство перед банковским учреждением на общую сумму более 48,8 тыс. долларов.
"Учитывая, что кредитная задолженность превышала 50 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, эти сведения подлежали обязательному внесению в декларацию", - отмечается в сообщении. Расследование начато по материалам НАПК.
Камельчук – уже третий "слуга народа", которому в течение декабря сообщают о подозрении в недостоверном декларировании. 14 декабря такое подозрение получил Владимир Гевко, а 15 декабря – Максим Пашковский.
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У профілі Андрія Єрмака на ФБ видалені пости, опубліковані до травня 2014 року. Андрій чомусь не хоче, щоби громадяни знали про його справжнє ставлення до Майдану і подій навколо нього. Цікаво, чому?
Щось нічого не чути про кацапорига Григоришина, що буде з ним?
Якщо вірити вікі то Ось його статки в Україні:
Основні сфери інтересів: енергетика, машинобудування, суднобудування, нерухомість, транспорт, транспортні перевезення судами.
Компанії Григоришина об'єднані в кілька холдингів:
ЗАТ «Група» Енергетичний стандарт",«Групи Енергетичний Стандарт SA» (Швейцарія).ТОВ «Луганське Енергетичне Об'єднання» (ТОВ «ЛЕО»)СП «Творення» (активи в Україні і в Росії)ТОВ "КУА «Сварог Ессет Менеджмент» - керуюча компанія.
Активи холдингів Григоришина: Енергетика, машинобудування, нафтогазове напрямок, транспорт:
ВАТ «Турбоатом» - Харківський турбінний завод, по які неперевіреними даними володіє пакетом 25-27 % акцій через кіпрську компанію «Linfot Лімітед», державі належать 75 % акцій,ПАТ авіакомпанія «Константа»ПАТ «Судноплавна компанія» Укррічфлот "- є найбільшим річковим перевізником України. До його складу входять Дніпропетровський, Запорізький, Миколаївський, Херсонський і Чернігівський річкові порти, нерухомість, туристичні об'єкти, ремонтні компанії, склади.ПАТ Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. КузьмінаВАТ «Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат»,ПАТ "Запорізький завод надпотужних трансформаторів «Супер»ВАТ «Запорізький завод феросплавів»,ВАТ «Ізмаїльський целюлозно-картонний комбінат»,ВАТ "Львівський завод низьковольтних електроламп «Іскра»,ВАТ «Стахановський завод феросплавів»,ПАТ «Вінницяобленерго»,ПАТ «Черкасиобленерго»,ПАТ «Чернігівобленерго», Офшорні та зарубіжні компанії«Енергетичний стандарт Real Estate Limited»«Artamare Лімітед»,«Azidano Лімітед»,«Bikontia Enterprises Limited»,«Управління Фонд Енергетичний стандарт Лімітед»,«Standard Power Energy Limited»,«Енергетичний стандарт Проекти Лімітед»,«Karatano Лімітед»,«Личинка Investments Limited»,«Linfot Лімітед»,«Pacific International Sport Клуби Лімітед»,«Parminter Group Inc»,«Peneliaco Лімітед», «Samhato Enterprises Limited»,«Savoy Export-Import Limited»,«Tregory Holdings Limited»,«UA Energy Distribution Holding Limited»,«Zadano Лімітед»,«Торгівля - Invest Group Ltd.», Консалтинг, нерухомість, будівництво, туризм:ТОВ «Еліта-Ялос»,ТОВ «ЕСК» (будівельна компанія),ТОВ «Фондова компанія» Меридіан «,ТОВ "КУА" Глобус Ессет Менеджмент»,ТОВ «Проматом».ТОВ «Тай-Інвест»,ТОВ «Терра Україна»ТОВ «Козацька чайка»,ТОВ «Ясногородська страусина ферма»ПАТ "Проектно-технологічний інститут «Київміськбуд»Інше[ред. | ред. код]ЗАТ «МЕДІНТРЕЙД» (мережа аптек в Запоріжжі),ПФК «Суми»ТОВ «Сумиспортінвест» - власник стадіону «Ювілейний» у Сумах;Контролює «Об'єднаний фондовий реєстратор», і «Дисконт 2000», російський ВАТ«Центральний московський депозитарій».Сім'я[ред. | ред. код]Розлучений, виховує сина і доньку.
Донька - Євгенія Григоришина, вийшла заміж 2009 за родича народного депутата від Партії регіонів Андрія Деркача. Працює координатором у благодійному фонді «Таблеточки».
Да и потом сегодня арендовал одно, завтра другое.
Такий чесний...такий порядний
Тарас Чорновіл:
А пригадуєте такого нардепа Юрія Камельчука. Яке ж воно гамнисте й мерзенне! Рідкісне хамло, дуполиз та унікальний спеціаліст із накидування лайна на вентилятор. Але як себе ніс! Зрештою, його на таке й учили - дорого продавати себе самого та будь-яку свою бздуру. Працював коучем, а це у більшості випадків (не всіх!) відверте шарлатанство й видурювання грошей.
Ще має затемнену сторінку біографії, пов'язану з проживанням і працею на рашці. Різне про цей етап говорять. Точно, що він там прокрутив якусь фінансову піраміду й багато вкрав та багатьох кинув на гроші. Але чомусь уникнув арешту і з часом зміг безперешкодно покинути країну, де скоїв кримінальний злочин, навіть не отримавши провадження. Мені відомі чимало таких випадків і того, що за ними крилося. Чи був він завербований - не знаю. Потім відбивався, що його ж внесли в санкційний список рф у 2020, але там багато дивних людей було, особливо з опзж й подібних, наприклад, Мураєв. Ще сповідував чимало рашистських наративів...
А зараз нарешті нагорода наздогнала хєроя. Ні, не за роботу на ворога, там своїх не здають, а за корупцію. НАЗК накопало на нього чимало всього за його деклараціями - не задекларував квартиру, три фірми й кредит у Приватбанку. Далі пішли інші порушення із декларуванням. Не буду залазити в суть, нехай тепер НАБУ розбирається. Якщо було що приховувати від декларування, то й на реальні корупційні статті має назбиратися, бо порушення в деклараціях - лише верхівка айсберга.
Але ж НАЗК є слухняним владним інструментом, який танцює на замовленя зеленої опи, три роки не рухав ні слуг, ні лояльних урядовців, хоча там порушення аж перли назовні. А тут сипонуло. І видається мені, що оцей Камельчук просто попав під роздачу, бо гамнистий і кидався в очі. А Єрмаку треба себе відбілювати перед Білим Домом і хоч когось здавати. А ще тихенько розкручується його войнушка з Татаровим. Тож голови полетять. Там уже почали їсти людей Кіріла Тімашенка, а Камельчука могли просто для масовості підкинути в топку. Та й туди йому дорога. Щоб тільки не відкупився.