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Новости Политика Украины
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САП (1947) электронное декларирование (1015) Слуга народа (2547) Камельчук (36) подозрение (243)

"Слуга народа" Камельчук не задекларировал квартиру в центре Киева. Ему сообщили о подозрении, - САП

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

камельчук

Антикоррупционные органы сообщили о подозрении в умышленном внесении недостоверных сведений в ежегодную декларацию народному депутату Украины.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

В сообщении не указано имя депутата. По данным агентства "Интерфакс-Украина", это "слуга народа" Юрий Камельчук.

"27 декабря 2022 года во исполнение поручения руководителя САП прокурор с участием детектива НАБУ сообщил о подозрении действующему народному депутату по ч. 1 ст. 366-2 УК Украины (в редакции закона Украины от 04.12.2020 №1074-ІХ) - умышленное внесение заведующего недостоверных сведений к ежегодной декларации за 2020 год", - говорится в сообщении САП.

По информации прокуратуры, установлено, что в декларации за 2020 год нардеп не указал квартиру на столичном Печерске стоимостью более 3,6 млн грн, которая находилась в аренде с октября 2019 года по октябрь 2021 года для проживания в Киеве.

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Также, как отмечается в сообщении, народный избранник не указал непогашенное кредитное обязательство перед банковским учреждением на общую сумму более 48,8 тыс. долларов.

"Учитывая, что кредитная задолженность превышала 50 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, эти сведения подлежали обязательному внесению в декларацию", - отмечается в сообщении. Расследование начато по материалам НАПК.

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Камельчук – уже третий "слуга народа", которому в течение декабря сообщают о подозрении в недостоверном декларировании. 14 декабря такое подозрение получил Владимир Гевко, а 15 декабря – Максим Пашковский.
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Топ комментарии
+34
За цього зеленого чмошника я особливо радий! 😁 Дуже вже нахабний і гівнистий. 😊
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27.12.2022 14:14
+30
зелену шоблу пересадити потрібно майже всю, особливо за шашлики в травні, дороги в т.ч . через Чорнобильську зону , південь і схід України, Чонгар , розведення військ і т.д
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27.12.2022 14:26
+19
завзяті в нас слуґи..
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27.12.2022 14:13
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завзяті в нас слуґи..
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27.12.2022 14:13 Ответить
зелену шоблу пересадити потрібно майже всю, особливо за шашлики в травні, дороги в т.ч . через Чорнобильську зону , південь і схід України, Чонгар , розведення військ і т.д
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27.12.2022 14:26 Ответить
та зрозуміло все - тому і сердце рветься ...
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27.12.2022 14:28 Ответить
Гідні продовжувачі справи "лігітімного дважди нєсудімого зека". " Батя я стараюсь".
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27.12.2022 14:45 Ответить
саме так - очи в нас позастилало, не тесь шось з очями...
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27.12.2022 14:49 Ответить
За цього зеленого чмошника я особливо радий! 😁 Дуже вже нахабний і гівнистий. 😊
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27.12.2022 14:14 Ответить
Його що, притягли до відповідальності? Чому тут радіти? Їму похер на вас і нас.
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27.12.2022 16:04 Ответить
Цей чмошник просто не є своїм для 95 кварталу. І ще постійно влипає у різні скандали. Тепер трохи присяде, але, напевно, нічого йому не буде, бо голосуватиме так, як треба ОП.
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28.12.2022 16:29 Ответить
Він "тіхонько в лєс уйдьот".
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27.12.2022 14:18 Ответить
оце це ж і абіднa як би...
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27.12.2022 14:22 Ответить
окуївші слуги
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27.12.2022 14:19 Ответить
І такі пишуть нам закони , а самим закон не писаний вони думають .
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27.12.2022 14:21 Ответить
А він як пояснює -- склероз .
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27.12.2022 14:24 Ответить
Як і всі інші "слуги" разом із презедентом "Я вам нічіво нє должен!".
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27.12.2022 14:32 Ответить
тоже забыл??????????77****** ****.........................................
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27.12.2022 14:24 Ответить
Его такому в Трускавце не учили....
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27.12.2022 14:29 Ответить
Їх в Трускавці вчили розпилу і кідалову.А між наукою були танці-жманці в стилі "краба" мар'яни безмозглої.
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27.12.2022 14:49 Ответить
зэ-лёный кал
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27.12.2022 14:29 Ответить
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27.12.2022 14:38 Ответить
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27.12.2022 14:40 Ответить
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27.12.2022 14:42 Ответить
А решта мультимільйонерами та мільярдерами
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27.12.2022 16:41 Ответить
А що зі всіх СН тільки він злодій ?
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27.12.2022 14:30 Ответить
В партии "СН" каждый пятый - коррупционер, как и четыре предыдущих !
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27.12.2022 14:32 Ответить
Він просто забув
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27.12.2022 14:33 Ответить
Андрій Парубій знімай маску
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27.12.2022 14:35 Ответить
@saniolli

·

1m

У профілі Андрія Єрмака на ФБ видалені пости, опубліковані до травня 2014 року. Андрій чомусь не хоче, щоби громадяни знали про його справжнє ставлення до Майдану і подій навколо нього. Цікаво, чому?
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27.12.2022 14:48 Ответить
Ну так ситуація до того спонукає..... , коли б срань рашапоїдна взяла Київ на початках війни ви б мали таку можливість дізнатися що думає цей перевертень про Майдан і події навколо нього. Маю переконання що шансів повернутися до тих постів у нього вже ніколи не буде власне як і ознайомитись суспільству з ними коли небудь.
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27.12.2022 18:50 Ответить
эта гнида ГРУшная несколько созывов был помощником рашиста-рыгианала ельбруса тедеева -это всё что нужно о нём знать
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27.12.2022 19:02 Ответить
так, уже лишень цього достатньо щоб розуміти яка це погань і яке відношення вона має до України.
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30.12.2022 00:30 Ответить
Вааалодя, наших політічєскі ущємляют !
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27.12.2022 16:12 Ответить
Окозамилювання!
Щось нічого не чути про кацапорига Григоришина, що буде з ним?
Якщо вірити вікі то Ось його статки в Україні:

Основні сфери інтересів: енергетика, машинобудування, суднобудування, нерухомість, транспорт, транспортні перевезення судами.

Компанії Григоришина об'єднані в кілька холдингів:
ЗАТ «Група» Енергетичний стандарт",«Групи Енергетичний Стандарт SA» (Швейцарія).ТОВ «Луганське Енергетичне Об'єднання» (ТОВ «ЛЕО»)СП «Творення» (активи в Україні і в Росії)ТОВ "КУА «Сварог Ессет Менеджмент» - керуюча компанія.

Активи холдингів Григоришина: Енергетика, машинобудування, нафтогазове напрямок, транспорт:
ВАТ «Турбоатом» - Харківський турбінний завод, по які неперевіреними даними володіє пакетом 25-27 % акцій через кіпрську компанію «Linfot Лімітед», державі належать 75 % акцій,ПАТ авіакомпанія «Константа»ПАТ «Судноплавна компанія» Укррічфлот "- є найбільшим річковим перевізником України. До його складу входять Дніпропетровський, Запорізький, Миколаївський, Херсонський і Чернігівський річкові порти, нерухомість, туристичні об'єкти, ремонтні компанії, склади.ПАТ Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. КузьмінаВАТ «Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат»,ПАТ "Запорізький завод надпотужних трансформаторів «Супер»ВАТ «Запорізький завод феросплавів»,ВАТ «Ізмаїльський целюлозно-картонний комбінат»,ВАТ "Львівський завод низьковольтних електроламп «Іскра»,ВАТ «Стахановський завод феросплавів»,ПАТ «Вінницяобленерго»,ПАТ «Черкасиобленерго»,ПАТ «Чернігівобленерго», Офшорні та зарубіжні компанії«Енергетичний стандарт Real Estate Limited»«Artamare Лімітед»,«Azidano Лімітед»,«Bikontia Enterprises Limited»,«Управління Фонд Енергетичний стандарт Лімітед»,«Standard Power Energy Limited»,«Енергетичний стандарт Проекти Лімітед»,«Karatano Лімітед»,«Личинка Investments Limited»,«Linfot Лімітед»,«Pacific International Sport Клуби Лімітед»,«Parminter Group Inc»,«Peneliaco Лімітед», «Samhato Enterprises Limited»,«Savoy Export-Import Limited»,«Tregory Holdings Limited»,«UA Energy Distribution Holding Limited»,«Zadano Лімітед»,«Торгівля - Invest Group Ltd.», Консалтинг, нерухомість, будівництво, туризм:ТОВ «Еліта-Ялос»,ТОВ «ЕСК» (будівельна компанія),ТОВ «Фондова компанія» Меридіан «,ТОВ "КУА" Глобус Ессет Менеджмент»,ТОВ «Проматом».ТОВ «Тай-Інвест»,ТОВ «Терра Україна»ТОВ «Козацька чайка»,ТОВ «Ясногородська страусина ферма»ПАТ "Проектно-технологічний інститут «Київміськбуд»Інше[ред. | ред. код]ЗАТ «МЕДІНТРЕЙД» (мережа аптек в Запоріжжі),ПФК «Суми»ТОВ «Сумиспортінвест» - власник стадіону «Ювілейний» у Сумах;Контролює «Об'єднаний фондовий реєстратор», і «Дисконт 2000», російський ВАТ«Центральний московський депозитарій».Сім'я[ред. | ред. код]Розлучений, виховує сина і доньку.

Донька - Євгенія Григоришина, вийшла заміж 2009 за родича народного депутата від Партії регіонів Андрія Деркача. Працює координатором у благодійному фонді «Таблеточки».
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27.12.2022 16:39 Ответить
Знов Зелений в дупі! І чого це раптом? Мабуть пошесть яка?
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27.12.2022 16:56 Ответить
а по тв спивав як соловей . такий щирий . такий справедливий . такий зелений . такий розумний --- **** такий гандон
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27.12.2022 17:18 Ответить
Ооо! Рідкісна ЗЕмерзота! Шкода тільки що ця чергова серія ЗУклоунади закинчиться так само як і всі попередні - великим пшиком!!!
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27.12.2022 17:24 Ответить
Він давно напрошувався.
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27.12.2022 19:34 Ответить
А по той бік екрану сидить "мудрий" нарід з гівном у голові... і смєйоцца.
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27.12.2022 19:43 Ответить
Это же не собственность. Непонятно.
Да и потом сегодня арендовал одно, завтра другое.
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27.12.2022 20:46 Ответить
Рідкісна гнида цей Камельчук. Ще й такий гоноровий.
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27.12.2022 20:56 Ответить
Ну що, попався рудий?
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27.12.2022 20:59 Ответить
Відчайдушний борець баригами.
Такий чесний...такий порядний
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27.12.2022 21:01 Ответить
Гнида мерзенна зелена, як і всі з його шобла. Їм ***** одна дорога до допру.
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27.12.2022 22:14 Ответить
Цей дрібний телевізійний біс і той корумпований виявився, але я не здивований взагалi
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28.12.2022 00:31 Ответить
На нары коррупционеров!!! Украина должна стать чистой страной от этой гнили!
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28.12.2022 01:02 Ответить
И что вы ему сделаете? Штраф на 7000 тысяч гривен выпишите ? Или выговор партия вынесет🤪
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28.12.2022 07:06 Ответить
Коррумпированный САП ловит коррупционеров! Это юмор такой тонкий?
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28.12.2022 07:09 Ответить
Нардеп від «Слуги народу» Юрій Камельчук виступив із пропозицією щодо укладення контракту на подачу води до Криму з Росією, яка анексувала півострів. Про це народний обранець заявив в ефірі телеканалу НАШ.

Тарас Чорновіл:

А пригадуєте такого нардепа Юрія Камельчука. Яке ж воно гамнисте й мерзенне! Рідкісне хамло, дуполиз та унікальний спеціаліст із накидування лайна на вентилятор. Але як себе ніс! Зрештою, його на таке й учили - дорого продавати себе самого та будь-яку свою бздуру. Працював коучем, а це у більшості випадків (не всіх!) відверте шарлатанство й видурювання грошей.
Ще має затемнену сторінку біографії, пов'язану з проживанням і працею на рашці. Різне про цей етап говорять. Точно, що він там прокрутив якусь фінансову піраміду й багато вкрав та багатьох кинув на гроші. Але чомусь уникнув арешту і з часом зміг безперешкодно покинути країну, де скоїв кримінальний злочин, навіть не отримавши провадження. Мені відомі чимало таких випадків і того, що за ними крилося. Чи був він завербований - не знаю. Потім відбивався, що його ж внесли в санкційний список рф у 2020, але там багато дивних людей було, особливо з опзж й подібних, наприклад, Мураєв. Ще сповідував чимало рашистських наративів...
А зараз нарешті нагорода наздогнала хєроя. Ні, не за роботу на ворога, там своїх не здають, а за корупцію. НАЗК накопало на нього чимало всього за його деклараціями - не задекларував квартиру, три фірми й кредит у Приватбанку. Далі пішли інші порушення із декларуванням. Не буду залазити в суть, нехай тепер НАБУ розбирається. Якщо було що приховувати від декларування, то й на реальні корупційні статті має назбиратися, бо порушення в деклараціях - лише верхівка айсберга.
Але ж НАЗК є слухняним владним інструментом, який танцює на замовленя зеленої опи, три роки не рухав ні слуг, ні лояльних урядовців, хоча там порушення аж перли назовні. А тут сипонуло. І видається мені, що оцей Камельчук просто попав під роздачу, бо гамнистий і кидався в очі. А Єрмаку треба себе відбілювати перед Білим Домом і хоч когось здавати. А ще тихенько розкручується його войнушка з Татаровим. Тож голови полетять. Там уже почали їсти людей Кіріла Тімашенка, а Камельчука могли просто для масовості підкинути в топку. Та й туди йому дорога. Щоб тільки не відкупився.
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28.12.2022 15:05 Ответить
 
 